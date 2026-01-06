mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Der Winterdienst ist in Hamburg im Dauereinsatz.

Der Winterdienst ist in Hamburg im Dauereinsatz. Foto: Markus Scholz/dpa

paid„Nicht für Extremwetter“: Stadtreinigung verteidigt geschrumpften Winterdienst

kommentar icon
arrow down

Noch 2019 setzte die Stadtreinigung 900 Mitarbeiter für den Winterdienst ein, derzeit sind es nur noch 728 Angestellte, die für die Räumung von Fahrbahnen und Velorouten zuständig sind. Ist der Personalabbau der Grund für die glitschigen Bushaltestellen und die schlecht geräumten Radwege, die viele Hamburger nerven? Die Verantwortlichen bei der Stadtreinigung verteidigen die Strategie.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test