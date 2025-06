Haben Sie schon mal in rund 50 Metern Höhe ein Abendessen genossen, angeschnallt in einem Rennfahrsitz und die Füße in der Luft baumelnd? Das „Dinner in the Sky“ ist momentan auf dem Heiligengeistfeld und verspricht ein Restaurant-Erlebnis der besonderen Art. Die MOPO hat getestet, wie es sich über den Dächern Hamburgs speist. Mit an Bord: ein quirliger Koch, Damen im Leopardenmantel und zwei überraschte 18-Jährige.