Haben Sie heute schon über den Tod nachgedacht? Oder ist das ein Thema, das Sie grundsätzlich lieber verdrängen? Damit wären Sie jedenfalls nicht allein in einer Gesellschaft, in der es kein größeres Tabu gibt als das eigene Ableben oder das unserer Liebsten. Martin und Beatrice Lieb sind da eine Ausnahme: Seit mehreren schweren Schicksalsschlägen dreht sich in ihrem Leben viel um das Sterben. Warum sie das zu einem glücklicheren Paar gemacht hat, warum sich gerade Hamburger mit ihrem Lebensabend beschäftigen sollten – und welche beiden Fragen sich Sterbende am Ende stellen.






