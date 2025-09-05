Nickerchen auf der Autobahn: Polizei erwischt volltrunkenen Trucker

Unglaubliche Szene auf der A23 bei Rellingen im Kreis Pinneberg: Ein Lastwagenfahrer hat seinen 40-Tonner einfach auf dem Beschleunigungsstreifen abgestellt – und war dabei offenbar völlig betrunken und unter Drogen eingenickt.



Die Beamten entdeckten den Lkw am Donnerstagnachmittag an der Auffahrt Halstenbek-Krupunder in Richtung Heide, wie die Polizei mitteilte.

Auf seine Rast angesprochen, gab der 32-Jährige an, dass er eine Pause machen wollte. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen vorläufigen Wert von über 1,8 Promille. Zudem sei ein Drogenvortest auf THC positiv verlaufen.

Schläfchen auf Autobahn – Polizei leitet Strafverfahren ein

Weiterfahren durfte der 32 Jahre alte Mann nicht – die Polizei ordnete stattdessen eine Blutprobenentnahme an. Ein Abschleppdienst entfernte das Gespann von der Autobahn.

Das könnte Sie auch interessieren: A7-Vollsperrung sorgt für lange Wartezeiten

Der Lkw-Fahrer muss sich nun auf Konsequenzen einstellen: Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung von einem hohen dreistelligen Betrag an. Wegen Trunkenheit im Verkehr habe die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. (dpa)