Bereits zum fünften Mal in diesem Sommer ist der Eichbaumsee aufgrund von Blaualgen zum Baden geschlossen. picture alliance / ABBfoto | -

Das Bezirksamt Bergedorf hat den Eichbaumsee am Donnerstag mit sofortiger Wirkung gesperrt. Grund ist das Vorkommen von Cyanobakterien, auch als Blaualgen bekannt. Zuerst berichtete das „Abendblatt“.

Eine Untersuchung des Badewassers ergab eine Konzentration von 73,7 Mikrogramm Cyanobakterien pro Liter. Damit liegt der Wert deutlich über der zweiten Warnstufe des Umweltbundesamtes. Je nach Wetter kann der beliebte Badesee nun Tage bis Wochen gesperrt bleiben.

Vor allem im Sommer können Blaualgen zum Problem werden. Sie vermehren sich am besten bei viel Sonne, warmem Wasser und wenig Wind. Für Menschen kann der Kontakt mit einer hohen Konzentration an Blaualgen gesundheitsschädlich sein. Mögliche Beschwerden sind Durchfall, Hautreizungen oder auch Atemnot. Menschen sollten auf keinen Fall Wasser trinken, in dem die Blaualgen-Konzentration zu hoch ist. Auch Hunde sollen sich von Blaualgen fernhalten.

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Es ist in diesem Sommer nicht das erste Mal, dass der Eichbaumsee gesperrt wurde. Bereits zum fünften Mal gilt ein Badeverbot für den beliebten Badesee. (pli)