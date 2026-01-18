Nicht abgeholte Weihnachtsbäume: Stadtreinigung nennt einen Termin

Eigentlich wollte die Stadtreinigung bereits alle Weihnachtsbäume am Straßenrand abgeholt haben. Doch Schnee und Eis führten in diesem Jahr zu Verzögerungen.

Wegen des Winterwetters konnte die Hamburger Stadtreinigung in diesem Jahr nicht alle Weihnachtsbäume rechtzeitig abholen. „In den zwei Wochen des Aktionszeitraums kam es witterungsbedingt zu Einschränkungen in einigen Nebenstraßen. Unser Team Orange konnte sie teilweise aus Sicherheitsgründen nicht befahren”, sagte eine Sprecherin der Stadtreinigung. Ein Teil der Tannenbäume sei auch unter der Schneedecke nicht zu sehen gewesen.

Stadtreinigung: Weihnachtsbäume werden bald abgeholt

Das habe dazu geführt, dass in einigen Straßen noch Weihnachtsbäume am Straßenrand liegengeblieben sind. Die Stadtreinigung werde nun mit ausgewählten Teams unterwegs sein, um die liegengebliebenen Bäume abzuholen.

„Am 24. Januar unterstützt uns die reguläre Müllabfuhr noch einmal bei der Abholung der restlichen Bäume, so dass wir davon ausgehen, dass danach der Großteil der Bäume aus dem Stadtbild verschwunden ist”, sagte die Sprecherin. (dpa/mp)