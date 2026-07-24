Auf dem größten Friedhof der Stadt sind viele Gräber von bekannten Hamburgern. Von Ex-Bürgermeister Henning Voscherau bis zu längst vergessenen Schauspielern. Ein besonderer Rundgang.

Ilka Seeler liegt nun an der Seite von Uwe Seeler auf dem Friedhof in Ohlsdorf. Hier sind zahlreiche Promis der Stadt begraben. An den Gräbern von Helmut Schmidt, Hans Albers oder Jan Fedder treten sich die Besucher an manchen Wochenenden auf die Füße. Doch auf dem Friedhof Ohlsdorf liegen noch so viel mehr bekannte Hamburg: Heute vergessene Volksschauspieler, TV-Stars, „Tagesschau“-Sprecher, Bandleader oder die bekannteste Prostituierte Hamburgs, Domenica Niehoff. Begleiten Sie die MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel und Florian Quandt auf eine alternative Friedhofs-Tour.

Der Friedhof Ohlsdorf (1877 eingeweiht) ist mit fast 400 Hektar Fläche nach Angaben der Verwaltung der größte Parkfriedhof der Welt. Auf dem Gelände sind etwa 202.000 Grabstätten verteilt. Hier ruhen auch viele Prominente, an die sich heute vielleicht nicht mehr alle Hamburger erinnern. Klicken Sie sich durch unsere Bildstrecke.