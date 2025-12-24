Nicht weiß, aber winterlich: So wird das Weihnachtswetter

Über die Feiertage herrschen kalt-winterliche Temperaturen im Norden. Während der erste Weihnachtsfeiertag noch mit Sonne überrascht, wird es zum Wochenende wieder trüber und nebliger.

An Weihnachten herrschen winterliche Temperaturen im Norden. Der Heiligabend wird zunächst bewölkt bei maximal drei bis fünf Grad. Jedoch lockert sich die Wolkendecke in Schleswig-Holstein immer mehr auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

In Mecklenburg-Vorpommern ist es mit minus 1 bis plus 2 Grad etwas eisiger. An der See kann es vereinzelt zu Windböen kommen. Nachts muss mit Frost gerechnet werden. In Schleswig-Holstein werden Temperaturen zwischen null und minus 7 Grad erwartet, in Mecklenburg-Vorpommern bis zu minus 9 Grad.

Der erste Weihnachtsfeiertag zeigt sich im Norden mit Sonnenschein. Bei Temperaturen von minus 2 bis plus 3 Grad herrscht kalt-sonniges Weihnachtswetter. An den Küsten Schleswig-Holsteins herrscht mäßiger Wind. Nachts wird es wieder frostig bei minus 7 Grad in Hamburg und minus 2 bis minus 8 Grad in Mecklenburg-Vorpommern.

Weihnachtswetter: Milder Ausklang der Feiertage

Am Freitag, den zweiten Weihnachtsfeiertag, bleibt es weiterhin trocken, wenn auch wieder bewölkter. Es wird etwas milder, bei Höchsttemperaturen von 5 Grad. Nachts wird es teils neblig-trüb bei null bis 2 Grad.

Auch der Samstag startet neblig-trüb, im Norden kommt es aber im Verlauf des Tages zu Auflockerungen. In Mecklenburg-Vorpommern kann es zu Regen und an den Küsten zu mäßigem Nordwind kommen. Tagsüber herrschen 3 bis 6 Grad, nachts fallen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. (dpa)