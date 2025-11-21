Nicht der Michel oder der Fernsehturm: Das ist Hamburgs höchstes Bauwerk

Nicht der Michel oder der Fernsehturm sind Hamburgs höchste Bauwerke – der Spitzenreiter steht an der Autobahn in Moorfleet und wurde am Freitag fertiggestellt.

Mit der Montage der Toppantenne hat ein neuer Sendemast des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg-Moorfleet seine Konstruktionshöhe erreicht. Er ist damit Hamburgs höchstes Bauwerk, so wie der danebenstehende, ebenfalls 304 Meter hohe alte Sendemast. Ein Hubschrauber brachte die Antenne am Vormittag an der Spitze des neuen Masts an, wie eine NDR-Sprecherin bestätigte.

Ein Hubschrauber brachte am Freitag ein Antennenteil auf die Spitze des neuen Sendemasts des NDR. picture alliance/dpa | Marcus Brandt Ein Hubschrauber brachte am Freitag ein Antennenteil auf die Spitze des neuen Sendemasts des NDR.

„Jetzt beginnen die Antennenbauarbeiten und die Kabelinstallation“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Die Fertigstellung ist für Mai 2026 geplant.“ Dann werde der Rückbau über 60 Jahre alte Vorgänger zurückgebaut. Auch dabei soll wieder ein Hubschrauber zum Einsatz kommen.

Der neue Sendemast soll rund 2,5 Millionen Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein mit den regionalen NDR-Hörfunk- und Fernsehprogrammen sowie einigen privaten Programmen versorgen. (dpa/mp)