Ohlsdorf

Nicht nur Ilka und Uwe Seeler: Das ist der Friedhof der Hamburger Promis

Thomas Hirschbiegel
Friedhof Ohlsdorf
Christusfigur auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg

Auf dem größten Friedhof der Stadt sind viele Gräber von bekannten Hamburgern. Von Ex-Bürgermeister Henning Voscherau bis zu längst vergessenen Schauspielern. Ein besonderer Rundgang.

Ilka Seeler liegt nun an der Seite von Uwe Seeler auf dem Friedhof in Ohlsdorf. Hier sind zahlreiche Promis der Stadt begraben. An den Gräbern von Helmut Schmidt, Hans Albers oder Jan Fedder treten sich die Besucher an manchen Wochenenden auf die Füße. Doch auf dem Friedhof Ohlsdorf liegen noch so viel mehr bekannte Hamburg: Heute vergessene Volksschauspieler, TV-Stars, „Tagesschau“-Sprecher, Bandleader oder die bekannteste Prostituierte Hamburgs, Domenica Niehoff. Begleiten Sie die MOPO-Reporter Thomas Hirschbiegel und Florian Quandt auf eine alternative Friedhofs-Tour.

Der Friedhof Ohlsdorf (1877 eingeweiht) ist mit fast 400 Hektar Fläche nach Angaben der Verwaltung der größte Parkfriedhof der Welt. Auf dem Gelände sind etwa 202.000 Grabstätten verteilt. Hier ruhen auch viele Prominente, an die sich heute vielleicht nicht mehr alle Hamburger erinnern. Klicken Sie sich durch unsere Bildstrecke.

Henning Voscherau (SPD, 1941-2016) stammte aus einer großen Schauspielerfamilie, ging in die Politik und war von 1988 bis 97 Hamburger Bürgermeister.
Henning Voscherau (SPD, 1941-2016) stammte aus einer großen Schauspielerfamilie, ging in die Politik und war von 1988 bis 1997 Hamburger Bürgermeister.
Domenica Niehoff (1946-2009) war die bekannteste Prostituierte Hamburgs. Sie gab viele Interviews, trat in Talkshows auf, eine Autobiografie erschien.
Domenica Niehoff (1945-2009) war die bekannteste Prostituierte Hamburgs. Sie gab viele Interviews, trat in Talkshows auf, eine Autobiografie erschien.
James, eigentlich Hans, Last (1929-2015) war ein populärer Bandleader, Komponist und Musikproduzent.
James, eigentlich Hans, Last (1929-2015) war ein populärer Bandleader, Komponist und Musikproduzent.
Die Schauspielerin Mareike Carrière (1954-2014) wurde ab 1986 als erste Streifenpolizistin im Deutschen Fernsehen in der Serie „Großstadtrevier“ extrem populär.
Die Schauspielerin Mareike Carrière (1954-2014) wurde ab 1986 als erste Streifenpolizistin im Deutschen Fernsehen in der Serie „Großstadtrevier“ extrem populär.
Dietmar Mues (1945-2011) war Schauspieler und Drehbuchautor. Er wurde am Eppendorfer Baum zusammen mit seiner Frau Sibylle von einem Auto angefahren und getötet.
Dietmar Mues (1945-2011) war Schauspieler und Drehbuchautor. Er wurde am Eppendorfer Baum zusammen mit seiner Frau Sibylle von einem Auto angefahren und getötet.
Henry Vahl (1897-1977) war in seiner Zeit Hamburgs populärster Volksschauspieler, spielte mehr als 100 Rollen am Ohnsorg-Theater.
Henry Vahl (1897-1977) war in seiner Zeit Hamburgs populärster Volksschauspieler, spielte mehr als 100 Rollen am Ohnsorg-Theater.
Schriftsteller, Kolumnist, Schauspieler, Hörbuchsprecher – das war der legendäre Harry Rowohlt (1945-2015).
Schriftsteller, Kolumnist, Schauspieler, Hörbuchsprecher – das war der legendäre Harry Rowohlt (1945-2015).
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