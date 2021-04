Newsticker: Rekordzahlen: Corona-Schub in Mecklenburg-Vorpommern

Die Corona-Fallzahlen bleiben hoch, das Virus hat nach wie vor großen Einfluss auf das Leben in Hamburg und Norddeutschland. Wir halten Sie in unserem Liveticker über alle Entwicklungen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auf dem Laufenden.

447 neue Corona-Fälle in Hamburg – Inzidenz: 131 (Stand Freitag)

2026 neue Corona-Fälle in Niedersachsen – Inzidenz: 89,5 (Stand Freitag)

565 neue Corona-Fälle in MeckPomm – Inzidenz: 110 (Stand Freitag)

335 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein – Inzidenz: 64,9 (Stand Freitag)

Zum überregionalen Coronavirus-Newsticker geht es hier

Sieben-Tages-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt im Vergleich zum Vortag

20.56 Uhr: Schleswig-Holstein hat am Freitagabend 335 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Dies sind 61 Fälle weniger als am Donnerstag. Wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz damit bei 64,9 (Mittwoch: 63,3; Donnerstag 64,5).)

Zwei Landkreise überschritten am Freitag die 100er-Marke: Im Herzogtum Lauenburg ist die Inzidenz am höchsten (115,1), im Kreis Neumünster am zweithöchsten (101,0). Der Kreis Segeberg (98,9) fiel knapp unter die Grenze, die für mögliche Lockerungen ausschlaggebend ist.

Auch in Askelpios Kliniken wird jetzt geimpft

19.45 Uhr: Die Impfkampagne in Hamburg nimmt weiter Fahrt auf! Neben dem Impfzentrum und ausgewählten Ärzten steigen nun auch die Asklepios Kliniken mit ein. Demnach wird in Kürze der größte Hamburger Gesundheitsversorger Patienten und Patientinnen impfen dürfen. „Der entsprechende Vertrag mit der Stadt Hamburg wurde jetzt unterschrieben", heißt es in einer Mittelung der Asklepios Kliniken.



„Damit können unsere sieben großen Kliniken – Impfstoffverfügbarkeit vorausgesetzt – sofort die von der Behörde definierten Patientengruppen impfen, wofür wir der Behörde sehr dankbar sind“, sagt Joachim Gemmel, Sprecher der Geschäftsführung der Hamburger Asklepios Kliniken und Chief Operating Officer (COO) im Asklepios-Konzernvorstand.



Das Impfangebot gelte konkret für alle voll- und teilstationären Patienten und Patientinnen in den Bereichen Psychatrie, Geriatrie, Onkologie und Frührehabilitation. Derzeit wären bereits mehr als 2000 Patienten und Patientinnen in den Kliniken laut Asklepios impfberechtigt.

AfD in Schleswig-Holstein: „Testpflicht für Schulkinder ist unnötig“



18.12 Uhr: Hamburg hat sie schon – nun soll auch in Schleswig-Holstein eine Testpflicht für Schüler und Schülerinnen gelten, die am Präsenzunterricht teilnehmen wollen. Der AfD passt das gar nicht. „Eine Testpflicht für Schulkinder ist unnötig und für viele Kinder eine echte Belastung“, sagt Volker Schnurrbusch, Sprecher für Bildung der AfD im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Schulen würden nachweislich nicht zu den Infektionstreibern gehören. Die Testpflicht bezeichnete er als „staatliche Zwangsmaßnahme“. Genau wie die Maskenpflicht stemple die geplante Testpflicht schon Grundschulkinder zu „Gefährdern“ ab.

565 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern – neuer Höchstwert



18.02 Uhr: Neuer Negativrekord in Mecklenburg-Vorpommern: Das Bundesland registrierte am Freitag 565 neue Corona-Fälle – so viele wie noch nie innerhalb von 24 Stunden. Somit wurden die Werte der vergangenen beiden Tage, als 431 beziehungsweise 436 Neuinfektionen nachgewiesen wurden, noch einmal getoppt. Am Freitag vergangener Woche waren 307 Neuinfektionen registriert worden. Das Land meldete zudem vier Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Gesamtzahl der Verstorbenen in der Pandemie auf 900 stieg. Die Inzidenz kletterte von 95 am Donnerstag auf 110.

Mediziner warnen: Erhöhtes Thromboserisiko bei Impfung mit AstraZeneca für Contergangeschädigte



16.35 Uhr: In einer Pressemitteilung warnt der Leiter der Contergansprechstunde an der Schön Klinik Eilbek Dr. Rudolf Beyer davor, contergangeschädigte Menschen mit dem Impfstoff von AstraZeneca zu impfen. Studien hätten gezeigt, dass bei Contergangeschädigten mit hoher Wahrscheinlichkeit angeborene Malformationen des Gefäßsystems vorliegen. Diese seien asymptomatisch, sodass jeder contergangeschädigte Mensch als potentieller Träger anzusehen sei.



Wissenschaftler sind mittlerweile überzeugt, dass Hirnvenenthrombosen durch das Vakzin von AstraZeneca ausgelöst werden können. Bei Contergangeschädigten würde bei einer Impfung mit dem Vakzin ein deutlich erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Thrombose vorliegen, so Beyer. Er empfehle dringend, contergangeschädigte Menschen nicht Vaxzevria, dem Impfstoff von AstraZeneca, zu verabreichen.



Auf Nachfrage der MOPO erklärt Martin Helfrich, Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde, dass bei einschlägigen medizinischen Gründen die Gabe eines anderen Vakzins vorgesehen sei. „Vor jeder Impfung findet ein Arztgespräch statt – dabei werden auch mögliche Kontraindikationen thematisiert“, so Helfrich.

Offene Außengastronomie: Was Schleswig-Holstein jetzt plant

16.18 Uhr: Trotz der aktuellen Debatten um härtere Maßnahmen zur Corona-Eindämmung hält das Land Schleswig-Holstein an einer Öffnung der Außengastronomie in allen Kreisen und Städten mit einer Inzidenz von unter 100 fest. Das beschloss das Kabinett laut Landesregierung am Freitag in Kiel. Die Regel gilt ab Montag. Gastronomen und Gäste müssen allerdings strikte Auflagen einhalten.

Zunächst sind Öffnungen laut Regierung lediglich in Landkreisen und Städten erlaubt, in denen die sogenannte Siebentagesinzidenz „stabil“ unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Die Kontaktbeschränkungen gelten auch in den Lokalen, sodass maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten an einem Tisch Platz nehmen dürfen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht. In allen Bereichen müssen Sicherheitsabstände eingehalten und – außer am Tisch selbst – medizinische Masken getragen werden.

Dazu müssen die Kontaktdaten erhoben werden, ab Außenbereichen mit mehr als 50 Gästen ist dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorzulegen.

Klinik im Norden entsetzt über Aussage von Weil

15.07 Uhr: Mediziner der Klinik für Anästhesiologie der Uni Göttingen sind fassungslos ob der Aussagen von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Der SPD-Politiker hatte am Donnerstagmorgen im ZDF behauptet, die Lage auf den Intensivstationen in Niedersachsen sei „entspannt“. Auf Twitter veröffentlichte die Klinik jetzt ein an Weil adressiertes Statement, in dem man auf die angespannte Lage der Intensivbetten in der eigenen Klinik hinwies. „Wir wissen nicht, wie wir einem weiteren Zustrom von PatientInnen gerecht begegnen können, wenn es nicht sofort effektive Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gibt“, schrieben die Mediziner. Im Normalfall stünden 30 Betten für sämtliche Fälle „operativer Intensivmedizin“ zur Verfügung, derzeit seien alleine 19 dieser Betten durch Corona-Patienten belegt. Heißt: Für Unfallopfer oder Krebspatienten wird der Platz knapp. Weiter schreibt die Klinik: „WIR schauen gerade entsetzt auf die ungebremste Entwicklung der Infektionszahlen und fragen uns, warum auf Experten aus dem Gesundheitswesen scheinbar nicht gehört wird.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Über 2000 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

14.27 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist gestiegen. Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitag 2026 neue Fälle – das sind mehr als vor einer Woche (1870).

Die landesweite Inzidenz stieg auf 89,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Vor einer Woche lag sie allerdings bei 115,1.



Den regional höchsten Corona-Wert verzeichnete weiter die Stadt Salzgitter (202,3), gefolgt von der Stadt Wolfsburg (188,1) und dem Landkreis Cloppenburg (174,0). Insgesamt lagen 14 Regionen über einem Inzidenzwert von 100. Dort gelten schärfere Corona-Regeln als im Rest Niedersachsens – beispielsweise bei den privaten Kontakten.



Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Niedersachsen stieg auf 5000 (+20). Etwa 87 Prozent der Todesopfer waren demnach 70 Jahre oder älter. Die jüngsten Verstorbenen gab es in der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen (fünf Fälle). Ihren Höchststand hatten die täglichen Todeszahlen Anfang Januar erreicht, seither sind sie stark rückläufig.

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie in Niedersachsen 207 905 Corona-Infektionen nachgewiesen. Fast 90 Prozent der Betroffenen gelten Schätzungen zufolge mittlerweile als genesen.

Hamburg vermeldet neue Corona-Zahlen – Inzidenz sinkt weiter

12.08 Uhr: Die Stadt Hamburg hat die Corona-Zahlen für Freitag vermeldet. Demnach gibt es 447 bestätigte Corona-Neuinfektionen - das sind 59 weniger als am Donnerstag und 36 weniger als am Freitag vor einer Woche (483).

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf nun 131 (Vortag: 132,8). Vor einer Woche hatte sie noch bei 160,1 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1404 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 8. April).

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 64.779 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 55.500 als genesen.



In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 8. April 290 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 103 Corona-Patienten, 85 davon sind Hamburger.



Grünen-Fraktionschefin Jasberg für bundesweit einheitlichen Lockdown



10.17 Uhr: Mehrere Ministerpräsidenten sehen einen neuen, bundesweit einheitlichen Lockdown kritisch. Darunter auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Währenddessen sprach sich die Chefin der Grünen-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg, Jenny Jasberg, auf Twitter deutlich für ein einheitliches Vorgehen aus – ausgehend vom Bund. „Dass die MPK ihren Zenit bei der Pandemiebekämpfung überschritten hat, ist deutlich“, schrieb die Politikerin. Allerdings solle das bundesweite Vorgehen auch mit einer nachvollziehbaren Strategie verbunden werden.

Lockdown-Zoff: Hamburgs Bürgermeister teilt bei Maybrit Illner gegen Markus Söder aus



8.10 Uhr: „Endlich bundesweit einheitliche Regeln!“ forderte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) bei Maybrit Illner. Der Flickenteppich quer durch die Bundesrepublik missfällt ihm. Kritisch beäugt Tschentscher deshalb auch den Modellplan des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU), der in seinem Land unter anderem Außengastronomie und Theater öffnen lässt verbunden mit einer Teststrategie.



„Ich glaube, das ist ein Irrtum, weil die Schnelltests nicht die Sicherheit haben, die einige damit verbinden“, so Tschentscher. Er setze in Hamburg weiterhin auf die wirksamsten Mittel: Die Ausgangssperre und die „sehr scharfen Kontaktbeschränkungen“.



Und dann bekam auch noch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von Tschentscher ordentlich Kritik zu hören. „Wir sind alle erstaunt, dass gerade jetzt in Bayern diese Entscheidung getroffen wird, gegen den Ministerpräsidentenbeschluss, den Einzelhandel bei einer Inzidenz von über 100 zu öffnen“, sagt der SPD-Politiker verärgert. Das trage nicht dazu bei, mehr Disziplin zu schaffen.

Schleswig-Holstein: Ministerpräsident Günther hält erneutes Bund-Länder Treffen nicht für notwendig

6.45 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat mit Blick auf die geplante Bund-Länder-Konferenz die Notwendigkeit des Treffens in Frage gestellt. „Ich dränge nicht auf ein solches Treffen“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend in den ARD-Tagesthemen. Mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz und den bisherigen Beschlüssen gebe es bereites den gesamten Rahmen, um die Corona-Pandemie erfolgreich zu bekämpfen.



„Von daher brauchen wir keine neue Besprechung, sondern wir würden genau das umsetzen, was wir miteinander besprochen haben“, sagte Günther, auch in Bezug auf Überlegungen zu einem bundesweiten harten Lockdown. Er kritisierte auch das Vorpreschen von Bayern und Mecklenburg-Vorpommern bei der Beschaffung des russischen Impfstoffes Sputnik V. „Es ist nicht klug, wenn einzelne Länder eigene Verabredungen treffen. Das ist zumindest nicht das, was ich unter Solidarität verstehe“, so Günther.

Das waren die Corona-News am 8. April:

Deutlicher Anstieg in Meck-Pomm: Dritte Welle in Krankenhäusern angekommen

21.25 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen ist wenige Tage nach Ostern in Mecklenburg-Vorpommern weiter nach oben geschnellt. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Mittwoch 433 nachgewiesene Neuinfektionen nach 436 am Tag davor. Vor einer Woche waren 303 Neuinfektionen gemeldet worden. Das Landesamt meldete zudem elf Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, so dass die Gesamtzahl der Todesopfer in der Pandemie auf 897 stieg. Zum ersten Mal seit mehreren Wochen war die Zahl der neu gemeldeten Gestorbenen wieder zweistellig.

Mediziner hatten unter Hinweis auf die verringerte Zahl von Corona-Tests über Ostern den deutlichen Anstieg der nachgewiesenen Infektionen nach den Feiertagen vorhergesagt. Tageswerte von mehr als 400 Neuinfektionen hatte es vereinzelt schon im Dezember und Januar gegeben. Die Inzidenz im Land liegt nun bei 95,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, das sind 6,6 mehr als am Vortag.

In den Krankenhäusern ist die dritte Corona-Welle angekommen: Das Landesamt meldete am Donnerstag 299 Covid-Patienten in den Kliniken, 26 mehr als vor einer Woche. Auf den Intensivstationen lagen 82 Corona-Patienten und damit 9 mehr als vor einer Woche. Vor einem Monat, am 8. März, hatten 255 Corona-Patienten in den Kliniken gelegen, von denen 47 auf Intensivstationen behandelt wurden.

394 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.10 Uhr: Schleswig-Holstein hat am Donnerstagabend 394 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Dies sind 34 Fälle weniger als am Mittwoch, aber 36 mehr am Donnerstag vor einer Woche. Wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht, liegt die Sieben-Tage-Inzidenz damit bei 64,5 (Mittwoch: 63,3; Donnerstag vor einer Woche: 73,9.)

Zwei Landkreise überschritten am Donnerstag die 100er-Marke: Im Herzogtum Lauenburg ist die Inzidenz am höchsten (109,1), im Kreis Neumünster am zweithöchsten (103,5). Der Kreis Segeberg (98,5) fiel knapp unter die Grenze, die für mögliche Lockerungen ausschlaggebend ist.

Rot-Grün will Teststrategie für pädagogische Bereiche

20.55 Uhr: Mitarbeiter pädagogischer Einrichtungen in Hamburg sollen durch eine Teststrategie besser vor Corona-Infektionen geschützt werden. Das plant die Rot-Grüne Regierung, einen entsprechenden Antrag brachten die Bürgerschaftsfraktionen von SPD und Grünen am Donnerstag in die Sitzung ein. Konkret beträfe dies die Offene Kinder- und Jugendarbeit, die Familienförderung, Jugendsozialarbeiter und Angebote der Jugend- und Familienhilfe.



Uwe Lohmann, Fachsprecher Familie, Kinder, Jugend der SPD-Bürgerschaftsfraktion, sagte dazu in einer Mitteilung: „Dabei sollen nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tests angeboten werden, sondern auch den Kindern und Jugendlichen. Besonders wichtig ist uns, dass die Testangebote und auch medizinische Masken zunächst von der Sozialbehörde bereitgestellt werden - so können sich die Träger verstärkt auf ihre pädagogische Arbeit konzentrieren.“

Wie Hamburg stark betroffene Stadtteile besser schützen will

19.40 Uhr: Die Hamburger Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen vom Coronavirus stark betroffene Stadtteile besser schützen. Sie brachten am Donnerstag einen Antrag in die Bürgerschaftssitzung ein, der die Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen in Gebieten mit hohen Inzidenzwerten verstärken soll. Dafür solle eine Datenbasis aller 104 Stadtteile geschaffen werden, die Grundlage für Interventionen sein kann und die alle vier Wochen aktualisiert wird.

Zuvor hatte der NDR in einer Datenauswertung festgestellt, dass besonders ärmere Stadtteile in der Hansestadt stärker vom Virus betroffen sind. Die Hamburger Gesundheitsbehörde hatte es auf MOPO-Nachfrage zunächst abgelehnt, Daten anhand der Stadtteile zu bewerten, da die Grenzen untereinander fließend seien. Nun entschlossen sich die Bürgerschaftsfraktionen mit dem gemeinsamen Antrag doch zum Handeln.

Der Antrag sieht unter anderem vor, die Gesundheitsberatung auszubauen, interkulturelle Vermittler vor Ort zu verstärken sowie über das Infomobil kostenlose medizinische Masken an Bedürftige herauszugeben.

Blutkonserven werden knapp – Blutspendedienst befürchtet Versorgungsproblem bei Notfällen

18.16 Uhr: Die Pandemie sorgt für einen drastischen Rückgang an Spendern. Blutkonserven werden knapp. Deshalb ruft der Blutspendedienst Hamburg zum Spenden auf. „Wir verzeichnen aktuell einen Rückgang von 20 bis 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr, an manchen Tagen sind es sogar 50 Prozent“, sagt Dr. Melanie Braun, Ärztliche Leitung des Blutspendedienstes Hamburg.



„Viele Menschen verlassen kaum noch das Haus, und selbst unsere treuen Stammspender kommen aktuell nicht mit Bus oder Bahn in unsere zentral gelegenen Standorte, um Blut zu spenden. Wenn das in den kommenden Wochen so weiter geht, dann

bekommen wir ein ernstes Versorgungsproblem in den Kliniken“, warnt Dr. Braun. Benötigt werden etwa 6000 Blutkonserven im Monat, vor allem für Krebspatienten und Notfälle.



Interessierte können sich unter Tel. (040) 200 022 00 beim Blutspendedienst Hamburg melden.

Bestellt Hamburg jetzt auch Sputnik? Das sagt der Senat

16.07 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für sein Land mit einem Vorvertrag 2,5 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V für den Fall einer EU-Zulassung gesichert. Kommt das auch für Hamburg in Frage? Auf MOPO-Nachfrage winkt der Sprecher der Sozialbehörde ab: „Der Senat setzt bislang und auch weiter auf die Impfstoff-Beschaffung durch die EU beziehungsweise den Bund.” Das rot-grün regierte Hamburg erwartet, dass auch ohne Lieferungen aus Russland in den kommenden Wochen und Monaten so viele Impfdosen in Hamburg eintreffen, dass die Menge für alle impfwilligen Einwohner reicht.



Söder hat seinen Sputnik-Alleingang offenbar ohne Wissen der Länderkollegen eingefädelt: „Die Ankündigungen aus Bayern waren im Vorfeld der Medienberichterstattung nicht bekannt”, so Behördensprecher Martin Helfrich: „Es handelt sich wohl um Vorvereinbarungen mit recht geringer Verbindlichkeit.”

Die Länder sind sich uneins: Wie Bayern sicherte sich auch Mecklenburg-Vorpommern die Option auf eine Million Dosen von Sputnik V, wie Landesgesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mitteilt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) liegt auf Hamburger Linie und verweist bei einem möglichen Einsatz des russischen Impfstoffs auf die Bundesregierung.

Mehrere Städte verschieben Start von Modellprojekten

15.05 Uhr: Mehrere Städte in Niedersachsen verschieben ihre Modellversuche zur Öffnung von Innenstädten in der Corona-Pandemie. Die Städte Oldenburg, Lüneburg und Hildesheim kündigten am Donnerstag an, zunächst die Beratungen von Bund und Ländern zu möglichen schärferen Corona-Regeln am kommenden Montag abwarten zu wollen. Eigentlich war in diesen Städten der Start der Modellprojekte für den Montag (12. April) vorgesehen. In Oldenburg soll es nun erst am übernächsten Montag (19. April) losgehen, in Hildesheim am kommenden Donnerstag (15. April). In Lüneburg soll es erst im Lauf der nächsten Woche soweit sein, sagte eine Sprecherin.

Angesichts der Diskussion um einen bundesweit einheitlichen möglichen Lockdown sei die Unsicherheit unter den Einzelhändlern und Gastbetrieben groß, sagte der Bürgermeister von Hildesheim, Ingo Meyer (parteilos). „Vor diesem Hintergrund haben wir heute entschieden, dass wir den Modellstart verschieben werden.“ Es sei etwa den Gastronomen nicht zuzumuten, über das Wochenende Waren einzukaufen, wenn dann zu Wochenbeginn möglicherweise wieder schärfere Corona-Regeln beschlossen werden würden.

Ähnlich äußerten sich auch Sprecher der Städte Oldenburg und Lüneburg. Zunächst wolle man die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen abwarten. In Emden und Cuxhaven wollten Vertreter aus Politik und Wirtschaft am Donnerstag über den genauen Startpunkt noch beraten. Dort ist der Start bislang für den 12. April vorgesehen. Andere Städte kündigten zuvor bereits einen späteren Start an.

Impfen in Rekord-Zeit: Nahezu alle Asklepios-Mitarbeiter gegen Corona geimpft



13.56 Uhr: Wie die sieben Asklepios Kliniken in Hamburg mitteilen, ist inzwischen nahezu das komplette Personal mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft: Dazu zählen fast 12.000 Pflegekräfte, Ärzte sowie Mitarbeiter aus den patientennahen Bereichen. Asklepios spricht von einer klinikinternen Impfaktion in Rekordzeit, die innerhalb nur weniger Wochen durchgeführt wurde.



Derzeit falle nahezu kein Mitarbeiter in den Kliniken mehr durch eine Corona-Infektion aus. „Das ist nach einem Jahr Corona-Pandemie und vielen corona-bedingten Ausfällen ein echter Meilenstein und eine hervorragende Nachricht für unsere Teams, die immer wieder durch Krankheits- und Quarantänefälle an die Grenzen der Belastbarkeit gekommen sind“, sagt Dr. Christoph Herborn, Medizinischer Direktor der Asklepios Klinik-Gruppe.



Auch für die Patienten sei das eine gute Nachricht, die keine Sorge mehr vor einer Infektion in der Klinik haben müssten.

Strenge Hygienemaßnahmen sowie das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes blieben natürlich weiterhin verpflichtend für alle.



Corona-Zahlen für Hamburg: 506 Neuinfektionen



12.01 Uhr: Die Stadt Hamburg hat die Corona-Zahlen für Donnerstag vermeldet. Demnach gibt es 506 bestätigte Corona-Neuinfektionen - das sind 200 mehr als am Mittwoch, aber 35 weniger als am Donnerstag vor einer Woche (541).



Die Sieben-Tage-Inzidenz sank aber dennoch weiter auf nun 132,8 (Vortag: 134,7). Vor einer Woche hatte sie noch bei 163,3 gelegen.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1404 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 7. April) – sechs Todesfälle kamen hinzu.



Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 64.332 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 55.200 als genesen.



In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 7. April 304 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 102 Corona-Patienten, 86 davon sind Hamburger.



1721 neue Infektionsfälle in Niedersachsen

10.47 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist vor dem Hintergrund der Osterfeiertage weiter rückläufig. Das Landesgesundheitsamt meldete am Donnerstag 1721 neue Fälle - das sind etwas weniger als vor einer Woche (1889).



Die landesweite Inzidenz sank auf 84,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Allerdings geht der Rückgang dem Gesundheitsamt zufolge darauf zurück, dass es über Ostern weniger Arztbesuche und Tests gegeben habe. Eine verlässliche Bewertung der Entwicklung sei erst von Freitag an wieder möglich.

Den regional höchsten Corona-Wert verzeichnete weiter die Stadt Salzgitter (191,8). In zehn weiteren Kommunen lag die Inzidenz ebenfalls über 100. Dort gelten schärfere Corona-Regeln als im Rest Niedersachsens - beispielsweise bei den privaten Kontakten.

Corona-Zahlen in Hamburg: Wer sich gerade am häufigsten ansteckt

7.30 Uhr: Von den Gesundheitsämtern in Hamburg wurden in der vergangenen Woche insgesamt 2887 Corona-Infektionen erfasst. Der Großteil der Ansteckungen entfällt auf Menschen im jungen Erwachsenenalter. Laut Hamburger Sozialbehörde liege dies auch zum Teil am Fortschritt der Impfkampagne.



So entfielen 480 Corona-Infektionen auf die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen und 555 auf die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. 219 Fälle gingen auf die Neugeborenen bis Fünfjährigen zurück.

Das waren die News vom 7. April:

Inzidenz in Meck-Pomm deutlich gestiegen

21.41 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen ist wenige Tage nach Ostern in Mecklenburg-Vorpommern wieder nach oben geschnellt. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Mittwoch 436 nachgewiesene Neuinfektionen. Das waren zweieinhalb Mal so viele wie am Dienstag und 148 mehr als am Mittwoch vor einer Woche.



Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land stieg damit um deutliche 12,0 im Vergleich zu Dienstag auf nun 88,6. Mediziner hatten unter Hinweis auf die verringerte Zahl von Corona-Tests über Ostern den deutlichen Anstieg vorhergesagt. Tageswerte von mehr als 400 Neuinfektionen hatte es vereinzelt schon im Dezember und Januar gegeben.

428 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.30 Uhr: Schleswig-Holstein meldete am Mittwoch 428 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Dies sind 191 mehr als am Dienstag und 22 mehr als in der Vorwoche. Ein Grund könnte der Meldeverzug nach den Ostertagen sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit leicht auf nun 63,3 (Dienstag: 62,3).

202 Infizierte befinden sich laut Gesundheitsministerium aktuell im Krankenhaus. 52 Patienten sind in Intensivtherapie, 32 mit Beatmung.

Außengastronomie im Norden darf ab Montag öffnen

18.01 Uhr: Die Außengastronomie kann in Schleswig-Holstein wie von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angekündigt ab nächstem Montag öffnen. Dies habe die Landesregierung bestätigt, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Gekoppelt sei dies an strenge Auflagen. Die Öffnungsmöglichkeit besteht in Kreisen und kreisfreien Städten, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen stabil unter 100 liegt. Zum Mittwochabend war das mit Ausnahme des Kreises Segeberg überall so. Auch die Gastronomie der an Hamburg grenzenden Kreise Pinneberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg könnte also öffnen.

Die Inzidenz im Land liege seit knapp drei Monaten unter 100 und aktuell bei 62, sagte Günther. Dies mache es möglich, vorsichtige Öffnungen vorzunehmen und der Gastronomie jetzt diese Perspektive zu bieten. Der Zugang zur Außengastronomie richtet sich nach den aktuellen Kontaktbeschränkungen. Also dürfen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt.

Am nächsten Montag werden die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über den weiteren Kurs in der Pandemie beraten. Zuletzt waren verstärkt Forderungen nach einer Verschärfung des aktuellen Lockdowns aufgekommen. Die Bundesregierung machte am Mittwoch deutlich, dass sie für ein erneutes deutliches Herunterfahren des öffentlichen Lebens in Deutschland ist.

800 Neuinfektionen in Niedersachsen

17.35 Uhr: In Niedersachsen sind 800 weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Die landesweite Inzidenz lag damit am Mittwoch bei 88,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - ein deutlicher Rückgang im Vergleich zur Vorwoche (119,0).

Allerdings vermitteln die Zahlen einer Sprecherin des Gesundheitsministeriums zufolge nach den Osterfeiertagen „noch kein wirklich schlüssiges Bild der Lage im Land“, weil es in dieser Zeit weniger Arztbesuche und weniger Tests gegeben habe. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts ist eine verlässliche Bewertung der Entwicklung voraussichtlich erst von Freitag an wieder möglich.

Den regional höchsten Corona-Wert verzeichnet weiterhin die Stadt Salzgitter (205,2). In 14 weiteren Kommunen lag die Inzidenz ebenfalls über 100. Dort gelten schärfere Corona-Regeln.

Mutationen breiten sich in Hamburg weiter aus

17.20 Uhr: Um herauszufinden, an welchen Virusvarianten sich die Hamburger und Hamburgerinnen zurzeit anstecken, werden gegenwärtig Sequenzierungen im Rahmen von Stichproben sowie bei bestimmten Anhaltspunkten vorgenommen, teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit. Dabei wurde die britische Variante in 755 Fällen nachgewiesen, was eine Steigerung um 195 Fälle im Vergleich zur Vorwoche darstellt. Bei insgesamt 4.140 Fällen bestehe der Verdacht auf diese Mutation, so die Sozialbehörde.



Die anderen beiden Varianten würden in Hamburg nach wie vor keine wesentliche Rolle spielen. Die südafrikanische Variante wurde dabei in neuen Fällen bestätigt, während sich 15 Fälle noch in Klärung befänden. Die brasilianische Variante hingegen wurde in einem Fall nachgewiesen. Zudem gebe es einen Verdachtsfall.

Belastung der Krankenhäuser steigt: Mehr als jeder zweite Corona-Patient ist unter 70

16.15 Uhr: In den vergangenen sieben Tagen sind die Zahlen der Corona-Patienten in den Hamburger Krankenhäusern erneut deutlich angestiegen, teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit. Gegenwärtig würden in 20 Krankenhäusern 305 Patienten stationär behandelt, darunter 29 Fälle aus dem Umland. Auffällig an den Zahlen ist, dass lediglich 123 der 285 Patienten über 70 Jahre alt sind. Eine Person ist sogar unter 20.



Das Risiko, an Corona zu sterben, ist jedoch weiterhin bei den älteren Menschen hoch. Unter allen über 90-Jährigen Corona-Infizierten aus Hamburg starben 23,2 Prozent, bei den 80- bis 89-Jährigen liegt der Anteil bei rund 19,3 Prozent, bei den 70- bis Jährigen bei rund 10,3 Prozent und unter den 60- 69-Jährigen bei rund 2 Prozent. Bei allen anderen Altersklassen liegt die Sterberate laut Robert-Koch-Institut bei unter einem Prozent.

156.000 Hamburger dürften Immunität aufweisen

14.45 Uhr: Über 101.000 Hamburger und Hamburgerinnen haben bereits die Zweitimpfung und damit den vollen Impfschutz erhalten, teilte die Sozialbehörde am Mittwoch mit. Damit dürften 155.800 Menschen in der Hansestadt eine Immunität aufweisen. Insgesamt wurden laut Sozialbehörde rund 343.000 Impfstoffdosen in Hamburg verabreicht, davon waren rund 242.000 Erstimpfungen. In den vergangenen sieben Tagen gab es in Hamburg somit 32.900 Impfungen.

Karl-May-Spiele in Bad Segeberg um weiteres Jahr verschoben

14.31 Uhr: Die Corona-Pandemie hatte bereits im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg nicht stattfinden konnten. Auch dieses Jahr fallen sie aus, wie die Organisatoren auf ihrer Homepage mitteilten. „Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise müssen wir unser Abenteuer „Der Ölprinz“ leider auf den Sommer 2022 verschieben“, heißt es dort.



Die Premiere sei nun am 25. Juni 2022 um 20.30 Uhr. Gespielt werde dann bis zum 4. September 2022 an jedem Donnerstag, Freitag und Samstag um 15 und 20 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Alle bereits erworbenen Eintrittskarten würden ihre Gültigkeit behalten, so die Veranstalter.

306 Neuinfektionen – Inzidenz sinkt



12.05 Uhr: In Hamburg sind am Mittwoch 306 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 2 mehr als am Dienstag, aber 284 weniger als am Mittwoch vor einer Woche (590).

Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank weiter auf nun 134,7 (Vortag: 149,6). Vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 163,7 gelegen.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1398 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 6. April).



Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 63.826 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 54.800 als genesen.



In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 6. April 305 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 102 Corona-Patienten, 86 davon sind Hamburger.

5717 bzw. 1576 Hamburger wurden (Stand 6. April) an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 241.908 Erstimpfungen und 101.059 Zweitimpfungen durchgeführt (Stand 5. April).

Hamburgs Friseure wollen Selbsttests vor Ort anbieten



10.41 Uhr: Hamburgs Friseure wollen ihren Kunden künftig die Möglichkeit geben, sich in den Salons auch selbst unter Aufsicht auf Corona zu testen. Die Selbsttests seien für Kunden und Friseure eine unkomplizierte Möglichkeit, sagte Innungsobermeister Birger Kentzler der Deutschen Presse-Agentur. Seit Dienstag darf in den Salons nur noch bedient werden, wer einen negativen Test vorweisen kann. Neben den Schnelltests, die in Testzentren oder Apotheken gemacht werden können, könnten auch Selbsttests akzeptiert werden, die unter Aufsicht von geschulten und zertifizierten Mitarbeitern der Salons gemacht würden, sagte Kentzler. „Die beäugen dann, ob alles richtig gemacht wird.” Entsprechende Schulungen würden von Organisationen wie den Johannitern oder Ärzten angeboten. „Derzeit prüfen wir, wie wir solche Schulungen möglichst schnell flächendeckend umsetzten können.”

Keine notwendige Maßnahme: Gericht im Norden kippt Ausgangssperre

6.43 Uhr: Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat erhebliche Zweifel an dem Mittel der Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen Corona geäußert. Das OVG bestätigte am Dienstag eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover. Dieses hatte erklärt, dass die angeordnete Ausgangsbeschränkung in der Region Hannover im Einzelfall voraussichtlich rechtswidrig ist. Per Eilbeschluss wurde der Einwand der Region Hannover gegen den Beschluss vom 2. April zurückgewiesen, wie das OVG in Lüneburg mitteilte. Die Ausgangsbeschränkung sei keine notwendige Schutzmaßnahme, da sie gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoße. Die Region Hannover hob daraufhin am Abend die entsprechende Allgemeinverfügung mit sofortiger Wirkung auf. Zuvor war dort das Verlassen von Wohnungen und Häusern zwischen 22.00 und 5.00 Uhr nur mit triftigem Grund erlaubt.

Das waren die Corona-News vom 6. April

237 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag nach Ostern leicht auf 62,3 gesunken. Am Ostermontag lag sie noch bei 66,5. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen bei 71,7 gelegen.

Ein Kreis in Schleswig-Holstein überschritt noch die kritische Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche: Segeberg mit 123,0. Den niedrigsten Wert hatte Nordfriesland mit 15,1.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen betrug 237 (Montag 171). Am Dienstag vergangener Woche waren es 360. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen stieg um 4 Fälle auf 1447.

Keine Nachtfahrten mehr: Linke kritisiert Entscheidung des Senats

19.59 Uhr: Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen in Hamburg soll es ab Donnerstagnacht keine Nachtfahrten mehr von Bussen und Bahnen geben (siehe Eintrag um 16.09 Uhr). Die verkehrspolitische Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion der Linken kritisiert diese Maßnahme. „Die Einstellung des Nachtverkehrs ist mal wieder eine planlose und überhastete Entscheidung des Senats“, sagte Heike Sudmann am Dienstagabend.

Diejenigen, die auf Nachtfahrten öffentlicher Verkehrsmittel angewiesen sind, seien nun gezwungen, die App des Shuttle-Dienstes „Moia“ zu installieren. Die Fahrten mit dem Dienst sollen mit einem gültigen HVV-Ticket kostenlos sein. Außerdem könne das Unternehmen ohne klaren Fahrplan nicht sicherstellen, dass Arbeitnehmer pünktlich bei ihrer Arbeitsstelle erscheinen.

Was passiert in Hamburg, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 ist?



18.55 Uhr: Derzeit sinken die Corona-Zahlen zwar leicht, aber das Bild dürfte durch die Osterfeiertage verfälscht sein. Sollte in Hamburg die Inzidenz also wie vor den Feiertagen weiter steigen, könnte bald die 200 erreicht sein. Wenn die 200 dann drei Tage hintereinander gerissen wird, greifen neue Maßnahmen. Ausgemacht ist bereits, dass dann der Präsenzunterricht an Hamburgs Schulen wieder eingestellt wird.



Doch was ist mit anderen Bereichen wie zum Beispiel die Arbeit? „Alle weiteren Maßnahmen sind noch in der Abstimmung beziehungsweise in der Prüfung“, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. Er betonte gleichzeitig, dass Hamburg aber schon sehr harte Maßnahmen habe. Am Dienstag lag die Inzidenz in der Stadt bei 149,6. Nach den Feiertagen, an denen weniger getestet und gemeldet wurde, könnte der Wert in den kommenden Tagen rasant steigen. Die Zahl gibt an, wie viele Infektionen es binnen einer Woche pro100.000 Einwohner gab.

Meck-Pomm meldet 170 Neuinfektionen

18.22 Uhr: Am Dienstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 170 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 211 weniger als am Dienstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Das RKI weist aber darauf hin, dass rund um die Osterfeiertage meist weniger Tests gemacht und gemeldet wurden und dass weniger Menschen einen Arzt aufsuchten. Fünf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf 881 stieg.

Die Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag deutlich auf nun 76,6 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche (Ostermontag: 94,5). Mit 111,2 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 100,1. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus im Landkreis Vorpommern-Rügen - dort liegt er bei 40,9.

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 31 903. Als genesen gelten fast 27 900 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 305 - das sind 10 mehr als am Vortag. 82 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, 2 mehr als am Montag.

Doch kein Impfrekord am Ostermontag in Hamburg



17.03 Uhr: Doch keine Vollauslastung im Hamburger Impfzentrum: Eigentlich waren am Ostermontag 7094 Impfungen geplant, am Ende erschienen jedoch nur 6175 Impflinge. Damit hat Hamburg über Ostern 25.000 Menschen mit einer Schutzimpfung ausgestattet. Die große Unterschied zwischen vereinbarten Terminen und letztlich geimpften Menschen am Montag überraschte aber auch Impfzentrum-Leiter Dr. Dirk Heinrich. Man analysiere derzeit die Gründe für die Diskrepanz, so Heinrich auf Twitter. „Einer der Gründe waren ungewöhnlich viele unberechtigte Impfbewerber”, so der Arzt weiter.

Hamburg stellt Nachtfahrten von Bussen und Bahnen ein

16.09 Uhr: In Hamburg werden ab der Nacht vom 8. auf den 9. April keine Busse und Bahnen mehr Nachtfahrten machen! Dies teilte die Verkehrsbehörde am Dienstag mit. Grund dafür ist die Ausgangsbeschränkung. „Um dies auch in der städtischen Mobilität abzubilden, haben wir uns dafür entschieden, die Nachtfahrten in Hamburg zunächst bis zum 18. April einzustellen“, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).



Man wisse aber darum, dass Menschen auch nachts aus wichtigen Gründen auf ein ÖPNV-Angebot angewiesen seien und habe deshalb Alternativen ausgearbeitet. So können Fahrzeuge der bereits heute in der Grundversorgung tätigen Unternehmen des Taxigewerbes und weitere Fahrzeuge der On-Demand-Anbieter MOIA im gesamten Stadtgebiet und ioki Hamburg von 0 Uhr bis 6 Uhr zu Sonderkonditionen gebucht werden. Moia startet bereits am 7. April.



Wer ein gültiges HVV-Ticket besitzt, kann mit MOIA und ioki kostenfrei befördert werden. Im Taxi müssen Fahrkartenbesitzer einen pauschalen Preis von vier Euro (bis acht Kilometer) beziehungsweise acht Euro (über acht Kilometer) entrichten



Eine Ausnahme bildet die Verbindung Stade nach Neugraben – hier wird weiterhin regulär die Bahn fahren. Regionalzüge verkehren ebenfalls weiter regulär.

Kostenlose Testmöglichkeit vorm Einkaufszentrum Alstertal

15.20 Uhr: Ab sofort werden im Außenbereich des Alstertal-Einkaufszentrums kostenlose Schnelltests angeboten, Testwillige müssen vorher online einen Termin vereinbaren. Termine sind von montags bis samstags zwischen 9 Uhr und 18 Uhr möglich. Das Test-Ergebnis steht nach 15 Minuten fest, es wird per E-Mail zugeschickt. Im AEZ selbst sind aktuell 75 Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet.

Senat: Das ist wohl der Grund für die sinkenden Zahlen in Hamburg



13.29 Uhr: Ehe die kürzlich beschlossenen Maßnahmen wie die nächtliche Ausgangsbeschränkung Wirkung zeigen, werden noch rund zehn Tage vergehen. Trotzdem sinken derzeit die Corona-Zahlen in Hamburg. Senatssprecher Marcel Schweitzer wies am Dienstag darauf hin, dass über die Feiertage weniger Menschen zum Arzt gehen würden und deshalb auch weniger getestet worden sei. Dies könne die aktuell niedrigeren Zahlen erklären.

304 Neuinfektionen und ein Toter in Hamburg – Inzidenz unter 150

12.01 Uhr: In Hamburg sind am Dienstag 304 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 49 mehr als am Ostermontag aber 24 weniger als am Dienstag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, sank die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit leicht auf nun 149,6 (Vortag: 150,9). Vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 153,7 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1398 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 5. April). Binnen eines Tages wurde ein weiterer Todesfall erfasst.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 63.520 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 54.500 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 3. April 259 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 91 Corona-Patienten, 76 davon sind Hamburger.

4774 bzw. 1538 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 236.183 Erstimpfungen und 99.483 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 287 Neuinfektionen und fünf Tote – Inzidenz unter 100

11.33 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Dienstag um 287 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 584, am Dienstag vor einer Woche 895.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 203.358. Binnen eines Tages wurden fünf weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4913 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, sank weiter und lag im Landesdurchschnitt bei 97,5 (Vortag: 104,5, Vorwoche: 120,8).

Die Stadt Salzgitter hat die 200er Marke überschritten, die Inzidenz dort lag zuletzt sogar bei 256,0. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Friesland (40,5).

MeckPomm: Negativer Corona-Test fürs Shoppen notwendig



9.05 Uhr: Von Dienstag an ist in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ein negativer Corona-Test Voraussetzung fürs Shoppen. In der Hansestadt Rostock tritt diese Regelung laut Landesregierung erst zum kommenden Samstag in Kraft, weil die Corona-Infektionszahlen dort geringer sind. Seit vergangenem Mittwoch ist ein negativer Corona-Test vielerorts bereits für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Kosmetikstudios notwendig.



Kunden müssen laut Gesundheitsministerium maximal 24 Stunden vor dem Termin einen Corona-Test gemacht haben – entweder in der Apotheke, in einem Schnelltestzentrum oder mit einem gekauften Selbsttest vor Ort. Entscheidend sei dann, dass der Selbsttest vor den Augen desjenigen erfolgt, der die Dienstleistung ausführt.

Ruhige Nacht in Hamburg: Ausgangsbeschränkungen eingehalten



7.59 Uhr: Die Ausgangsbeschränkungen in Hamburg werden weiter eingehalten. Die Polizei in der Hansestadt sprach am Dienstagmorgen von einer ruhigen Nacht. Wegen der Corona-Pandemie sind in Hamburg seit dem vergangenen Freitagabend nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Sie gelten zwischen 21 und 5 Uhr. Hamburger dürfen ihre Wohnungen nur noch aus triftigem Grund verlassen. Ausnahmen von der bis zum 18. April geltenden Regel gibt es in der Hansestadt beispielsweise für berufliche Tätigkeiten, Gassigehen mit dem Hund und Sport im Freien, allerdings immer nur für eine Person.

Hamburgs Hausärzte starten mit Impfungen – 75- bis 80-Jährige sind dran

6.25 Uhr: Corona-Impfungen sollen von dieser Woche an auch von den Hamburger Hausärzten angeboten werden. Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg will am Dienstag (11 Uhr) Details der geplanten Impfaktion bekanntgeben. Der Impfstoff werde bis Mittwoch ausgeliefert, teilte ein Sprecher der Vereinigung mit. Nach früheren Angaben der Gesundheitsbehörde sollen jetzt Menschen im Alter zwischen 75 und 80 Jahren geimpft werden.

Bundesweit sollen sich 35.000 Hausarztpraxen beteiligen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor Ostern angekündigt hatte. Für die erste Woche haben die Praxen demnach 1,4 Millionen Dosen bestellt. Geliefert werden sollen entsprechend den Planungen von Bund und Ländern 940.000 Dosen. In den ersten beiden Wochen werde in den Praxen ausschließlich der Impfstoff von Biontech/Pfizer eingesetzt, hieß es.

Das waren die Corona-News am 5. April:

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 66,5



22.19 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Ostermontag leicht auf 66,5 gesunken. Am Ostersonntag lag sie noch bei 67,6. Vor einer Woche lag der Wert bei 69,6.

Ein Kreis in Schleswig-Holstein überschritt noch die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche: Segeberg (125,2). In Pinneberg lag der Wert leicht unter der Marke - bei 97,4.



Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen betrug 171 (Sonntag: 162). Am Montag vergangener Woche waren es 188. Die Zahl der Corona-Toten steig um 2 Fälle auf 1443.

Im Krankenhaus wurden 201 Corona-Patienten behandelt, 53 von ihnen intensivmedizinisch (Sonntag: 54). 34 wurden beatmet (Sonntag: 36).

Die Corona-Zahlen über Ostern sind mit Vorsicht zu interpretieren. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden.

Leiter des Hamburger Impfzentrums watscht CDU-Politiker ab



21.15 Uhr: Seit Ostersonntag betreibt die Bundeswehr ein 24-Stunden-Impfzentrum im Saarland, mit bis zu 1.000 Impfungen täglich. Dennis Thering, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft, fordert: „Ein gutes Angebot der Bundeswehr, das auch Hamburg umgehend aufgreifen sollte.” Man sollte „jede Möglichkeit nutzen, um das Impfen der Hamburgerinnen und Hamburger mit allen Mitteln zu beschleunigen.”



Dr. Dirk Heinrich, ärztlicher Leiter des Impfzentrums in den Messehallen, spricht angesichts der CDU-Forderung gegenüber der MOPO von einer „bewussten Täuschung”: „Damit wird suggeriert, dass die Infrastruktur und nicht der Impfstoff der begrenzende Faktor ist. Aber wenn die CDU oder die Bundeswehr den zusätzlichen Impfstoff mitbringen, kann man gerne weitere Impfzentren eröffnen.”



Im Impfzentrum wurden am Ostermontag erstmals mehr als 7000 Menschen geimpft. Ab Dienstag werden rund 21.000 Dosen der (noch immer knappen) Impfstoffe an Hamburger Hausarztpraxen ausgeliefert, sie müssen für eine Woche reichen. Erst ab Ende April ist damit zu rechnen, dass die Zahl der in Deutschland verfügbaren Dosen um ein Vielfaches ansteigt.

Hamburgs Datenschützer kritisiert Luca-App



20.01 Uhr: Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar hat mangelnde Transparenz der Anbieter der Luca-App kritisiert. „Ohne den Quellcode ist nicht einsehbar, wie eine Software funktioniert“, sagte Caspar der „Rheinischen Post“. Ein Quellcode ist der lesbare Text eines Computerprogramms.



Die Luca-App wird dem Bericht zufolge in einigen Bundesländern bereits zur Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie genutzt, darunter Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Baden-Württemberg. Weitere Länder planen demnach den Einsatz.



Die datenschutzrechtlichen Dokumentationen müssten vor der Inbetriebnahme erstellt und das Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Menschen müsse bekannt sein, sagte Caspar. Die Datenschutzfolgenabschätzung sei noch nicht bekannt gegeben, sie sei aber für eine datenschutzrechtliche Bewertung unerlässlich. „Dies sollte dringend nachgeholt werden; insbesondere, da die App in einigen Kommunen und Ländern bereits zum Einsatz kommt.“

149 Corona-Neuinfektionen in MeckPomm gemeldet



18.31 Uhr: Am Ostermontag sind in Mecklenburg-Vorpommern 149 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 51 mehr als am Montag vor einer Woche. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf 877 stieg.

Die Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag um 2,3 auf nun 94,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert landesweit bei 106,1.

Mit 130,8 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 119,7. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus im Landkreis Vorpommern-Rügen - dort liegt er bei 54,7.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 295 - das sind 9 mehr als am Vortag. 80 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, 3 mehr als am Sonntag.

Rekord über Ostern: Hamburger Impfzentrum durchbricht Schallmauer



17.39 Uhr: Rekordzahlen im Impfzentrum Messehallen: Über die Osterfeiertage konnten zum ersten Mal seit Bestehen des Impfzentrums die Kapazitäten ausgeschöpft werden. „Seit Karfreitag haben wir uns sukzessive von gut 6.000 auf gestern 6.600 Impfungen pro Tag hochgearbeitet”, berichtet Walter Plassmann, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, die im Auftrag der Sozialbehörde das Impfzentrum betreibt, „am Ostermontag wollen wir die 7.000er-Schallmauer durchbrechen.”



Damit würden über die Osterfeiertage knapp 26.000 Menschen mit einer Impfung versorgt sein.

Auslöser der stark gestiegenen Impfzahl war die Ankündigung der Sozialbehörde am Gründonnerstag, nicht nur die 78- und 79-jährigen zum Impfen einzuladen, sondern alle Menschen über 75 Jahren.



„Sie wurden mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft”, so Plassmann weiter, „er ist nahezu ausnahmslos gut vertragen worden.” Dies zeige, dass die Entscheidung, diesen Impfstoff der älteren Bevölkerung vorzubehalten, richtig gewesen sei.



In der nächsten Woche sollen die hohen Tageszahlen an Impfungen beibehalten werden. „Zu den rund 7.000 Impfungen am Tag im Impfzentrum werden Mitte der Woche die Impfungen in den Arztpraxen beginnen”, kündigte Plassmann an, „wenn der Impfstoff in der angekündigten Menge geliefert wird, kommen wir damit rasch dem ‚Turn-around’ näher.”



Ab morgen werden rund 21.000 Dosen an die Hamburger Haus- und Facharztpraxen ausgeliefert. Die Impfungen erfolgen auf Einladung der Ärzte, die unter ihren Patienten auswählen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident: Dann gibt es bei uns Ausgangsbeschränkungen



16.38 Uhr: Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie kommen in Schleswig-Holstein nach Ansicht von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nur bei „wirklich exponentiell wachsenden Infektionszahlen“ in Betracht. So etwas sei ein schwerwiegender Eingriff in Grundrechte von Menschen, sagte der Regierungschef den „Lübecker Nachrichten“ am Sonntag. „Wenn die Lage sich hier weiter verschlimmert, werden wir weitere Maßnahmen treffen. Das haben wir ja in Flensburg gezeigt.“



Die richtige Antwort auf die Entwicklung der Infektionszahlen ist nach Günthers Überzeugung ein Stufenplan. In den nächsten Wochen werde man in der Lage sein, durch Fortschritte beim Impfen und durch gute Testkonzepte auch bei höheren Inzidenzen Öffnungsschritte zu gehen. Beim kontaktarmen Urlaub habe man sich auf Modellprojekte verständigt. „Ich rechne mit ersten Öffnungsschritten in diesem Bereich eher in den nächsten Wochen als in den nächsten Monaten.“

Großer Andrang beim Impfen ohne Termin

13.44 Uhr: Großen Andrang gibt es am Ostermontag im Impfzentrum in Wismar im Kreis Nordwestmecklenburg. Dort können sich heute Bürger ab 60 mit AstraZeneca impfen lassen – ganz ohne Termin. Wie der NDR berichtet, gab es bereits morgens eine mehrere hundert Meter lange Schlange. Der Kreis sah sich demnach gezwungen, weiteren Impfwilligen von der Reise nach Wismar abzuraten.

Auch der Kreis Mecklenburgische Seenplatte hatte bereits Impfungen ohne Termin angeboten. In den Impfzentren Waren und Trollenhagen kam es ebenfalls zu langen Schlangen.



Diese Impf-Aktionen sind möglich, da die Ständige Impfkommission des Bundes AstraZeneca für Menschen über 60 empfohlen hatte. Die ersten Zweitimpfungen stehen erst im Mai an, wodurch nun mehr Impfstoff für Menschen über 60 zur Verfügung steht.

Niedersachsen meldet 584 neue Corona-Fälle

12.50 Uhr: In Niedersachsen sind am Ostermontag 584 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Hannover mit. Am vergangenen Montag waren 823 Ansteckungen gezählt worden.

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden. Zudem könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.

Die landesweite Inzidenz wurde mit 104,5 angegeben nach 102,8 am Sonntag. Die Inzidenz sagt aus, wie viele Ansteckungen es pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gab. Drei Menschen starben innerhalb eines Tages mit oder an Covid-19 - damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen zu Ostersonntag auf 4908.

Die regional höchsten Werte verzeichneten die Stadt Salzgitter (Inzidenz 256,0) und der Kreis Cloppenburg (204,5). Über dem wichtigen Wert von 150 lagen auch die Kreise Emsland, Leer und Vechta sowie die Stadt Wolfsburg.

255 Neuinfektionen am Ostermontag in Hamburg

11.58 Uhr: Hamburg vermeldet am Ostermontag 255 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Dies sind 105 weniger als am Montag vor einer Woche und 47 mehr als am Ostersonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit auf nun 150,9 (Ostersonntag: 156,4; Montag vor einer Woche: 152,1). Die Daten fallen an Wochenenden und Feiertagen in der Regel niedriger aus, unter anderem weil weniger getestet wird.

Die Gesamtzahl bestätigter Fälle seit Ausbruch der Pandemie liegt in Hamburg damit bei 63216. 1397 Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben, Ostersonntag kam kein weiterer Todesfall dazu. In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 3. April 259 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 91 Corona-Patienten, 76 davon sind Hamburger.

Corona-Lage auf Intensivstationen im Norden noch beherrschbar

10.14 Uhr: Die Kapazitäten der Intensivstationen in den Kliniken in Schleswig-Holstein reichen für die Behandlung von Corona-Patienten noch gut aus. „Grundsätzlich sind noch überall genügend Versorgungskapazitäten vorhanden“, sagte die stellvertretende Geschäftsführerin der Krankenhausgesellschaft, Carmen Brinkmann, der Deutschen Presse-Agentur. Mit Stand Sonntagabend behandelten die Krankenhäuser im Norden 190 Corona-Patienten, 54 davon intensivmedizinisch und 36 mit Beatmung.

Die Belastungen seien regional unterschiedlich, in Abhängigkeit vom jeweiligen Infektionsgeschehen, sagte Brinkmann. Etwa zehn Prozent aller Intensivpatienten seien an Corona erkrankt. Derzeit sind Brinkmann zufolge insgesamt 780 Intensivbetten im Land technisch und personell so ausgestattet, dass sie für Behandlungen genutzt werden können. Etwas mehr als 20 Prozent der Intensivbetten seien derzeit nicht belegt.

„Wir haben auch noch ungefähr 430 Reservebetten, die aktuell nicht betrieben werden können“, sagte Brinkmann. „Aber wenn sich die Situation dramatisch zuspitzen würde, könnte man sie innerhalb von sieben Tagen mobilisieren.“ Dazu würde man Personal von anderen Stationen abziehen und zum Beispiel planbare Operationen vorerst absagen.

Das waren die Corona-News am 4. April:

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 67,6



21.37 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein lag am Ostersonntag bei 67,6. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 68,5 gelegen.



Ein Kreis in Schleswig-Holstein überschritt noch die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche: Segeberg (132,8). In Pinneberg liegt der Wert leicht unter der Marke - bei 99,0.



Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag bei 162 (Samstag: 169). Am Sonntag vergangener Woche waren es 151. Die Zahl der Corona-Toten verharrte bei 1441. Die Corona-Zahlen über Ostern sind mit Vorsicht zu interpretieren.



Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden. Im Krankenhaus wurden weiterhin 190 Corona-Patienten behandelt, 54 von ihnen intensivmedizinisch (Samstag: 51). 36 wurden beatmet (Samstag: 32).

Kein Tagestourismus erlaubt: Polizei weist 63 Fahrzeuge zurück



20.13 Uhr: Im Zuge des Verbots touristischer Einreisen wegen der Corona-Pandemie sind am Ostersonntag im Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Rostock 63 Fahrzeuge zurückgewiesen worden. Dabei seien 191 Personen aufgefordert worden, Mecklenburg-Vorpommern wieder zu verlassen, teilte die Behörde am Sonntagabend mit. Sie hätten keinen triftigen Grund für einen Aufenthalt in dem Bundesland im Sinne der aktuellen Corona-Verordnung gehabt, sich aber einsichtig und freundlich gezeigt.



Die Polizei hatte angekündigt, an den Ostertagen die Einreise verstärkt zu kontrollieren. Überdies stellte sie am Sonntag 82 Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung fest, davon die meisten ein weiteres Mal im Bereich der Polizeiinspektion Wismar. Nach Angaben der Landesregierung sind touristische Einreisen nach Mecklenburg-Vorpommern vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie grundsätzlich verboten, auch Tagestourismus ist nicht erlaubt.



Es gibt jedoch Ausnahmen für die Einreise. Wer einen Zweitwohnsitz in MV hat, der darf demnach einreisen. Ebenfalls sind Reisen ins Bundesland erlaubt, wenn die Kernfamilie besucht wird. Dazu zählen den Angaben zufolge etwa Kinder, Eltern, Geschwister oder Lebenspartner.

213 Corona-Neuinfektionen in MeckPomm – Inzidenz bei 92,3



17.18 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag 213 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 103 mehr als am Vortag und 105 mehr als vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Ein Mensch starb im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion.



Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag um 8,9 auf nun 92,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Mit 131,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 108,5. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus im Landkreis Vorpommern-Rügen – dort liegt er bei 59,6.



Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 31.587. Als genesen gelten 27.385 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 286 – das sind neun mehr als am Vortag. 77 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, vier mehr als am Samstag.



Das RKI weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden. Zudem könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.

Kühles Osterwetter dämpft Ausflugsandrang an den Küsten



16.32 Uhr: Wenig frühlingshaft anmutendes Wetter mit Temperaturen im einstelligen Bereich und kräftigem Wind haben für einen ruhigen Ostersonntag an den Küsten gesorgt. Die Leitstellen der Polizei in Schleswig-Holstein berichteten übereinstimmend, dass es keine Meldungen über Verstöße gegen Corona-Auflagen gebe. Bereits am Karfreitag und Karsamstag war die befürchtete Anreisewelle ausgeblieben.



In Schleswig-Holstein dürfen Eigentümer ihre Zweitwohnungen in den Urlaubsorten trotz Corona-Maßnahmen selbst nutzen oder unentgeltlich der Familie oder Freunden zur Verfügung stellen.

Mecklenburg-Vorpommern verweist erneut Hunderte Touristen des Landes



14.48 Uhr: Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern geht weiter konsequent Verstößen gegen das Tourismusverbot während der Corona-Pandemie nach. Bei verstärkten Verkehrskontrollen in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) wurden am Samstag die Insassen von 91 Fahrzeugen des Landes verwiesen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Demnach wurden 193 Menschen aufgefordert, das Bundesland wieder zu verlassen, weil sie keinen triftigen Grund für ihren Aufenthalt darlegen konnten. Insgesamt wurden 790 Fahrzeuge von der Polizei überprüft. Die verstärkten Kontrollen finden über die Osterfeiertage statt.

Neue Zahlen: Neuinfektionen, Inzidenz – die aktuelle Corona-Lage in Hamburg



12.02 Uhr: Hamburg meldet heute 208 neu bestätigte Corona-Infektionen. Zum Vergleich: Gestern wurden 461 neue Fälle gemeldet, am vergangenen Sonntag 252 neue Fälle. Am Wochenende und an Feiertagen sind die Zahlen meist niedriger, unter anderem weil weniger getestet wird.



Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 156,4 Fällen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag der Wert bei 158,8, am vergangenen Sonntag bei 148,4.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1397 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 3. April). Seit dem Vortag wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet.



In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 3. April 259 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 91 Corona-Patienten, 76 davon sind Hamburger.

917 neue Corona-Infektionen in Niedersachsen



11.37 Uhr: In Niedersachsen sind am Ostersonntag 917 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das teilte das Landesgesundheitsamt in Hannover mit. Am vergangenen Sonntag waren 445 Ansteckungen gezählt worden.

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden. Zudem könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln.

Die landesweite Inzidenz wurde mit 102,8 angegeben nach 109,1 am Samstag. Die Inzidenz sagt aus, wie viele Ansteckungen es pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gab. Fünf Menschen starben innerhalb eines Tages mit oder an Covid-19 - damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen zu Ostersonntag auf 4905.

Die regional höchsten Werte verzeichneten die Stadt Salzgitter (Inzidenz 262,7) und der Kreis Cloppenburg (242,0). Über 150 lagen auch die Kreise Peine und Vechta sowie die Stadt Wolfsburg.

Hamburger Bischöfin Fehrs: Ostern trotzt dem Tod und dem Coronavirus



10.48 Uhr: Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs hat Ostern als Fest der Zuversicht und Lebensfreude bezeichnet. „Es lebe das Leben! Gerade jetzt – wo wir so befasst sind mit Inzidenz und Tod und Mühseligkeit“, sagte Fehrs am Sonntag in ihrer Predigt in einem Fernsehgottesdienst, den das ZDF aus der Johanneskirche in Eltville-Erbach bei Mainz übertrug. Zu Ostern werde das Leben gefeiert, das dem Tod, dem Coronavirus, der Angst, der Gewalt und allem anderen trotze, was das Leben schwer macht. Jeder Vergeblichkeit werde die Stirn geboten.



Ostern sei „nicht nur das höchste Fest der Christenheit, es ist auch das mutigste“, erklärte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck. Die Christen reichten dem Leben die Hand, „auch und erst recht in dieser Krisenzeit, von der wir nicht wissen, wie lange wir sie zu bestehen haben“. Fehrs richtete ihre Osterbotschaft an alle, die von der Pandemie schmerzhaft betroffen seien, aber auch an Kinder in Elendslagern und Flüchtlinge im Mittelmeer.

Zweite Nacht mit Ausgangssperre: Das sagt die Hamburger Polizei

8.34 Uhr: Auch die zweite Nacht mit Ausgangsbeschränkungen verlief ruhig – so das Fazit der Hamburger Polizei. Zwar seien über den gesamten Tag um die 200 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und angezeigt worden. „Ab 21 Uhr waren die Straßen aber wieder leer und die Menschen zu Hause“, so ein Sprecher zur MOPO. Osterfeuer hätten, soweit der Polizei bekannt geworden, nur im privaten Bereich stattgefunden. „In diesem Zusammenhang hatten wir keine Einsätze und Feststellungen.“

Das waren die News am 3. April 2021:

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 67,5



20.40 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein lag am Karsamstag bei 67,5. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor (Stand: 3. April, 19.45 Uhr). Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 66,6 gelegen, am Karfreitag bei 72,5.

Weiterhin überschritten zwei Kreise in Schleswig-Holstein die Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: Segeberg (132,0) und Pinneberg (101,2).

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag bei 169 (Freitag: 340). Am Samstag vergangener Woche waren es 329. Die Zahl der Corona-Toten stieg um zwei auf 1441. Im Krankenhaus wurden 190 Corona-Patienten behandelt (Freitag: 183), 51 von ihnen intensivmedizinisch; 32 wurden beatmet.

Die Corona-Zahlen über Ostern sind mit Vorsicht zu interpretieren. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und gemeldet werden.

Niedersachsen wählt 14 Kommunen für Öffnungsmodelle aus



19.51 Uhr: Die Landesregierung hat 14 Kommunen in Niedersachsen für Modellprojekte zur Öffnung von Läden, Kultur und Außengastronomie ausgewählt. Die Städte Aurich, Achim, Braunschweig, Buxtehude, Cuxhaven, Einbeck, Emden, Hann. Münden, Hildesheim, Lüneburg, Nienburg/Weser, Norden und Oldenburg sowie die Samtgemeinde Elbtalaue können nun sichere Zonen einrichten, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Einzelhandelsgeschäfte, Außenbereiche von Restaurants und Cafés, Fitnessstudios, Kinos, Theater oder Galerien dürfen mit klaren Regeln öffnen. Der Zutritt ist möglich, wenn ein negativer Corona-Test vorliegt und die von der Kommune vorgegebene App zur Kontaktnachverfolgung genutzt wird.

„Niedersachsen geht sehr umsichtig vor in der aktuell schwierigen Situation. Wir bleiben vorsichtig. Aber wir wollen einem neuen System mit Testen, Besucherlenkung und AHA-Regeln eine Chance geben“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). „Wir brauchen Perspektiven.“ Der Start der Modellprojekte nach Ostern ist unterschiedlich.

Beabsichtigt sei weiterhin, insgesamt 25 Projekte zuzulassen. Elf Kommunen sollen in einer zweiten Runde berücksichtigt werden.

Jugendweihe-Feiern in MV wegen der Corona-Pandemie verschoben



18.36 Uhr: Die im Frühjahr geplanten Jugendweihe-Feiern in Mecklenburg-Vorpommern fallen wegen der Corona-Pandemie aus. Sie würden in den Spätsommer und Herbst verlegt, bestätigte der Vorsitzende des Jugendweihe-Vereins, Jörg Ahlgrimm, am Samstag einen Bericht des Norddeutschen Rundfunks (NDR). Dieser Schritt betreffe 4099 angemeldete 14-Jährige mit durchschnittlich sechs Gästen.

Die erste Feierstunde sollte am 10. April in Golchen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stattfinden, die letzte am 5. Juni. Die Jugendweihe ist eine atheistische Alternative zu den kirchlichen Feiern der Konfirmation (evangelische Kirche) und Firmung (katholische Kirche). Sie ist im Osten weit verbreitet. Es gibt mehrere Anbieter, von denen der Jugendweiheverein der größte ist.

110 Corona-Neuinfektionen in MV gemeldet – Inzidenz bei 83,4



16.42 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag 110 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 198 weniger als am Vortag und 162 weniger als vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte (Stand: 15.52 Uhr). Vier Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf 875 stieg.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag um 6,5 auf nun 83,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 103,2.

Mit 115,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 98,4. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus im Landkreis Vorpommern-Rügen - dort liegt er bei 57,4.

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 31.374. Als genesen gelten 27.162 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 277 – das sind sieben weniger als am Vortag. 73 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, genauso viele wie am Freitag.

Nix mit Oster-Ausflug: Polizei schmeißt Touristen aus Meck-Pomm

15.37 Uhr: Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern macht Ernst: Rund 800 Fahrzeuge wurden am Karfreitag überprüft – Ergebnis: diverse Oster-Ausflügler wurden des Landes verwiesen!

Allein im Umkreis von Neubrandenburg mussten 82 Fahrzeuge direkt wieder umdrehen – hier will die Polizei nach eigenen Angaben über Ostern verstärkt stationär und mobil kontrollieren. Hintergrund sei das weiterhin bestehende Verbot der touristischen Einreise nach Meck-Pomm (auch Tagestourismus).

Insgesamt seien 152 Personen aufgefordert worden, das Bundesland wieder zu verlassen, da sie keinen triftigen Grund für den Aufenthalt im Sinne der aktuellen Corona-Landesverordnung hätten nachweisen können. Die Abgewiesenen hätten sich insgesamt kooperativ verhalten. Insgesamt wurden rund 800 Fahrzeuge kontrolliert.



Die Polizei appelliert weiterhin an alle Bürger, die geltenden Corona-Regeln einzuhalten und verweist insbesondere auf die bestehenden Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften.

Neuer Rekord für das Impfzentrum in Hamburg

14.37 Uhr: Im Hamburger Impfzentrum sind erstmals mehr als 6000 Menschen an einem Tag gegen das Coronavirus geimpft worden. Es hätten am Karfreitag exakt 6006 Hamburgerinnen und Hamburger den Impfstoff erhalten. „Das ist ein Rekord“, sagte der Leiter des Impfzentrums, Dirk Heinrich, am Samstag.



Er forderte dazu alle mindestens 75-Jährigen auf, sich jetzt einen Impftermin geben zu lassen – unabhängig davon, ob sie von der Stadt bereits einen Brief erhalten hätten oder nicht. "Wir lehnen keinen ab, der jetzt kommt“, sagte Heinrich. Voraussetzung sei jedoch, dass man einen Termin habe.



Das Impfzentrum ist täglich zwischen 8.00 und 20.00 Uhr geöffnet. Bei diesen Öffnungszeiten könnten bis zu 7000 Menschen am Tag geimpft werden.



461 Neuinfektionen in Hamburg – Inzidenz sinkt erneut leicht

11.57 Uhr: Am Ostersamstag sind in Hamburg 461 neue Infektions-Fälle mit Corona bestätigt worden. Am Karfreitag waren es 483, am Samstag vergangener Woche 487.

Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz den zweiten Tag in Folge auf jetzt 158,8 (Vortag: 160,1) – vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 144,1 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1397 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 2. April). Binnen eines Tages wurden vier weitere Todesfälle erfasst.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 62.753 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 53.800 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 1. April 281 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 91 Corona-Patienten, 74 davon sind Hamburger.

4298 bzw. 1827 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 222.177 Erstimpfungen und 94.353 Zweitimpfungen durchgeführt.

1206 gemeldete Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen



11.22 Uhr: Das Landesgesundheitsamt hat am Samstag 1206 Corona-Neuinfektionen für Niedersachsen gemeldet. Das sind weniger als am selben Tag vor einer Woche (1573). Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist an Wochenenden und Feiertagen regelmäßig niedriger als an normalen Werktagen. Grund hierfür sind verzögerte Meldungen der Behörden.

Die landesweite Inzidenz wurde mit 109,1 angegeben, vor Wochenfrist betrug sie 114. Die Inzidenz gibt an, wie viele Ansteckungen es pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche gab. Vier Menschen starben innerhalb eines Tages mit oder an Covid-19 - damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen auf 4900.

Die regional höchsten Werte verzeichneten die Stadt Salzgitter (246,4) und der Kreis Cloppenburg (214,4). Über 150 lagen auch die Kreise Gifhorn, Leer, Oldenburg, Peine und Vechta sowie die Stadt Delmenhorst.

Kaum Verstöße in Niedersachsen am „Car-Freitag“



10.46 Uhr: Auch nach der zweiten Nacht der Ausgangsbeschränkungen in und um Hannover hat die Polizei ein positives Fazit gezogen. Die Beamten stellten 80 Ordnungswidrigkeiten fest. „Das ist im Vergleich zu anderen Tagen wenig“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. „Die Ausgangssperre ist relativ gut eingehalten worden.“



Keine Verstöße gab es anlässlich des „Car-Freitag“ in der Landeshauptstadt. Die Szene habe sich in Hannover beruhigt, sagt der Sprecher. Auch in Papenburg, wo sich die Tuning-Szene in den vergangenen Jahren oft traf, fielen die Aktionen aus.

Auto- und Tuningfans kommen traditionsgemäß am Karfreitag in vielen Städten zusammen. Trotz Corona-Regelungen, Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen rechnete die Polizei mit mehreren Treffen und zeigte viel Präsenz. So auch in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim, wo die Beamten ein Treffen mit insgesamt zehn Fahrzeugen im Bereich der Lingener Emslandhallen wegen der lauten Auspuffanlagen auflösten. Die Fahrer blieben aber in ihren Autos sitzen. "Die Ausgangssperre wurde insgesamt gut eingehalten", sagte ein Sprecher in Lingen.

Impfzentrum senkt Altersgrenze für Terminbuchung!

8.57 Uhr: Im Impfzentrum in Hamburg ist die Altersgrenze zum Buchen von Terminen auf das 75. Lebensjahr heruntergesetzt worden. Das bestätigte der Leiter des Impfzentrums, Dr. Dirk Heinrich, auf Twitter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf den offiziellen Seiten für die Online-Anmeldung ist das zwar noch nicht vermerkt, doch Heinrich animiert die Bürgerinnen und Bürger Hamburgs dazu, sich telefonisch unter der 116117 zu melden.

Das waren die Corona-News am 2. April:

Ausgangssperre in Hamburg: Straßen wie ausgestorben – Polizei löst Feier auf

22.53 Uhr: Kaum Autos, kaum Radfahrer, kaum Fußgänger: Hamburgs Straßen waren am Freitagabend nach erstmaligem Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen (mehr zu den aktuellen Regeln finden Sie hier) nahezu komplett leer. Der Lagedienst der Polizei sprach gegen 22.45 Uhr gegenüber der MOPO von einer extrem ruhigen Lage, auch MOPO-Reporter vor Ort auf St. Pauli und in Ottensen erlebten die Straßen so leer wie selten zuvor.

Die Ottenser Hauptstraße nach Inkrafttreten der Ausgangssperre. Quandt Foto:

Einen Polizeieinsatz gab es nach MOPO-Informationen gegen 21.30 Uhr an der Talstraße: Dort lösten die Beamten eine private Feier mit sieben bis zehn Personen auf. Die Partygäste mussten jeweils alleine den Heimweg antreten, die Polizei stellte Bußgeldbescheide aus.

Polizeibeamte am Freitagabend im Einsatz an der Talstraße. Röer Foto:

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht



22.17 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden am Karfreitag 340 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Am Donnerstag lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 358, am vergangenen Freitag bei 378.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 72,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag der Wert bei 73,9, am vergangenen Freitag bei 65,5.

Die höchste Inzidenz gibt es in den Kreisen Segeberg (132,8) und Pinnberg (118,9). Am niedrigsten ist die Inzidenz in den Kreisen Plön (19,4) und Nordfriesland (23,5).

In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern werden aktuell 183 Corona-Patienten behandelt. 54 Menschen mit Covid19-Erkrankung liegen auf einer Intensivstation, 32 davon müssen beatmet werden.

Hamburg: Ausgangsbeschränkung erstmals in Kraft

21.07 Uhr: Vor wenigen Minuten ist in Hamburg erstmals die vom rot-grünen Senat zur Eindämmung der Corona-Pandemie verordnete nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft getreten. Bis auf Weiteres dürfen die Hamburger ihre Wohnungen zwischen 21 Uhr am Abend und 5 Uhr morgens nur noch aus triftigem Grund verlassen. Die Regeln im Detail finden Sie hier. Der HVV plant zunächst an seinem Osterfahrplan festzuhalten – mehr dazu hier. Was Edeka, Aldi und Co. zur „Sperrstunde“ sagen lesen Sie hier.

Kurz vor Inkrafttreten: Demo gegen Ausgangsbeschränkungen in Hamburg

20.47 Uhr: Kurz vor dem ersten Inkrafttreten einer nächtlichen Ausgangsbeschränkung in Hamburg haben linke Gruppen unter dem Motto "Solidarischer Shutdown Jetzt!" auf dem Rathausmarkt gegen die Corona-Politik des Senats demonstriert. Statt einseitig die privaten Kontakte einzuschränken, müssten die Betriebe heruntergefahren werden, forderten Rednerinnen am Karfreitagabend vor - laut Polizei - rund 250 Teilnehmern.

Zu der Demonstration hatten unter anderem die Interventionistische Linke, die DKP, die Föderation der Demokratischen Arbeitervereine und der Internationale Jugendverein aufgerufen.

Linke Demonstrantinnen und Demonstranten am Karfreitag auf dem Rathausmarkt in Hamburg. Blaulicht-News.de Foto:

Verbot für „Querdenker“-Treffen am Wohnort von Ministerpräsident Weil



20.31 Uhr: Die Polizei Hannover hat eine für Ostersonntag geplante, sogenannte Querdenker-Versammlung am Wohnsitz des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) verboten. Den Veranstaltern gehe es ausschließlich darum, eine Drohkulisse für den Regierungschef aufzubauen, ihn im privaten Umfeld einzuschüchtern und so die Corona-Politik der Landesregierung beeinflussen zu wollen, teilte die Polizei am Freitagabend zur Begründung mit. „Ein solches Verhalten ist im höchsten Maße demokratiegefährdend und war aus diesem Grunde zu untersagen.“ Die Verbotsverfügung sei zugestellt worden.

MeckPomm: Inzidenz sinkt leicht



17.24 Uhr: Am Karfreitag sind in Mecklenburg-Vorpommern 308 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 37 weniger als am Freitag vor einer Woche und zwei mehr als am Donnerstag. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf 872 stieg.

Die Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag um 2,7 auf nun 89,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert landesweit bei 100,4.

Mit 140,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Nordwestmecklenburg mit 111,2. Am niedrigsten ist der Wert im Landkreis Vorpommern-Rügen - dort liegt er bei 63,2.



Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 284 - das sind elf mehr als am Vortag. 73 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, genauso viele wie am Donnerstag.

6.000 am Tag! Hamburg zündet über Ostern die Impfrakete

16.57 Uhr Im Hamburger Impfzentrum in den Messehallen sollen über Ostern mehr als 6000 Impfungen stattfinden – pro Tag. Das kündigt der ärztliche Leiter Dr. Dirk Heinrich an. Am Karfreitag sind 6.322 Impfungen terminiert. Charmant: Jeder Impfling, der mag, bekommt am Ausgang einen Osterhasen aus Schokolade geschenkt.



Die maximale Auslastung des Impfzentrums liegt derzeit bei 7.000 Impfungen täglich. Sollte genügend Impfstoff geliefert werden, könnten die täglichen Stunden aber ausgeweitet und die Kapazitäten deutlich erweitert werden. Am Gründonnerstag wurde die Gesamtzahl von 200.000 Impfungen in den Messehallen übersprungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach Corona-Impfungen: Lockerungen in Altenheimen im Norden

14.11 Uhr: Einige Bundesländer haben vor Ostern in Alten- und Pflegeheimen die Corona-Regeln angesichts hoher Impfquoten gelockert. So wurden beispielsweise nach Angabe der zuständigen Ministerien vor kurzem in Bayern, Hessen oder Schleswig-Holstein die Corona-Regeln in den Einrichtungen abgemildert.



In Mecklenburg-Vorpommern können Bewohner laut Sozialministerium seit Donnerstag je nach Impffortschritt im Heim öfter Besucher empfangen und auch untereinander mehr unternehmen. Hier wurden nach Behördenangaben nahezu alle impfwilligen Bewohner der Einrichtungen zweitgeimpft.



Dass in den Einrichtungen Besuchsmöglichkeiten erweitert und wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote angeboten werden dürfen, geht auf den Beschluss der letzten Bund-Länder-Runde zurück. Voraussetzung ist demnach etwa, dass es keinen Corona-Ausbruch in dem Heim gibt und die Zweitimpfung der Bewohner zwei Wochen zurückliegt.

483 Neuinfektionen und 11 Tote in Hamburg – Inzidenz sinkt leicht

11.52 Uhr: In Hamburg sind am Karfreitag 483 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 58 weniger als am Donnerstag und 60 weniger als am Freitag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, sank die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit leicht auf nun 160,1 (Vortag: 163,3). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 136,1 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1393 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 1. April). Binnen eines Tages wurden 11 weitere Todesfälle erfasst.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 62.292 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 53.600 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 1. April 281 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 91 Corona-Patienten, 74 davon sind Hamburger.

4419 bzw. 1322 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 213.839 Erstimpfungen und 90.757 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 1870 Neuinfektionen und 17 Tote

10.14 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Karfreitag um 1870 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1889, am Freitag vor einer Woche 2213.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 200.364. Binnen eines Tages wurden 17 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4896 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, sank leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 115,1 (Vortag: 117,4, Vorwoche: 111,2).

Die Stadt Salzgitter und der Kreis Cloppenburg haben die wichtige 200er Marke deutlich überschritten, die Inzidenz dort lag zuletzt sogar bei 276,2 bzw. 220,3. Am niedrigsten ist die Inzidenz in Northeim (37,0).

Corona-Überbrückungshilfe für Studierende auch im Sommersemester



9.51 Uhr: In Not geratene Studierende an Hamburgs Hochschulen können auch für das Sommersemester Corona-Überbrückungshilfen beantragen. Die Zuschüsse zwischen 100 und 500 Euro müssen nicht zurückgezahlt werden, wie das Studierendenwerk Hamburg am Donnerstag mitteilte. Die Hilfen würden monatlich zugesagt.



Seit dem Start der Überbrückungshilfe im Sommer 2020 seien bis Ende März bereits 16 921 Anträge bewilligt und fast 7,8 Millionen Euro ausbezahlt worden. Die Mehrzahl der Studierenden erhielt den Höchstzuschuss in Höhe von 500 Euro.



„In der aktuellen Situation ist ein Ende der Pandemie noch nicht absehbar und klassische Einkommensmöglichkeiten beispielsweise in der Gastronomie und der Veranstaltungsbranche stehen weiterhin nicht zur Verfügung“, sagte Studierendenwerk-Geschäftsführer Jürgen Allemeyer. Insofern begrüße er sehr, dass der Bund die Überbrückungshilfe vorerst bis Ende September verlängert habe.

Ausgangssperre tritt in Hamburg in Kraft – Polizei kündigt Kontrollen an



8.15 Uhr: In Hamburg tritt am Karfreitagabend eine nächtliche Ausgangsbeschränkung in Kraft. Der rot-grüne Senat hatte am Mittwoch diese scharfe Einschränkung der persönlichen Freiheiten beschlossen, um die Corona-Infektionsdynamik in der Stadt abzubremsen.



Vorerst bis zum 18. April ist es zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens nicht mehr erlaubt, die Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Ausnahmen gelten beispielsweise für berufliche Tätigkeiten, Gassigehen mit dem Hund oder körperliche Ertüchtigungen im Freien, allerdings immer nur für eine Person.



Bei Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkung droht ein Bußgeld. Die Polizei hat über die Feiertage verstärkte Kontrollen angekündigt.

Das waren die Corona-News am 1. April:

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht

21.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gesunken: von 74,5 auf 73,9. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in 7 Tagen bei 62,4 gelegen.

Drei Kreise in Schleswig-Holstein überschritten die wichtige Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner: Segeberg (134,2), Pinneberg (120,5) und Herzogtum Lauenburg (100,5). In Flensburg sank der Wert von 104,3 am Mittwoch auf nun 96,5.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Donnerstag bei 358 (Mittwoch: 406). Am Donnerstag vergangener Woche waren es 365. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 2 auf 1438. Im Krankenhaus wurden 186 Corona-Patienten behandelt, 51 von ihnen intensivmedizinisch, 31 wurden beatmet.

Sieben-Tage-Inzidenz in Meck-Pomm sinkt weiter

20.08 Uhr: Zum vierten Mal in Folge ist am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern wieder zurückgegangen. Mit 92,8 bestätigten Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche blieb der Wert wie schon am Vortag somit erneut unter der für Schutzmaßnahmen wichtigen Marke von 100. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock weiter mitteilte, wurden landesweit 306 Corona-Neuinfektionen registriert. Das waren 76 weniger als am Donnerstag der Vorwoche.

Die Gesamtzahl der in Mecklenburg-Vorpommern bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen nahm somit auf 30 960 zu. Fünf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Land auf 871. Als genesen gelten inzwischen 26 790 Menschen.

In den Landkreisen mit den bislang höchsten Inzidenzwerten schwächte sich der Infektionsanstieg spürbar ab. So wies der Landkreis Ludwigslust-Parchim noch 130,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche auf, gefolgt von Nordwestmecklenburg (118,9). In der Mecklenburgischen Seenplatte (105,4) und in Schwerin (93,0) gingen die Werte wieder erkennbar nach oben. Am niedrigsten lagen die Inzidenzen in der Hansestadt Rostock mit 69,3, dicht gefolgt von Vorpommern-Rügen mit 69,4.

In Kliniken des Landes wurden am Donnerstag 273 Corona-Patienten behandelt, so viele wie am Vortag, 73 davon auf Intensivstationen.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes wurden im Nordosten bis einschließlich Mittwoch 246 300 Corona-Impfdosen verabreicht. 170 744 Menschen erhielten eine erste Impfung, 75 589 auch eine zweite.

Hamburgs Sozialsenatorin: „Das beschließt niemand gern“



19.33 Uhr: Leicht fiel die Entscheidung über die Ausgangsbeschränkung dem Senat offensichtlich nicht. Ab Karfreitag dürfen die Hamburger und Hamburgerinnen ihre Wohnung zwischen 21 Uhr bis 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen. „So eine Maßnahme beschließt man nicht leichten Herzens, das ist überhaupt keine Frage“ sagte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Donnerstag im Verfassungs- und Bezirksausschuss. „Das ist ja so ziemlich das Invasivste, was wir in Hamburg je beschlossen haben, soweit ich mich erinnern kann. Aber wenn diese Maßnahme eine Wirkung haben soll, dann können wir sie nicht unbegrenzt aufschieben.“



Je später sie veranlasst werde, desto länger werde es dauern, bis sie ihre Wirkung entfalte. Deshalb habe der Senat die Ostertage noch für eine Eindämmung des Infektionsgeschehens mitnutzen wollen. „Ich kann sagen, das beschließt niemand gern. Aber es ist auch erforderlich, davon sind wir überzeugt“, so Leonhard.

Hamburg startet Impf-Turbo an Ostern: Termine für 78- und 79-Jährige



18.01 Uhr: In Hamburg gibt es neue Impfberechtigte: Jetzt sind auch die 78- und 79-Jährigen zur Corona-Schutzimpfung aufgerufen. Dazu würden „sehr zeitnah“ 36.000 zusätzliche Termine bereitgestellt, sagte Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, am Donnerstag. Er sprach von einem „Oster-Impf-Turbo”. Viele der 78- und 79-Jährigen hätten bereits oder würden noch am Karsamstag Post bekommen. „Jeder, der einen Brief erhält, ist impfberechtigt und für jeden gibt es einen Termin.“



Senatorin Melanie Leonhard (SPD) appellierte an die Aufgerufenen, sich rasch um einen Termin zu bemühen. „Wir wollen so schnell vorankommen, wie es möglich ist. Deswegen haben wir ausreichend Termine im Buchungsportal bereitgestellt, die auch sehr zeitnah stattfinden. Ich habe außerdem veranlasst, dass am Osterwochenende pro Tag 1000 zusätzliche Termine zur Verfügung stehen.” Wer aufgerufen sei, könne also zügig drankommen.



Weitere über 75-Jährigen würden in Kürze jahrgangsweise aufgerufen, sagte Helfrich. „Wir rechnen damit, dass bis Mitte April alle über 75-Jährigen einen Termin machen können.” Ein Vorziehen der über 60-Jährigen in der Impfpriorisierung, wie es nach dem Hin- und Her um den Impfstoff von AstraZeneca anderswo erwogen wird, werde es nicht geben. Diese Frage stelle sich in Hamburg nicht.

Oberverwaltungsgericht bestätigt Maskenpflicht für Jogger am Wochenende



14.23 Uhr: Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht bestätigt die „distanzunabhängige” Maskenpflicht für alle Jogger an Elbe und Alster sowie im Jenischpark am Wochenende zwischen 10 und 18 Uhr. Die Richter heben damit die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes auf, das den Kläger von der Maskenpflicht entbunden hatte. Die Stadt hatte gegen die Aufhebung Beschwerde eingelegt.



Das Oberverwaltungsgericht hat die distanzunabhängige Maskenpflicht im Eilverfahren geprüft und kommt zu der Auffassung, sie sei verhältnismäßig. Insbesondere wegen der Virus-Mutationen habe die Stadt einen „weiten Einschätzungsspielraum”. Es sei davon auszugehen, dass eine Ansteckung mit dem Coronavirus auch im Freien möglich sei.



Die Stadt könne außerdem davon ausgehen, dass wegen des Besucherandrangs die Mindestabstände an den Wochenenden an Alster, Elbe und im Jenischpark nicht eingehalten werden können, besonders bei Begegnungen oder Überholmanövern. Die Richter räumen ein, dass die Maßnahme möglicherweise nur einen geringen Einfluss auf das Infektionsgeschehen habe, gleichzeitig seien die Auswirkungen der Maskenpflicht für den klagenden Jogger aber auch nur gering. Die Vorteile für die Gesundheit der Allgemeinheit überwögen.



Für die meisten Jogger ändert sich nichts: Die (kurzzeitige) Aufhebung der Maskenpflicht galt ohnehin nur für den Kläger.

541 Neuinfektionen und vier Tote in Hamburg – Inzidenz stagniert

11.55 Uhr: Den zweiten Tag in Folge meldet Hamburg mehr als 500 Neuinfektionen: Am Gründonnerstag wurden 541 Fälle bestätigt. Das sind 49 weniger als am Mittwoch und acht weniger als am Donnerstag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, sank die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit ganz leicht auf nun 163,3 (Vortag: 163,7). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 128,6 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1382 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 31. März). Binnen eines Tages wurden vier weitere Todesfälle erfasst.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 61.809 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 53.400 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 31. März 277 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 89 Corona-Patienten, 72 davon sind Hamburger.

4419 bzw. 1322 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 213.839 Erstimpfungen und 90.757 Zweitimpfungen durchgeführt.

Hamburg rät von Reisen ab – strenge Regeln für Rückkehrer

11.08 Uhr: Der Hamburger Senat hat ausdrücklich von nicht notwendigen Reisen und Besuchen von Verwandten und Freunden zur Osterzeit abgeraten. Das gelte sowohl für Reisen im Ausland als auch im Inland, heißt es in einer Mitteilung. Innerhalb Deutschlands gibt es zwar keine Einschränkungen der Mobilität, doch es werden keine Übernachtungsmöglichkeiten angeboten.



Zur Erinnerung: In Hamburg darf sich ein Haushalt mit maximal einer weiteren Person treffen. Davon ausgenommen sind nur Kinder unter 14 Jahren. „Treffen sich zwei Haushalte, ist die bereits eine Ordnungswidrigkeit“, so der Senat.

Wer sich dennoch zu einer Reise entscheidet, muss Pflichten zur Testung und Quarantäne mit einplanen. Heißt konkret: Nach jedem Aufenthalt im Ausland gilt eine Testpflicht bei Einreisen im Luftverkehr. Vor der An- und Abreise muss ein negativer Testnachweis vorgelegt werden, Passagiere dürfen andernfalls nicht fliegen.



Anerkannt werden PCR-Tests, Antigentests und Antigen-Schnelltests, die höchstens 48 Stunden alt sein dürfen. Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren.

Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Zudem muss nach der Einreise ein Corona-Test (PCR oder Schnelltest) erfolgen und das Gesundheitsamt muss informiert werden.

Nur für Fälle, in denen eine Verkürzung unabdingbar ist, besteht die Möglichkeit dazu nach fünf Tagen mit einem erneuten Test mit negativem Befund. Es muss sich dabei um einen PCR-Test handeln, ein Schnelltest ist nicht ausreichend. Nur wenn der zweite Test ebenfalls negativ ausfällt und wenn keine Symptome auftreten, kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden.

Bei der Rückkehr aus einem Virusvariationen-Gebiet gilt diese Ausnahme allerdings nicht. Eine Auflistung der Risiko- und Virusvarianten-Gebiete ist aktuell beim RKI abrufbar.

Niedersachsen: 1889 Neuinfektionen und 31 Tote

10.32 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Donnerstag um 1889 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1362, am Donnerstag vor einer Woche 1802.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 198.494. Binnen eines Tages wurden 31 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4879 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, sank leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 117,4 (Vortag: 119,0, Vorwoche: 102,5).

Die Stadt Salzgitter und der Kreis Cloppenburg haben die wichtige Maßzahl die 200er Marke überschritten, die Inzidenz dort lag zuletzt sogar bei 277,1 bzw. 206,8. Am niedrigsten ist die Inzidenz in Northeim (40,1).

Schärfere Corona-Regeln für zwei Kreise bei Hamburg und Flensburg

7.11 Uhr: Corona-Notbremse: Wegen hoher Infektionszahlen gelten in den zwei Kreisen Pinneberg und Segeberg am Hamburger Rand und in Flensburg ab Donnerstag verschärfte Schutzmaßnahmen. Dort lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen über 100. Damit wird ein von der Landesregierung beschlossener Mechanismus ausgelöst. In Flensburg schwankte der Wert zuletzt um 100.

Nunmehr dürfen sich in den genannten zwei Kreisen und in Flensburg Haushalte nur noch mit einer weiteren Person treffen. Dies gilt sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Kitas sollen nur noch eine Notbetreuung anbieten. Der Schulunterricht beginnt nach den Osterferien erst wieder am 19. April.

Zudem dürfen nur noch Läden für den täglichen Bedarf wie Lebensmittel-Geschäfte, Drogerien, Wochenmärkte oder Baumärkte öffnen. Auch darf aus einem Haushalt nur eine Person einkaufen. Im übrigen Einzelhandel dürfen nur noch vorbestellte Waren abgeholt werden.

Für Dienstleistungen mit Körperkontakt müssen Kunden in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 einen negativen Corona-Test vorlegen. Dies gilt etwa für Kosmetikstudios oder Massagesalons – aber nicht für medizinisch und pflegerisch notwendige Dienstleistungen sowie Besuche von Friseuren oder Nagelstudios. Sport ist nur mit weiteren Einschränkungen möglich.

Ausgangsperre in Hamburg: Präses der Handelskammer äußert sich

6.45 Uhr: Die neuen Beschlüsse des Hamburger Senats haben in der Politik und der Wirtschaftsbranche in Hamburg hohe Wellen geschlagen. Nun hat sich auch der Präses der Handelskammer in Hamburg, Prof. Norbert Aust, zu den neuen Beschlüssen geäußert: „Die Zeit des noch einmal verschärften Lockdowns muss vom Senat konsequent genutzt werden, um die eigentlichen Instrumente zur Pandemiebekämpfung mit Hochdruck voranzutreiben: Kontakte digital nachverfolgen, Testen flächendeckend ermöglichen, Impfen beschleunigen!”



Die Handelskammer ist seit 1665 die Selbstverwaltung der gewerblichen Hamburger Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen von ca. 170.000 Unternehmen gegenüber der Politik.

Das waren die Corona-News am 31. März:

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 74,5



21.03 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 74,5 gestiegen. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 59,7 gelegen. Der bundesweite Durchschnitt lag laut Robert Koch-Institut am Mittwochmorgen bei 132,3.



Vier Kreise in Schleswig-Holstein überschritten die wichtige Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner – und damit doppelt so viele wie am Vortag: Segeberg (132,0), Pinneberg (114,8), Herzogtum Lauenburg (107,1) und Flensburg (104,3).



Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Mittwoch bei 406 (Dienstag: 360). Am Mittwoch vergangener Woche waren es 361. Die Zahl der Corona-Toten stieg um 4 auf 1436. Im Krankenhaus wurden 200 Corona-Patienten behandelt, 51 von ihnen intensivmedizinisch, 30 wurden beatmet.

Öffnungen und Schließungen: So geht es im Norden mit Shopping weiter



19.56 Uhr: Angesichts gestiegener Corona-Neuinfektionen dürfen Läden in Kiel, Lübeck, Steinburg, Neumünster, Herzogtum Lauenburg und Stormarn nach Ostern nur nach Terminvereinbarung betreten werden. Das teilte die Landesregierung am Mittwochabend mit. In Nordfriesland, Plön, Dithmarschen, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg ist der Einzelhandel geöffnet.



Öffnungen im Einzelhandel sind vom Inzidenzwert abhängig, also der Zahl der Menschen, die sich bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen mit dem Coronavirus infizieren. Die Geschäfte bleiben bei einem kreisweiten Wert von unter 50 geöffnet. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 dürfen Kunden die Geschäfte nur nach vorheriger Terminvereinbarung einkaufen (Click & Meet). Die Entscheidungen über Öffnungen oder Verschärfungen werden im Wochenrhythmus getroffen.



In der Stadt Flensburg sowie den Kreisen Pinneberg (mit Ausnahme Helgoland) und Segeberg schließen die Läden – ausgenommen des täglichen Bedarfs – am Donnerstag für den Publikumsverkehr, wie die Landesregierung mitteilte. Die Inzidenz ist auf mehr als 100 gestiegen. Bestellte Waren dürfen aber ausgegeben werden (Click & Collect).



Man habe vergeblich versucht, eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, teilte die Stadt Kiel mit. „Seit vielen Wochen pendelt die 7-Tage-Inzidenz in Kiel zwischen 30 und 65“, sagte Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken. „Es gibt kaum eine Großstadt in Deutschland mit ähnlich konstant niedrigen Zahlen.“ Zudem befürchtet die Stadt, dass die Menschen in den Ferien zum Einkaufen in andere Kreise fahren. Das Gesundheitsministerium habe den Antrag, eine Ausnahme zu erteilen, aber abgelehnt.

Sieben-Tage-Inzidenz in Meck-Pomm wieder unter 100



18.51 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz von bestätigten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist wieder knapp unter die kritische Marke von 100 gesunken. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock vom Mittwoch haben sich landesweit zuletzt 97 Menschen je 100.000 Einwohner nachweislich binnen einer Woche mit dem Coronavirus angesteckt. Der Wert sank demnach um 5,5 gegenüber dem Vortag. Den Angaben zufolge kamen 289 bestätigte Corona-Neuinfektionen hinzu. Das waren laut Lagus 19 weniger als am Mittwoch vor einer Woche.



Die Gesamtzahl der in Mecklenburg-Vorpommern bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen nahm somit auf 30.656 zu. Elf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Land auf 867. Als genesen gelten 26.575 Menschen.



Am höchsten lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 156,3 im Landkreis Ludwigslust-Parchim, gefolgt von Nordwestmecklenburg (130,9) und der Mecklenburgischen Seenplatte (94,5). In Vorpommern-Greifswald sank der Wert wieder unter 100 auf 93,8. Am niedrigsten lag der Wert in der Hansestadt Rostock mit 67,4.



In Kliniken des Landes wurden am Mittwoch 273 Corona-Patienten behandelt, 22 mehr als am Vortag und 72 davon auf Intensivstationen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes wurden im Nordosten bis einschließlich Dienstag 237.990 Corona-Impfdosen verabreicht. 165 242 Menschen erhielten eine erste Impfung, 72 748 auch eine zweite.



Das Lagus wies darauf hin, dass fehlerhafte Meldungen nachträglich entfernt wurden und dadurch die Zahlen geringer ausfallen, als sie ansonsten nach Addition der neuen Impfungen ergeben würden.

Nach Corona-Impfung: Kreistag von Steinburg beruft Landrat



18.32 Uhr: Der Steinburger Kreistag hat die Abberufung von Landrat Torsten Wendt wegen dessen Corona-Schutzimpfung eingeleitet. 47 Kreistagsmitglieder stimmten am Mittwochabend einem entsprechenden Antrag aller Fraktionen mit Ausnahme der Linken zu, wie der Kreis mitteilte. Fünf Mitglieder enthielten sich. Für die endgültige Abberufung ist es jedoch notwendig, dass sich der Kreistag innerhalb von vier Wochen zweimal damit befasst. Dies soll Ende April geschehen. Auch dann ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.



Wendt ist in die Kritik geraten, weil er im Januar außer der Reihe mit einer überzähligen Dosis gegen Covid-19 geimpft worden war. Er entschuldigte sich in der Folge dafür. „Angesichts einer Anzahl von Menschen, die einen Termin zur Impfung buchen wollten und damit bisher erfolglos geblieben sind, ist meine Impfung nicht verständlich. Ich habe dies seinerzeit so entschieden, hätte dies aber unterlassen müssen.“ Wendt erklärte weiter, er bedauere insbesondere die Gefühle von Menschen verletzt und Vertrauen verloren zu haben.



Der parteilose Wendt ist seit 2013 Landrat im Kreis Steinburg. Seit Mitte März ist er krankgeschrieben. Seine Amtsgeschäfte führt seitdem der stellvertretende Landrat Heinz Seppmann.

Lauterbach lobt „Ausgangssperre“ in Hamburg

18 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die vom Hamburger Senat zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossene Ausgangsbeschränkung als vorbildlich gelobt. „Ich begrüße die Ausgangssperre in Hamburg ausdrücklich“, twitterte er am Mittwoch nach einem entsprechenden Beschluss der rot-grünen Landesregierung. „Das ist ein mutiger Schritt, der den Hamburgern viele schwere Covid-Fälle ersparen kann und einen viel härteren und längeren Lockdown später vermeidet.“ Andere Länder sollten folgen.

In Hamburg darf ab Karfreitag zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr am Morgen nur noch auf die Straße, wer einen triftigen Grund hat. Verstöße sollen mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 150 Euro geahndet werden.

Ausgangssperre in Hamburg: Grote appelliert an Hamburger



17.32 Uhr: „Es ist ein einschneidender Eingriff in unser aller Freiheit“, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Donnerstag nach der Verkündung der Corona-Regeln. Aber angesichts des Infektionsgeschehens brauche man „einschneidende Maßnahmen“.



Im letzten halben Jahr seien allein im privaten Wohnraum über 3600 Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung festgestellt worden. Von diesen Verstößen hätten allein zwei Drittel zwischen 21 und 5 Uhr stattgefunden. Grote appellierte an die Hamburger, der Polizei den Job etwas „zu erleichtern, sie zu unterstützen“.



Die Bürger sollen Verständnis dafür haben, wenn sie sich nach 21 Uhr im öffentlichen Raum aufhalten und angesprochen werden. „Wir müssen die Ausgangsbeschränkungen und ihre Einhaltung überwachen und das werden wir auch tun“, so Grote.

Modellversuch in Hamburg: Corona-Tests in Kitas



14.37 Uhr: „Wir werden diese Einschränkung begleiten mit einem Modellversuch der zunächst freiwilligen Kindertestung“, so Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Das Testen mit dem Nasenabstrich sei bei Kindern „keine einfache Aufgabe“, Spucktests oder Lollitests sind derzeit noch nicht zugelassen. Ab April soll es daher in 16 Hamburger Kitas einen Modellversuch geben, der von Hamburger Kinderärzten begleitet wird.

Tschentscher: Hamburg beschließt Ausgangsbeschränkung



14.15 Uhr: Ab Karfreitag, den 2. April, wird es täglich zwischen 21 Uhr und 5 Uhr Ausgangsbeschränkungen geben. Das teilte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch mit. Wer zu diesen Zeiten noch unterwegs ist, braucht dafür einen triftigen Grund wie den Arbeitsweg oder die Pflege von Angehörigen. Abendliche Spaziergänge oder Joggingrunden in den nahegelegenen Parks sollen allein aber weiterhin erlaubt sein. Eine Ausnahme gilt auch für den Aufenthalt von Obdachlosen im öffentlichen Raum.

Der gesamte Einzelhandel muss spätestens um 21 Uhr schließen. Dies gelte auch für das Abholen von Speisen aus Restaurants oder Lokalen. Lieferdienste dürften als professionelle Versorgungswege aber weiter in Anspruch genommen werden.



Körpernahe Dienstleistungen wie Sonnen- , Tattoo- und Massagestudios müssen insgesamt schließen. Ausgenommen sind Friseure und die medizinische Fußpflege. Die Kundinnen und Kunden müssen hier ab kommender Woche einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorlegen, wenn sie die Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen.

Für die Anwesenheit in der Schule wird ein negativer Corona-Test für Schüler und Schülerinnen zur Voraussetzung. Die Kitas müssen wieder in die Notbetreuung wechseln. Schulen bleiben vorerst geöffnet. Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg über 200 steigen, müssen auch die Schulen schließen.

In Unternehmen soll die Maskenpflicht verschärft werden. Sobald mehr als ein Mensch in einem Raum arbeitet, müssen medizinische Masken getragen werden. Tschentscher appellierte an die Unternehmen, Schnelltests bei den Mitarbeitern durchzuführen.



Sollten freiwillige Selbstverpflichtungen nicht ausreichen und der Bund keine entsprechende Regelung treffen, werde Hamburg auch eigene Maßnahmen ergreifen, sagte er.



Die neue Eindämmungsverordnung gilt vorerst bis zum 18. April.

Jetzt live: Diese Regeln gelten in Hamburg ab Ostern

13.56 Uhr: Die Corona-Zahlen in Hamburg steigen, 590 Neuinfektionen wurde allein am heutigen Mittwoch gemeldet. Ab dem Osterwochenende sollen in der Hansestadt neue, schärfere Regeln gelten. Eine Ausgangsbeschränkung wird ziemlich sicher dazu zählen. Verfolgen Sie hier die Pressekonferenz, in der der Senat über die neuen Maßnahmen informiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Niedersachsen: 1362 Neuinfektionen und elf Tote

12.33 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Mittwoch um 1362 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 859, am Mittwoch vor einer Woche 1583.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 196.605. Binnen eines Tages wurde zudem elf weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4848 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, sank leicht und lag im Landesdurchschnitt bei 119,0 (Vortag: 120,8, Vorwoche: 100,0).

Die Stadt Salzgitter hat die wichtige Maßzahl die 200er Marke überschritten, die Inzidenz dort lag zuletzt sogar bei 280,9. Am niedrigsten ist der Wert in Northeim (37,0).

Hamburg: 590 Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf 163,7

12.01 Uhr: In Hamburg wurden am Mittwoch 590 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind 190 mehr als noch vor einer Woche (400) und 262 mehr als am Dienstag (328). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 163,7 (Vortag: 153,7). Am vergangenen Mittwoch lag sie noch bei 120,2.

Nachdem gestern kein Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Hamburg gemeldet wurde, wurden heute 6 Tote gemeldet (Stand 30.3.). Am Mittwoch vor einer Woche hatte man drei neue Todesfälle erfasst.



Insgesamt haben sich laut Angaben des Robert-Koch-Instituts seit Ausbruch der Pandemie 61.268 Hamburgerinnen und Hamburger mit dem Coronavirus infiziert, von denen schätzungsweise 53.200 wieder genesen sind.



Zudem werden Angaben der Gesundheitsbehörde zufolge 288 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in den Hamburger Krankenhäusern behandelt. Auf den Intensivstationen liegen 94 Menschen, 79 davon sind Hamburger. (Stand 30.3.)



Zwei Notfallpraxen wieder für alle Patienten geöffnet



10.49 Uhr: Die Notfallpraxen in Altona (Stresemannstraße 54) und Farmsen (Berner Heerweg 124) stehen ab 1. April wieder allen Patienten offen. Seit Dezember 2020 wurden in Altona und Farmsen ausschließlich Patienten mit Erkältungssymptomen versorgt, um infektiöse und nicht-infektiöse Patienten voneinander zu trennen. Walter Plassmann, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, erklärt dazu: „Die Zahl der Erkältungen und der grippalen Infekte ist aufgrund der AHA-Regeln und der Corona-Beschränkungen in den vergangenen Monaten in Hamburg derartig gesunken, dass wir auch in den Notfallpraxen einen sehr deutlichen Rückgang dieser Patienten verzeichnen.”

Neben den Notfallpraxen in Altona und Farmsen stehen die Notfallpraxen der KVH am UKE, in Harburg und in Reinbek weiterhin nur für die ärztliche Notfallversorgung von Menschen ohne Erkältungssymptome zur Verfügung.

Kostenlose Corona-Selbsttests in Kitas nach Ostern



9.22 Uhr: Das Personal in Kitas, der Kindertagespflege und in Horten in Schleswig-Holstein kann sich nach Ostern zweimal pro Woche kostenlos selbst auf Corona testen. Die Einrichtungen erhalten dafür kurzfristig rund 240 000 Selbsttests, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Sie sollen spätestens im Laufe der kommenden Woche dort ankommen. Fallen die Selbsttests positiv aus, müssen sich die Betroffenen umgehend in häusliche Quarantäne begeben. Außerdem muss ein PCR-Test erfolgen, um den Verdacht zu bestätigen.



Seit Ende Februar haben die Mitarbeiter von Krippen, Kitas und Horten sowie Kindertagespfleger im Norden die Möglichkeit, sich bis zu den Osterferien bis zu zweimal wöchentlich kostenlos testen zu lassen. Die Antigen-Schnelltests erfolgen durch geschultes Personal in oder außerhalb der eigenen Einrichtungen.



Sobald geeignete Kleinkinder-Selbsttests zur Verfügung stehen, will das Land auch diese kostenlos bereitstellen. Eltern sollen ihre Kinder damit dann bereits zu Hause testen können.

Ab heute: Schnelltest für Friseurbesuch im Norden notwendig



6.41 Uhr: Von Mittwoch an sind der Friseurbesuch sowie weitere körpernahe Dienstleistungen in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Eine Ausnahme bildet die Hansestadt Rostock: Laut Gesundheitsministerium gilt die Regel dort erst vom 10. April an. Dort sind die Corona-Infektionszahlen im landesweiten Vergleich niedriger.



Kunden müssen laut Ministerium maximal 24 Stunden vor dem Termin einen solchen Test gemacht haben; entweder in der Apotheke oder in einem Schnelltestzentrum oder mit einem gekauften Selbsttest vor Ort. „Entscheidend ist, dass der Selbsttest vor den Augen desjenigen erfolgt, der die Dienstleistung ausführt. Ist der Schnelltest negativ, kann die Behandlung erfolgen”, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Das waren die Corona-News für den Norden am 30. März

Hamburg impft AstraZeneca nur noch bei über 60-Jährigen



21.30 Uhr: Nach der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) sollen in Hamburg nur noch über 60-Jährige mit AstraZeneca gegen Corona geimpft werden. Unter 60-Jährige würden dagegen den Impfstoff von Biontech bekommen, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Dienstag. „Die vereinbarten Impftermine finden auf jeden Fall statt“, betonte er.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten zuvor beschlossen, dass der Impfstoff von AstraZeneca ab Mittwoch in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden soll. Die Stiko hatte eine entsprechende Altersbeschränkung für AstraZeneca empfohlen. Grundlage seien derzeit verfügbare Daten zum Auftreten „seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen“. Diese seien 4 bis 16 Tage nach der Impfung ganz überwiegend bei Personen im Alter unter 60 Jahren aufgetreten, teilte das beim Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Gremium mit.



Dabei geht es um Auffälligkeiten mit Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, die vor allem bei jüngeren Frauen gemeldet wurden.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 71,7



21.18 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 71,7 gestiegen. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 58,4 gelegen. Der bundesweite Durchschnitt lag laut Robert Koch-Institut am Dienstagmorgen bei 135,2.



Zwei Kreise in Schleswig-Holstein überschritten die wichtige Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: Segeberg (122,3) und Pinneberg (119,3). In Flensburg sank der Wert von 100,9 auf 98,7.



Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag bei 360 (Montag: 188). Am Dienstag vergangener Woche waren es 253. Die Zahl der Toten stieg um drei auf 1432. Im Krankenhaus wurden 203 Corona-Patienten behandelt, 57 von ihnen intensivmedizinisch, 32 wurden beatmet.

Corona in Hamburg: Immer mehr Jüngere in den Krankenhäusern



21.01 Uhr: Die Zahlen in den Hamburger Krankenhäusern sind im Vergleich zur Vorwoche gestiegen: Zurzeit werden in 20 Krankenhäusern 285 Patienten stationär behandelt, darunter 35 Fälle aus dem Umland. 80 Patienten aus Hamburg und 12 aus dem Umland benötigen eine intensivmedizinische Behandlung.



Das Alter der Patienten nimmt dabei immer weiter ab: Von den 285 stationär Behandelten sind 166 unter 70 Jahre alt, davon wiederum sind 5 Patienten unter 20 Jahren. Die Jüngeren sind es auch, die sich derzeit hauptsächlich mit Corona infizieren: Von den in der vergangenen Woche 2879 erfassten Fällen beziehen sich 510 Fälle auf die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen und 570 auf die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. 187 Neuinfektionen gab es bei den 0- bis 5-Jährigen.

AstraZeneca-Stopp im Norden: Unter 60-Jährige bekommen anderen Impfstoff

20.34 Uhr: Schleswig-Holstein stoppt ab Mittwoch die Impfungen von unter 60-Jährigen mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Dies geschehe anlässlich der aktualisierten Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Corona-Impfung und eines Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz vom Dienstag, teilte das Gesundheitsministerium in Kiel mit.

Menschen unter 60 Jahren, die bereits einen Termin für den Impfstoff von AstraZeneca bis zum 11. April haben, könnten diesen weiterhin wahrnehmen. Sie werden den Angaben zufolge allerdings mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna geimpft. Ein Wahlrecht bei den Vakzinen werde es weiterhin nicht geben. Wie es ab dem 12. April weitergehe, werde geprüft.

Impfberechtigte mit Termin, die 60 Jahre und älter sind, können ihre AstraZeneca-Termine wie geplant wahrnehmen. Das Gesundheitsministerium will zeitnah darüber informieren, wie es mit anstehenden Zweitimpfungsterminen, insbesondere für Personen, die 59 Jahre alt und jünger sind und bereits einmal mit AstraZeneca geimpft wurden, weitergeht. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten zuvor beschlossen, dass der Impfstoff von AstraZeneca ab Mittwoch in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden soll.



Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte eine entsprechende Altersbeschränkung für AstraZeneca empfohlen. Grundlage seien derzeit verfügbare Daten zum Auftreten „seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen“. Diese seien 4 bis 16 Tage nach der Impfung ganz überwiegend bei Personen im Alter unter 60 Jahren aufgetreten, teilte das beim Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelte Gremium mit. Dabei geht es um Auffälligkeiten mit Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen, die vor allem bei jüngeren Frauen gemeldet wurden.

Änderung der Stiko-Empfehlung für AstraZeneca: Was bedeutet das für Hamburg?



19.30 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Corona-Impfung mit AstraZeneca nur noch für Menschen über 60 Jahren, wie die Experten-Gruppe am Dienstagabend mitteilte. Zur Zweitimpfung von Menschen, die bereits die erste Dosis erhalten haben, will die Stiko bis Ende April eine Empfehlung abgeben.



Die MOPO fragte bei der Sozialbehörde nach, was das jetzt für Hamburg bedeutet. Sprecher Martin Helfrich betonte, dass weitere Schritte jetzt noch zu prüfen seien. Bisher habe man aber immer die Empfehlungen der Stiko umgesetzt und das wolle man auch weiterhin. Er betonte allerdings: „Wer einen Impftermin hat, der soll ihn bitte wahrnehmen und auf jeden Fall zum Impfzentrum kommen.“ Man könne auch mit einem alternativen Vakzin impfen.

Wegen Corona: Ironman Hamburg auf 29. August verlegt

19.04 Uhr: Der Ironman Hamburg wird wegen der andauernden Corona-Pandemie verschoben. Die Veranstalter teilten am Dienstag mit, dass das Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen am 29. August statt wie geplant am 6. Juni gestartet wird.

„Wir sind uns bewusst, dass die Verschiebung des Rennens vielleicht nicht die Nachricht ist, die ihr euch erhofft hattet. Wir glauben jedoch, dass eine Austragung des Events im August unter besseren Voraussetzungen stattfinden kann und wollten sicherstellen, dass unsere Athletinnen, Partner und Volunteers so früh wie möglich Bescheid wissen“, hieß es in einer Mitteilung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Im vergangenen Jahr war der Triathlon wegen der Corona-Krise erst verschoben und dann ganz abgesagt worden. Das Rennen wurde erstmals 2017 in der Hansestadt gestartet.

Ärger mit AstraZeneca: So will Hamburg weiter impfen



18.30 Uhr: Aufgrund der Meldung der Berliner Charité von weiteren Hirnvenenthrombosen haben bislang Berlin, München und Brandenburg die Impfungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff bei unter 60-Jährigen vorsichtshalber gestoppt.



Das UKE richtet sich auf MOPO-Anfrage hingegen weiter an die aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) und bietet derzeit allen Mitarbeitenden der für den Impfstoff zugelassenen Altersgruppen die Impfung mit AstraZeneca an. Die Hamburger Gesundheitsbehörde bestätigte ebenfalls gegenüber Hamburg 1, weiterhin das Vakzin nach aktueller Stiko-Empfehlung einsetzen zu wollen.



Noch heute wollen die Stiko und das Paul-Ehrlich-Institut allerdings in einer Sondersitzung über den weiteren Umgang mit dem Impfstoff AstraZeneca beraten. Der Deutschen Presseagentur liegt ein aktueller Entwurf der Stiko vor. Darin heißt es, dass basierend auf der momentanen Datenlage die Stiko „im Regelfall“ die Impfung mit AstraZeneca „nur Menschen im Alter über 60 Jahre“ empfehle. Der Einsatz unterhalb dieser Altersgrenze „bleibt indes nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoakzeptanz nach sorgfältiger Aufklärung möglich.“

Weitere 382 Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17.45 Uhr: Die Zahl bestätigter, neuer Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern bleibt hoch. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Dienstag 382 Ansteckungen. Das waren 284 mehr als am Montag, einem Wochentag, an dem die Zahlen für gewöhnlich niedriger ausfallen, und 8 weniger als am Dienstag der Vorwoche.

Sechs weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Land auf 857. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag leicht, blieb mit 102,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche aber weiter über dem für verschärfte Schutzmaßnahmen wichtigen Schwellenwert von 100.

Die größte Infektionsdichte weist weiterhin der Landkreis Ludwigslust-Parchim auf. Dort sank die Sieben-Tage-Inzidenz geringfügig auf 164,3. Danach folgen Nordwestmecklenburg mit 127,8 und Vorpommern-Greifswald mit 108,6. Am niedrigsten ist der Wert laut Landesamt mit jetzt 64,1 in der Hansestadt Rostock, die aber neben Schwerin und dem Landkreis Rostock bei der Inzidenz den stärksten Zuwachs verzeichnete.

Die Gesamtzahl der in Mecklenburg-Vorpommern bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen nahm auf 30 368 zu; als genesen gelten rund 26.400 dieser Menschen. In Kliniken des Landes wurden am Dienstag 251 Corona-Patienten behandelt, 72 davon auf Intensivstationen, 3 mehr als am Vortag. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes wurden im Nordosten bislang 238.000 Corona-Impfdosen verabreicht. 166.000 Menschen erhielten eine erste Impfung, 72.000 auch eine vorgeschriebene zweite.

Deshalb will Hamburg härtere Maßnahmen einführen als die anderen Nordländer



16.22 Uhr: Hamburg wird wohl als erstes Nordbundesland noch einmal bei den Corona-Maßnahmen nachjustieren. Warum der Senat Grund zum Handeln sieht, erklärt die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) so: „Werfen Sie einen Blick auf die Zahlen. Da ist Handlungsdruck, etwas zu tun.” Sie warnte vor dramatischen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. „Wenn es jetzt nicht zu einer Abbremsung kommt, dann haben wir hier vielleicht in zwei, oder drei oder vier Wochen eine noch sehr viel verschärfte Lage mit dramatischen Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem.“

Hamburg verhängt neue Corona-Maßnahmen ab Osterwochenende



13 Uhr: Hamburg wird zum Osterwochenende hin neue Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung beschließen, das teilte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag bei der Landespressekonferenz mit. Welche Maßnahmen dies konkret sind, wurde noch nicht bekannt gegeben – dies soll am Mittwoch erfolgen. Definitiv auf dem Tisch liegt eine Ausgangssperre, die der Senat als „sinnvoll” erachtet. Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) nannte zudem die Bereiche Unternehmen, Bildungsbereich, Dienstleistungen. „Wir werden nicht einzelne Maßnahmen herausgreifen, sondern mit einem starken Bündel herauskommen”, so die Senatorin.

Keine neuen Toten in Hamburg – aber Inzidenz zeigt weiter an

12.04 Uhr: In Hamburg sind am Dienstag 328 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 32 weniger als am Montag und 31 mehr als am Dienstag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit weiter auf nun 153,7 (Vortag: 152,1). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 119,8 gelegen.



Es wurden den dritten Tag in Folge keine weiteren Todesfälle gemeldet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1372 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 29. März).



Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 60.678 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 52.900 als genesen.



In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 29. März 285 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 92 Corona-Patienten, 80 davon sind Hamburger.



4276 bzw. 848 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 219.143 Erstimpfungen und 91.010 Zweitimpfungen durchgeführt.



Niedersachsen: 22 neue Corona-Tote

11.05 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Dienstag um 895 neue Fälle gestiegen. Am Montag waren es 496, am Dienstag vor einer Woche 572.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 195.243. Binnen eines Tages wurden zudem 22 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4837 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter und lag im Landesdurchschnitt bei 120,8 (Vortag: 119,2, Vorwoche: 96,8). In Salzgitter (231,1), Cloppenburg (205,1), Osnabrück Stadt (201,5) und dem Landkreis Wesermarsch (205,5) liegt die Inzidenz über 200 – am niedrigsten ist sie in Northeim (37,8).

Günther legt gegen Merkels Absichten nach

9.27 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich gegen eine bundesweite Corona-Notbremse wegen des Anstiegs der Infektionszahlen ausgesprochen. Die Notbremse müsse dort gezogen werden, „wo es virologisch geboten ist“, sagte Günther am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“. „Ich glaube, es macht keinen Sinn, es überall gleichermaßen zu machen.“

Günther verwies auf Landkreise in Schleswig-Holstein, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei deutlich unter 50 oder sogar unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liege. „Da wäre es vollkommen unangemessen, solche Entscheidungen zu treffen“, betonte Günther. Wo die Inzidenz über 100 liege, seien „verschärfte Maßnahmen absolut notwendig“. So sei es auch zwischen Bund und Ländern verabredet worden.

Das waren die Nachrichten vom 29. März:

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht

21.34 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter leicht. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag am Montag bei 69,6 (Sonntag: 68,5), wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Montag vor einer Woche lag der Wert bei 60,2. Der bundesweite Durchschnitt betrug laut Robert Koch-Institut am Montagmorgen 134,4.

Drei Kreise überschritten die wichtige Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner: Segeberg (115,8), Pinneberg (114,2) und nun auch wieder Flensburg (100,9).

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Montag bei 188 (Sonntag: 151). Am Montag vergangener Woche waren es 140. Die Zahl der Toten stieg um zwei auf 1429. Im Krankenhaus wurden 213 Corona-Patienten behandelt, 56 von ihnen intensivmedizinisch, 32 wurden beatmet. All diese Werte stiegen etwas.

100 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern – die aktuellen Zahlen



20.56 Uhr: Am Montag wurden in Mecklenburg-Vorpommern 100 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit leicht auf 106,1. Von Sonntag auf Montag verzeichnet das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern 27 Neuinfektionen mehr als noch vor einer Woche.



Es starben außerdem weitere vier Menschen in dem Bundesland an Covid-19 – die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 851. Insgesamt wurden in Mecklenburg-Vorpommern 29.989 Fälle des Coronavirus seit Beginn der Pandemie gemeldet. 26.133 von ihnen gelten inzwischen als genesen. Im Krankenhaus in Behandlung sind derzeit 243 Menschen, 69 von ihnen auf Intensivstationen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat „keinen Bock mehr”



20.10 Uhr: Während Schleswig-Holsteiner von ihrem Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) eindringlich dazu aufgerufen werden, sich nicht in Wohnungen zu treffen, will dieser Corona-Gipfel künftig in Präsenz abhalten. Dies sei zwingend notwendig. „Was ich mir auch wünsche ist, dass wir da ohne technisches Equipment zusammensitzen.” Er sage das sehr deutlich: „Wir brauchen auch Räume, in denen wir uns unterhalten, ohne dass jede Aussage sofort nach draußen dringt”. Er habe „keinen Bock” mehr darauf, sich jedes Mal Gedanken machen zu müssen, was danach irgendwo veröffentlicht wird.



„Von daher wünsche ich mir, dass dieses Spektakel zukünftig so nicht mehr stattfindet”, sagte Günther. Man müsse sich disziplinieren. „Ich gebe auf jeden Fall mein Handy auch freiwillig ab, wenn es nicht gefordert wird, um auch ein Zeichen zu setzen, aber ich würde mir wünschen, dass das auch alle Anderen machen.” Dann könne man zumindest ausschließen, dass irgendwelche Informationen herausgehen.

Corona-Demo im Norden eskaliert – Mann greift Polizei an



19.31 Uhr: Rund 50 Personen haben am späten Sonntagnachmittag in der Innenstadt in Parchim friedlich gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Doch wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es am Rande eines zweites Protestaufzuges mit rund 30 Personen zu einem Angriff auf die Beamten.



Ein 51-Jähriger hatte sich verweigert, eine Maske zu tragen. Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, versuchte dieser, auf einen Polizisten einzuschlagen. Der Angreifer konnte daraufhin überwältigt werden, biss aber dabei einen Polizisten, der leicht verletzt wurde.



Der Mann klagte anschließend über Unwohlsein, woraufhin er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Gegen ihn ist Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden. Mehrere Demonstranten hatten versucht, die Polizei zu stören. Der zweite Protestaufzug setzte sich nicht in Bewegung, sondern wurde aus organisatorischen Gründen noch auf dem Aufstellplatz durch die Anmelderin für beendet erklärt.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher in freiwilliger Isolation

17.08 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich vorsorglich in eine freiwillige häusliche Isolation begeben. Wie der Sprecher des Senats, Marcel Schweitzer, mitteilte, ist der Grund hierfür ein Warnhinweis in der Corona-App. Auch Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) und Staatsrätin Almut Möller (SPD) befinden sich in Isolation. „Sie arbeiten derzeit im Homeoffice und lassen am kommenden Mittwoch einen PCR-Test durchführen“, so Schweitzer.

Der Warnhinweis stehe offenbar in Zusammenhang mit der letzten Sitzung des Bundesrates. Im Anschluss hätten zahlreiche im Plenarsaal anwesende Personen einen Warnhinweis über die App erhalten. Generell gelte im Plenarsaal ein Hygienekonzept mit Maskenpflicht und Abstandsregeln. „Die Regeln wurden von den Hamburger Teilnehmenden eingehalten“, so Schweitzer.



Hamburger Senat prüft Ausgangsbeschränkung

16.09 Uhr: Der Hamburger Senat prüft nach MOPO-Informationen, ob für Hamburg eine Ausgangsbeschränkung verhängt werden kann. Falls diese Maßnahme eingeleitet wird, gelte sie voraussichtlich aber erst ab dem Wochenende. Ebenfalls werde eine Testpflicht für Unternehmen und ein Nachsteuern beim Thema Schulen geprüft. Eine Schulschließung soll vorerst aber nicht vorgesehen sein. Friseure sollen wohl geöffnet bleiben.

360 Neuinfektionen und keine Tote in Hamburg – Inzidenz über 150

12.06 Uhr: In Hamburg sind am Montag 360 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 108 mehr als am Sonntag und 70 mehr als am Montag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit weiter auf nun 152,1 (Vortag: 148,4). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 115,2 gelegen.

Es wurden den zweiten Tag in Folge keine weiteren Todesfälle gemeldet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1372 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 28. März).

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 60.350 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 52.700 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 26. März 274 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 86 Corona-Patienten, 76 davon sind Hamburger.

4688 bzw. 1061 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft. Insgesamt wurden in Hamburg 214.835 Erstimpfungen und 90.162 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 496 Neuinfektionen – drei Kreise sind Hotspots

10.33 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Montag um 496 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1442, am Montag vor einer Woche 519.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 194.384. Binnen eines Tages wurden zudem fünf weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4815 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg weiter und lag im Landesdurchschnitt bei 119,2 (Vortag: 118,0, Vorwoche: 96,7).

In drei Gebieten hat die wichtige Maßzahl sogar die 200er Marke überschritten: Die Stadt Salzgitter (226,3), der Landkreis Emsland (218,4) sowie der Landkreis Wesermarsch (210,0). In Cloppenburg sank der Wert und liegt jetzt knapp unter der Marke (198,6).

Am niedrigsten ist die Inzidenz in Northeim (40,1).

Fegebank hält erneute Schul- und Kita-Schließungen in Hamburg für möglich

9.12 Uhr: Nachdem bereits Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sich angesichts der stark steigenden Inzidenzzahlen für schärfere Corona-Regeln ausgesprochen hatte, hält auch die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) einen härteren Lockdown für sinnvoll.

„Wir brauchen einmal das Herunterfahren des gesamten Lebens, damit wir nicht noch über Wochen und Monate die Situation haben, die viele belastet. Und dann muss auch alles auf den Tisch“, sagte sie im Hamburg Journal des NDR. Auch die Schließung von Schulen und Kitas sei „in einem letzten Schritt“ möglich.

Sie sei dafür, dass die Bund-Länder-Runde sehr viel früher als wie geplant erst am 12. April zusammenkomme. Wichtig sei, dass Deutschland bei den Regeln zu einer Einheitlichkeit zurückkomme. „Die Vielstimmigkeit an Maßnahmen der Länder und der einzelnen Kommunen macht die Leute total kirre.“

Erster Landkreis im Mecklenburg-Vorpommern startet Testpflicht beim Einkaufen

6.56 Uhr: Im Landkreis Ludwigslust-Parchim muss von Montag an beim Einkaufen, beim Friseurbesuch, im Nagelstudio und bei der Fußpflege ein tagesaktueller Corona-Negativtest vorgelegt werden. Die Kitas wechseln in den Notbetrieb. Am Abend (21 Uhr) tritt erstmals eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft, die bis morgens 6 Uhr gilt.

Grund für die Maßnahmen sind die stark gestiegenen Infektionszahlen mit dem Coronavirus, wie der Landkreis mitteilte. Am Sonntag erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigslust-Parchim einen Wert von 176,1. Es ist der höchste im ganzen Bundesland. Die gefährlichere britische Variante des Coronavirus macht dem Landkreis zufolge inzwischen 70 Prozent aller bestätigten Neuinfektionen aus.

Bei der nächtlichen Ausgangssperre gibt es Ausnahmen. Möglich bleiben nach Angaben des Landkreises zum Beispiel Fahrten zur Arbeit oder zum Arzt. Von der Testpflicht beim Einkaufen ausgenommen sind zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte. In den anderen Landkreisen und in Schwerin soll die Testpflicht im Einzelhandel am 6. April beginnen, in Rostock erst am 10. April.

Das waren die Corona-News am 28. März:

Schleswig-Holstein: Deutlich mehr Neuinfektionen als vergangenen Sonntag

21.11 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden am Sonntag 151 weitere Corona-Infektionen gemeldet. Zum Vergleich: Am Samstag gab es 329 neue Corona-Fälle, am vergangenen Sonntag lediglich 92 gemeldete Neuinfektionen. Sonntags werden in allen Bundesländern generell weniger Fälle gemeldet als an Werktagen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 68,5 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am vergangenen Sonntag lag der Wert bei 59,9. Die landesweit höchsten Inzidenzwerte gibt es den Kreisen Segeberg (113,6), Pinneberg (110,1) und in Flensburg (97,6). Am niedrigsten ist der Wert in den Kreisen Ostholstein (36,9), Plön (26,4) und Nordfriesland (22,3).

In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern werden derzeit 199 Corona-Patienten behandelt (Vorwoche: 195). Intensivmedizinische Behandlung brauchten 51 Menschen (Vorwoche: 46 Menschen), davon 27 mit Beatmung (Vorwoche: 25).

Tschentscher für schärfere Corona-Regeln: „Je früher, desto besser“



19.29 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat angesichts der stark steigenden Corona-Inzidenzzahlen bundesweit einheitliche Regeln gefordert. „Die nach dem MPK-Stufenkonzept vorgesehenen Beschränkungen werden nicht konsequent genug und zu kleinräumig umgesetzt“, sagte der SPD-Politiker der „Welt“.



Dieser Flickenteppich führe zu mangelnder Akzeptanz, verstärkter Mobilität und unzureichender Wirkung der Maßnahmen. Man brauche daher einheitliche Regelungen zu Einzelhandel, Sport und Gastronomie. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen müssten überall in Deutschland konsequent umgesetzt werden. „Je früher dies erfolgt, desto besser ist es für alle.“



Aus Sicht von Tschentscher muss die Infektionsdynamik dringend abgebremst werden. „Wenn dies nicht zeitnah erfolgt, reicht auch der Ausbau einer effizienten Teststrategie nicht mehr aus, um das Infektionsgeschehen zu stabilisieren. Deutschland droht damit in der letzten Phase der Pandemie und noch vor dem Erreichen eines ausreichenden Impfschutzes eine Überlastung des Gesundheitswesens.“

Neu Wulmstorf: Polizei sprengt Corona-Party – Feiernde stinksauer



18.17 Uhr: In der Samstagnacht wurde der Polizei in Neu Wulmstorf eine Ruhestörung im Immenweg gemeldet. Bei der Überprüfung konnte eine größere Party mit ca. 35 Personen in einem Einfamilienhaus festgestellt werden, bei der die Corona-Regeln ignoriert wurden. Ein Großteil der Partygäste verließ bei Erblicken der ersten Polizeikräfte fluchtartig die Partylocation.



Die verbliebenen Personen zeigten sich äußerst unkooperativ, so dass mehrere Streifenwagen zur Unterstützung angefordert werden mussten. Gegen zwölf Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Corona-Verordnung eingeleitet. Sie dürfen mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen. Ein Partygast beleidigte zudem die eingesetzten Polizeibeamten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Beleidigung. Im Anschluss wurde die Party aufgelöst.

MeckPomm: Corona-Inzidenzwert steigt auf 106,3



16.57 Uhr: Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern haben am Sonntag 108 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das waren 26 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag um 3,1 auf 106,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Mit 176,1 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Nordwestmecklenburg mit 126,5 und Vorpommern-Greifswald mit 124,8. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Hansestadt Rostock - dort liegt er bei 56,4. Für Schwerin wird ein Wert von 75,3 gemeldet, für den Landkreis Vorpommern-Rügen 84,6, für den Landkreis Rostock 89,0 und für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 105,4. Seit Samstag ist Rostock über dem Warnwert von 50 und gilt damit auch als Corona-Risikogebiet.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 242 - das sind drei weniger als am Samstag. 64 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, drei mehr als noch am Samstag.

Inzidenz über 200: Diese vier Kreise in Niedersachsen sind jetzt Hotspots



14.45 Uhr: Die dritte Corona-Welle baut sich in Niedersachsen weiter auf. Am Sonntag blieb die Zahl der Neuinfektionen im Nordwesten auf hohem Niveau (siehe Meldung um 11.23 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 100.000 Einwohner gerechnet auf durchschnittlich 118, nach 114 am Samstag. Einen Inzidenzwert von über 100 verzeichnen nun mittlerweile 23 der 45 niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte. In vielen Orten könnte sich damit eine Rücknahme der jüngsten Lockerungen abzeichnen.



In vier Gebieten hatte die wichtige Maßzahl bis zum Sonntag sogar die 200er Marke überschritten. Dies waren die Städte Salzgitter (215,7) und Osnabrück (200,9), der Landkreis Cloppenburg (202,1) sowie – neu hinzugekommen – der Kreis Emsland (211,7).

252 Neuinfektionen und keine Tote in Hamburg – Inzidenz fast bei 150

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Sonntag 252 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind zwar 235 weniger als am Samstag aber 82 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Am Wochenende sind die Zahlen meist niedriger, weil unter anderem weniger getestet wird.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit weiter auf nun 148,4 (Vortag: 144,1). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 114,0 gelegen.

Doch es gibt eine gute Nachricht: Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1372 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 27. März).

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 59.990 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 52.500 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 26. März 274 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 86 Corona-Patienten, 76 davon sind Hamburger.

Niedersachsen: 1442 Neuinfektionen und drei Tote

11.23 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Sonntag um 1442 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1573, am Sonntag vor einer Woche 1196.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 193.888. Binnen eines Tages wurde zudem drei weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4810 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg weiter und lag im Landesdurchschnitt bei 118,0 (Vortag: 113,8, Vorwoche: 94,9).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist die Stadt Salzgitter aus mit 215,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz in den Landkreisen Goslar und Nienburg (beide 40,4).

„Große Gefahr“: Lehrer fordern Stopp für Präsenzunterricht

10.26 Uhr: Der Wechselunterricht für Schüler läuft in Hamburg weiter. Die Lehrergewerkschaften Hamburg (dlh) sehen allerdings die Lage kritisch: Die Vorsitzende Grit Katzmann sieht „erhebliche Gefahren für alle am Schulleben Beteiligten, da die Schulöffnung in Hamburg in eine Zeit rasant steigender Infektionszahlen fällt“, heißt es in einer Mitteilung.

Sie fordert deshalb: „Sofortiger Präsenzstopp bei allen Schulen der Sekundarstufe ab einem Inzidenzwert von 100 ist das Gebot der Stunde! Testung schützt nicht vor Ansteckung. Die Schulbeschäftigten aller Schulformen müssen ein Impfangebot erhalten, bevor sie im Präsenzbetrieb einer Gefahr ausgesetzt werden!”

Die Lehrergewerkschaften argumentieren: Unter Kindern und Jugendlichen habe es bereits vor der Öffnung der Schulen eine rasante Zunahme der Inzidenzwerte gegeben. Aktuellen Untersuchungen zufolge nähere sich der Wert bei den 15- bis 25-jährigen der 200er-Marke. „Da die Jugendlichen überwiegend mit der ansteckenderen britischen Virusvariante infiziert sind, ist die Gefahr heute größer als im Spätherbst, als die Schulen geschlossen wurden. Dennoch werden die Schulen geöffnet.“ Das sei verantwortungslos gegenüber Lehrkräften und Familien.

Das waren die Corona-News am 27. März:

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht

21.50 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Samstag bei 66,5, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Freitag lag der Wert bei 65,5, am Samstag vor einer Woche bei 59,4. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Samstag bei 329. Am Samstag vergangener Woche waren es 299. Die Zahl der Toten blieb unverändert bei 1426. Im Krankenhaus werden 186 Corona-Patienten behandelt, 45 von ihnen intensivmedizinisch, 23 werden beatmet.

Ab Inzidenz über 100: Ausgangsperren in MV geplant



20.58 Uhr: Nach dem Corona-Gipfel in Mecklenburg-Vorpommern steht fest: In Regionen mit einer Inzidenz über 100 soll es wieder strengere Regeln geben. Wie schon im Landkreis Ludwigslust-Parchim geplant, soll es dann auch in anderen Regionen nächtliche Ausgangssperren von 21 bis 6 Uhr geben, so teilt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heute nach dem MV-Gipfel mit.



Auch über Ostern bleiben außerdem Tages-Touristen in dem Bundesland unerwünscht. Erlaubt sind Reisen nach MV nur für enge Verwandte. Im Land selbst sind Ausflüge jedoch erlaubt.



Ab dem kommenden Mittwoch soll bei Friseurbesuchen zudem ein negativer Coronatest vorgelegt werden, das gleiche gilt ab dem 6. April auch fürs Shoppen. In Rostock gilt diese Regel laut Schwesig erst ab dem 10. April – dort ist die Sieben-Tage-Inzidenz landesweit am niedrigsten.



Wenn die Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern 150 übersteigt, sind außerdem zusätzliche Einschränkungen vorgesehen: Zoos, Museen und Fahrschulen sollen dann geschlossen werden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in dieser Woche im Nordosten stark angestiegen – der landesweite Inzidenzwert kletterte auf über 100.

Schleswig-Holstein: Corona-Regeln im Hamburger Umland werden verschärft



19.56 Uhr: Wenn die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt und das Ausbruchsgeschehen nicht eingrenzbar ist, sollen die Corona-Regelungen in Schleswig-Holstein wieder strenger werden. Das hat die Landesregierung beschlossen. So sollen sich Haushalte beispielsweise nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen, berichtet das Hamburger Abendblatt. Dies gelte sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Raum. Kinder unter 14 sind von der Regelung jedoch ausgeschlossen.



Die Landesregierung will nun weiterhin jeden Mittwoch die Lage der Regionen bewerten und Schritte für die folgende Woche beschließen. Dies könne bei deutlich erhöhter Infektionsdynamik auch kurzfristig erfolgen. Kitas sollen dann nur noch eine Notbetreuung anbieten und Schulen in den Distanzunterricht wechseln. Für die Klassen 1 bis 6 würde es dann eine Notbetreuung geben, während Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Betreuungsangebote erhalten sollen. Präsenzunterricht solle nach dem neuen Beschluss nur in Abschlussjahrgängen stattfinden.



Besonders betroffen von den neuen Beschlüssen mit der 100-Marke sind im Hamburger Umland der Kreis Segeberg und Nachbarstadt Norderstedt. Auch Pinneberg und Storman liegen nah an der 100-Inzidenz-Grenze. Bereits am Mittwoch hatte Pinnebergs Kreisverwaltung in Abstimmung mit dem Land eine neue Einschränkung des Schulunterrichts beschlossen.

Corona-Neuinfektionen in MV: Inzidenz steigt auf 103,2



18.32 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern wurden am Samstag 272 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 40 mehr als am Samstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Es starben drei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 846 stieg.



Die Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag um 2,8 auf nun 103,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 69,6.



Mit 172,8 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 128,2. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Hansestadt Rostock – dort liegt er bei 50,7.



Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 29.783. Als genesen gelten 25.817 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 245 – das sind elf mehr als am Freitag. 61 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, einer mehr als noch am Vortag.

Hamburger Klinik: Babys mit Corona in Behandlung



16.07 Uhr: Corona trifft nun auch vermehrt die Kleinsten. In einer Hamburger Asklepios-Klinik in Langenhorn werden auch infizierte Babys und Kleinkinder behandelt, wie ein Sprecher dem „Abendblatt“ bestätigte. In dieser Woche seien sowohl ambulant als auch stationär Kinder im Alter von wenigen Wochen bis vier Jahren wegen einer Covid-19-Infektion behandelt worden. Es habe jedoch kein Kind beatmet werden müssen und alle Kinder konnten in „gebessertem Gesundheitszustand“ entlassen werden. „Wir beobachten besorgt die steile Entwicklung der Infektionszahlen insbesondere bei Kindern und sind auf steigende Zahlen minderjähriger Patienten vorbereitet“, so der Asklepios-Sprecher gegenüber der Zeitung. Man sehe vermehrt „deutlich kränkere Kinder“.

487 Neuinfektionen und drei Tote in Hamburg – Inzidenz steigt

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Samstag 487 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind zwar 56 weniger als am Freitag aber 151 mehr als am Samstag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit weiter auf nun 144,1 (Vortag: 136,1). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 115,3 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1372 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 26. März). Binnen eines Tages wurden drei weitere Todesfälle erfasst.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 59.738 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 52.300 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 26. März 274 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 86 Corona-Patienten, 76 davon sind Hamburger.

4229 bzw. 1262 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 26. März). Insgesamt wurden in Hamburg 191.233 Erstimpfungen und 85.507 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 1573 Neuinfektionen und acht Tote

10.37 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Samstag um 1573 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 2213, am Samstag vor einer Woche 1419.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 192.446. Binnen eines Tages wurde zudem acht weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4807 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg weiter und lag im Landesdurchschnitt bei 113,8 (Vortag: 111,2, Vorwoche: 93,3).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist die Stadt Salzgitter aus mit 219,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Northeim (40,1).

Am Samstag zusätzliche Impftermine im Norden verfügbar



8.28 Uhr: Schleswig-Holstein gibt an diesem Samstag 16.800 weitere Corona-Impftermine für Online-Buchungen frei. Die Termine werden ab 11 Uhr unter www.impfen-sh.de eingestellt, wie das Gesundheitsministerium am Freitag ankündigte. Damit könnten die Kapazitäten leicht erhöht werden bei Nachmittagsterminen in den Zentren Bad Schwartau, Bad Oldesloe, Gettorf, Norderbrarup und Prisdorf – jeweils mit dem Biontech-Impfstoff – sowie in Elmshorn mit dem Moderna-Impfstoff. Leider könne nur ein Bruchteil der Interessierten einen Termin erhalten, hieß es.



„Die Impfbereitschaft und die Nachfrage übersteigen leider weiterhin das Angebot an verfügbarem Impfstoff bei weitem.“ Hintergrund der Freigabe der 16.800 Dosen ist die aktuelle Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums, aufgrund erwarteter steigender Liefermengen weniger Impfstoff zur Absicherung der Zweitimpfung einzuplanen. Bisher waren alle Impfterme für März und April ausgebucht.



Derzeit werden Menschen aus den zwei Gruppen mit der höchsten Priorität geimpft. Dazu gehören ab 70-Jährige, Heimbewohner, Pflege- und Rettungskräfte, weiteres medizinisches Personal, chronisch Kranke, Menschen mit geistiger Behinderung sowie Personal aus Kitas, Grund- und Förderschulen. In Schleswig-Holstein haben bisher bis einschließlich Donnerstag rund 328 000 Menschen mindestens die Erstimpfung gegen Covid-19 erhalten. Die Impfquote bei Erstimpfungen ist mit 11,3 Prozent die dritthöchste in Deutschland. Bei den Zweitimpfungen bedeuten 3,7 Prozent den zweitniedrigsten Wert.



Von den Schleswig-Holsteinern ab 80 Jahren sind inzwischen rund 190.000 geimpft oder haben einen Termin vereinbart. Das entspricht etwa 86 Prozent der Impfberechtigten in dieser Altersgruppe.

Das waren die Corona-News am 26. März:

84 Prozent der Hamburger Schüler machen ersten Corona-Schnelltest



21.40 Uhr: An der ersten Runde von Corona-Schnelltests an Hamburger Schulen haben in der vergangenen Woche 84 Prozent der anwesenden Schüler teilgenommen. Von den rund 95.000 Jungen und Mädchen an 370 befragten Schulen hätten 80.000 mitgemacht, teilte die Schulbehörde am Freitag mit. 111 Schnelltests hätten ein positives Ergebnis ergeben. „Die Beteiligungsquote von 84 Prozent ist erfreulich hoch“, erklärte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Ziel sei aber, dass sich deutlich über 90 Prozent aller Schüler zweimal pro Woche testen ließen.



Die rund 35.000 Lehrer und Mitarbeiter an Schulen sollen sogar dreimal pro Woche einen Schnelltest machen. In der vergangenen Woche absolvierten sie rund 30.000 Tests, von denen 18 ein positives Ergebnis zeigten.



Rabe appellierte an Schüler und Lehrer, sich testen zu lassen. Dabei setze er auf Einsicht und Vernunft. Der Senator fügte hinzu: „Wir werden aber nicht zögern, die Tests verpflichtend vorzuschreiben, wenn die Beteiligung hinter unseren Erwartungen zurückbleibt.“ Die rechtlichen Möglichkeiten würden bereits geprüft.

Schleswig-Holstein: 378 neue Fälle gemeldet

21.05 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Freitag bei 65,5, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht (Stand: 26. März, 20.07 Uhr). Am Donnerstag lag der Wert bei 62,4, am Freitag vor einer Woche bei 58,3. Der bundesweite Durchschnitt betrug laut Robert Koch-Institut am Freitagmorgen bundesweit 119,1 – und damit höher als am Vortag (113,3).

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Freitag bei 378. Am Freitag vergangener Woche waren es 276. Die Zahl der Toten stieg um drei – auf 1426. Im Krankenhaus wurden 188 Corona-Patienten behandelt, 46 von ihnen intensivmedizinisch, 26 wurden beatmet.

Hamburg: 11 Kitas sind geschlossen

19.45 Uhr: Die Infektionszahlen bei Kindern in Hamburg sind nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Insgesamt elf Kitas sind coronabedingt derzeit geschlossen, wie Behörden-Sprecherin Anja Segert der MOPO sagte. Diese liegen in den Bezirken Eimsbüttel, Harburg, Altona, Wandsbek und Hamburg-Nord. Allerdings sei dies bei der derzeitigen Pandemie-Lage kein ungewöhnlicher Wert. Im Januar mussten ebenfalls neun Kitas wegen Corona geschlossen werden. Zudem würden in allen Altersgruppen die Infektionszahlen steigen, so Segert.

Hamburg: Trainingsangebot von Fitnessstudios im Freien bleibt untersagt

19.15 Uhr: Trainingsangebote von Fitnessstudios im Freien bleiben in Hamburg weiterhin untersagt. Den Beschluss hat das Oberverwaltungsgericht am Freitag veröffentlicht und reagierte damit auf die Beschwerden der Stadt Hamburg. In erster Instanz hatte das Verwaltungsgericht Anträge zweier Betreiberinnen von Fitnessstudios stattgegeben, mit denen diese den Betrieb von im Freien stehenden Zelten zur Sportausübung und eines „Outdoor-Trainingsgeländes“ beantragt hatten.



Das Oberverwaltungsgericht wies jedoch darauf hin, dass die Untersagung der Trainingsmöglichkeit im Freien und die Schließung des „Outdoor-Trainingsgeländes“ durch die Stadt Hamburg „angesichts der aktuellen Entwicklung der Pandemie“ angemessen sei, auch wenn das Ansteckungsrisiko gering sein sollte. Auch sei das Angebot der beiden Fitnessstudios nicht mit der Ausübung von Individualsport auf Sportanlagen im Freien vergleichbar und das Verbot verstoße somit nicht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.

MeckPomm: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf über 100

19.15 Uhr: Am Freitag sind in Mecklenburg-Vorpommern 345 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 113 mehr als am Freitag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte (Stand: 16.43 Uhr). Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit dem Coronavirus, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 843 stieg.

Die Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag deutlich um 5,5 auf nun 100,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 66,4.

Mit 166,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 124,8. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Hansestadt Rostock - dort liegt er bei 47,3, keine andere kreisfreie Stadt beziehungsweise kein anderer Landkreis liegt mehr unter dem wichtigen Schwellenwert von 50. Doch auch in Rostock stiegen die Zahlen in den vergangenen Tagen deutlich stärker an.

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 29.511. Als genesen gelten 25.634 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 234 – das sind genauso viele wie am Donnerstag. 60 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, drei weniger als noch am Vortag.

Im Nordosten wurden laut Lagus bislang 218.809 Corona-Impfdosen verabreicht. 149.104 Menschen erhielten eine erste Impfung, 69.705 auch eine zweite.

Hamburg: Fischauktionshalle wird zum Mega-Testzentrum

18.27 Uhr: Eigentlich finden in dem Gebäude am Fischmarkt Firmenfeiern, Gala-Abende und Banketts statt. Aufgrund der Pandemie fällt dies alles derzeit flach. Nun wird die Fischauktionshalle an der Großen Elbstraße (Altona-Altstadt) zu Hamburgs größtem Testzentrum! Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, soll es am 1. April mit einer Kapazität von mehr 60.000 Testungen pro Woche eröffnet werden.



Täglich können dann Interessenten im Auto per Drive-In oder in der Halle einen Corona-Test durchführen. Laut des Berichts ist neben dem Betreiber der Fischauktionshalle „TestOne“, ein Zusammenschluss privatwirtschaftlicher Unternehmen aus der Hygine Kontor Hamburg GmbH und der Red One Healthcare GmbH, für das Testzentrum verantwortlich.



Die Termine sollen online zu buchen sein, das Ergebnis nach 15 Minuten feststehen. Mehr zu dem Mega-Testzentrum soll Anfang kommender Woche bekanntgegeben werden.



Mehr als 2200 Neuinfektionen an einem Tag in Niedersachsen



15.47 Uhr: Die dritte Corona-Welle rollt: Am Freitag meldete das niedersächsisches Landesgesundheitsamt 2213 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes stieg auf 111,2 – so viele Menschen steckten sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner an. Mittlerweile haben fast die Hälfte der 37 Landkreise und 8 kreisfreien Städte einen Wert über 100: Hält dies in der jeweiligen Region an, müssen laut der noch bis Sonntag geltenden Corona-Verordnung Lockerungen zurückgenommen werden.

Die höchsten Werte hatten der Landkreis Cloppenburg (206,2) und die Städte Osnabrück (198,5) und Salzgitter (195,6). Zwölf Menschen starben innerhalb eines Tages mit oder an Covid-19 – damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen auf 4799.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 956 mit dem Coronavirus infizierte Patienten behandelt, davon liegen 240 Erwachsene auf Intensivstationen, 156 von ihnen werden beatmet. Von den sechs Kindern in Kliniken sind zwei auf einer Intensivstation, davon eins mit Beatmung. Vor rund zwei Wochen wurden knapp unter 900 Covid-19-Patienten in niedersächsischen Krankenhäusern behandelt. Im Januar waren es an einigen Tagen mehr als 1400 infizierte Patienten in stationärer Behandlung.

Hamburgs neue Corona-Verordnung tritt erst am Montag in Kraft



15.12 Uhr: Die neue Corona-Verordnung des Hamburger Senats soll erst am Montag in Kraft treten. Grund sei, dass es nur um eine Verlängerung der geltenden Maßnahmen gehe, sagte eine Senatssprecherin am Freitag. Ursprünglich sollte die Verordnung, mit der der Lockdown bis zum 18. April verlängert wird, bereits ab Sonnabend gelten. Die Verfügung sollte noch am Freitag veröffentlicht werden.

Sie sieht den Angaben zufolge einige Anpassungen vor. Die Maskenpflicht soll künftig auch im Auto gelten, wenn die Insassen aus verschiedenen Haushalten stammen. Das flächendeckende Alkoholkonsumverbot wird auf genau definierte Orte im Freien beschränkt. Außerdem will der Senat gemäß dem jüngsten Bund-Länder-Beschluss im Veranstaltungsbereich Modellprojekte zulassen. Ausgangssperren sind nicht geplant.

49-Jährige verstirbt nach Impfung mit AstraZeneca



13.52 Uhr: Nach Informationen des NDR 1 Radio MV ist eine Mitarbeiterin der Uniklinik Rostock zwölf Tage nach einer Impfung mit AstraZeneca gestorben. Nun setzt die Unimedizin Rostock die Impfungen mit dem Vakzin bei Menschen mit Bluthochdruck oder Übergewicht aus. Auch Frauen, die die Pille nehmen, werden nicht mehr mit dem Vakzin geimpft.



Eine Obduktion soll klären, woran genau die Frau gestorben ist. In einer Erklärung der Uni heißt es, dass es Hinweise auf einen „impfindizierten Zwischenfall im Nachgang einer Covid-19-Erstimpfung mit dem Impfstoff AstraZeneca“ gebe. Die Frau habe mit einigen Risikofaktoren gelebt. „Der Zusammenhang ist noch nicht abschließend geklärt“, sagt der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Christian Schmidt. Es handle sich um den ersten Todesfall an der Uniklinik Rostock, bei der ein möglicher Zusammenhang zu dem Impfstoff besteht.



Ein Sprecher der Unimedizin sagt auf Nachfrage zum NDR 1 Radio MV, dass AstraZeneca ein wirklich guter Impfstoff sei. Bislang wären damit 1000 Mitarbeiter geimpft worden. Unklar sei allerdings, wann die Zweitimpfungen durchgeführt werden. Auch die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) hatte den Corona-Impfstoff von AstraZeneca nach Überprüfungen vor rund einer Woche als sicher eingestuft.



Hamburg meldet neue Zahlen – deutlicher Anstieg und mehr Tote

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Freitag 543 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind sechs weniger als am Donnerstag und mit einem Plus von 207 deutlich mehr als am Freitag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit auf nun 136,1 (Vortag: 128,6). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 108,6 gelegen.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1369 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 25. März). Binnen eines Tages wurden fünf weitere Todesfälle erfasst.



Die Lage in den Hamburger Krankenhäusern ist nahezu unverändert, aktuell werden 252 Corona-Patienten behandelt, davon 86 auf Intensivstation. 75 davon sind Hamburger.

Niedersachsen will Ausgangssperren und Tagesausflug-Verbote

10.59 Uhr: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Notwendigkeit der in Niedersachsen bevorstehenden Ausgangssperren im Kampf gegen die Corona-Pandemie betont. „Wir befinden uns inmitten der dritten Welle. Die Infektionszahlen steigen von Tag zu Tag – bundesweit und auch bei uns in Niedersachsen”, sagte Weil am Freitag im Landtag in Hannover. „Wenn wir die Ausbreitung des Virus nicht eindämmen, werden in Niedersachsen noch viele Menschen an oder mit dem Virus sterben.” Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht mehr aus. Die neue Corona-Verordnung sehe deshalb ein intensiveres Prüfen von nächtlichen Ausgangssperren in Hotspots vor.

Nach der Absage des Osterlockdowns durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief Weil dazu auf, die Kontakte in den Osterferien deutlich herunterzufahren. Ein Verbot von Tagesausflügen über Ostern sieht der Entwurf der neuen Corona-Verordnung des Landes zwar nicht vor, Weil ließ allerdings durchblicken, dass er kommunale Verbote in diese Richtung begrüßt. „So wird beispielsweise die Stadt Cuxhaven den überregionalen Tagestourismus unterbinden, um keine Touristen anzulocken. Auch jede weitere Unterstützung ist in dieser Hinsicht herzlich willkommen.”

Das waren die Corona-News am 25. März:

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter



21.30 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Donnerstag bei 62,4, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Mittwoch lag der Wert bei 59,7, am Donnerstag vor einer Woche bei 56,9. Der bundesweite Durchschnitt lag am Donnerstagmorgen laut RKI bei 113,3 – und eine Woche zuvor bei 90.



Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Donnerstag bei 365. Am Donnerstag vergangener Woche waren es 289. Die Zahl der Toten stieg erneut um vier – auf 1423. Im Krankenhaus wurden 198 Corona-Patienten behandelt, 42 von ihnen intensivmedizinisch, 27 wurden beatmet.

Hamburgs neue Corona-Verordnung kommt zum Wochenende

19.15 Uhr: Zur Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 18. April soll in Hamburg bereits an diesem Wochenende eine neue Verordnung gelten. Darin werde der Senat die Maskenpflicht anpassen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Künftig müssen auch im Auto medizinische Masken getragen werden, wenn die Insassen aus verschiedenen Haushalten stammen. Die Maskenpflicht an Elbe, Alster und bestimmten Parks werde nicht verändert, trotz zweier gegenteiliger Entscheidungen des Verwaltungsgerichts. Gegen die beiden Urteile, mit denen das Gericht den Eilanträgen von zwei Joggern stattgab, hat die Stadt Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht eingelegt, wie ein Gerichtssprecher sagte. Für die beiden vor Gericht erfolgreichen Jogger wird die Maskenpflicht zumindest bis zur neuen Entscheidung nicht gelten.

Das stadtweite Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit, das der Senat Mitte Dezember anordnete, soll aufgehoben werden. Nach einer erfolgreichen Klage dagegen vor dem Oberverwaltungsgericht werde der Senat nun die genauen Orte festlegen, an denen das Trinken von Alkohol verboten bleibt, sagte die Senatssprecherin. Die Liste der Orte werde aber kürzer sein als bei der Maskenpflicht im Freien, denn der Senat müsse immer belegen können, dass der Alkoholkonsum an einem bestimmten Ort zu Ansammlungen führen könne. Die Maskenpflicht ist in der bisherigen Verordnung für 56 Ortslagen definiert.

Gemäß den Bund-Länder-Beschlüssen will der Senat auch Modellprojekte zur Öffnung des öffentlichen Lebens zulassen. Diese Projekte sollen unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sein, aber mit einem strengen Testkonzept verbunden werden. Die neue Verordnung soll am Freitag veröffentlicht werden und am Samstag um 0.00 Uhr in Kraft treten.

Dritten Tag in Folge mehr als 300 Neuinfektionen in Meck-Pomm

18.28 Uhr: Am Donnerstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 383 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren fast 200 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 842 stieg.

Die Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag deutlich um 10,5 auf nun 94,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 63,8.

Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 29.166. Als genesen gelten 25.471 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 234 - das sind genau so viele wie am Mittwoch. 63 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, zwei weniger als noch am Vortag.

Im Nordosten wurden laut Lagus bislang 211.466 Corona-Impfdosen verabreicht. 143 656 Menschen erhielten eine erste Impfung, 67 810 auch eine zweite.

Hamburg ruft pflegende Angehörige von Senioren zur Corona-Impfung auf

17.39 Uhr: Zu den Corona-Schutzimpfungen in Hamburg sind nun auch die pflegenden Angehörigen von Senioren aufgerufen. Eine pflegebedürftige Person über 70 Jahre könne zwei Angehörige benennen, die sie zu Hause pflegen, erklärte Behördensprecher Martin Helfrich am Donnerstag. Die über 70-jährige Person müsse eine Pflegestufe haben und müsse diese zusammen mit den Namen der beiden sie pflegenden Angehörigen auf einem Formular benennen. Damit könnten sich diese beiden Personen impfen lassen.

In dieser Woche seien 20.000 Impftermine verfügbar. Viele seien am Donnerstag schon vergeben worden, aber erstmals nicht alle. Wer zu den berechtigten Gruppen gehöre, also über 80-Jährige, Erzieherinnen und Lehrer an Grundschulen, könne noch einen Termin vereinbaren.

Nach einer Abschwächung der Impfkampagne wegen des Wirbels um den Impfstoff AstraZeneca in der vergangenen Woche ziehen die täglichen Zahlen nun wieder an. Am Mittwoch wurden nach Angaben des Robert Koch-Instituts fast 5000 Menschen in Hamburg geimpft. Das waren so viele wie seit dem 12. März nicht mehr. Anfang der Woche war die Impfzahl unter 4000 gefallen.

Kreis Stormarn: Vierjähriges Kind stirbt nach Corona-Infektion



16.29 Uhr: Schlimme Nachricht aus dem Norden: Wie die Kreisverwaltung Stormarn am Donnerstag mitteilte, ist ein vierjähriges an Corona erkranktes Kind verstorben. „Die standesamtliche Mitteilung hat uns heute erst nach Abgabe der täglichen Meldung an die Landesmeldestelle erreicht“, heißt es. Meldungen zu Verstorbenen würden durch die Standesämter erfolgen und das Gesundheitsamt oft mit zeitlichem Verzug erreichen.

„Wir sind tief betroffen von dieser traurigen Nachricht. Unser Mitgefühl gilt der Familie“, sagte Landrat Dr. Henning Görtz. Aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Familie gibt der Kreis keine weiteren Auskünfte zu den Personen.

Das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn hatte davor 56 Neuinfektionen und ingesamt 280 Tote gemeldet. 4.728 Personen gelten als genesen, 379 Personen sind aktuell infiziert. Innerhalb der letzten sieben Tage sind im Landkreis 210 Neuinfektionen bestätigt worden. Das entspricht einem Inzidenzwert von 86,0 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

In Schleswig-Holstein ab 19. April Tourismus-Modellprojekte möglich

15.36 Uhr: Schleswig-Holstein will ab 19. April touristische Modellprojekte in Gebieten mit niedrigen Corona-Zahlen ermöglichen. „Schleswig-Holstein zeigt als innovatives Tourismusland nach einem erfolgreichen Sommer 2020 anhand von konkreten Modellprojekten, dass Urlaub in Pandemiezeiten mit Auflagen und intelligenten Konzepten verantwortungsvoll möglich ist“, heißt es dazu im Konzeptpapier des Landeswirtschaftsministeriums, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach können sich Gemeinden, Kreise, kreisfreie Städte und regionale touristische Organisationen für abgegrenzte Projekte bis zum 7. April bewerben, um bei Zustimmung am 19. April starten zu können.

Voraussetzung ist, dass in dem Gebiet innerhalb der letzten sieben Tage unter 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner gemeldet worden sind. Die Angebote sollen sich unter anderem auf Ferienwohnungen, Hotels und Gastronomie beziehen.

Zu weiteren strikten Voraussetzungen gehören strenge Schutz- und Hygienekonzepte. Alle Gäste von Beherbergungsbetrieben müssen bei Anreise einen negativen Coronatest nachweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Solche Projekte hatten Bund und Länder mit ihren jüngsten Beschlüssen ermöglicht. Der Norden hatte zuletzt mit 59,7 die bundesweit niedrigste Inzidenz.

Werden die Selbsttests an den Schulen verpflichtend?



14.40 Uhr: Am Montag hat Hamburg mit den flächendeckenden Corona-Selbsttests an Schulen begonnen, die Testfrequenz soll so schnell wie möglich ausgebaut werden. „Wir wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler zweimal pro Woche einen Selbsttest machen können und alle Beschäftigten dreimal pro Woche“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) auf der Pressekonferenz am Donnerstag.



Das sei in dieser Woche noch nicht vollständig möglich, aber Ende nächster Woche könne man dann erste Eindrücke gewinnen, wie die freiwilligen Selbsttest-Angebote angenommen würden. Aber: „Wenn einige glauben, dass das nur für die Anderen nötig ist, dann wird der Schulsenator zur Not sagen, dass der Test verpflichtend ist“, so Rabe. Er hoffe bis jetzt auf Freiwilligkeit und Einsicht in den Schulen, das Test-Angebot wahrzunehmen.

549 Neuinfektionen und sechs Tote in Hamburg – Inzidenz bei 128,6

12.01 Uhr: In Hamburg sind am Donnerstag 549 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 149 mehr als am Mittwoch und 170 mehr als am Donnerstag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit auf nun 128,6 (Vortag: 120,2). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 105,4 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1364 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 24. März). Binnen eines Tages wurden sechs weitere Todesfälle erfasst.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 58.708 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 51.900 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 24. März 253 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 86 Corona-Patienten, 75 davon sind Hamburger.

Inzidenz in Niedersachsen steigt

11.37 Uhr: In Niedersachsen ist die 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen – von 100,0 am Mittwoch auf 102,5 am heutigen Donnerstag.



1802 Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 wurden gemeldet. Das sind 219 mehr als am gestrigen Mittwoch (1583 Fälle). Insgesamt steigt die Zahl der bislang gemeldeten Covid-19-Fälle im Nordwesten damit auf 188.660.

4787 Menschen sind in Niedersachsen bisher in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben – das sind 27 mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Genesenen stieg um 1189 auf nun 167.216 Patienten.

Riesen-Open-Air ohne Maskenpflicht: „Fusion“-Festival soll stattfinden

10.08 Uhr: Insgesamt 70.000 Menschen feiern an zwei Wochenenden ohne Maske mitten im zweiten Corona-Sommer: Das „Fusion“-Festival will das scheinbar Unmögliche schaffen und ein mehrtägiges Open-Air pandemie-sicher über die Bühne bringen, während andere Mega-Events wie „Hurricane“ und „Deichbrand“ bereits abgesagt wurden.

„Wir haben eine innovative Strategie von PCR-Massentests für alle Fusionist:innen, Artists und Crews entwickelt, mit der wir die Fusion 2021 auch unter Pandemiebedingungen möglich machen“, schreiben die Veranstalter des Musik- und Kunst-Festivals im mecklenburg-vorpommernschen Lärz. Dafür wird das Event – wie schon vor Monaten angekündigt – auf zwei Wochenenden Ende Juni udn Anfang Juli mit je 35.000 Besuchern verteilt. Grundvoraussetzung: Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern muss erlaubt sein.

Und so soll die „Fusion“ den Veranstaltern zufolge coronasicher werden: „Alle Fusionist:innen werden am Tag der Anreise von uns und unseren Partner:innen vor dem Einlass PCR getestet. Von Samstag auf Sonntag wird ein weiterer PCR-Test für alle auf dem Festival durchgeführt, um die Gefahr eines Infektionsgeschehens durchgehend und lückenlos zu vermeiden.“

Ermöglicht werden soll dies durch eine ausgeklügelte Logistik, inklusive eines eigenen Labors, dass in kurzer Zeit die aufwendigen PCR-Tests auswerten soll und mit dem Ticketsystem verbunden ist.

Wer mittels PCR-Test Covid-19-negativ getestet wurde, erhält in Lärz das Zugangsbändchen. Dieses hat einen Chip mit einer individuellen ID und ermöglicht den Zugang. Und damit soll dann auch die Maskenpflicht enden – denn auf dem Festival soll es den Organisatoren zufolge ein „signifikant geringeres Infektionsrisiko als bei allen anderen Alltagssituationen“ geben.

3000 Impftermine in Hamburg geplatzt

7.23 Uhr: Der vorübergehende Impfstopp für das Mittel von AstraZeneca sorgt im Hamburger Impfzentrum für Unruhe. Etwa 3000 Impflinge hätten in der vergangenen Woche ihre Termine platzen lassen, berichtet das „Hamburger Abendblatt“.

Der Grund sei „wohl, weil sie dachten, dass die Termine im Zuge des AstraZeneca-Stopps nicht stattfinden würden“, so Jochen Kriens, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH), die das Impfzentrum betreibt, gegenüber der Zeitung. Dabei seien alle Impflinge informiert worden, dass in Hamburg mit den Alternativen von Biontech und Moderna weitergeimpft werde.

Die Sozialbehörde hat eine massenhafte Absage von geplanten Impfungen gegenüber dem „Abendblatt“ nicht bestätigt. Laut KVH seien die geplatzen Termine an andere Interessenten vergeben worden. Dennoch habe es einem Impfarzt aus dem Zentrum zufolge auch am Mittwoch noch an Impflingen gefehlt.

Das waren die Corona-News vom Mittwoch, 24. März:

Deutlich mehr Neuinfektionen im Norden

21.52 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden heute 361 neue Corona-Infektionen gemeldet und damit deutlich mehr als gestern (253 neue Fälle).

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 59,7 Fälle pro 100.000 Einwohner (gestern: 58,4). Am höchsten ist die Inzidenz in Flensburg (97,6), gefolgt von den Kreisen Pinneberg (96,5) und Segeberg (86,9). Am niedrigsten ist die Inzidenz in den Kreisen Plön (18,7), Nordfriesland (19,9) und Ostholstein (35,4).

In Schleswig-Holsteins Kliniken werden aktuell 205 Menschen mit Covid19-Erkrankung behandelt. 46 davon liegen auf einer Intensivstation, 24 der Intensivpatienten müssen beatmet werden.

Geschäfte im Norden ab Montag bei Inzidenz von unter 50 geöffnet



20.22 Uhr: Einkaufen in Schleswig-Holstein ist in den Kreisen und kreisfreien Städten von Montag an abhängig vom jeweiligen Inzidenzwert unterschiedlich möglich. Die Geschäfte bleiben bei einer kreisweiten Inzidenz von unter 50 geöffnet, teilte die Landesregierung am Mittwochabend mit.



Das betreffe die Kreise und kreisfreien Städte Lübeck, Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Steinburg, Ostholstein, Nordfriesland und Plön sowie Kiel. Dabei kann für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zunächst ein Kunde je 10 Quadratmeter bedient werden, ab 800 Quadratmetern Fläche darf ein Kunde pro 20 Quadratmetern einkaufen.

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 dürfen Kunden die Geschäfte nur nach vorheriger Terminvereinbarung betreten. Das kann den Angaben zufolge auch auf Zuruf vor der Tür geschehen. Das betrifft laut Landesregierung die Kreise und kreisfreien Städte Flensburg, Segeberg, Pinneberg, Stormarn, Neumünster, Herzogtum-Lauenburg, Dithmarschen. Pro 20 Quadratmeter darf sich nur ein Kunde im Laden aufhalten, hieß es weiter. Die Kontaktdaten müssten erhoben werden.

Die Entscheidungen über Öffnungen oder Verschärfungen werden im Wochenrhythmus getroffen, wie die Landesregierung mitteilte.

So viele Hamburger fliegen Ostern nach Mallorca



19.49 Uhr: Vom Hamburger Airport sind für die Osterwoche 37 Starts nach Mallorca geplant. In der Woche nach Ostern seien es sogar 39 Flugzeuge, die die Balearen-Insel ansteuern sollen, teilte eine Flughafensprecherin mit. Allein am kommenden Sonntag bedienten Eurowings und Condor je dreimal und Ryanair einmal diese Strecke.



Zum Vergleich: In der Osterwoche 2019 starteten in Hamburg 57 Maschinen in Richtung Mallorca. Im März 2020 hatte die Balearen-Regierung wegen der Corona-Pandemie die Hotels geschlossen. Tausende Touristen wurden mit Sonderflügen nach Deutschland und Großbritannien zurückgebracht.



Der Helmut-Schmidt-Flughafen rechne aktuell mit rund 5000 Passagieren, die in der kommenden Osterwoche nach Mallorca abfliegen. Derzeit sei nicht festzustellen, dass die Fluggesellschaften ihre Planungen änderten.

Über die Osterferien stünden viele weitere Ziele ab Hamburg zur Auswahl. Als Beispiel nannte die Sprecherin die Kanaren, Hurghada (Ägypten), Dubai, Barcelona, Madrid, Alicante, Thessaloniki (Griechenland) und Lissabon sowie die Türkei mit Istanbul, Antalya, Ankara und Izmir. Zudem würden viele europäische Metropolen angeflogen, darunter London, Zürich, Wien, Brüssel, Kopenhagen, Warschau und Amsterdam.



Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an die Hamburger appelliert, auf Reisen zu verzichten. Er forderte Fluggesellschaften auf, keine Angebote zu machen. „Alle wissen, dass das unerwünscht ist“, sagte er. Die Bundesregierung prüft, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland vorübergehend unterbunden werden können.



Die Lieblingsinsel der Deutschen wurde am 14. März von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Damit wurde auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben. Der Schritt erfolgte, weil die Zahl der Neuinfektionen dort unter 50 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gesunken war. Damit ist der Urlaub auf Mallorca wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich.

UKE-Intensiv-Chef: „Osterruhe hätte zum Abschwächen des Infektionsgeschehens beitragen können”



18.03 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher sagte in einem Statement zur Rücknahme der Osterruhe, dass er diesbezüglich mit Dr. Stefan Kluge, dem Leiter der Intensivmedizin am UKE, telefoniert habe. „Es gab eine Gruppe, die diese Osterruhe sehr begrüßt hatte, nämlich die Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin”, sagte Tschentscher. „Und das zeigt eben, dass wir mit Blick auf die Entwicklung im Gesundheitswesen den Hintergrund der Osterruhe weiterhin ernst nehmen müssen.”



Dr. Stefan Kluge antwortet auf MOPO-Nachfrage, dass die Osterruhe dazu hätte beitragen können, die Infektionsdynamik abzuschwächen. „Aus Sicht der Intensivmedizin ist eine Reduzierung der Kontakte über die kommenden Wochen bei dem exponentiellen Wachstum entscheidend. Die britische Variante ist deutlich ansteckender und führt zu schwereren Krankheitsverläufen.”



Er appelliert auf die konsequente Einhaltung von Abstand, Hygiene, Masken und Lüften. „Gemeinsam mit den Impfungen und vermehrten Tests können wir damit mittelfristige Erfolge erzielen”, so Kluge.

MeckPomm: Erneut mehr als 300 Corona-Neuinfektionen



17.36 Uhr: Am Mittwoch sind in Mecklenburg-Vorpommern 312 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 100 mehr als am Mittwoch vor einer Woche und den zweiten Tag in Folge mehr als 300 Corona-Neuinfektionen (Dienstag: 395 neue Fälle). Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 838 stieg.

Die Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag um 5,4 auf 84,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert landesweit bei 63,7.

Mit 141,2 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 108,6. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Hansestadt Rostock - dort liegt er bei 31,1, keine andere kreisfreie Stadt beziehungsweise kein anderer Landkreis liegt mehr unter dem wichtigen Schwellenwert von 50. Vorpommern-Rügen hat diesen nun überschritten und liegt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 55,2.

Millionen von minderwertigen Masken in Hamburg abgefangen



16.11 Uhr: Seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Behörden in Hamburg nach Angaben von Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) Millionen von minderwertigen Masken abgefangen. Gemeinsam mit dem Zoll sei ihre Behörde am Hafen und Flughafen aktiv. Außerdem seien stichprobenartig Modelle aus Supermärkten, Drogerien, Apotheken und Onlinehandel kontrolliert worden.



Die jüngste Kontrolle im Einzelhandel sei allerdings sehr positiv verlaufen, teilte die Behörde mit. Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen zeigten, dass alle sieben Modelle von FFP2-Masken und vier Modelle von OP-Masken die Grenzwerte für den Durchlass von Aerosolen zum Teil deutlich unterschritten. Die vom Bund an Wohlfahrtsverbände auch in Hamburg gelieferten Masken seien nicht von der Hamburger Marktüberwachung kontrolliert worden, weil sie über eine staatliche Stelle gekommen seien, sagte eine Behördensprecherin.

Hamburg für Verlängerung der Corona-Hilfen analog zum Lockdown



14.53 Uhr: Nach Bayern macht sich auch Hamburg für eine Verlängerung der Corona-Hilfen analog zum Lockdown stark. „Wenn der Corona-Lockdown in die Verlängerung geht, müssen auch die Corona-Hilfen in die Verlängerung gehen“, sagt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Deshalb müsse der Bund frühzeitig die Voraussetzungen schaffen, dass auch das dritte Quartal 2021 bei allen Hilfen mit in den Blick genommen werde. Hamburg habe damit bei den steuerlichen Hilfen schon angefangen.



„Kurzfristig wichtig ist aber, dass die auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossene zusätzliche Hilfe umgehend konkretisiert und der dringend benötigte Härtefallfonds an den Start gehen kann“, sagt Dressel. Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel hatten bei der jüngsten Runde zum Umgang mit der Corona-Pandemie vereinbart, dass die Bundesregierung für besonders schwer und sehr lange von Corona-Einschränkungen betroffene Unternehmen „ein ergänzendes Hilfsinstrument im Rahmen der europarechtlichen Vorgaben“ entwickeln soll.

Tschentscher stellt sich hinter Merkel – alle Regeln bleiben in Kraft

13.35 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) stellte sich in einem Statement hinter die Entscheidung der Kanzlerin zum Osterruhe-Stopp. „Dieser Beschluss war ein Fehler, den wir alle gemeinsam gemacht haben, weil wir diese rechtlichen Umsetzungshürden nicht vorhergesehen haben“, so Tschentscher.



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte kurz zuvor Pläne für eine „Osterruhe“ – mit zwei zusätzlichen Ruhetagen am Donnerstag und Samstag vor Ostern – gestoppt. Sie bezeichnete den Plan als einen Fehler und übernahm die alleinige Verantwortung. Angesichts der Infektionsdynamik bleibe es aber bei dem Appell, „diese Phase des Osterwochenendes so ruhig wie möglich zu verbringen“, so Tschentscher.



Die dritte Welle des Coronavirus müsse verkleinert werden. Zusätzliche Regelungen wie Ausgangssperren soll es in Hamburg aber nicht geben. „Wir haben soeben im Senat entschieden, dass alle weiteren Regelungen in Kraft bleiben. Es geht nur darum, dass wir diese förmliche Festsetzung von feiertagsähnlichen Situationen nicht umsetzen können“, sagte Tschentscher.

Jetzt live: Tschentscher äußert sich zum Lockdown-Chaos

13 Uhr: Nachdem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Osterruhe gestoppt hat, äußert sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschenstcher (SPD) jetzt live wie es in der Stadt weitergeht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hamburgs CDU-Chef: Rücknahme des Osterruhe-Beschlusses „absolut richtig”



12.45 Uhr: Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Christoph Ploß hat die Rücknahme des Osterruhe-Beschlusses durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßt. „Es ist absolut richtig, dass diese unsinnigen Regeln zurückgenommen werden. Es freut mich, dass der Druck gewirkt hat”, sagte der Bundestagsabgeordnete am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.



Die von Bund und Ländern bei ihrer Schaltkonferenz in der Nacht zum Dienstag entschiedene Regelung für zwei zusätzliche „Ruhetage” habe mehr Fragen als Antworten zurückgelassen. Außerdem hätten die vor den langen Osterfeiertagen nötigen Vorratseinkäufe leicht zu Superspreader-Events in der Corona-Pandemie werden können.



„Diese Regeln hätten in keiner Weise bei der Bekämpfung des Virus geholfen, sondern nur Verwirrung gestiftet. Solche Ideen sind lebensfremd und gehen an der Lebenswirklichkeit vorbei”, sagte Ploß. Ein solches Hin und Her dürfe sich nicht wiederholen. „Darunter leidet das Ansehen der Politik”, warnte er.

400 Neuinfektionen und drei Tote in Hamburg – Inzidenz über 120

11.57 Uhr: In Hamburg sind am Mittwoch 400 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 103 mehr als am Dienstag und sieben mehr als am Mittwoch vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit auf nun 120,2 (Vortag: 119,8). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 100,9 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1358 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 23. März). Binnen eines Tages wurden drei weitere Todesfälle erfasst.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 58.159 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 51.700 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 23. März 242 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 84 Corona-Patienten, 71 davon sind Hamburger.

2809 bzw. 1078 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 23. März). Insgesamt wurden in Hamburg 179.265 Erstimpfungen und 81.708 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 1583 Neuinfektionen und 22 Tote – Inzidenz bei 100

10.51 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Mittwoch um 1583 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 572, am Montag vor einer Woche 1120.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 186.858. Binnen eines Tages wurde zudem 22 weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4760 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg weiter und lag im Landesdurchschnitt bei 100,0 (Vortag: 96,8, Vorwoche: 81).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 226,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Goslar (24,2).

Hat der Senat zu viel Macht? Das sagt Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin

9.59 Uhr: Hat der Senat zu viel Entscheidungsmacht in der Pandemie? Diese Frage wurde schon häufig von der Opposition aufgeworfen. Schließlich gehen viele Corona-Regeln mit starken Einschränkungen der bürgerlichen Freiheit einher. Von der Regierung heißt es dann, sie bestehe immerhin aus von der Bürgerschaft gewählten Vertretern.



Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) hält die aktuelle Arbeitsteilung von Regierung und Parlament für sinnvoll. „Wir lassen dem Senat die Möglichkeit der schnellen Reaktionen auf ein verändertes Infektionsgeschehen, aber natürlich behalten wir die Kontrolle darüber“, sagt Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) jetzt in einem „Zeit“-Interview. Jederzeit könne das Parlament eine eigene Regelung beschließen, die die Verordnung verdrängt. „Die Bürgerschaft stellt keine Blankoschecks aus“, so Veit. Das „Heft des Handelns“ habe man nie aus der Hand gegeben.

Weitere 1,4 Millionen Schnelltests für Hamburger Schulen



9.23 Uhr: Bereits in der letzten Woche starteten Hamburgs Schulen mit Selbst-Testungen für alle Schulbeschäftigten – dabei waren bei 200.000 Tests zehn Beschäftigte positiv getestet worden. Zehn Pilotschulen starteten parallel in die Erprobung mit Schnell-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler, die seit dieser Woche dann flächendeckend durchgeführt werden – zunächst einmal pro Woche. Mit qualitätsgesicherten Ergebnissen wird Ende der Woche gerechnet.



Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag will Hamburgs Schulbehörde nun für noch mehr Tests sorgen: „Die Schulbehörde plant so zügig wie möglich, das Schnelltestangebot für Schülerinnen und Schüler auf 2 Testangebote pro Woche zu erweitern”, so Schulsenator Ties Rabe. Die Schulbeschäftigen können sich sogar dreimal pro Woche selbst testen. „Ergänzend zu den bereits ausgelieferten 480.000 Schnelltests bekommen Hamburgs Schulen ab dem morgigen Mittwoch im Rahmen einer umfangreichen Belieferung frei Haus noch einmal 1,4 Mio. weitere Schnelltests, so dass sich die bereits jetzt konkret geplante Gesamtlieferung auf 1,9 Mio. Schnelltestkits beläuft.”



Spätestens in der Woche nach Ostern sollen sich alle Schülerinnen und Schüler dann lückenlos zweimal pro Woche testen können, teilt die Schulbehörde mit.

Schleswig-Holstein plant Corona-Modellregion nach Ostern



7.08 Uhr: In Schleswig-Holstein könnte nach Ostern eine Modellregion mit Lockerungen der Corona-Einschränkungen eingerichtet werden. Das sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Dies soll möglich werden in Gebieten mit niedrigen Infektionszahlen. Wo das sein wird, muss noch entschieden werden. Günther rief die Bürger auf, Kontakte so weit wie möglich zu begrenzen, gerade auch im privaten Bereich. Dieser gilt als stärkster Infektionstreiber.



Außerdem könnte eine Öffnung der Außengastronomie nach Ostern in den Regionen möglich sein, in denen die Zahl der Infektionen unter 100.000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen stabil geringer als 100 ist. Er hätte sich als Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen aber mehr gewünscht, so Günther.



Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder hatten in der Nacht zum Dienstag für die Zeit an Ostern den härtesten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr beschlossen: die Corona-Regeln zum Schutz vor Ansteckungen sollen bis 18. April verlängert werden. Außerdem soll das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben vom 1. bis einschließlich 5. April, also von Gründonnerstag bis Ostermontag, weitgehend herunterfahren werden. Damit wollen Bund und Länder die dritte Welle der Pandemie brechen.



Das nördlichste Bundesland und andere Länder hatten vorgeschlagen, zu Ostern „kontaktarmen” Urlaub in Ferienwohnungen, auf dem Campingplatz oder in Wohnmobilen zu ermöglichen. Damit konnten sie sich aber nicht durchsetzen.

Das waren die Corona-News am 23. März:

253 neue Fälle in Schleswig-Holstein

21.33 Uhr: Schleswig-Holstein meldete am Dienstag 253 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Dies waren 93 mehr als Montag, aber 79 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit leicht auf nun 58,4 (Montag: 60,2).

Wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel weiter hervorgeht, ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der Toten liegt damit nun bei 1413.

Meck-Pomm meldet so viele Neuinfektionen wie seit Wochen nicht

21.18 Uhr: Am Dienstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 395 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 144 mehr als am Dienstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. So viele tägliche Neuinfektionen wurden seit dem 12. Januar nicht mehr gemeldet (damals 433). Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 835 stieg.

Die Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag um 5,8 auf 79,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 64,3.

Brasilianische Virusvariante erstmals in Hamburg nachgewiesen

18.32 Uhr: Erstmals ist in Hamburg die brasilianische Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Es gebe zudem einen weiteren Fall mit Verdacht auf die Mutante B.1.1.28, teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag in ihrem wöchentlichen Corona-Briefing mit. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) könnte die brasilianische Variante ansteckender sein. Angenommen wird zudem, dass die Antikörper von Genesenen und Geimpften gegen die auch P.1 genannte Mutante weniger wirksam sind.

Die Gesundheitsbehörde meldete außerdem einen Nachweis der südafrikanischen Variante B.1.351 und 16 weitere Verdachtsfälle. Allerdings hatte die Behörde schon in der Vergangenheit das Auftreten dieser Mutante bestätigt, die Angaben später aber wieder zurückgenommen.

Die britische Variante B.1.1.7 ist laut Behörde bislang in 337 Fällen in Hamburg bestätigt worden. Das sind 92 Fälle mehr als in der Vorwoche. In weiteren 2346 Fällen bestehe der Verdacht auf diese Mutationsform. Nach RKI-Angaben beträgt der Anteil dieser Variante deutschlandweit über 70 Prozent.

Trotz der Dominanz dieser als gefährlicher geltenden Mutante sank die Zahl der Corona-Patienten in den Hamburger Krankenhäusern im Vergleich zur Vorwoche. Am Montag wurden in 17 Krankenhäusern 237 Patienten stationär behandelt, 83 von ihnen auf Intensivstationen, wie die Behörde weiter mitteilte. Am Montag vergangener Woche hatten 262 Erkrankte im Krankenhaus gelegen, 101 von ihnen auf Intensivstationen.

Traurige Marke erreicht: Verdi fordert mehr Schutz für Erzieher und Sozialarbeiter

17.23 Uhr: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat mit Blick auf die stark steigenden Corona-Infektionszahlen mehr Schutz für Erzieher und Sozialarbeiter gefordert. „In Hamburg wird in diesen Tagen die bittere Marke von mehr als 1000 an Covid-19 infizierten Erzieherinnen erreicht werden”, sagte Verdi-Sprecher Michael Stock am Dienstag.



Aktuelle Daten der Krankenkassen bestätigen, dass sich Beschäftigte dieser Berufsgruppen häufiger infizieren als andere Beschäftigte. „Die Schnelltests und die Impfungen für die Kita-Beschäftigten sind ein guter Anfang”, sagte Stock. Doch sei derzeit weder die Impfquote noch der Impfschutz ausreichend. „Wo bleiben die Tests für Kinder?“, fragte Stock.

Hamburg bekommt Drive-In für Corona-Tests am Flughafen

16.12 Uhr: Hamburg bekommt am Flughafen ein Drive-in für Corona-Tests. Die Firma „Centogene” erweitere ihr bestehendes Angebot um eine Teststation im Parkhaus P1, Ebene 0, teilte der Flughafen am Dienstag in Hamburg mit. Dort können sich Autofahrer vom 1. April an nach Online-Voranmeldung direkt in ihrem Fahrzeug testen lassen. Außerdem eröffne Anfang April ein zusätzlicher Anbieter ein Testcenter. Alle Angebote könnten sowohl von Reisenden als auch der Öffentlichkeit genutzt werden.

Zurzeit befinden sich zwei Teststandorte auf dem Flughafengelände: im Terminal 1 und im Terminal Tango. Dort werden sowohl PCR-Tests, Antigen-Schnelltest als auch virologische Antikörpertests angeboten. Neben kostenpflichtigen Tests sind im Center auch kostenlose Schnelltests – die sogenannten Corona-Bürgertests – möglich.

Wird der Gründonnerstag jetzt zum Feiertag?

13.18 Uhr: Gründonnerstag ist in Hamburg regulär kein Feiertag. „Der Donnerstag soll sich in der Wirkung gestalten wie ein Feiertag”, sagt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher zur Regelung des so genannten „Ruhetages” (mehr zu den Beschlüssen von Bund und Ländern hier). Aktuell werde noch der rechtliche Rahmen dazu geschaffen. Was das konkret für ArbeitnehmerInnen bedeutet: unklar.

Kontakte an Ostern: Regeln in Hamburg bleiben streng



13.11 Uhr: „Wir wollen die strenge Kontaktbeschränkung, die wir haben, auch über die Osterfeiertage aufrechterhalten“, so Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher bei der Landespressekonferenz. Damit trifft der Senat für Hamburg strengere Regeln, als es die Gipfel-Beschlüsse vorsehen.



Grund hierfür sei die hohe Inzidenz in der Hansestadt, die heute bei 119,8 liegt. Das heißt es dürfen weiter nur Treffen zwischen einem Haushalt und einer weiteren Person aus einem zweiten Haushalt stattfinden. Der Bund hatte vorgesehen, über Ostern Treffen mit einem weiteren Haushalt und insgesamt bis zu fünf Personen zuzulassen.

Senat äußert sich: So setzt Hamburg die Corona-Beschlüsse um

12.33 Uhr: Bei der Landespressekonferenz ordnen Bürgermeister Peter Tschentscher und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank die Beschlüsse des Corona-Gipfels ein. Hier sehen Sie die Pressekonferenz im Livestream:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aktuelle Zahlen: Inzidenz in Hamburg weiter deutlich über 100

12.09 Uhr: Hamburg meldet heute 297 Corona-Neuinfektionen. Zum Vergleich: Gestern wurden 290 neue Fälle gemeldet, am vergangenen Dienstag 209 Neuinfektionen.



Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 119,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag der Wert bei 115,2, vor einer Woche bei 90,6.



Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1355 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 22. März). Binnen eines Tages wurden sechs weitere Todesfälle erfasst.



237 Menschen mit Covid19-Erkrankungen werden – Stand 22. März – in Hamburgs Krankenhäusern behandelt. 83 Menschen liegen auf einer Intensivstation, 74 der Intensivpatienten kommen aus Hamburg.

2693 bzw. 1203 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten bzw. zweiten Mal geimpft (Stand: 22. März). Insgesamt wurden in Hamburg 176.452 Erstimpfungen und 80.632 Zweitimpfungen durchgeführt.

Inzidenz in Niedersachsen nahezu unverändert

11.03 Uhr: Niedersachsen meldet heute 572 Corona-Neuinfektionen, etwas weniger als gestern (519 neue Fälle). Zwölf weitere Menschen sind seit gestern im Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung gestorben.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt nahezu unverändert bei 96,8 (Montag: 96,7). Am höchsten ist die Inzidenz weiterhin im Kreis Cloppenburg (234,4), am niedrigsten in Goslar (24,9).

Das sagt Hamburgs Bürgermeister zu den Gipfel-Entscheidungen



6.13 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher verspricht sich von einem verschärften Lockdown über Ostern (lesen Sie hier mehr zu den Beschlüssen von Bund und Ländern) einen "richtig starken Bremseffekt" in der Corona-Pandemie. Es gehe darum, mit zwei zusätzlichen Ruhetagen an Gründonnerstag und Karsamstag in ganz Deutschland "fünf Tage weitestgehend Stillstand zu organisieren", sagte der SPD-Politiker am frühen Dienstagmorgen nach den Beratungen der Länderregierungschefs mit der Kanzlerin.

Nach dem Bund-Länder-Beschluss sollen über das verlängerte Osterwochenende bis auf Lebensmittelgeschäfte am Karsamstag alle übrigen Läden und Betriebe geschlossen bleiben. Die privaten Kontakte werden auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten beschränkt, wobei Kinder nicht mitgezählt werden.

Für Hamburg würde das eine Lockerung bedeuten. Seit Inkrafttreten der Notbremse am vergangenen Samstag dürfen sich in der Stadt Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen. Auch dabei werden Kinder nicht mitgezählt. Ob der rot-grüne Senat diesen Beschluss umsetzt, ließ Tschentscher zunächst offen. "Wir werden das sehr sorgfältig beraten", sagte er.

In der neuen Verordnung, die bis Freitag erarbeitet werden soll, will der Senat auch die jüngsten Urteile des Verwaltungs- und Oberverwaltungsgerichts zur Maskenpflicht und dem Alkoholkonsumverbot berücksichtigen. Die Maskenpflicht unter freiem Himmel werde der Senat noch einmal klären. Auf Spielplätzen sei sie weiterhin sinnvoll, wenn dort Personen aus mehreren Haushalten zusammenkämen, erklärte Tschentscher. Bislang müssen Erwachsene generell eine Maske auf Spielplätzen tragen. Der Bürgermeister erwähnte jedoch, dass nach dem Bund-Länder-Beschluss auch eine Verschärfung der Maskenpflicht in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 möglich ist, etwa für die Mitfahrer in Fahrzeugen.



Das Oberverwaltungsgericht hatte am vergangenen Freitag das generelle Konsumverbot für Alkohol in der Öffentlichkeit gekippt. Dazu sagte Tschentscher, dass der Senat nun genau festlegen werden, an welchen Orten und zu welchen Zeiten das Trinkverbot in der Stadt gelten werde.



Tschentscher bezeichnete die Corona-Lage als sehr ernst. Die Ausführungen der Experten des Robert Koch-Instituts zeigten, „dass wir mit weiter sehr stark steigenden Infektionszahlen rechnen müssen“. Grund sei die infektiösere britische Virus-Mutante, die dazu führe, „dass wir sehr vorsichtig sein müssen, dass in den nächsten Wochen das Gesundheitswesen - noch bevor ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht - mit dann jüngeren Patienten an seine Belastungsgrenze kommt“. Ein „wirksames Instrument“ dagegen sei die Schnellteststrategie.



Zufrieden zeigte sich Tschentscher damit, dass die von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz geforderten Lockerungen in Form eines „kontaktarmen Urlaubs“ über Ostern nicht mehr in dem Beschluss auftauchten. „Die Grundausrichtung des Beschlusses liegt sehr auf meiner Linie.“ Auch sei er „sehr damit einverstanden, dass alle noch einmal bekräftigt haben, dass die Notbremsenregelung gelten muss in ganz Deutschland, in allen Bundesländern“.

Das waren die News am 22. März:

140 neue Fälle in Schleswig-Holstein

23.05 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein erneut leicht gestiegen - liegt aber weiter deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag am Montag bei 60,2, nach 59,9 am Sonntag, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz gab das Robert Koch-Institut am Montagmorgen mit 107,3 an.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Montag bei 140. Am Montag vergangener Woche waren es 118. Die Zahl der Toten stieg um sechs auf 1412. 203 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt (Sonntag: 195), 44 von ihnen intensivmedizinisch, 20 davon wurden beatmet.

Ein Jahr Corona: Mehr als 20 Prozent der Gerichtstermine per Videoschalte

19.19 Uhr: Die Zivilkammern des Landgerichts Hamburg haben wegen der Corona-Pandemie den Einsatz von Videokonferenztechnik für mündliche Verhandlungen weiter ausgebaut. Dank der hohen Akzeptanz bei Anwälten und Richtern finden inzwischen mehr als 20 Prozent der rund 300 Gerichtstermine pro Woche videogestützt statt.



Rechtsanwälte, Parteien, Zeugen und Sachverständige per Videotechnik können sich zuschalten und von außerhalb an der Sitzung teilnehmen. Die Möglichkeit besteht für jede der 36 Zivilkammern und 19 Kammern für Handelssachen.



Den Beteiligten steht es dabei frei, ob sie persönlich in den Gerichtssaal kommen oder auf die Video-Übertragung zurückgreifen. Häufig kommt es daher vor, dass nur einer der beiden Parteivertreter oder auch nur ein Zeuge über Video an der Verhandlung teilnimmt, während die anderen Beteiligten sich im Gerichtssaal aufhalten.

UKE-Virologin drängt auf Einhalten der AHA-Regeln auch im Freien

18.23 Uhr: Wegen der sich immer stärker ausbreitenden britischen Corona-Mutante hat die Hamburger Virologin Nicole Fischer eindringlich auf das Einhalten der Abstandsregeln und das Maskentragen auch im Freien und mit Freunden hingewiesen. „Die Fehler, die man jetzt macht - zum Beispiel wenn die Maske unter der Nase sitzt oder man zu nah beieinandersteht - nutzt die britische Mutante leichter aus”, sagte die Forscherin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) dem „Abendblatt”.



Die britische Variante gilt als ansteckender. In der Regel stecke man sich zudem da an, wo man sich zu sicher fühle - im Freundeskreis, im Privaten. Das UKE prüft seit Dezember die Corona-Proben aus Hamburg auf Mutanten wie die britische Variante. Anfang März „war B.1.1.7 für rund 80 Prozent von 200 untersuchten Neuinfektionen verantwortlich”. Impfen könne auch hier helfen: Die bislang zugelassenen Impfstoffe würden „nahezu genauso gut gegen” die britische Variante wirken.

74 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17.20 Uhr: Am Montag sind in Mecklenburg-Vorpommern 74 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren sieben mehr als am Montag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Drei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 832 stieg.

Die Inzidenz stieg auf 74,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - 0,7 mehr als am Vortag. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 63,9.

Mit 117,1 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 108,2. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Hansestadt Rostock - dort liegt er bei 23,9. Der Landkreis Vorpommern-Rügen liegt mit 47,2 ebenfalls unter dem Schwellenwert von 50.

Ab Dienstag: 60.000 weitere Impftermine in Schleswig-Holstein verfügbar

17.01 Uhr: Im März und April sind in Schleswig-Holstein 60 000 weitere Doppel-Impfungen für Berechtigte der beiden höchsten Prioritätsgruppen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer möglich. Die Terminbuchung über www.impfen-sh.de werde am Dienstag um 17.00 Uhr freigeschaltet, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Ab 16.00 Uhr könne man sich in eine Warteschlange einreihen. Zu den beiden ersten Gruppen gehören Menschen ab 70 Jahren, Heimbewohner, Pflegekräfte, weiteres medizinisches Personal, chronisch Kranke, Menschen mit geistiger Behinderung sowie Personal aus Kitas, Grund- und Förderschulen.

Alle für März und April für beide Gruppen eingestellten 200.000 Impftermine für das AstraZeneca-Mittel waren bereits früh ausgebucht. „Die Nachfrage ist zu Recht sehr groß, die Anzahl der Berechtigten übersteigt weiterhin deutlich die Anzahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen“, erklärte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Es werde mehr Impfstoff gebraucht.

Bisher waren die Biontech/Pfizer-Termine an den Nachmittagen exklusiv der Gruppe mit der höchsten Priorität vorbehalten, den über 80-Jährigen. Inzwischen wurden rund 180.000 Schleswig-Holsteiner ab 80 geimpft oder sie haben einen Termin. Das entspricht etwa 81 Prozent der Impfberechtigten in dieser Altersgruppe. Wer hier noch keinen Termin habe, solle sich bis Dienstag einen holen, hieß es. Insgesamt wurden im Norden bisher gut 391 000 Dosen verwendet, davon knapp 101 000 für Zweitimpfungen. Bei diesen hat das Land mit 3,5 Prozent die zweitschlechteste Quote in Deutschland, bei den Erstimpfungen mit 10,0 Prozent die dritthöchste.

Erneuter Corona-Ausbruch bei Airbus

15.37 Uhr: Rund zwei Monate nach einer mehrwöchigen Corona-Zwangspause sind bei Airbus in Hamburg erneut mehrere Covid-19-Erkrankungen gemeldet worden.

„Es handelt sich um eine niedrige zweistellige Anzahl von Fällen. Vier Personen mit Wohnort in Hamburg sind betroffen“, sagte ein Sprecher der Hamburger Gesundheitsbehörde am Montag.

Aufgefallen war der Ausbruch, weil sich mehrere Infizierte bei der eigens eingerichteten Corona-Hotline von Airbus gemeldet hatten, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Daraufhin wurde ein Massentest für rund 500 Mitarbeiter in der betroffenen Produktionshalle angesetzt - der brachte weitere Fälle zum Vorschein.

„Die betroffenen Personen und Kontaktpersonen sind weitreichend in Quarantäne versetzt. Die Arbeit war schon zuvor in Kohorten organisiert“, hieß es aus der Gesundheitsbehörde dazu. Es gebe bislang keine Erkenntnisse über Auffälligkeiten oder Verstöße gegen die bestehenden Corona-Regeln. Auswirkungen auf die Produktion habe der Ausbruch zunächst keine, sagte der Airbus-Sprecher.

Im Januar hatte ein Ausbruch mit mindestens 21 Fällen die Endmontagelinie für A320-Flugzeuge in Hamburg-Finkenwerder für mehrere Wochen lahm gelegt. In sieben Fällen war damals die infektiösere britische Mutation festgestellt worden. 500 Beschäftigte wurden daraufhin in Quarantäne oder häusliche Isolation geschickt, die Produktion an der vierten Montagelinie eingestellt. Mit mehr als 12 000 Beschäftigten ist Airbus der größte industrielle Arbeitgeber Hamburgs.

Schulsenator Rabe: „Schule kann dazu beitragen, Verbreitung der Infektion einzuschränken“



13.54 Uhr: Hamburg hat am Montag mit flächendeckenden Corona-Schnelltests an allen Schulen begonnen. Künftig soll jede Schülerin und jeder Schüler einmal und das Schulpersonal dreimal pro Woche getestet werden. Insgesamt seien den Schulen dafür rund 480.000 Selbsttest-Kits geliefert worden. „Schule kann sogar dazu beitragen, die Verbreitung der Infektion in ganz Hamburg ein Stück weit sogar einzuschränken“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) in der „12-Uhr-Tagesschau“. „Denn dadurch, dass wir hier flächendeckend testen, alle Schülerinnen und Schüler, alle Beschäftigten, tragen wir zu mehr Sicherheit nicht nur in der Schule bei“, sagte Rabe.



Pilotversuche in der vergangenen Woche mit mehr als 20.000 Selbst-Testungen bei Schulbeschäftigten hätten gezeigt, dass der Test auch von Laien einfach und unkompliziert anwendbar sei. Auch die Schüler-Selbsttests an zehn Pilotschulen, darunter sechs Grundschulen, seien erfolgreich abgelaufen.



Bei den Selbsttests muss nach Angaben der Schulbehörde ein Wattestäbchen in den vorderen Nasenbereich gesteckt werden. Anschließend werde mit einer Testflüssigkeit geprüft, ob eine Infektion vorliege. Zur sachgerechten Anwendung hat die Behörde unter anderem ein Erklärvideo mit Handpuppen in Auftrag gegeben und ein Informationsschreiben für Eltern und Kinder in acht Sprachen verfasst.

290 Neuinfektionen und ein Toter in Hamburg – Inzidenz steigt wieder

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Montag 290 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 120 mehr als am Sonntag und 22 mehr als am Montag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, stieg die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit leicht auf nun 115,2 (Vortag: 114,0). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 90,6 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1349 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 21. März). Binnen eines Tages wurde ein weiterer Todesfall erfasst.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 57.462 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 51.200 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 19. März 241 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 90 Corona-Patienten, 76 davon sind Hamburger.

2771 bzw. 1339 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 21. März). Insgesamt wurden in Hamburg 173.735 Erstimpfungen und 79.430 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 519 Neuinfektionen und drei Tote

11.33 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Montag um 519 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1196, am Montag vor einer Woche 415.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 184.703. Binnen eines Tages wurde zudem drei weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4726 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg weiter und lag im Landesdurchschnitt bei 96,7 (Vortag: 94,9, Vorwoche: 79,1).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 237,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Goslar (26,4).

„Versteht niemand mehr“: Hamburgs CDU-Chef zerpflückt Merkels Lockdown-Plan

10.04 Uhr: Heute Nachmittag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Möglich, dass es zu schärferen Beschränkungen bis in die Osterzeit kommen wird – inklusive Ausgangsbeschränkung. Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß hat nun mit scharfer Kritik auf den Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt reagiert.

„Während Reisen nach Mallorca stattfinden, wird in Deutschland über Ausgangssperren diskutiert. Das versteht niemand mehr“, sagt der Bundestagsabgeordnete am Montagmorgen zur MOPO. „Anstatt Ausgangssperren zu verhängen und immer wieder den Lockdown zu verlängern, brauchen wir Konzepte, um mit dem Virus umzugehen. Dazu gehört, dass die Bundesländer das Impf- und Testmanagement verbessern. Es müssen nicht nur mehr Kapazitäten bereitgestellt, sondern auch die gesamte Logistik und Abläufe mitgedacht werden“, sagt er.



Außerdem solle man nicht nur auf die Inzidenzwerte schauen, sondern „einen Corona-Indikator einführen“. Dieser solle beispielsweise auch die Impfquote oder die Kapazitäten auf den Intensivstationen berücksichtigen.

Die nächtliche Ausgangssperre ist eine von mehreren Verschärfungen, die wegen des exponentiellen Fallzahlenwachstums für Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 vorgeschlagen werden.



Darüber hinaus wird es beim Gipfel unter anderem um den Osterurlaub gehen: Ferienwohnungen und Campingplätze könnten laut eines Beratungsentwurfs über Ostern geöffnet werden – allerdings nur für die Einheimischen. Außerdem geplant für Menschen, die kein Homeoffice machen können: Mindestens zwei wöchentliche Corona-Tests, für die die Arbeitgeber aufkommen sollen.

Niedersachsen: Schulen kehren in Wechselunterricht zurück



9.24 Uhr: Trotz steigender Infektionszahlen findet ab Montag an den meisten niedersächsischen Schulen wieder Präsenzunterricht statt. In allen Regionen, deren Corona-Wert unter 100 liegt, gilt dann das Wechselmodell, bei dem die Klassen in Gruppen abwechselnd zu Hause und im Klassenraum unterrichtet werden. Diese schon vor Wochen angekündigte Öffnung hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag noch einmal bekräftigt, obwohl fast jede dritte Region im Land die 100er-Marke derzeit reißt. Der Wert bezieht sich auf die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.



Am Montag beginnt an den Schulen außerdem eine Übungswoche für den Umgang mit Corona-Selbsttests. Allerdings hatten viele Schulen zuletzt noch keine Testkits erhalten. Bis Mittwoch waren erst 400.000 Tests an weiterführende Schulen in Südniedersachsen, in der Region Hannover und im Raum Braunschweig verteilt worden.

Einkaufen in einigen Regionen im Norden nur begrenzt möglich



7.33 Uhr: In Teilen Schleswig-Holsteins ist der Einzelhandel seit Montag nur noch eingeschränkt offen. In den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg sowie in Neumünster und Flensburg gibt es vorerst nur noch Termin-Shopping. Nach Angaben der Landesregierung können Kunden die Termine auch einfach vor Ort buchen. Die Betreiber der Läden müssen die Kontaktdaten ihrer Kunden erfassen. Die Beschränkungen gelten nicht für Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Tankstellen oder Drogerien.

Eine andere Änderung betrifft die Schulen. Jeder Schüler kann seit Montag unter Anleitung einen freiwilligen Corona-Selbsttest machen. Mehr als 600.000 Tests hat das Land dafür gekauft. Fällt ein Selbsttest positiv aus, muss ein PCR-Test gemacht werden. Schüler sollen sich in dem Fall nach Hause begeben.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) bezeichnete die Selbsttests als einen weiteren Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und für mehr Sicherheit im Unterricht bis zu den Osterferien. Das Angebot an den Schulen besteht zusätzlich zur wöchentlichen Testmöglichkeit für alle Schleswig-Holsteiner. Das Land hat früheren Angaben zufolge rund 2,4 Millionen Tests für Schulen und Beschäftigte des Landes bestellt. Die dafür anfallenden Kosten in Höhe von rund zehn Millionen Euro stammen aus dem zur Bewältigung der Pandemie aufgenommenen Notkredit.

Hamburg startet flächendeckende Corona-Schnelltests an Schulen



6.45 Uhr: Hamburg startet heute mit flächendeckenden Corona-Schnelltests an allen Schulen. Künftig soll jede Schülerin und jeder Schüler einmal und das Schulpersonal dreimal pro Woche getestet werden. Insgesamt seien den Schulen dafür rund 480.000 Selbsttest-Kits geliefert worden, teilte Schulsenator Ties Rabe (SPD) mit.



Pilotversuche in der vergangenen Woche mit mehr als 20.000 Selbst-Testungen bei Schulbeschäftigten hätten gezeigt, dass der Test auch von Laien einfach und unkompliziert anwendbar sei. Auch die Schüler-Selbsttests an zehn Pilotschulen, darunter sechs Grundschulen, seien erfolgreich abgelaufen.



Bei den Selbsttests muss nach Angaben der Schulbehörde ein Wattestäbchen in den vorderen Nasenbereich gesteckt werden. Anschließend werde mit einer Testflüssigkeit geprüft, ob eine Infektion vorliege. Zur sachgerechten Anwendung hat die Behörde unter anderem ein Erklärvideo mit kindgerechten Handpuppen in Auftrag gegeben und ein Informationsschreiben für Eltern und Kinder in acht Sprachen verfasst.

Das waren die Corona-News am 21. März:

Inzidenzwert im Norden steigt leicht an

20.37 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden am Sonntag 92 weitere Corona-Infektionen gemeldet. Zum Vergleich: Am Samstag gab es 305 neue Corona-Fälle, am vergangenen Sonntag 87 gemeldete Neuinfektionen.



Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 59,9 Fällen pro 100.000 Einwohner. Am Samstag lag der Wert bei 59,4, am vergangenen Sonntag bei 50,9. Die landesweit höchsten Inzidenzwerte gibt es in Flensburg (98,7) sowie in den Kreisen Segeberg (95,2), Pinneberg (88,3) und Neumünster (82,3). Am niedrigsten ist der Wert in den Kreisen Plön (20,2), Nordfriesland (30,7) und Steinburg (37,4).



In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern werden derzeit 195 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 46 Menschen, davon 25 mit Beatmung.

Osterurlaub an Ost- und Nordsee? Das sagen die Länderchefs



18.33 Uhr: Die Küstenländer Schleswig Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen ihren Bürgern kontaktarmen Osterurlaub im eigenen Land ermöglichen. Dafür wollen die Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), Manuela Schwesig und Stephan Weil (beide SPD) beim Bund-Länder-Gipfel am Montag werben, wie die Staatskanzleien der Länder am Sonntag mitteilten.



Demnach soll Urlaub nur innerhalb des eigenen Bundeslandes in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen erlaubt sein. Dies würde gelten für Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Campingwagen und Wohnmobile. Voraussetzung soll ein negativer PoC-Antigen-Test kurz vor der Anreise sein.

MeckPomm: 82 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf 73,3



16.53 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag 82 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das waren 18 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion,.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag um 3,7 auf nun 73,3. Vor einer Woche lag dieser Wert landesweit bei 63,8. Mit 115,2 - wie am Vortag - war der Wert im Landkreis Ludwigslust-Parchim am höchsten, gefolgt nach einem kräftigen Zuwachs um 17,9 nunmehr von Vorpommern-Greifswald mit 100,2. Am niedrigsten ist der Wert weiterhin in der Hansestadt Rostock mit weiterhin 22,0. Der Landkreis Vorpommern-Rügen liegt mit 46,7 (plus 1,8) ebenfalls noch unter dem Schwellenwert von 50.

Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten lag zuletzt bei 236 - das war einer mehr als am Vortag. 62 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, vier mehr als am Vortag.

Hamburg und weitere europäische Städte planen Schweigeminute



16.44 Uhr: In vielen Städten Europas, unter anderem in Hamburg, soll es am Mittwoch eine gemeinsame Schweigeminute für die Corona-Opfer geben. Das kündigte der Verband Eurocities am Sonntag an, in dem rund 200 Städte aus knapp 40 Ländern zusammengeschlossen sind. „Europa braucht einen gemeinsamen Augenblick des Gedenkens“, erläuterte der Präsident des Verbandes, Dario Nardella, Bürgermeister der italienischen Stadt Florenz. Dazu soll am 24. März um zwölf Uhr mittags eine Minute lang geschwiegen werden.



Aus Deutschland sind neben Hamburg in dem Verband unter anderem Berlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, München und Stuttgart dabei. Nardella sagte, es gehe darum, die Toten zu betrauern und an die Menschen zu denken, die unter den Folgen der Pandemie litten. Wie ein Sprecher am Sonntag erläuterte, wollen die Bürgermeister mit der Schweigeminute auch unterstreichen, dass die Pandemie eine grenzüberschreitende Krise ausgelöst habe. Dazu soll es auf YouTube auch einen Livestream geben.

Senat startet IT-Offensive an Hamburgs Schulen



14.54 Uhr: Hamburg will die technische Infrastruktur an Schulen verbessern. Unter anderem sollen alle Schulen einen einheitlichen Kontakt bekommen, an den sie sich bei technischen Problemen wenden können. Das geht aus einem am Sonntag veröffentlichten Bürgerschaftsantrag der SPD und Grünen hervor. Außerdem solle geprüft werden, ob jeder Schule für Wartung und Support zusätzlich 10.000 Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden könne.



Darüber hinaus setzen sich die Regierungsparteien dafür ein, das mit einer Million Euro ausgestattete IT-Ausbauprogramm des Senats fortzusetzen. Demnach soll das Internet schneller werden: Geplant ist, die Übertragungsgeschwindigkeit an weiterführenden und beruflichen Schulen auf ein Gigabit pro Sekunde zu erhöhen. Für Grundschulen ist eine Bandbreite von 500 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) vorgesehen. Derzeit liegen die Werte bei 50 MBit/s an den Grundschulen, 100 an den weiterführenden und bis zu 500 an den berufsbildenden Schulen.

170 Neuinfektionen und fünf Tote in Hamburg – Inzidenz sinkt

11.58 Uhr: In Hamburg sind am Sonntag 170 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 166 weniger als am Samstag und 24 weniger als am Sonntag vor einer Woche.

Wie die Gesundheitsbehörde weiter mitteilte, sank die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen damit leicht auf nun 114,0 (Vortag: 115,3). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 86,8 gelegen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 1348 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben (Stand: 20. März). Binnen eines Tages wurden fünf weitere Todesfälle erfasst.

Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in Hamburg 57.172 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 51.000 als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand 19. März 241 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 90 Corona-Patienten, 76 davon sind Hamburger.

3073 bzw. 1182 Hamburger wurden zuletzt an einem Tag zum ersten oder zweiten Mal geimpft (Stand: 19. März). Insgesamt wurden in Hamburg 167.855 Erstimpfungen und 76.805 Zweitimpfungen durchgeführt.

Niedersachsen: 1196 Neuinfektionen und drei Tote

10.15 Uhr: Die Zahl der neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist am Sonntag um 1196 neue Fälle gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Zum Vergleich: Am Vortag waren es 1419, am Sonntag vor einer Woche 1111.

Die Gesamtzahl der bislang gemeldeten Corona-Fälle lag damit bei 184.184. Binnen eines Tages wurde zudem drei weitere Todesfälle erfasst. Insgesamt sind bislang 4723 Menschen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsen gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in der vergangenen Woche nachweislich infizierten, stieg weiter und lag im Landesdurchschnitt bei 94,9 (Vortag: 93,3, Vorwoche: 76,8).

Die regional höchsten Infektionszahlen in Niedersachsen weist der Kreis Cloppenburg aus mit 250,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Friesland (26,3).

Corona-Schnelltests an der Fähre – Reederei bereit für Urlauber



10.05 Uhr: Die Reederei Norden-Frisia will für mögliche Urlauber gewappnet sein und hat dazu ein Zentrum für Corona-Schnelltests am Fähranleger in Norddeich eingerichtet. „Für den Fall, dass eine verpflichtende Test-Regelung kommt, sind wir vorbereitet“, sagte Reederei-Sprecher Fred Meyer. Schon jetzt können sich Geschäftsreisende oder Handwerker, die nach Juist und Norderney wollen, freiwillig auf Corona testen lassen. Die Antigen-Schnelltests werden von einem Dienstleister im Auftrag der Reederei gemacht. Dazu wurden Container nur wenige Meter vom Fähranleger entfernt aufgestellt. Das Angebot werde bereits gut angenommen, sagte Meyer.



In der kommenden Woche soll ein weiteres Testangebot auf Norderney eingerichtet werden. In der Frage, ob Osterurlaube auf den Inseln noch möglich sein werden, sei die Reederei „verhalten optimistisch“. Meyer stellte aber auch klar: Sollte tatsächlich eine Testpflicht kommen, würden Reisende auch gebeten werden, schon vor Antritt der Fährfahrt einen negativen Corona-Test mitzubringen. „Unser Angebot kann da nur eine Ergänzung sein.“

Garg wirft Merkel Untätigkeit bei Corona-Impfstoffen vor

9.27 Uhr: Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Thema Corona-Impfstoffe Zögern, Zaudern und Untätigkeit vorgehalten. „Wir befinden uns in einer so entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung, da muss man von einer Regierungschefin jeden – auch persönlichen – Einsatz national wie international erwarten, damit Menschen endlich wieder ihre grundgesetzlich garantierte Freiheit leben können“, sagte Garg der Deutschen Presse-Agentur vor den Bund-Länder-Beratungen am Montag. „Alleine darauf zu vertrauen, dass die Europäische Kommission schon alles richtig machen würde, reicht nicht.“

Garg forderte mehr finanzielle Kraftanstrengungen der Regierung beim Thema Impfstoff-Produktion. Das Einsetzen einer Task-Force der Bundesregierung sei „viel zu spät erfolgt - so etwas hätte man sich vor einem Jahr gewünscht“, sagte Garg. „Es müssen weiter alle Anstrengungen unternommen werden, Produktionskapazitäten auszuweiten sowie Kooperationen pharmazeutischer Unternehmen zu unterstützen.“

Schleswig-Holsteins FDP-Landesvorsitzender kritisierte, dass Merkels Kabinett den Vorschlag des Münchner Ifo-Instituts, mit einem Prämiensystem Anreize für eine schnelleres Liefern von Impfstoffen zu schaffen, ins Leere hat laufen lassen. „Wenn wir unkompliziert wirtschaftliche Anreize setzen können wie mit einem Prämienmodell, dann ist die Bundesregierung aufgerufen alle denkbaren Chancen zu ergreifen.“

Gemeinsam mit den Impfstoffherstellern müssten rasch Lösungen gefunden werden, um die Produktion anzukurbeln und die Verlässlichkeit bei Lieferungen zu verbessern, sagte Garg. „Das würde auch die Planbarkeit in den Ländern wesentlich verbessern - denn verlässliche Lieferzusagen sorgen für verlässlichere Impfplanungen in den Ländern.“ Das schaffe Vertrauen und stärke die hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung.

Althusmann: Tourismus-Regeln überprüfen – Epidemiologe besorgt über Mallorca-Reisen

8.08 Uhr: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht Handlungsbedarf bei den Corona-Regeln für den Tourismus. „Es ist schon ein bisschen absurd, dass wir nach Mallorca fliegen dürften, gleichzeitig aber kein Kurzurlaub auf den ostfriesischen Inseln, im Harz oder in der Heide erlaubt ist“, sagte er der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Das müssen wir in jedem Fall überprüfen und in der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag erörtern. Ich plädiere sehr dafür, dass man hier eine Lösung für den Tourismus in Niedersachsen finden und ein Signal setzen könnte.“



Der Epidemiologe Gérard Krause zeigte sich im selben Interview besorgt über mögliche Mallorca-Reisen. „Denn es ist leicht vorstellbar, dass man sich dort, wenn viele Menschen aus vielen Nationen zusammenkommen, leichter infizieren kann, als wenn man hier bleibt.“ Aus rein epidemiologischer Sicht sei ein solcher Mallorca-Besuch problematisch.

Das waren die Corona-News am 20. März:

305 neue Corona-Infektionen im Norden

21.23 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein lag am Samstag bei 305. Am Freitag waren es 276 bestätigte neue Fälle, am Samstag vergangener Woche 238.



Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auch am Samstag gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag bei 59,4 – nach 58,3 am Freitag. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor (Stand: 20.3., 20.05 Uhr).



Schleswig-Holstein liegt weiterhin weit unter der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz, die das Robert Koch-Institut am Samstagmorgen mit 99,9 angab.

Die Zahl der Toten stieg um einen auf 1405. 185 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, 48 von ihnen intensivmedizinisch und 30 von diesen beatmet.

Fewo-Vermieter wollen Beherbergungsverbot kippen



20.22 Uhr: Vermieter von Ferienwohnungen in Mecklenburg-Vorpommern wollen das Beherbergungsverbot stoppen. Dazu haben 20 private Eigentümer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen im Landkreis Vorpommern-Rügen einen entsprechenden Antrag eingereicht. Wie die beauftragte Berliner Anwältin Katja Kleist am Samstag mitteilte, sei der Antrag auf Erlass der einstweiligen Anordnung zur Aufhebung des Beherbergungsverbots beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald eingegangen.



Wegen der Corona-Pandemie sind touristische Reisen innerhalb Deutschlands momentan nicht möglich. Hotels, Ferienhäuser und -wohnungen dürfen keine Gäste beherbergen. Laut NDR-Berichten soll mit dem Antrag auch das Einreiseverbot für touristische Gäste gekippt werden. Außerdem sei eine Entschädigungsklage gegen das Land Mecklenburg-Vorpommern geplant.

Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern steigt

20.06 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit Freitag 234 Corona-Neuinfektionen. Die 7-Tage-Inzidenz ist seit Freitag um 3,2 von 66,4 auf 69,6 gestiegen. Insgesamt wurden im Land bislang 27.942 Fälle gemeldet. Davon gelten 24.792 als genesen.

Wegen einer Covid-19-Erkrankung werden im Land zur Zeit 235 Patienten stationär behandelt – fünf mehr als am Freitag. Die Zahl der Intensivpatienten stieg um neun auf 58.

Die Zahl der Todesfälle stieg um drei auf 828.

Bislang haben in Mecklenburg-Vorpommern 126.935 Personen eine Erstimpfung bekommen – damit liegt die Impfquote bei 7,89 Prozent. 61.419 Menschen haben sich bislang auch die die zweite Spritze setzen lassen. Die Impfquote bei Zweitimpfungen liegt bei 3,82 Prozent.

Schwesig: „Über kontaktfreien Urlaub im eigenen Bundesland reden“



18.17 Uhr: Trotz bundesweit steigender Infektionszahlen hält Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Osterurlaub in der engeren Umgebung nicht für ausgeschlossen. „Wir sollten zumindest darüber sprechen, ob es Möglichkeiten für einen kontaktfreien Urlaub im eigenen Bundesland gibt“, sagte Schwesig vor dem für Montag geplanten Bund-Länder-Gipfel zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie.



„Viele Menschen verstehen nicht, dass es Möglichkeiten für den Osterurlaub auf Mallorca gibt, aber zuhause nicht einmal eine Ferienwohnung im eigenen Bundesland angemietet werden kann“, sagte Schwesig zur Begründung. Die Tourismusbranche hatte bereits deutlich gemacht, dass sie weitergehende Öffnungen auch von Hotels und Pensionen erwarte.



Seit November liegt die Reisebranche in Deutschland brach. Mit der Streichung unter anderem Mallorcas von der Liste der Corona-Risikogebiete ist aber seit einer Woche Urlaub auf der Mittelmeer-Insel wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich.



Schwesig äußerte Verständnis für die Ungeduld von Hoteliers und Restaurantbetreibern. „Gerade in der Gastronomie und im Tourismus stoßen viele Unternehmen an ihre Grenzen. Wenn da kurzfristig keine Öffnung möglich ist, dann muss es zusätzliche Unterstützung gerade für diese Branchen geben“, mahnte die SPD-Politikerin.



Auch sie sehe die Entwicklung der bundesweiten Corona-Zahlen mit Sorge. Wenn nun am Montag über das weitere Vorgehen in Deutschland beraten werde, müssten Schulen und Kitas weiterhin oberste Priorität haben. „Wir haben die meisten Kinder in die Schulen und Kitas zurückgeholt. Das ist wichtig für die Kinder wie auch für die Eltern“, sagte Schwesig.

Garg wirft Kanzlerin Untätigkeit bei Corona-Impfstoffen vor



16.16 Uhr: Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Thema Corona-Impfstoffe Zögern, Zaudern und Untätigkeit vorgehalten.



„Wir befinden uns in einer so entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung, da muss man von einer Regierungschefin jeden – auch persönlichen – Einsatz national wie international erwarten, damit Menschen endlich wieder ihre grundgesetzlich garantierte Freiheit leben können“, sagte Garg vor den Bund-Länder-Beratungen am Montag. „Alleine darauf zu vertrauen, dass die Europäische Kommission schon alles richtig machen würde, reicht nicht.“



Garg forderte mehr finanzielle Kraftanstrengungen der Regierung beim Thema Impfstoff-Produktion. Das Einsetzen einer Task-Force der Bundesregierung sei „viel zu spät erfolgt – so etwas hätte man sich vor einem Jahr gewünscht“, sagte Garg. „Es müssen weiter alle Anstrengungen unternommen werden, Produktionskapazitäten auszuweiten sowie Kooperationen pharmazeutischer Unternehmen zu unterstützen.“



Schleswig-Holsteins FDP-Landesvorsitzender kritisierte, dass Merkels Kabinett den Vorschlag des Münchner Ifo-Instituts, mit einem Prämiensystem Anreize für eine schnelleres Liefern von Impfstoffen zu schaffen, ins Leere hat laufen lassen. „Wenn wir unkompliziert wirtschaftliche Anreize setzen können wie mit einem Prämienmodell, dann ist die Bundesregierung aufgerufen alle denkbaren Chancen zu ergreifen.“

Auch in Niedersachsen steigt der Inzidenz-Wert



15.33 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist in Niedersachsen weiter gestiegen. Das Gesundheitsministerium gab am Samstag den Inzidenzwert mit 93,3 an. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 182.988 Fälle von Corona-Infektionen bestätigt und damit 1419 Fälle mehr als am Vortag. Den höchsten Inzidenzwert unter den kreisfreien Städten und Kreisen wies die Stadt Salzgitter mit 236,8 aus. Über der 200-er-Grenze lag sonst nur noch der Kreis Cloppenburg mit 210,9. Den niedrigsten Wert verzeichnete Goslar mit einem Inzidenzwert von 20,5.

Corona-Zahlen in Hamburg steigen weiter

11.51 Uhr: Die Corona-Zahlen in Hamburg steigen weiter: Am Samstag meldete die Gesundheitsbehörde 336 neue Fälle – vergangene Woche Samstag waren es noch 210. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 108,6 auf 115,3. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 85,5. Seit heute gelten in Hamburg aufgrund der Entwicklung wieder verschärfte Corona-Regeln (mehr hier).



Insgesamt haben sich nun 57.002 Hamburger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 50.800 gelten als wieder genesen.



Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern liegt bei 241 (gestern 243). Davon liegen 90 Menschen auf der Intensivstation (76 aus Hamburg).



Die Zahl der Todesfälle stieg um eins auf 1343.



Die Zahl der Geimpften stieg um 4255. Damit haben jetzt 167.855 Hamburger eine Erstimpfung erhalten, 76.805 davon sind bereits zweifach geimpft.



Demo am Jungfernstieg für härtere Corona-Maßnahmen

11.07 Uhr: Am heutigen Samstag wird in der Innenstadt für härte Corona-Maßnahmen demonstriert. Die „#ZeroCovid-Bewegung” fordert noch härtere Corona-Einschränkungen und will dafür um 12 Uhr auf die Straße gehen. „Schluss mit vollen U-Bahnen, vermeidbaren Bürojobs und überflüssiger Produktion”, sagte Paula Bühler von „#ZeroCovid Hamburg”.

Die Schulen müssten sofort geschlossen werden. „Eine wirksame Vollbremsung statt einem endlosen Lockdown light, damit weitere vermeidbare Tote verhindert werden.“ Für die Kundgebung am Jungfernstieg seien 200 Teilnehmer angemeldet.

Corona-Ausbruch bei Airbus in Produktionshalle

8.13 Uhr: Erneuter Corona-Ausbruch bei Airbus! Wie NDR 90,3 berichtet, soll eine Produktionshalle in Finkenwerder betroffen sein, in der rund 400 Menschen arbeiten. Laut Informationen des Senders sei die genaue Zahl der Infizierten noch unklar – es geht offenbar um eine zweistellige Zahl.

Bereits im Januar gab es bei Airbus einen Corona-Ausbruch. Die Behörden stellten anschließend Mängel beim Hygienekonzept des Konzerns fest, das nachgebessert werden sollte.

Das waren die Corona-News am 19. März:

276 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

22.00 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag am Freitag bei 58,3 - nach 56,9 am Donnerstag. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag bei 276. Am Donnerstag waren es 289 bestätigte neue Fälle, am Freitag vergangener Woche 191. Die Zahl der Toten stieg erneut um fünf - auf nun 1404. 196 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt, 52 von ihnen intensivmedizinisch und 31 von diesen beatmet.

Schleswig-Holstein regelt Vorgehen in Kreisen mit Inzidenz über 50

20.25 Uhr: Per Erlass hat die Landesregierung Corona-Beschränkungen für Kreise mit erhöhtem Infektionsgeschehen neu geregelt. Bei mehr als 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen ist im Einzelhandel nur Termin-Shopping möglich, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Das hat die Landesregierung bereits am Mittwoch beschlossen. Ab der kommenden Woche sind davon die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg sowie Neumünster und Flensburg betroffen.

Die Betreiber der Geschäfte müssen dafür sorgen, dass wartende Kunden vor den Geschäften die Abstandsregeln einhalten können. Das gilt auch für Outlet-Center und Einkaufszentren. Die Beschränkungen gelten aber nicht für Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Tankstellen oder Drogerien. In Kreisen mit einer Inzidenz über 50 dürfen die Innenbereiche von Museen, Gedenkstätten oder Zoos ebenfalls nur mit Termin betreten werden.

Die betroffenen Kreise regeln die Maßnahmen per Allgemeinverfügung. Diese werden ab Montag der Folgewoche aufgehoben, wenn der Schwellenwert 50 in der laufenden Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird.

Hamburger Kult-Festival „Altonale“ muss wegen Corona verschoben werden

19.35 Uhr: Wie das beliebte Hamburger Straßenfestival mitteilte, muss die „Altonale“ pandemiebedingt verschoben werden. So es Corona zulässt soll es aber dann im Früh-Herbst wie gewohnt stattfinden – zusätzlich wird es eine eigene TV-Show geben.



Das Fest wird von Juni auf September verlegt. Dann wird es wie gewohnt 17 Tage lang Veranstaltungen in Altona geben. Bereits vom 3. Bis 13. Juni wird eine hybride Form der „Altonale“ stattfinden. Es wird nämlich eine neue TV-Show, bei der täglich eine Stunde lang mit Kulturschaffenden aus allen Bereichen über Kultur gesprochen wird, geben. Aufgezeichnet wird das Format in einem, zum Fernsehstudio umgebauten, Zelt auf dem Platz der Republik in Altona.



Die „Altonale“ wird nun vom 2. bis zum 19. September stattfinden. Auch das internationale Fest der Straßenkünste „Stamp“ muss wegen der Pandemie in den September verschoben werden.

Flächendeckende Selbsttests an Hamburger Schulen beginnen nächste Woche

18.19 Uhr: „Wir haben jetzt insgesamt 480.000 Selbst-Schnelltests an die Hamburger Schulen ausgeliefert, genug um umfangreiche Testungen in den nächsten Wochen zu ermöglichen“, verkündete Schulsenator Ties Rabe am Freitag.

Mit diesen Tests sollen in der nächsten Wochen rund 120.000 Schülerinnen und Schüler an allen Allgemeinschulen im Rahmen ihres Präsenzunterrichts einmal getestet werden. Für Beschäftigte in den Schulen sollen sogar drei Tests pro Woche möglich sein. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser große Schritt hin zu mehr Sicherheit an den Schulen gelingen wird“, so Rabe.



Die Testphase an zehn Pilotschulen in Hamburg sei nun erfolgreich abgeschlossen worden. Die Rückmeldung aus den Schulen seien sehr positiv gewesen, teilte die Schulbehörde mit. Die Tests seien auch gut von Kindern bereits ab der ersten Klasse durchführbar und die Teilnahmebereitschaft der Schülerinnen und Schüler sei hoch gewesen.



Schon in dieser Woche haben die Schulbeschäftigen insgesamt über 20.000 Selbst-Testungen durchgeführt. Insgesamt seien zehn Beschäftigte positiv getestet worden.

236 neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17:50 Uhr: Am Freitag sind in Mecklenburg-Vorpommern 236 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 73 mehr als am Freitag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 825 stieg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche stieg im Vergleich zum Vortag um 3 auf nun 66,4. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 58,8.

Mit 105,3 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit am höchsten, gefolgt vom Landkreis Nordwestmecklenburg mit 87,7. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus in der Hansestadt Rostock - dort liegt er bei 22,9. Der Landkreis Vorpommern-Rügen liegt mit 40,5 ebenfalls unter dem Schwellenwert von 50.

Einsatz von AstraZeneca in Hamburg geht weiter

17.16 Uhr: Hamburg soll voraussichtlich ab Montag eine neue Lieferung von AstraZeneca-Impfstoff erhalten und demnächst wieder neue Termine vergeben können. Das teilte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitag mit. Zusätzlich könne auch bald das mobile Impfen zum Beispiel in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung wieder aufgenommen werden.



Insgesamt sei die Impfstoffverfügbarkeit weiter knapp, in dieser Woche sei keine Lieferung von AstraZeneca in Hamburg eingegangen. In der Woche nach Ostern werden in Hamburg 50.000 Dosen - von allen Herstellern insgesamt - erwartet. Sollten die Lieferungen wie geplant eintreffen, werden als nächstes die über 70-Jährigen jahrgangsweise von der Behörde angeschrieben.

Hamburg: Gericht kippt Alkoholverbot im öffentlichen Raum

16.01 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat das wegen der Corona-Pandemie in der ganzen Stadt geltende Alkoholverbot im öffentlichen Raum in einem Einzelfall gekippt. Das Gericht gab am Freitag in zweiter Instanz dem Eilantrag eines Antragstellers statt, der alleine alkoholische Getränke im öffentlichen Raum konsumieren möchte. In erster Instanz hatte das Verwaltungsgericht das Ansinnen des Mannes noch zurückgewiesen. Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts, der allein für den Antragsteller gilt, ist unanfechtbar, wie das Gericht mitteilte. Ob der Senat an der Maßnahme trotz des Urteils festhält oder sie für alle Hamburger aufhebt, ist noch unklar.

Laut der Coronavirus-Eindämmungsverordnung ist der Konsum alkoholischer Getränke auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen und Grün- und Erholungsanlagen im gesamten Stadtgebiet untersagt. Dies ist nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts jedoch nach einer rein summarischen Prüfung rechtswidrig, da das Verbot im Infektionsschutzgesetz des Bundes keine geeignete Rechtsgrundlage finde. Denn dort sei verbindlich festgelegt, dass Alkoholverbote nur an bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen ausgesprochen werden dürfen - nicht aber flächendeckend.

Inzidenzwert in Niedersachsen auf 90,2 gestiegen – 13 Regionen liegen über 100

15.15 Uhr: In Niedersachsen ist die Zahl neuer Corona-Ansteckungen abermals deutlich gestiegen - um 1580 im Vergleich zum Vortag. Die Inzidenz lag am Freitag bei 90,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie aus den Daten des Landesgesundheitsamtes hervorgeht. Zum Vergleich: Am Donnerstag lag der Wert noch bei 85,6; am Freitag vor einer Woche bei 71,9.



In mittlerweile 13 Regionen lag der kritische Wert über der Marke von 100 - damit müssen in diesen Kommunen eventuelle Lockerungen gestoppt werden. Am höchsten war die Sieben-Tages-Inzidenz weiterhin in der Stadt Salzgitter (222,5), gefolgt vom Landkreis Cloppenburg (221,5), Landkreis Peine (174,3) sowie der Stadt Osnabrück (159,2).



Insgesamt 4694 Menschen sind bisher in Niedersachsen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Gegenüber dem Vortag ist das eine Zunahme von 24 Toten. 89,5 Prozent der insgesamt 181 569 nachweislich Corona-Infizierten gelten inzwischen als genesen.

Hamburg zieht die Notbremse – so sehen die neuesten Corona-Zahlen aus

12.00 Uhr: Hamburg zieht in Anbetracht weiter steigender Corona-Zahlen die Notbremse. Am Freitag meldete die Gesundheitsbehörde 400 neue Fälle – vergangene Woche Freitag waren es noch 339. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 105,4 auf 108,6. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 86,7. Damit liegt die Inzidenz nun seit drei Tagen wieder über 100 – was den Senat dazu veranlasst, ab Samstag wieder strengere Regeln einzuführen.

Insgesamt haben sich nun 56.666 Hamburger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 50.600 gelten als wieder genesen.

Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern liegt bei 243 (gestern 250). Davon liegen 89 Menschen auf der Intensivstation (76 aus Hamburg).

Die Zahl der Todesfälle stieg um drei auf 1342.



Die Zahl der Geimpften stieg um 4320. Damit haben jetzt 164.775 Hamburger eine Erstimpfung erhalten, 75.606 davon sind bereits zweifach geimpft.



Hamburg: Diese Regeln gelten ab Samstag

11.34 Uhr: Nach drei aufeinanderfolgenden Tagen mit einer Inzidenz über 100 sind ab Samstag in Hamburg nur noch Treffen mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Haushalts erlaubt, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Weiter müssen der Einzelhandel (Click&Collect bleibt erlaubt), Museen und Galerien schließen. Friseure, Blumen- und Buchläden sowie körperliche Dienstleistungen dürfen mit Hygienekonzept weiterhin offenbleiben. Ausgenommen von erneuten Schließungen sollen Kitas und Schulen sein, weil hier verstärkt getestet wird.

Korrektur: In einer ersten Meldung hieß es, nur körpernahe Dienstleistungsbetriebe dürften geöffnet bleiben, wenn sie medizinischer Natur seien – tatsächlich dürfen körpernahe Dienstleistungsbetriebe (auch Kosmetik, etc.) mit Hygienekonzept weiter öffnen.

Inzidenz über 100: Hamburg zieht die Notbremse



11.09 Uhr: Hamburg wird die Corona-Lockerungen zurücknehmen, dies verkündete Bürgermeister Peter Tschentscher am Freitag. „Unsere Datenlage sagt, dass wir seit Mittwoch mit Inzidenzzahlen über 100 konfrontiert sind“, so Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). „Wir handeln früher, damit haben wir in den vorigen Wellen sehr gute Erfahrungen gemacht.“ Die Verordnung für Hamburg sei daher genau so angepasst worden, wie es der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vorsieht. Die Regelung gelte direkt ab Samstag.

Das bedeutet, dass im Einzelhandel statt „Click & Meet” nur noch „Click & Collect” möglich ist. Private Kontakte müssen sich wieder auf eine Person außerhalb des eigenen Hausstandes beschränken, allerdings werden Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Auch Sport im Freien ist für Erwachsene nur noch unter diesen Kontaktbeschränkungen möglich.

Schulen und Kitas sollen jedoch vorerst nicht wieder geschlossen werden.

Jetzt live: Tschentscher und Leonhard zur Corona-Lage



11 Uhr: In Hamburg wird heute voraussichtlich die Corona-Notbremse gezogen. Wenn die Inzidenz am Freitag weiter über 100 liegt, würden wieder die alten Regeln vor dem 8. März in Kraft treten. Zur aktuellen Lage informieren jetzt live Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (beide SPD).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Öffnungen: Hamburger Wirte mit Forderung an Tschentscher

10.15 Uhr: Wirte inhabergeführter Gaststätten in Hamburg haben sich in einem Schreiben an Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und die Bürgerschaft für eine umsetzbare Öffnungsstrategie stark gemacht. Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag legten sie ein Sechs-Punkte-Papier vor, in dem sie unter anderem mehr Freiheiten für Geimpfte fordern.



„All denen, die schon geimpft sind, möchten wir Angebote machen dürfen, wie beispielsweise ,Betreutes Trinken für Pflegekräfte’“, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Brief. Gleichzeitig boten sie ihre Läden als Impfzentren an – „den Schnaps zur Spritze gibt es von uns noch obendrauf”.



Die Wirte sprachen sich klar gegen Schnelltests als Voraussetzung für den Besuch von Gaststätten aus. „Wir können nicht auch noch dafür in die Pflicht genommen werden, negative Schnelltests auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.” Das sei nicht umsetzbar. Auch warnten sie vor einem Öffnungs-Ping-Pong. „Lieber lassen wir unsere Läden weitere Wochen und Monate geschlossen, als das Risiko für kurzfristige Schließungen erneut allein zu tragen.”



Die Wirte forderten von der Politik mehr Partnerschaft in der Pandemie. „Ein Jahr Pandemie hat uns zu Profis in Sachen Hygiene gemacht: Nutzen Sie unsere Expertise!” Kritisch zeigten sie sich auch bei der finanziellen Unterstützung. „Wir brauchen ab sofort (...) die verbindliche Zusicherung und Zahlung eines Unternehmerlohns und eben nicht die Verdrängung in die Grundsicherung.” Auch müsse der Flickenteppich bei der Investitionsförderung der Länder beendet werden.

Inzidenz über 100: Hamburg steht kurz vor der Corona-Notbremse

7.09 Uhr: Nach zwei Tagen mit Sieben-Tages-Inzidenzen über 100 droht Hamburg am Freitag die Corona-Notbremse. Der Senat hatte am Dienstag entschieden, die erst Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungsschritte wieder rückgängig zu machen, sollten an drei Tagen in Folge mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert werden. Am Donnerstag war die Inzidenz mit 389 neu gemeldeten Fällen auf 105,4 gestiegen. Sollte die Zahl am Freitag nicht unerwartet deutlich unter 237 fallen, würden ab Samstag wieder die Regeln von vor dem 8. März gelten.



Im Einzelhandel wäre dann statt «Click & Meet» nur noch «Click & Collect» möglich. Private Kontakte müssten sich wieder auf eine Person außerhalb des eigenen Hausstandes beschränken, allerdings würden Kinder bis 14 Jahre diesmal nicht mitgezählt. Auch Sport im Freien wäre für Erwachsene nur noch unter diesen Kontaktbeschränkungen möglich. Schulen und Kitas sollen jedoch vorerst nicht wieder geschlossen werden.

Das waren die Corona-News am 18. März:

Schleswig-Holstein meldet 289 Neuinfektionen – Inzidenz steigt weiter

21.24 Uhr: Schleswig-Holstein meldete am Donnerstagabend 289 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 49 weniger als am Mittwoch aber 16 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Ansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, stieg damit leicht auf nun 56,9 (Mittwoch: 56,2; Donnerstag vor einer Woche: 48). Somit lag die Inzidenz im Norden den sechsten Tag nacheinander über 50.

Zudem sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums fünf weitere Personen in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Gestorbenen beträgt damit 1399.

In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Dienstagabend 201 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 52 Menschen, davon 32 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 41.500 Menschen genesen.

Lotto King Karl, Lienen und Co. – Promis erinnern an Maskenpflicht



20.34 Uhr: Zahlreiche Hamburger Prominente erinnern von diesem Freitag an mit persönlichen Durchsagen an die Maskenpflicht in Bus und Bahn. An der neuen Informationskampagne des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) beteiligen sich unter anderem Nachrichtensprecherin Linda Zervakis, Lotto King Karl, die Musikerin Ina Müller, der Ex-St.Pauli-Trainer Ewald Lienen und Porky von der Band Deichkind, wie HVV und Hochbahn am Donnerstag mitteilten.



Die persönlichen Botschaften fürs Durchhalten werden an Haltestellen und in Fahrzeugen zu hören sein. Denn auch wenn nach wie vor über 95 Prozent der Fahrgäste in Bussen und Bahnen eine medizinische Maske trügen, sei die vielzitierte „Corona-Müdigkeit“ nicht zu leugnen, teilten HVV und Hochbahn weiter mit. Mit den neuen und unerwarteten Durchsagen sollen Kundinnen und Kunden weiterhin motiviert bleiben, sich gegenseitig zu schützen.

Höhere Sterblichkeit bei Schlaganfall-Patienten mit Covid-19-Infektion



19.41 Uhr: Erstaunliche und beunruhigende Erkenntnisse: Forscher des UKE haben durch die Auswertung von Krankenkassendaten herausgefunden, dass Menschen mit einem akuten Schlaganfall seit Beginn der Corona-Pandemie trotz unveränderter Behandlungsmöglichkeiten ein größeres Risiko haben, zu versterben. Das gilt vor allem, wenn sie auch noch mit dem SARS-CoV-2-Erreger infiziert sind.

Unter anderem zeigte sich in den Auswertungen, dass die Mortalität bei Patienten mit einem akuten Schlaganfall während der Pandemie im Vergleich zu den drei Vorjahren von 8,3 auf 9,6 Prozent stieg. Bei Patienten mit einem akuten Schlaganfall und einer bestätigten Corona-Infektion stellten die UKE-Forscher einen Anstieg der Mortalität im Krankenhaus von 9 auf 12,4 Prozent fest.

Woran das liegt, wird in weiteren Studien untersucht. Außerdem sind Erkankte mit einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) besonders gefährdet für einen schweren Corona-Verlauf. Diese Forschungsergebnisse wurden von der Forschungsgruppe GermanVasc des UKE und der Barmer im Fachmagazin European Journal of Vascular and Endovascular Surgery veröffentlicht.

Meck-Pomm: 196 Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz stagniert

18.48 Uhr: Am Donnerstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 196 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das waren 23 weniger als am Donnerstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg minimal um 0,1. Laut Lagus haben sich landesweit zuletzt 63,8 Menschen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt.

Sechs weitere Menschen starben im Nordosten im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 823 stieg. Als genesen gelten 24.483 Menschen. Aktuell werden 226 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt – 10 weniger als am Vortag. Etwa ein Viertel davon (55) befindet sich auf einer Intensivstation.

Kein Landkreis oder kreisfreie Stadt liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz derzeit über 100. Den höchsten Wert verzeichnet Ludwigslust-Parchim mit 89,2, den niedrigsten die Hansestadt Rostock mit 22,9.

Tourismus will zu Ostern öffnen – Sonderweg mit Schleswig-Holstein

18.13 Uhr: 60 Prozent der Tourismus-Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern wollen zu Ostern öffnen und gehen dabei von einer Kapazitätsauslastung von 70 Prozent aus. Dies ergab eine Umfrage des Landestourismusverbands unter rund 450 Unternehmen, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Hintergrund der Umfrage ist der Bund-Länder-Gipfel am kommenden Montag. Sollte es danach keine Öffnungsperspektive geben, sehen 82 Prozent einen mit Schleswig-Holstein abgestimmten Neustart als ein Mittel zur Öffnung.

Wie der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, sagte, dokumentiert die Umfrage den Ernst der Lage. „Entweder man schafft Möglichkeiten für eine baldige stufenweise Öffnung des Tourismus oder man findet weitere Wege und Instrumente, um die teils existenzielle Not der Unternehmen zu lindern und sie mitsamt ihren vielen Arbeitsplätzen zu erhalten.“ Die Branche dürfe nicht perspektivlos und ohne hinreichende Unterstützungsprogramme am Ende der Nahrungskette stehen gelassen werden.

Laut Umfrage ist die wirtschaftliche Lage der Unternehmen dramatisch wie nie zuvor in der Corona-Krise. 43 Prozent sehen sich als gefährdet beziehungsweise akut gefährdet. Noch im Januar lag der Wert bei 35 Prozent. Etwa ein Drittel der Betriebe könnten noch bis Ende März durchhalten, 37 Prozent würden ihr Geschäft bis Ende Juni aufrechterhalten können. Der Anteil der Unternehmen, die staatliche Hilfe benötigen, sei mit 58 Prozent unverändert hoch. Mehr als jeder zweite Arbeitnehmer befindet sich in Kurzarbeit.

Um Gästen die Wahl für den Nordosten als Reiseziel zu erleichtern, hätten viele Anbieter ihrer Leistungen angepasst: 51 Prozent hätten kulantere Stornobedingungen und 25 Prozent böten Sonderkonditionen. Die meisten Unternehmer gaben weiter an, ihre Preise moderat um rund drei Prozent im Vergleich zu Vorsaison anheben zu wollen.

Selbsttests: Kinder im Norden sollen Wäscheklammer in die Schule bringen

16.23 Uhr: Der Start der Corona-Selbsttests für Schüler wird nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien mehr Schutz vor Infektionen an den Schulen bieten. Nach positiv ausgefallenen Selbsttests müsse ein PCR-Test gemacht werden, der das Ergebnis bestätigt, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag. Schüler sollen sich in dem Fall nach Hause begeben.

Die Schüler sollen die Tests ab Montag unter Aufsicht in den Schulen machen. „Wir gehen davon aus, dass die Kinder die Tests machen können“, sagte Prien. Noch am Donnerstag sollen die ersten 230.000 Tests an den Schulen ankommen, am Samstag weitere 380.000 folgen. Dadurch soll in der kommenden Woche jeder Schüler im Land die Möglichkeit eines freiwilligen Tests erhalten. Nach Ministeriumsangaben wurden an Schulen im Land allein in der vergangenen Woche 147 positive PCR-Tests gemeldet. Betroffen waren 135 Schüler sowie 12 Lehrer oder Schulbeschäftigte.

Prien und ihre Büroleiterin demonstrierten die Funktionsweise der Selbsttests des Herstellers Roche am Donnerstag. „Jedes Kind soll zum Testen möglichst eine Wäscheklammer mit in die Schule bringen“, sagte die Ministerin. Damit wird das Glas mit Testflüssigkeit aufgestellt.

Niedersachsen: Weil will Lockerungen im Handel an Schnelltests koppeln

15.25 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zum Corona-Kurs für Lockerungen im Handel gekoppelt an Schnelltests ausgesprochen. „Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Zeit auch zunehmend erleben werden, dass über Modelle ausprobiert wird, wie wir gesicherte Zonen schaffen können“, sagte Weil am Donnerstag in Hannover. So müsse geprüft werden, ob mit tagesaktuellen Negativ-Attesten ein sicheres Zusammenkommen von Menschen beispielsweise zum Einkaufen möglich ist – unter Beibehaltung der aktuellen Hygieneregeln.

Angesichts steigender Neuinfektionszahlen dämpfte Weil die Hoffnung auf schnelle umfangreiche Lockerungen. „Derzeit steigen die Zahlen von Tag zu Tag, das heißt, der Spielraum, dass man weiter lockert, ist wirklich sehr gering“, meinte er. „Und deswegen rate ich auch dazu, nicht zu große Hoffnungen an die nächste Runde zwischen Bundeskanzlerin und Regierungschefs und -chefinnen der Länder zu richten.“

Darüber, ob ein Osterurlaub im eigenen Land möglich sein kann, wolle er nicht vorab spekulieren, sagte der Regierungschef. „Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Schattierungen innerhalb der einzelnen Bundesländer. Mir ist sehr wichtig, dass wir am Ende hoffentlich ein gemeinsames Ergebnis erzielen werden.“

Neue Corona-Zahlen für Hamburg – Inzidenz steigt weiter

11.58 Uhr: Die Corona-Zahlen in Hamburg steigen weiter! Am Donnerstag meldete die Gesundheitsbehörde 389 neue Fälle – vergangene Woche Donnerstag waren es noch 303. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 100,9 auf 105,4. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 80,6. Damit liegt die Inzidenz nun seit zwei Tagen wieder über 100 – sollte sich der Trend morgen fortsetzen, werden in Hamburg die Corona-Regeln wohl wieder verschärft.

Insgesamt haben sich nun 56.266 Hamburger nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 50.200 gelten als wieder genesen.

Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern liegt bei 250 (gestern 260). Davon liegen 92 Menschen auf der Intensivstation (78 aus Hamburg).



26 Covid-19 spezifische Intensivbetten sind frei, laut Intensivbettenregister. Insgesamt meldet Hamburg am 18. März, dass von den 582 Intensivbetten in Hamburger Krankenhäusern 69 frei sind. Das entspricht einer Auslastung der Intensivstationen von 88 Prozent. Als Reservekapazität könnten binnen sieben Tagen 296 zusätzliche Intensivbetten aufgestellt werden. Ob es auch das dafür nötige Fachpersonal gibt, fragt das Register nicht ab.

Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 1337.



Die Zahl der Geimpften stieg um 4510. Damit haben jetzt 161.839 Hamburger eine Erstimpfung erhalten, 74.137 davon sind bereits zweifach geimpft.



Niedersachsen meldet 1613 Neuinfektionen

11.56 Uhr Die Infektionszahlen aus Niedersachsen steigen rasant: 1613 Neuinfektionen meldet das Land am Donnerstag. Das sind fast vier Mal mehr als vorgestern (Dienstag: 407, Mittwoch: 1120). Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 24 auf 4670 (Todesfälle am Mittwoch: 22). Die 7-Tages-Inzidenz liegt nun bei 85,6 (Mittwoch: 81). Die höchste Inzidenz meldet erneut Salzgitter mit 236 (Mittwoch: 219,6).

219 Covid-19-Patienten werden auf Intensivstationen behandelt. Laut dem Intensivbettenregister sind in dem Bundesland derzeit 166 Covid-19 spezifische Intensivbetten frei (Stand 18. März).

Die Zahl der niedersächsischen Städte und Landkreise mit einer Inzidenz von mehr als 100 sank von 11 auf 9.

Erster Kreis in Schleswig-Holstein wieder mit Inzidenzwert über 100



8.14 Uhr: Der Kreis Segeberg hat die kritische Inzidenzmarke von 100 überschritten. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen stieg am Mittwoch auf 105,3 wie aus Daten des des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Dienstagabend lag der Wert bei 96,7. Das Überschreiten des 100er-Wertes führt dazu, dass Land und Kreis kurzfristig über verschärfte Schutzmaßnahmen beraten.

Derzeit ist der Kreis Segeberg der einzige in Schleswig-Holstein, dessen Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Den zweithöchsten Wert hat die Stadt Neumünster mit 84,8, gefolgt vom Kreis Herzogtum Lauenburg (80,8).

In Schleswig-Holstein stieg der Inzidenzwert den Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge weiter, er liegt - Stand Mittwochabend - bei 56,2. Am Dienstag war er mit 53,8 angegeben worden.

Wegen der höheren Zahlen will die Landesregierung den Einzelhandel in einigen Regionen ab Montag einschränken. In den Kreisen Segeberg (105,3), Pinneberg (74,3), Stormarn (64,3) und Herzogtum Lauenburg (80,8) sowie in Neumünster (84,8) und Flensburg (64,3) wird nur noch Termin-Shopping erlaubt, teilte die Landesregierung am Mittwochabend mit. Es soll auch möglich sein, direkt vor der Tür nach einem Termin zu fragen. In den anderen neun Kreisen und kreisfreien Städten bleibe der Handel auch in der kommenden Woche offen, bei begrenzter Kundenzahl pro Verkaufsfläche.

Kieler Ministerin: Kultur schnellstmöglich wieder ermöglichen

6.38 Uhr: Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Kulturbetriebs unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. „Ich erwarte einen offenen Austausch darüber, wie wir Kultur schnellstmöglich wieder ermöglichen können angesichts schwankender Inzidenzwerte“, sagte die CDU-Politikerin im Blick auf die Kultusministerkonferenz am Freitag. Die Runde befasst sich online mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Kultur in Deutschland.



„Uns geht es gleichermaßen um die sachgerechte Unterstützung der kulturellen Infrastruktur in Deutschland wie um eine möglichst unbürokratische Hilfe für Künstlerinnen und Künstler“, erläuterte Prien. Die sogenannte Kultur-Milliarde der Bundesregierung sei ein wichtiges und positives Signal. „Jetzt kommt es darauf an, dass Bund und Länder gemeinsam die Hilfe dahin bringen, wo sie am meisten benötigt wird und wo sie nachhaltig Wirkung zeigt.“ Aus Sicht Schleswig-Holsteins wäre es auch wünschenswert, Programme für außerschulische Bildungseinrichtungen wie Musikschulen oder Volkshochschulen aufzulegen.



Sie freue sich außerdem auf einen Austausch zur Rolle der Kultur im Hinblick auf die Sichtbarkeit des jüdischen Lebens in Deutschland und im Kampf gegen Antisemitismus, sagte Prien. „Dieses Thema muss trotz Pandemie ganz oben auf der Tagesordnung stehen.“

Das waren die Corona-News am 17. März:

Schleswig-Holstein meldet 338 Neuinfektionen – keine Lockerungen in Sicht

21.01 Uhr: Schleswig-Holstein meldete am Mittwochabend 338 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind sechs mehr als am Dienstag und 81 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Ansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, stieg damit auf nun 56,2 (Dienstag: 53,8; Mittwoch vor einer Woche: 46,5). Somit lag die Inzidenz im Norden den fünften Tag nacheinander über 50.

Zudem sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwei weitere Personen in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Gestorbenen beträgt damit 1394.



In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Dienstagabend 218 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 51 Menschen, davon 35 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 41.500 Menschen genesen.



Wegen der höheren Zahlen will die Landesregierung den Einzelhandel in einigen Regionen ab Montag einschränken (siehe unsere Meldung von 17.12 Uhr). Weitere Öffnungsschritte könne es derzeit nicht geben, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Beratungen der Jamaika-Koalitionsspitzen unter Hinweis auf gestiegene Infektionszahlen. „Wir bewegen uns im Moment in einem schwierigen Umfeld.“

Für die um das Ostergeschäft bangenden Branchen Gastronomie und Tourismus will die Regierung erst nach der Bund-Länder-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel am Montag Entscheidungen treffen.

Günther betonte, es sollte nicht allein die Inzidenz für weitere Entscheidungen maßgeblich sein. Auch die Auslastung der Kliniken und Intensivabteilungen sowie der Impffortschritt seien wichtig.

Wegen Corona: Kieler Woche erneut auf September verschoben



20.28 Uhr: Wegen der weiterhin angespannten Corona-Lage wird die Kieler Woche erneut von Ende Juni auf September verschoben. „Mit dem Ausbau der Teststrategie und dem Fortschritt bei den Impfungen werden wir im September hoffentlich in einer Situation sein, in der eine Kieler Woche näher am ‚Original‘ möglich sein wird“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag.



Bereits 2020 hatte das Sommerfest erst im September und anders als gewohnt stattgefunden. Die Kieler Woche lebe „von Spontaneität und besonderen Gemeinschaftserlebnissen“, sagte Kämpfer. Die Stadt könne wegen der Corona-Pandemie aber „auch nicht ausschließen, dass trotz der Verlegung doch noch eine Absage notwendig wird“.

Erneut mehr als 200 Corona-Neuinfektionen in Meck-Pomm gemeldet

19.37 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen zieht auch in Mecklenburg-Vorpommern spürbar an. Mit 212 neuen Ansteckungen meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch den zweiten Tag in Folge mehr als 200 Fälle. Das waren zwar 42 weniger als am Dienstag, aber 28 mehr als am Mittwoch der Vorwoche.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag leicht auf 64,7 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Am Mittwoch der Vorwoche lag dieser Wert dem Amt zufolge landesweit noch bei 58,2.

Im Landkreis Nordwestmecklenburg beträgt der Wert derzeit 94,7. Die niedrigste Inzidenz weist unverändert die Hansestadt Rostock auf mit nun 18,6.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt inzwischen bei 27.291. Als genesen gelten 24.291 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt aktuell bei 236. Die Zahl der Erkrankten, die auf Intensivstationen versorgt werden müssen, wuchs innerhalb eines Tages um 10 auf 50. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 817 stieg.

Im Nordosten wurden laut Lagus bislang 122.095 Menschen einmal gegen das Coronavirus geimpft, 59.349 erhielten bereits die zweite Impfung.

Verwaltungsgericht Hamburg erlaubt Öffnung eines Sonnenstudios – unter Auflagen



19.08 Uhr: Knackig braun – auch im Lockdown: Das Verwaltungsgericht Hamburg hat am Mittwoch einem Eilantrag der Betreiberin eines Sonnenstudios teilweise stattgeben. Sie hatte sich gegen die Corona-bedingte Schließung ihres Studios gewehrt. Nun darf sie ihr Sonnenstudio unter Beachtung strenger Auflagen wieder öffnen.



Die Hygieneauflagen sind dabei aber strenger als beispielsweise bei einem Friseurbesuch. So ist unter anderem für Kunden und Personal die Vorlage eines negativen Corona-Tests verpflichtend.



Nach der momentan geltenden Coronavirus-Eindämmungsverordnung dürfen Sonnenstudios in Hamburg eigentlich nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Friseursalons, Kosmetik- Massage- und Tattoo-Studios allerdings schon – ebenfalls unter Auflagen. Nach Einschätzung der zuständigen Kammer sei derzeit nicht ersichtlich, dass ein solch massiver Eingriff in die Berufsfreiheit der Sonnenstudio-Betreiberin erforderlich sei.

Norden: Regierung schränkt Einzelhandel in einigen Regionen wieder ein



17.12 Uhr: Wegen steigender Corona-Infektionszahlen will die Landesregierung den Einzelhandel in einigen Regionen Schleswig-Holsteins ab Montag wieder einschränken. In Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg sowie den Städten Neumünster und Flensburg kehre der Handel zum Termin-Shopping zurück, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch nach Beratungen der Landesregierung.



Grund sei, dass es in diesen Regionen mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gegeben habe. In den anderen neun Kreisen und kreisfreien Städten bleibe der Handel auch in der kommenden Woche offen.

Günther betonte, angesichts der Infektionslage bestehe vor den Beratungen von Bund und Ländern am Montag keine Möglichkeit für weitere Öffnungen. Der Norden liege beim Infektionsgeschehen zwar unter dem Bundestrend, aber auch in Schleswig-Holstein habe die Inzidenz den vierten Tag in Folge über 50 gelegen, sagte er. Wie es in den Hotels und Gaststätten weitergehen wird, will die Regierung erst nach der Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden. „Wir müssen in dieser Situation weiter vorsichtig sein“, sagte Günther.

Nach einem Jahr Schließung: Lizenzen von Diskotheken und Bars laufen aus



15.56 Uhr: Nach einem Jahr Schließung müssen sich zahlreiche Gastronomen in mehren Bundesländern um eine neue Betriebserlaubnis bemühen. Nach dem Bundesgaststättengesetz läuft ihre Lizenz nach einem Jahr durchgehender Schließung aus. Das treffe vor allem Diskotheken und teilweise Kneipen und Bars, wie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Die Frist bis zum Erlöschen der Lizenz kann nach dem Gesetz verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.



Betroffen sind neben Hamburg auch die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Die übrigen Länder haben laut Dehoga eigene Gaststättengesetze ohne Erlaubnispflicht.



Der Verband empfahl den betroffenen Unternehmen, sich bei Fragen an ihren Landesverband zu wenden. „Es gibt keine automatische Fristverlängerung“, hieß es. „Wie in den jeweiligen Bundesländern mit diesem Thema in diesen für unsere Branche so dramatischen Zeiten umgegangen wird, liegt in der Zuständigkeit der jeweiligen Behörden und Ministerien.“

Hamburg: 393 Corona-Neuinfektionen – Inzidenz steigt über 100

11.57 Uhr: In Hamburg wurden heute 393 neue Corona-Infektionen gemeldet (gestern: 209. Vor einer Woche: 203).

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 100,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Gestern lag sie bei 90,9, vor einer Woche bei 78,7.



Sobald die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tag den Wert von 100 übersteigt, werden die Lockerungen wieder zurückgenommen. Weitere Infos dazu gleich auf mopo.de.

Erstmals seit einigen Tagen wurden auch wieder Todesfälle aus Hamburg gemeldet: Fünf Menschen starben an Covid-19

In den Hamburger Krankenhäusern werden aktuell 260 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen liegen 97 Corona-Patienten, 80 davon sind Hamburger.

Die Zahl der Geimpften stieg gestern um 4249 Personen. Damit haben jetzt 158.446 Hamburger eine Erstimpfung erhalten. 72.962 davon haben bereits die zweite Impfung bekommen.

Niedersachsen meldet mehr als 1000 Neuinfektionen

10.11 Uhr: Erschreckende Zahlen aus Niedersachsen: 1120 Neuinfektionen meldet das Land am Mittwoch (Dienstag: 407). Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich um 26 auf 4646 (Todesfälle am Dienstag: 22). Die 7-Tages-Inzidenz liegt nun bei 81 (Dienstag: 97,1). Die höchste Inzidenz meldet erneut Salzgitter mit 219,6 (Dienstag: 209)

Inzwischen haben elf niedersächsische Städte und Landkreise eine Inzidenz von mehr als 100.

Das waren die Corona-News vom 16. März 2021:

Schleswig-Holstein meldet 332 Neuinfektionen – Inzidenz steigt weiter

22.29 Uhr: Schleswig-Holstein meldete am Dienstagabend 332 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 214 mehr als am Montag und 85 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Ansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, stieg damit auf nun 53,8 (Montag: 51,1; Dienstag vor einer Woche: 46,2).

Zudem sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums sieben weitere Personen in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Gestorbenen beträgt damit 1392.

In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Dienstagabend 211 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 54 Menschen, davon 35 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 41.300 Menschen genesen.

Dolgner: Schaden des Impfstopps mit Astrazeneca höher als Nutzen

20.05 Uhr: Der SPD-Landtagsabgeordnete Kai Dolgner hat die Aussetzung von Corona-Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca kritisiert. „Sicher muss jede schwere Nebenwirkung abgeklärt werden, aber die Entscheidung, die Impfungen zu unterbrechen, schadet mehr als dass sie nützt“, sagte Dolgner am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie bedeute einen irreparablen Imageschaden. „In der Folge werden viele auf eine Impfung verzichten und einige deshalb zusätzlich versterben.“

Hintergrund des Impfstopps sind Berichte über Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfprozess. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will sich am Donnerstag zum weiteren Vorgehen äußern.

Die Unterbrechung würde nur Sinn ergeben, wenn die Schwere der Nebenwirkungen den Nutzen überwöge und eine Entziehung der Zulassung im Raum stünde, sagte Doglner. „Das ist aber nicht der Fall.“ Die drei tragischerweise Gestorbenen bedeuteten bei 1,5 Millionen Impfungen ein mögliches Sterberisiko von 1 zu 500 000, so der Abgeordnete. „Selbst wenn ich mein persönliches Infektionsrisiko nur mit 10 Prozent und meine altersbezogene Sterberate mit 0,5 Prozent annehme, wäre mein persönliches Risiko, an Corona zu sterben, immer noch 1 zu 2000 und damit 2500-fach höher als bei der Impfung.“

Dolgner würde sich deshalb sofort mit Astrazeneca impfen lassen. „Es wäre besser gewesen weiterzuimpfen und die Impflinge über das zusätzliche mögliche Risiko aufzuklären“, sagte der promovierte Chemiker. Er setzt sich akribisch mit der Corona-Pandemie auseinander und führt eigene Statistiken über das Infektionsgeschehen. Bereits seit einem Jahr postet der Landtagsabgeordnete - teilweise mehrmals täglich - Lageeinschätzungen zur Corona-Situation.

273 Neuinfektionen in Meck-Pomm gemeldet – 7-Tage-Inzidenz steigt

18.46 Uhr: Am Dienstag sind in Mecklenburg-Vorpommern 273 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren 70 mehr als am Dienstag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Fünf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 816 stieg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche stieg im Vergleich zum Vortag leicht um 0,4 auf nun 64,3. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 62,5.

Mit 96,6 ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Nordwestmecklenburg derzeit am höchsten. Am niedrigsten ist der Wert in der Hansestadt Rostock - dort liegt er bei 19,1.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt bei 27.099. Als genesen gelten 24.055 Menschen. Die Zahl der in Kliniken behandelten Corona-Patienten liegt derzeit bei 231 - das sind vier weniger als am Vortag. 40 Corona-Patienten befanden sich auf Intensivstationen, sieben weniger als am Sonntag.

Im Nordosten wurden laut Lagus bislang 119.881 Menschen einmal gegen das Coronavirus geimpft, 58.293 erhielten bereits die zweite Impfung.

Schüler im Norden bekommen Corona-Selbsttests



17.55 Uhr: Schleswig-Holsteins Schüler sollen sich in den Schulen bis zu den Osterferien wöchentlich selbst auf eine Covid-19-Infektion testen können. „Am Donnerstag werden wir mit dem THW die erste Ladung von 230.000 Selbsttests der Firma Roche an die Schulämter ausliefern“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag in Kiel. Die ersten Antigen-Selbsttests sind für Schüler in den Abschlussjahrgängen eingeplant, damit diese sich vor den kommenden Prüfungen testen können. Das Ministerium rät den Schülern, sich am Vorabend der Prüfungen zu testen.



Prien betonte, „in den darauffolgenden Tagen werden weitere 380.000 Tests an die Schulen kommen, sodass alle Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein in der kommenden Woche ein Testangebot erhalten“. Mit den Corona-Selbsttests will die Landesregierung den Unterricht an den Schulen sicherer gestalten.



Zusätzlich zu den Selbsttests in der Schule können sich Lehrer und Schulbeschäftigte weiter in Apotheken, bei Hausärzten oder den Testzentren des Roten Kreuzes testen lassen.

Im Norden mehr als 11.000 AstraZeneca-Impftermine abgesagt



16.37 Uhr: Wegen der Aussetzung der Impfungen mit dem Mittel von AstraZeneca gegen das Coronavirus sind in Schleswig-Hostein bis Freitag 11.520 Termine abgesagt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Die Betroffenen wurden per E-Mail informiert. Die Enttäuschung über abgesagte Termine könne er gut nachvollziehen, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP).



„Arzneimittelsicherheit und die fachliche Bewertung der zuständigen europäischen und Bundesbehörden müssen jedoch immer höchste Priorität haben.“ Hintergrund des Impfstopps sind Berichte über Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfprozess. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will sich am Donnerstag zum weiteren Vorgehen äußern. „Abhängig vom Ergebnis ist – hoffentlich – Freitag mit weiteren Entscheidungen und Planungen auch auf Länderebene zu rechnen“, teilte das Gesundheitsministerium in Kiel mit.



In Schleswig-Holstein wurden laut Robert Koch-Institut bisher gut 65.000 Impfdosen von AstraZeneca gespritzt, fast ausschließlich als Erstimpfung. Insgesamt hat es im Land bisher 346.000 Impfungen gegen das Coronavirus gegeben.

Schulen und Kitas in Hamburg bleiben bei Inzidenz von über 100 offen



14.47 Uhr: Hamburgs Schulen und Kitas bleiben auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 Corona-Fällen pro Woche und 100.000 Einwohner geöffnet. „Hamburg hat vorgesorgt mit der Eigen- und Schnellteststrategie, den Unterricht so sicher wie möglich zu machen“, begründete Vize-Senatssprecherein Julia Offen am Dienstag die Entscheidung des Senats. Aufgrund des Wechselunterrichts seien nur rund 60 Prozent der Kinder und Jugendlichen überhaupt in den Schulen, „so dass wir daran festhalten, dass die Kinder in der Kita und auch in der Schule sein können“.



Allerdings würden in anderen Bereichen Lockerungen wieder zurückgenommen, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen 100 oder mehr erreichen. Dann werde Hamburg die bei der jüngsten Ministerpräsidentenrunde mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbarte Notbremse ziehen und bisherige Lockerungen rückgängig machen, sagte Offen.

Steigende Zahlen in Hamburg - Senat: Inzidenz über 100 in den kommenden Tagen „realistisch"

13.28 Uhr „Die Lage ist weiterhin ernst, vor allem auf den Intensivstationen. Es ist sehr realistisch, dass wir in den nächsten Tagen die 100er-Grenze überschreiten werden“, so Hamburgs stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen am Dienstag. Ein weiterer Öffnungsschritt wie die Öffnung der Außengastronomie soll daher nicht umgesetzt werden.

Hamburg werde sich hier an die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz halten. Für Hamburg würde es bedeuten, dass erneut nur noch Treffen mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Haushalts erlaubt sind, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Weiterhin müssten der Einzelhandel, körpernahe Dienstleistungen, Museen und Galerien sowie Sportanlagen schließen. Friseure, Blumen- und Buchläden sowie medizinisch notwendige Dienstleistungen dürften weiterhin offenbleiben. Ob und wann das in Kraft tritt, werde der Senat rechtzeitig bekannt geben. Die Stadt will sich hierbei an die eigens errechnete Inzidenz und nicht an die des Robert-Koch-Instituts halten (die aus technischen Gründen immer etwas niedriger ausfällt). Ausgenommen sollen die Öffnungsschritte in Kitas und Schulen sein, sie würden durch einen eigene Teststrategie abgesichert.

Niedersachsen: 407 Neuinfektionen, 22 Tote

13.13 Uhr Niedersachsen meldet am Dienstag 407 Neuinfektionen (gestern: 415) und 22 Todesfälle. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 4620. Die 7-Tages-Inzidenz steigt landesweit leicht auf 79,3 (gestern: 79,1), wobei Salzgitter mit einer Inzidenz von 209 den höchsten Wert meldet.

Hamburg: 209 Neuinfektionen

12.37 Uhr Die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg steigt weiter an. Am Dienstag meldete die Stadt 209 neue Fälle. Das sind 59 weniger als am Montag, aber 6 mehr als am Dienstag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Die Inzidenz, also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg leicht von 90,6 auf 90,9. Vor einer Woche hatte dieser Wert bei 80,4 gelegen.

Allerdings handelt es sich dabei um von der Hamburger Gesundheitsbehörde errechnete Inzidenzwerte. Maßgeblich - auch für ein mögliches Erreichen der 100er-Grenze, ab der eine zwischen Bund und Ländern vereinbarte Notbremse mit Rückkehr in den Lockdown greifen würde - ist der auf anderer Grundlage berechnete Wert des Robert Koch-Instituts (RKI). Und der lag am Dienstag für Hamburg bei 83.

Die gute Nachricht: Es gibt keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Die Zahl der Geimpften stieg gestern um 4867 Personen. Damit haben jetzt 155.380 Hamburger eine Erstimpfung erhalten. 71.770 davon haben bereits die zweite Impfung bekommen.

262 Covid-19-Patienten liegen derzeit im Krankenhaus, 101 davon auf der Intensivstation.

Hamburg setzt mobiles Impfen aus – 20.000 Erstimpfungen weniger

11.58 Uhr Die mobilen Impfungen in Hamburg müssen vorerst ausgesetzt werden, wegen des Impfstopps für AstraZeneca. Betroffen seien unter anderem pflegebedürftige über 80-Jährige, die zu Hause betreut werden, und Menschen mit Behinderungen, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Dienstag. Die Entscheidung sei „schwierig, schwer und schmerzhaft“ und nach sorgfältiger Abwägung getroffen worden. Da der Impfstoff von Biontech ohnehin schwer zu handhaben sei, solle er zunächst nur noch im Zentralen Impfzentrum in den Messehallen verabreicht werden und dort zusammen mit dem Moderna-Vakzin den Wegfall des Astrazeneca-Mittels ausgleichen. Das ursprüngliche Ziel, im März 70.000 Menschen zumindest eine Erstimpfung zu verabreichen, sei trotz der Umstellung der Impforganisation nicht mehr zu halten, sagte Helfrich. Voraussichtlich könnten nun nur gut 50.000 Impfungen durchgeführt werden.

Hamburger Impfzentrum: Biontech für alle

8.42 Uhr Im Impfzentrum in den Messehallen sind alle für heute vereinbarten Impftermine für AstraZeneca umgewandelt in Biontech-Termine, twittert der ärztliche Leiter Dr. Dirk Heinrich. Das gelte auch für die kommenden Tage. Gestern hatte der Senats noch erklärt, dass alle Impftermine mit AstraZeneca abgesagt werden müssen.



Nun wird die Organisation spontan und aufwändig umgestellt: Wer bereits einen Impftermin hat, soll sich zum angegebenen Termin mit der Bestätigung im Impfzentrum einfinden, teilt der Senat am Dienstag Morgen mit. Unabhängig von der Angabe auf der Terminbestätigung werde ein anderer Impfstoff als AstraZeneca verabreicht, in der Regel entweder von Biontech oder Moderna. Gegebenenfalls müsse daher das Datum für die zweite Impfung angepasst werden. Hierfür finde beim Check-out im Impfzentrum selbst eine neue Terminvereinbarung statt.

Wichtig: Das gilt nur für bereits bestätigte Termine. Es werden derzeit keine neuen Termine vergeben.

Die mobilen Impfangebote werden überwiegend verschoben; es können zunächst nur Termine im Impfzentrum durchgeführt werden. Wer seinen Impftermin auf Grund der Absage nicht wahrgenommen hat, bekommt auf Wunsch kurzfristig einen neuen.

Zweitimpfung mit AstraZeneca sollen bis auf Weiteres in Hamburg nicht stattfinden, so Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) im NDR. Es deute aber alles darauf hin, dass schon die erste Impfung mit dem Impfstoff einen guten Schutz biete, mindestens vor schweren Krankheitsverläufen.

Auch für die Impfungen in den Schwerpunktpraxen war AstraZeneca vorgesehen. Nun sollen vorerkrankte Patienten mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden. In dieser und der übernächsten Woche werden von diesem Impfstoff erstmals größere Lieferungen von jeweils rund 10.000 Dosen erwartet.

Die Impfungen mit AstraZeneca wurden gestoppt, um mögliche Nebenwirkungen zu überprüfen. Der Impfstoff von BionTech wurde bislang im Impfzentrum nur an über 80-Jährige verimpft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das waren die News am 15. März:

Schleswig-Holstein meldet 118 Neuinfektionen

22.29 Uhr: Schleswig-Holstein meldete am Montagabend 118 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 31 mehr als am Sonntag und 21 mehr als am Montag vor einer Woche. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Ansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, stieg damit leicht auf nun 51,1 (Sonntag: 50,9; Montag vor einer Woche: 45,3).



Zudem ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums eine weitere Person in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Infektion verstorben. Die Gesamtzahl der mit Covid-19 Gestorbenen beträgt damit 1377.

Altonaer Bezirksamtsleiterin von Berg sauer über Astra-Zeneca-Stopp

20.21 Uhr: Die Entscheidung der Bundesregierung, vorerst auf die Impfung mit AstraZeneca zu verzichten, trifft im Netz auf großes Unverständnis. Darunter auch die Bezirksamtsleiterin von Altona, Stefanie von Berg (Grüne), die ihrem Ärger auf Twitter Luft machte: „Das versteht doch kein Mensch mehr!“, schrieb sie am Montagabend.



„Warum AstraZeneca aussetzen, wenn fast drei von 100 Coronainfizierten nachweislich an Corona sterben — aber nur sechs von circa einer Million mutmaßlich eine Thrombose erleiden?“ Damit nicht genug, denn noch unverständlicher wird es für von Berg, dass im Gegensatz dazu die nachweislich thromboseauslösende Anti-Baby-Pille weiter verschrieben werde.

Nachdem die Bundesregierung vorerst die Impfung mit dem Präparat des Herstellers AstraZeneca gestoppt hat, müssen auch in Hamburg Impftermine reihenweise abgesagt werden. Hintergrund waren die jüngst gemeldeten Fälle von Thrombosen der Hirn-Venen nach einer AstraZeneca-Impfung.

67 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

19.30 Uhr: Am Montag sind in Mecklenburg-Vorpommern 67 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das waren sieben mehr als am Montag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Fünf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, womit die Zahl der Todesfälle im Land auf insgesamt 811 stieg.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche stieg im Vergleich zum Vortag leicht um 0,2 auf nun 63,9. Vor einer Woche lag dieser Wert den Angaben zufolge landesweit bei 66,1.

Hamburger Senat sagt Impftermine für AstraZeneca ab

18.18 Uhr: Hamburg sagt bis auf Weiteres alle Impftermine mit dem Vakzin von AstraZeneca ab. Damit folge man einer Entscheidung des Bundesregierung, die die Verwendung des Impfstoffs aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts ausgesetzt habe, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, am Montag. Hintergrund sind Berichte über Nebenwirkungen.

Nur bei am Montag noch offenen Termine im Zentralen Impfzentrum in den Messehallen werden laut Helfrich andere Impfstoffe verwendet. „Die weiteren, ab morgen, Dienstag, vergebenen Termine für die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff werden bis auf weiteres ausgesetzt und finden nicht statt.“ Das gelte auch für Termine zur Zweitimpfung.

Deshalb sollten sich Impfwillige mit einem bereits bestätigten Termin nicht in den Messehallen einfinden, sagte der Sprecher. „Die Sozialbehörde informiert öffentlich und die Betroffenen direkt, wann Ersatztermine vereinbart werden können.“

Niedersachsens Inzidenz steigt – Wenig Hoffnung auf Osterurlaub

16.17 Uhr: Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen wieder stärker aus als zuletzt. Der landesweite Sieben-Tage-Wert stieg am Montag auf 79,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. Am Montag vor einer Woche lag die sogenannte Inzidenz noch bei 64,7.

Das Landesgesundheitsamt meldete 415 Neuinfektionen, eine Woche zuvor hatte es 314 neue Fälle gegeben. Insgesamt 4598 Menschen (plus 3) sind in Niedersachsen an oder mit dem Virus gestorben; rund 90 Prozent der nachweislich Infizierten gelten mittlerweile als genesen.

In zehn Regionen liegt der Sieben-Tage-Wert über der Marke von 100, die entscheidend ist für Lockerungen. Angesichts dieser Verschärfung der Lage sieht die Landesregierung auch wenig Chancen auf einen Osterurlaub im eigenen Land. „Die Situation sieht nicht so aus, als ob wir das realisieren können“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Montag in Hannover.

Hamburg meldet 268 Corona-Neuinfektionen

11.58 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg steigt weiter deutlich an. Zum Wochenstart meldete die Stadt 268 Neuinfektionen. Das sind 72 (!) mehr als noch am Montag vor einer Woche und 74 mehr als gestern (194). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 90,6 (Sonntag: 86,8).

Die gute Nachricht: Es gibt keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Condor erweitert Flüge von Hamburg nach Mallorca

10.06 Uhr: Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen ist kein Risikogebiet mehr – und plötzlich wollen alle (gefühlt) so schnell es geht nach Mallorca. Die Fluglinien reagieren entsprechend auf die Nachfrage und kündigen schon bald mehr Direktverbindungen an – so auch Condor. Zu Ostern will der Ferienflieger mehrfach am Tag Flüge anbieten. Ab Hamburg soll es am 27. März mit bis zu drei Flügen täglich losgehen. Ab Hannover sind im selben Zeitraum bis zu zwei Flüge am Tag vorgesehen.

Kitas und Schulen in Hamburg öffnen ab heute

6.43 Uhr: Nach drei Monaten Homeschooling wird der Präsenzunterricht an Hamburgs Schulen am Montag teilweise wieder hochgefahren. Zunächst sollen Grundschüler und Abschlussklassen der weiterführenden Schulen in halbierter Klassenstärke wieder wechselweise in den Klassenräumen und zu Hause unterrichtet werden. In allen Klassenzimmern herrscht Maskenpflicht. Zudem gelten strenge Lüftungs- und Hygienekonzepte.

Neben den Klassen 1 bis 4 an den Grundschulen sind auch Schüler der Stufen 9, 10 und 13 der Stadtteilschulen sowie der Klassenstufen 6, 10 und 12 der Gymnasien betroffen. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler bleibt es zunächst noch beim digitalen Unterricht. Die Präsenzpflicht bleibt aber aufgehoben, so dass die Eltern oder die volljährigen Schüler selbst über eine Rückkehr in die Klassenzimmer entscheiden können.



Auch die Kitas erweitern ab Montag ihr Betreuungsangebot und wechseln vom erweiterten Not- in den eingeschränkten Regelbetrieb. Begleitet werden sollen die Öffnungsschritte von einem Testprogramm. 4,7 Millionen Corona-Selbsttests hat die Stadt nach eigenen Angaben beschafft. Diese seien vor allem für Schulen und Kitas vorgesehen, hieß es.



Das waren die Nachrichten vom 14. März



Neue Zahlen in Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt weiter

21.26 Uhr: In Schleswig-Holstein haben sich 87 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel vom Sonntagabend hervor. Am Samstag waren es noch 263 Neuinfektionen, am Sonntag vor einer Woche 83. Die Inzidenz des nördlichsten Bundeslandes stieg weiter leicht von 50,3 auf nun 50,9 – und blieb somit weiter über der neuralgischen Marke von 50.



Bleibt die Inzidenz über der 50er-Marke, muss unter anderem der zuletzt geöffnete Einzelhandel in Schleswig-Holstein wieder weitgehend schließen – einzig das Einkaufen auf Bestellung (Click & Meet) wäre demnach noch möglich. Auch andere Einschränkungen würden wieder greifen. Das zumindest besagt der jüngste Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel

Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt weiterhin 1376 – es wurden zuletzt keine weiteren Fälle gemeldet. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden mit Stand Sonntagabend 196 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 57 Menschen, davon 33 mit Beatmung. Schätzungsweise sind inzwischen 40.900 Menschen genesen.

64 Corona-Neuinfektionen in Meck-Pomm – Inzidenz bei 63,8

18.47 Uhr: Am Sonntag sind in Mecklenburg-Vorpommern 64 neu nachgewiesene Corona-Infektionen hinzugekommen. Das waren 16 mehr als am Sonntag vor einer Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, stieg zum Vortag um 2,3 auf 63,8. Vor einer Woche hatte der Wert bei 68,3 gelegen. Die Zahl der Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, wurde unverändert mit 806 angegeben.

Mit 99,7 ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald derzeit am höchsten, gefolgt von Nordwestmecklenburg mit 96. Am niedrigsten ist der Wert laut Lagus mit 23,4 in der Hansestadt Rostock. Vorpommern-Rügen und die Mecklenburgische Seenplatte liegen mit 43,2 beziehungsweise 39,9 ebenfalls unter dem Schwellenwert von 50.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Nordosten liegt den Angaben zufolge bei 26.761. Als genesen gelten 23.754 Menschen. In Kliniken wurden am Sonntag 223 Corona-Patienten behandelt, 7 mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen stieg um 5 auf 48.

Hamburg gedenkt Pandemie-Opfer – Carola Veit: „Pandemie ist noch lange nicht vorbei“



17.31 Uhr: Mit christlichen Fürbitten, jüdischen und muslimischen Totengebeten sowie einer buddhistischen Meditation ist am Sonntag in Hamburg der Opfer der Corona-Pandemie gedacht worden. Das Gedenken gelte auch „allen, die allein sind in Angst und Trauer“, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit bei der interreligiösen Feier in der Fritz-Schumacher-Halle auf dem Ohlsdorfer Friedhof. „Auch jenen, die keinen Abschied nehmen konnten.“ Sie appellierte an den Zusammenhalt, auch in Zukunft. „Wir müssen realistisch sei: Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei.“ Die schwere Zeit sei nur zu überstehen, „wenn wir gut zueinander sind“.



Schutz von Leben und Gesundheit hätten von Beginn der Pandemie an erster Stelle gestanden, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher. „Dennoch sind seither über 50.000 Hamburgerinnen und Hamburger an dem Virus erkrankt – 1332 Menschen so schwer, dass sie daran verstorben sind.“ Persönlich und im Namen des Senats sprach er „allen Hamburgerinnen und Hamburgern, die einen nahe stehenden Menschen durch Covid-19 verloren haben“, sein herzliches Beileid aus.



Nach gemeinsamen Gebeten legten die Mitwirkenden der verschiedenen Religionsgemeinschaften für die Opfer weiße Blumen nieder „für alle die gestorben sind und für alle die leiden“, sagte die Bischöfin der Nordkirche, Kirsten Fehrs.

Mallorca kein Risikogebiet mehr – erster Flug von Hamburg ausgebucht



15.18 Uhr: In Hamburg ist am Sonntagvormittag das erste Flugzeug nach Mallorca gestartet, nachdem die balearische Insel kein Corona-Risikogebiet mehr ist. 153 Passagiere stiegen am Sonntagvormittag in die Maschine mit der Flugnummer „EW 7588“ nach Palma de Mallorca, wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft Eurowings berichtete. Damit sei der Flieger ausgebucht.



Allgemein war die Nachfrage nach Flügen auf die Lieblingsinsel der Deutschen der Sprecherin zufolge sehr hoch. Vier weitere Verbindungen nach Mallorca waren deutschlandweit für den Sonntag angesetzt – allesamt ausgebucht. An zwei Standorten hatte man größere Maschinen eingesetzt, als ursprünglich geplant, sagte die Sprecherin weiter.



Reisen nach Mallorca waren von Sonntag an wieder ohne anschließende Quarantäne und Testpflicht möglich. Wegen sinkender Infektionszahlen hatte die Bundesregierung entschieden, alle Balearen sowie mehrere Regionen auf dem spanischen Festland von der Risikoliste des Robert Koch-Instituts (RKI) zu streichen. Auch die Reisewarnung vom Auswärtigen Amt galt für die entsprechenden Regionen nicht mehr. Von „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ wurde jedoch weiterhin abgeraten.

CDU-Landeschef Ploß warnt vor Klagewelle wegen Maskenpflicht



13.24 Uhr: Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Christoph Ploß hat den rot-grünen Senat wegen der verschärften Maskenpflicht vor einer Klagewelle gewarnt. „Wir befinden uns in einer kritischen Lage, in der das Verständnis für Schutzmaßnahmen in der Bevölkerung sinkt, aber die Corona-Fallzahlen steigen“, sagte er am Sonntag.



Zugleich hielten die verschärften Regelungen für eine allgemeine Maskenpflicht, etwa für Jogger an Alster und Elbe oder für Erwachsene auf Spielplätzen, einer juristischen Prüfung nicht stand. „Es droht eine Dauer-Klagewelle, welche die Hamburger Gerichte enorm belasten wird. Auch das sollte SPD und Grünen zu denken geben.“



Am Freitag hatte das Verwaltungsgericht Hamburg einem Eilantrag gegen die Pflicht zum Tragen einer Maske in den Grünanlagen an Alster und Elbe an Wochenenden stattgegeben, allerdings gilt der Beschluss ausschließlich für den Antragsteller. Die Stadt kündigte Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht an.

Hamburg: 194 neue Fälle, Inzidenz steigt leicht

12.10 Uhr: Hamburg meldet heute 194 neue Corona-Infektionen. Zum Vergleich: Gestern wurden 210 Neuinfektionen gemeldet, am Freitag bei 329. Am vergangenen Sonntag gab es 170 neu bestätigte Fälle. Generell sind sonntags die Fallzahlen meist niedriger als an Werktagen, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht auf 86,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Gestern lag die Inzidenz bei 85,5, am Freitag bei 86,7. Am vergangenen Sonntag lag der Wert bei 82,6.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand 12. März 233 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 100 Corona-Patienten, 84 davon sind Hamburger. Die Zahl der Todesfälle liegt – ebenfalls mit Stand 12. März – bei 1328.

Niedersachsen: Corona-Zahlen steigen weiter – jetzt neun Kommunen mit Wert über 100



11.23 Uhr: Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich erneut verschärft. Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt 1111 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landes stieg auf 76,8 - so viele Menschen steckten sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner an. Am Samstag lag dieser Wert noch bei 74,7.



Neun Kommunen haben inzwischen eine Inzidenz über 100 - die Bewohner dieser Regionen müssen auf Lockerungen verzichten. Betroffen sind die Landkreise Cloppenburg, Emsland, Leer, Peine, Vechta und Wesermarsch, die Region Hannover, die Stadt Osnabrück sowie die Stadt Salzgitter. Die höchste Inzidenz hatte Salzgitter mit 182,2. In der Region Hannover, die knapp 1,2 Millionen Einwohner hat, kletterte der Wert auf 120,4.

Die Zahl der mit dem Virus gestorbenen Menschen stieg am Sonntag landesweit um 7 auf insgesamt 4595. Seit Beginn der Pandemie gab es in Niedersachsen 176.434 Corona-Fälle - nach Hochrechnungen gelten 90,2 Prozent davon als genesen.

Verstöße gegen Corona-Verordnung: Polizei löst Feier auf



10.39 Uhr: Im Landkreis Celle haben mehrere Menschen gegen die Corona-Auflagen verstoßen und sind dabei von der Polizei erwischt worden. In einer Wohnung in Lachendorf lösten die Beamten eine Feier auf, bei der sich Menschen aus sieben verschiedenen Haushalten trafen, teilte ein Polizeisprecher mit.



Wenig später kontrollierte die Polizei zwei Autos, in denen vier beziehungsweise fünf Personen aus mehr als zwei Haushalten ohne Mund-Nasen-Bedeckungen saßen. Gegen alle sei am Samstag ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Das waren die News am 13. März:

21.33 Uhr: In Schleswig-Holstein haben sich 263 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel vom Samstagabend hervor. Am Freitag waren 234 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Inzidenz des nördlichsten Bundeslandes stieg um 1,7 von 48,6 auf 50,3 – und überschritt somit wieder die neuralgische Marke von 50. Bleibt die Inzidenz über der 50er-Marke, muss unter anderem der zuletzt geöffnete Einzelhandel in Schleswig-Holstein wieder weitgehend schließen – einzig das Einkaufen auf Bestellung (Click & Meet) wäre demnach noch möglich. Auch andere Einschränkungen würden wieder greifen. Das zumindest besagt der jüngste Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1376 - das sind drei mehr als am Freitag.

Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern steigt leicht

17.23 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag 169 neue Corona-Fälle registriert worden – das sind vier mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg um 2,7 auf 61,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zwei weitere Menschen starben, die landesweite Gesamtzahl liegt nun bei 806. Die beiden am stärksten betroffenen Landkreise sind Nordwestmecklenburg mit einer Inzidenz von 96,0 und Vorpommern-Greifswald mit 84,9.

Hunderte bei Demos gegen Corona-Maßnahmen im Norden

16.57 Uhr: Zu zwei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen haben sich am Samstag Hunderte Menschen in Kiel und Hamburg versammelt. In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt waren es nach Angaben der Polizei bis zu 900 Teilnehmer. Zu einer Gegendemonstration kamen bis zu 200 Teilnehmer, wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilte. Am Zug der Corona-Maßnahmen-Kritiker waren auch rund 15 Traktoren beteiligt. Teilnehmer trugen Transparente mit dem Slogan: „Schluss mit dem Lockdown“. Ein Transparent der Gegendemonstranten trug die Aufschrift: „Hier sehen Sie nix außer Verschwörung Antisemitismus Menschenverachtung“.

In Hamburg nahmen an einer Demonstration der Gegner von Corona-Maßnahmen nach Angaben der Polizei etwa 200 Menschen teil. Weitere etwa 400 Beobachter und Unterstützer standen hinter den Absperrungen. Eine Gegendemonstration kam auf rund 100 Teilnehmer. Die Polizei musste nach Angaben eines Sprechers immer wieder wegen fehlender Abstände und Masken vor allem bei den Zuschauern einschreiten.

Corona in Hamburg: 210 Neuinfektionen am Samstag

12.38 Uhr: Hamburg hat am Samstag 210 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind 129 weniger als am Freitag und 40 mehr als am Samstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuansteckungen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, sinkt damit leicht auf nun 85,5 (Freitag: 86,7).

In den Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand 12. März 233 Corona-Patienten behandelt. Auf Intensivstationen lagen 100 Corona-Patienten, 84 davon sind Hamburger. Vier weitere Personen sind im Zusammenhang mit dem Virus seit gestern verstorben, damit stieg die Zahl der Todesfälle in Hamburg auf 1328.

Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen steigt deutlich

12.10 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen ist deutlich angestiegen. Das Landesgesundheitsamt zählte am Samstag 1111 neue Fälle, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Auch die landesweite Inzidenz kletterte weiter nach oben auf 74,7 – so viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt. Am Freitag lag die Inzidenz bei 71,9. Die Zahl der mit dem Virus gestorbenen Menschen stieg am Samstag um 19 auf insgesamt 4588. Seit Beginn der Pandemie gab es in Niedersachsen 175.323 Corona-Fälle – nach Hochrechnungen gelten 158.430 davon als genesen.

Acht Regionen in Niedersachsen haben die kritische Inzidenz-Marke von 100 überschritten. Betroffen sind die Landkreise Cloppenburg, Leer, Peine, Vechta und Wesermarsch, die Region Hannover, die Stadt Osnabrück und die Stadt Salzgitter. Die höchste Inzidenz hat Salzgitter mit 161,1. Regionen mit einem Wert über 100 gelten als sogenannten Hochinzidenz-Kommunen. Lockerungen wie die Möglichkeit des Terminshoppings oder die Ausweitung des Präsenzunterrichts an den Schulen sind dort nicht möglich.

Gottesdienst für die Opfer und Leidtragenden der Corona-Pandemie



10.25 Uhr: Die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg laden rund ein Jahr nach dem ersten Lockdown zu einem ökumenischen Gedenk-Gottesdienst für die Opfer und Leidtragenden der Corona-Pandemie ein. Teilnehmer in der Offenen Kirche St. Nicolai in Kiel sind am Sonnabend (17 Uhr) unter anderem Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, Bischof Gothart Magaard und Erzbischof Stefan Heße. Auch Vertreter verschiedener beruflicher und gesellschaftlicher Gruppen werden sich nach Angaben der Kirche an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) werde digital zugeschaltet.

Alle Ticker-Einträge, die vor dem 13. März erschienen sind, finden Sie hier.