Noch 2019 setzte die Stadtreinigung 900 Mitarbeiter für den Winterdienst ein, derzeit sind es nur noch 728 Angestellte, die für die Räumung von Fahrbahnen und Velorouten zuständig sind. Ist der Personalabbau der Grund für die glitschigen Bushaltestellen und die schlecht geräumten Radwege, die viele Hamburger nerven? Die Verantwortlichen bei der Stadtreinigung verteidigen die Strategie.







