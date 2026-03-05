mopo plus logo
Soheil Menhaj steht täglich von 14 bis 18 Uhr auf dem Rathausmarkt. Foto: Florian Quandt

  • Hamburg-Altstadt

paid„Nie wieder Mullahs ist jetzt“: Er steckt neben dem Demo-Fahrzeug am Rathaus

Eigentlich glaubte Soheil Menhaj (53) nicht mehr daran, die Befreiung seiner Heimat Iran noch mitzuerleben. Der Angriff von USA und Israel auf das Land trieb ihm die Freudentränen in die Augen, sagt er. Mit einer Mischung aus Erleichterung und Sorge vor der Zukunft steht er seit vergangenem Donnerstag neben einem Transporter auf dem Rathausmarkt und warnt: „Nie wieder Mullahs ist jetzt!“ – zuerst noch allein, mittlerweile wollen immer mehr Menschen mit ihm ins Gespräch kommen, sogar Geld spenden. Doch nicht jedem gefällt seine Aktion.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

