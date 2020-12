Newsticker Coronavirus: Hamburger Kirche sagt Weihnachts-Gottesdienste kurzfristig ab

Die Corona-Fallzahlen bleiben hoch, das Virus hat nach wie vor großen Einfluss auf das Leben in Hamburg und Norddeutschland. Wir halten Sie in unserem Liveticker über alle Entwicklungen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auf dem Laufenden.

562 neue Corona-Fälle in Hamburg (Stand Mittwoch)

1606 neue Corona-Fälle in Niedersachsen (Stand Mittwoch)

722 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein (Stand Mittwoch)

322 neue Corona-Fälle in Meck-Pomm (Stand Mittwoch)

Neuer Lockdown: Alles zu den Regeln in Hamburg lesen Sie hier

Zum überregionalen Coronavirus-Newsticker geht es hier

Tschentscher sieht durch Impfbeginn Wendepunkt erreicht



9.09 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hofft auf eine schnelle Durchimpfung der Bevölkerung in der Corona-Pandemie. Mit den am Sonntag auch in Hamburg beginnenden Corona-Schutzimpfungen sei ein Wendepunkt erreicht, sagte er. Wie lange es dauere, bis es eine ausreichende Impfquote gebe, hänge auch davon ab, ob weitere Impfstoffe zugelassen würden, die einfacher in Lagerung und Handhabung seien. "Dann kann es deutlich schneller gehen mit dem Erreichen der nötigen Quote."

Das Biontech/Pfizer-Vakzin muss bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden, was die Handhabung erschwert. Bis Ende des Jahres sollen nach Unternehmensangaben in drei Tranchen insgesamt 29.500 Impfdosen nach Hamburg geliefert werden. "Wir stellen sicher, dass der Impfstoff, den wir erhalten, auch unmittelbar eingesetzt wird, um die Menschen vor Corona zu schützen", sagte der Bürgermeister.

Hamburger Kirche sagt Weihnachts-Gottesdienste kurzfristig ab

3.25 Uhr: Eigentlich sollten in der St. Pauli-Kirche zu Weihnachten Gottesdienste unter Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen stattfinden – doch daraus wird nichts: Die Kirche hat am Mittwochabend kurzfristig alle Gottesdienste – auch den an Heiligabend – abgesagt.



Der Gemeinderat habe aufgrund der Corona-Warnlage schweren Herzens entschieden, alle geplanten Gottesdienste vom 24. Dezember bis zum 10. Januar abzusagen, heißt es auf der Facebookseite der Kirche.

Das waren die News am 23. Dezember:

Erneut über 700 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

21.40 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Mittwoch 722 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie die Landesbehörden am Abend bekanntgaben. Damit bleibt das Niveau der Neuinfektionen weiter sehr hoch – allerdings ist noch unklar, ob es wie gestern erneut Nachmeldungen gab und dadurch die Zahl so erhöht ist. Vergangenen Mittwoch waren 322 Neuinfektionen gemeldet worden.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um vier auf 352. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein stieg auf 110,01. In Krankenhäusern wurden den Angaben zufolge 267 Covid-19-Patienten behandelt. 41 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 24 müssen beatmet werden.

Hamburg: Die ersten Corona-Impfdosen kommen am Samstag an



18.59 Uhr: Das Mainzer Unternehmen Biontech will Hamburg am Samstag mit ersten Impfdosen gegen das Coronavirus beliefern. In einer ersten Anlieferung erhält die Hansestadt 9750 Einheiten. Am Montag folgen laut Lieferplan des Unternehmens weitere 4875 Impfdosen. Bis Ende des Jahres soll Hamburg über 29 500 Impfdosen verfügen. Danach werden laut Plan wöchentlich 14.625 Impfdosen geliefert. In ganz Deutschland starten die Impfungen voraussichtlich am Sonntag. Wie in anderen Bundesländern sollen auch in Hamburg zunächst ältere und besonders gefährdete Menschen geimpft werden.

7-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sinkt

17.31 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 322 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte – damit liegt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle jetzt bei 10.534. Als genesen gelten 7282 der Betroffenen. Derzeit werden 232 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 55 davon auf Intensivstationen. Die Zahl der gestorbenen Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um sieben auf 134. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank den Angaben zufolge landesweit auf 95,3. Am Mittwoch vor einer Woche lag dieser Wert laut Lagus bei 97,3.

Viele Neuinfektionen in Niedersachsen

15.43 Uhr: Die Zahl der Corona-Patienten in Niedersachsens Kliniken sowie die Neuinfektionen bleiben weiter auf hohem Niveau. 1266 Betroffene werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Mittwoch aktuell im Krankenhaus behandelt. Das sind 100 mehr als noch am Montag. 234 der Patienten befinden sich auf der Intensivstation, 142 davon müssen künstlich beatmet werden.



Die Zahl der im Zusammenhang mit der Epidemie Gestorbenen stieg niedersachsenweit um 38 auf 1731. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag am Mittwoch bei 1606, am Mittwoch der Vorwoche lag der Anstieg noch bei 1248 Fällen. Im landesweiten Durchschnitt betrug die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch 121,8.



Schleswig-Holstein: Günther schließt Ausgangssperren nicht aus

13.17 Uhr: Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) bezeichnet die aktuelle Corona-Lage als dramatisch. Im Gespräch mit der „Welt” schließt er Ausgangssperren wegen der hohen Infektionszahlen nicht aus. Momentan seien noch 26 Prozent der Intensivbetten in Schleswig-Holstein frei. Obwohl das Land mit seinen Zahlen immer „verhältnismäßig gut” dastand, könne es sich vom Bundestrend nicht ganz abkoppeln.

Scharfe Maßnahmen seien bereits ergriffen worden und werden konsequent umgesetzt. „Am Ende hängt es jetzt an jedem Einzelnen von uns, diesen Weg mitzugehen. Jede und jeder muss wissen, dass es zwingend notwendig ist, auch an Weihnachten und Silvester so wenig wie möglich Kontakte zu haushaltsfremden Personen zu haben”, so Günther zur „Welt”. Im Januar soll dann mit den Impfungen begonnen werden. 15 von 29 Impfzentren seien bislang startklar.

Hamburg: 562 Neuinfektionen gemeldet

11.49 Uhr: Am Mittwoch sind in Hamburg 562 (gestern: 582) neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Infizierten steigt nun auf 33.874, genesen sind inzwischen 24.800 Menschen. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt in der Hansestadt nun bei 174,3 (Dienstag: 174,7) pro 100.000 Einwohner. 524 Patienten mit Covid-19-Erkrankung (Dienstag: 525) sind derzeit in stationärer Behandlung. 100 Erkrankte (Dienstag: 103) liegen auf einer Intensivstation. Bislang gibt es 483 Todesopfer und damit 31 mehr als gestern gemeldet wurden.

„Stille Nacht“ vom Balkon: Kirche ruft zum Distanz-Singen auf

10.42 Uhr: Zusammen singt man weniger allein: An Heiligabend wollen Tausende Menschen im Norden um 20 Uhr auf dem Balkon, an Fenstern und an Türen das Lied "Stille Nacht" singen. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) unterstütze die Initiative, sagte ein Sprecher in Hannover. Die Botschaft des Heiligen Abends, „Christ, der Retter ist da“, gebe gerade in schweren Zeiten Hoffnung. Zuerst hatte die Nordkirche zu dem ungewöhnlichen Gemeinschaftssingen aufgerufen. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt sprach von einem „tröstenden Zeichen an einem Abend, der stiller sein wird als die Weihnachtsabende, die wir kennen“. Mittlerweile schlossen sich auch andere Landeskirchen an - etwa die Kirche Berlin-Brandenburg-Oberlausitz. Auch der Radiosender NDR 1 Niedersachsen unterstützt das Distanz-Singen, indem er um 20 Uhr eine Instrumentalversion von „Stille Nacht“ zum Mitsingen sendet.

Massenandrang vorm Testzentrum am Hamburger Flughafen

7.06 Uhr: Mächtig was los am Airport in Fuhlsbüttel: Bereits vor Öffnung um 6.30 Uhr warteten hier mehr als 250 Leute auf ihren Corona-Test. Die Schlange zieht sich derzeit mehr als einen halben Kilometer bis zum Eingang des Terminals 2 - Abstandsregeln werden vorbildlich eingehalten, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Es geht stockend voran. Eine Vorab-Registrierung sei sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich. Die PCR-Schnelltests, die für 139 Euro bereits ein Ergebnis nach sechs Stunden liefern, gibt es heute allerdings nicht mehr.

Das waren die Corona-News vom 22. Dezember

32 weitere Corona-Fälle in Güstrower Pflegeheim

21.56 Uhr: Nach mehreren Corona-Fällen in einem Pflegeheim in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) ist dort die Zahl der Infizierten weiter angestiegen. Wie der Landkreis Rostock am Dienstag mitteilt, wurden nach Tests bei 122 Personen 32 weitere Betroffene identifiziert. Am vergangenen Donnerstag waren schon 13 Menschen positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt habe die Ursachenforschung aufgenommen.

Schleswig-Holstein meldet Höchststand an Neuinfektionen – 15 weitere Tote

21.34 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Dienstag 776 neue Corona-Fälle registriert worden – einen derart hohen Wert gab es im nördlichsten Bundesland noch nie. Der bisherige Höchststand an Neuinfektionen war am 17. Dezember gemeldet worden, mit 602 Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun über 100, genau bei 103,1.

Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun 21.824 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Genesenen wird auf 15.800 geschätzt. Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 15 auf 348. In den Krankenhäusern Schleswig-Holsteins werden derzeit 271 Covid-19-Patienten behandelt. 38 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 18 müssen beatmet werden.

Coronavirus-Mutation in Hamburg? Das sagt der Senat

20.08 Uhr: „Es gibt noch keine Hinweise, ob das mutierte Virus nach Hamburg gekommen ist“, sagte Senatssprecherin Julia Offen in der Landespressekonferenz am Dienstag. Die Abstriche der positiv getesteten Flugpassagiere aus Großbritannien, die Sonntag am Hamburg Airport ankamen, würden derzeit auf die Mutation hin untersucht.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hatte vor einigen Tagen vermeldet, dass sich im Südosten des Landes ein neuartige Variante des Coronavirus verbreite. Diese Mutation soll ersten Erkenntnissen zu Folge bis zu 70 Prozent ansteckender sein.

Bisher ist die neuartige Variante des Virus laut des Robert-Koch-Instituts (RKI) nicht in Deutschland nachgewiesen worden. Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité sagte zuvor, dass es durchaus möglich sei, dass das Virus aber bereits in Deutschland angekommen ist.

307 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern – insgesamt mehr als 10.000

18.09 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag 307 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte – damit liegt die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle jetzt bei 10.214. Als genesen gelten 7060 der Betroffenen. Derzeit werden 212 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 51 davon auf Intensivstationen. Die Zahl der gestorbenen Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um 6 auf 127. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank den Angaben zufolge landesweit auf 96,3. Am Dienstag vor einer Woche lag dieser Wert laut Lagus bei 95,1.

Nach Gerichtsbeschluss: Neues Böller-Verbot in Niedersachsen in Kraft getreten

17.26 Uhr: Nachdem das Oberverwaltungsgericht das absolute Feuerwerksverbot in Niedersachsen vergangene Woche gekippt hatte, hat die Landesregierung eine neue Version erarbeitet: Es gilt nun eine Regelung mit örtlichen Verboten. Auf belebten Straßen, Wegen und Plätzen ist nach der am Dienstag in Kraft getretenen Verordnung das Abbrennen von Feuerwerk sowie das Mitführen von Böllern und Raketen verboten. Die Landkreise und großen Städte müssen die entsprechenden Bereiche in Allgemeinverfügungen festlegen. Das neue Feuerwerksverbot betrifft die zum Jahreswechsel verkauften Knaller und Raketen, nicht aber die das ganze Jahr über erhältlichen Knallerbsen, Wunderkerzen und Ähnliches.

Das Ziel sei, angesichts von Corona Menschenansammlungen zu verhindern, die sich traditionell beim Abbrennen von Feuerwerk bildeten, sagte Krisenstabs-Vizechefin Claudia Schröder. Zudem verursache Feuerwerk zum Jahreswechsel in Kombination mit Alkohol regelmäßig zahlreiche Verletzte, die im Krankenhaus behandelt werden müssten. Das Gesundheitswesen stoße angesichts der Corona-Lage aber bereits an seine Grenzen, Raum für eine zusätzliche Belastung durch Feuerwerks-Verletzte gebe es nicht.

Inzwischen zehn Corona-Todesfälle in Kieler Pflegeheim

16.55 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in dem Kieler Alten- und Pflegeheim St. Nicolai Anfang Dezember ist die Zahl der verstorbenen Heimbewohner von acht auf zehn gestiegen. Es handele sich um eine 82-jährige Frau, die am 19. Dezember starb, und um einen 89-jährigen Mann, der am 21. Dezember starb, teilte eine Sprecherin der Stadt am Dienstag in Kiel mit. Nach früheren Angaben der Stadt war Anfang Dezember bei 25 Bewohnern, 12 Mitarbeitern und bei einer Person im privaten Umfeld der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden.

Kurz vor Weihnachten: Hamburg verschärft Besuchsregeln für Pflegeheime

15.18 Uhr: Wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen hat der Hamburger Senat am Dienstag neue Regeln für den Besuch in Pflegeheimen beschlossen: Nur wer einen negativen Corona-Test vorlegt, darf ab Mittwoch, 23. Dezember, Personen in Pflegeeinrichtungen besuchen. Das Testergebnis könne entweder in schriftlicher oder elektronischer Form vorgelegt werden, auch die Durchführung eines Schnelltests vor Ort sei zulässig, heißt es in einer Mitteilung des Senats.

„Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sind in besonderem Maß davon gefährdet, dass sich bei einer Infektion ein schwerer Krankheitsverlauf bis hin zum Tod ergibt. Es muss vor diesem Hintergrund zum Schutz der älteren Menschen ausgeschlossen werden, dass Besucher eine Infektion hineintragen“, begründet der Senat seine Entscheidung.

Einzig über die Weihnachtstage könne es Ausnahmen von der neuen Regel geben, um besondere Härten zu vermeiden, so der Senat weiter. Wenn kein Testergebnis vorgelegt und auch vor Ort kein Schnelltest durchgeführt werden kann, darf ein Besuch unter strenger Einhaltung der Hygienevorschriften trotzdem stattfinden, „sofern durchgängig von den Besuchern eine FFP2-Maske getragen wird“. Eine Ausnahme bestehe darüber hinaus grundsätzlich für die Begleitung Sterbender.

Lage in Hamburger Krankenhäusern angespannt

14.26 Uhr: „Wir haben in den Krankenhäusern weiterhin eine angespannte Lage. Das liegt daran, dass viele Krankenhäuser ihre elektiven Eingriffe noch nicht zurückgefahren haben. Das soll aber in den nächsten Tagen passieren“, sagte Senatssprecherin Julia Offen in der Landespressekonferenz am Dienstag. „Die Krankenhäuser werden mehr Platz für Corona-Patienten frei machen. Wir sind auch in der Lage kurzfristig neue Intensivbetten zu schaffen und das nötige Personal dafür.“

In der nächsten Woche sollen das Amalie-Sieveking-Krankenhaus und das Krankenhaus Groß Sand in Wilhelmsburg wieder an den Start gehen. Beide Krankenhäuser hatten sich aufgrund der hohen Auslastung mit Covid-19-Patienten befristet von der Not- und Unfallversorgung abgemeldet.

1185 neue Corona-Fälle in Niedersachsen – 36 weitere Tote

13.51 Uhr: In Niedersachsen sind am Dienstag 1185 neue Corona-Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Vormittag mitteilte. Die Gesamtzahl der festgestellten Infektionen seit Ausbruch der Pandemie stieg damit auf 96.565. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle mit Corona-Zusammenhang stieg um 36 auf 1693, Der landesweite Sieben-Tage-Wert klettert ebenfalls weiter auf 118.

Corona-Neuinfektionen in Hamburg: 582 neue Fälle gemeldet

12.01 Uhr: Am Dienstag sind in Hamburg 582 (gestern: 301) neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Infizierten steigt nun auf 33.312, genesen sind inzwischen 24.500 Menschen. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt in der Hansestadt nun bei 174,7 (Montag: 158,8) pro 100.000 Einwohner. So hoch war der Wert seit Beginn der Pandemie in Hamburg noch nie! 525 Patienten mit Covid-19-Erkrankung (Montag: 485) sind derzeit in stationärer Behandlung. 103 Erkrankte (Montag: 104) liegen auf einer Intensivstation. Bislang gab es 452 Todesopfer.

Hamburg: Impfung beginnt in Seniorenheimen

8 Uhr: Am Sonntag nach Weihnachten soll laut des NDR in Hamburg mit den Impfungen begonnen werden. Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) teilte schon am vergangenen Freitag mit, dass zunächst mobile Impfteams in den Altenheimen unterwegs sein werden. Für die Stadt sollen 12.000 bis 15.000 Impfdosen vorgesehen sein. Da pro Person zwei Injektionen nötig sind, reicht der Impfstoff erstmal nur für maximal 7.500 Menschen. In Hamburgs Senioren- und Pflegeheimen leben laut NDR rund 16.000 Menschen. Wenn klar ist, wie viele Bewohner pro Heim geimpft werden wollen, könne dort ein Team anrücken. Für jede Impfung sei eine Einverständniserklärung nötig, bei dementen Bewohnern müsste ein gesetzlicher Betreuer unterzeichnen.

Das waren die Corona-News vom 21. Dezember

211 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein – neun weitere Tote

22.19 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Montag 211 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie die Landesbehörden am Abend bekanntgaben. Das war ein etwas niedrigerer Wert als genau eine Woche zuvor (241). Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun 21.048 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Genesenen wird auf 15.500 geschätzt.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg um neun auf 333. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein stieg leicht auf 93,5. In Krankenhäusern wurden den Angaben zufolge 275 Covid-19-Patienten behandelt. 30 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 14 müssen beatmet werden.

Erstmals Ausgangssperre in Niedersachsen verhängt

21.23 Uhr: Im Kreis Bentheim in Niedersachsen ist wegen der hohen Corona-Infektionszahlen (Inszidenzwert am Montag: 210,7) eine nächtliche Ausgangssperre erlassen worden. Die rund 140.000 Einwohner der Grafschaft Bentheim dürfen von Mittwochabend an bis vorerst 12. Januar ihre Häuser und Wohnungen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nicht mehr verlassen, wie der Kreis mitteilte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Hannover ist es erstmal landesweit der Fall, dass eine Kommune in Niedersachsen zu so einem Schritt greift, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Ausgenommen von der Regelung wird Heiligabend, an diesem Tag beginnt die Ausgangssperre erst um 22 Uhr. Ebenfalls ausgenommen sind Wege, die aus beruflichen oder ärztlich notwendigen Gründen unvermeidbar sind. Auch Gassigehen von Einzelpersonen mit dem Hund sei weiter möglich, hieß es.

Landrat Uwe Fietzek (CDU) sagte am Montag: „Wir haben seit Tagen steigende Fallzahlen und noch trauriger: Wir haben ebenfalls eine höhere Zahl an Todesfällen in unserem Landkreis.“ Es gebe keinen Hotspot, sondern ein diffuses Infektionsgeschehen, erklärte ein Landkreissprecher. „Das heißt, wir haben immer noch zu viele Kontakte.“ Derzeit seien rund 1300 Menschen in der Grafschaft in Quarantäne, vor einigen Tagen waren es mehr als 1400.

Hamburgs Politik reagiert auf Impfstoff-Zulassung

20.12 Uhr: Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zur Zulassung des Biontech-Impfstoffes zeigten sich auch Hamburger Politiker erleichtert. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach von einem „Wendepunkt in der Corona-Pandemie“. Jede Impfung schütze vor einer ernsten Erkrankung und das Gesundheitswesen vor der Überlastung. Hamburg sei mit mobilen Teams und einem zentralem Impfzentrum einsatzbereit.

Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) nannte die Empfehlung der EMA eine „wunderbare Nachricht“. Sie sei ein Hoffnungszeichen, „weil die Schutzimpfungen damit in greifbare Nähe rücken. Wir werden damit, beginnend bei den Ältesten und am meisten gefährdeten Personen, mehr Sicherheit vor dem Virus schaffen können.“ Auch Katharina Fegebank (Grüne) zeigte sich zuversichtlich. Es sei ein „bedeutender Schritt“ schrieb sie auf Twitter. „Ich setze sehr darauf, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen. Denn nur gemeinsam können wir Corona ausbremsen!“

105 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern – zwei weitere Tote

18.55 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag 105 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Am Montag vor einer Woche waren es noch 82 neue Fälle. Die Gesamtzahl der landesweit bestätigten Corona-Infektionen liegt damit jetzt bei 9907. Als genesen gelten 6897 der Betroffenen. Derzeit werden 204 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, 51 davon auf Intensivstationen.

Die Zahl der gestorbenen Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg im Vergleich zum Vortag um zwei auf 121. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 97,4. Am Montag vor einer Woche lag dieser Wert laut Lagus noch bei 91,1.

Ministerpräsident Weil: Corona-Hilfen „an Grenze der Möglichkeiten“

18.04 Uhr: Die bisher veranschlagten Corona-Hilfen des Landes Niedersachsen sind nach Einschätzung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) trotz ihrer Belastung für den Haushalt unverzichtbar. Eine nochmalige Ausweitung von Zuschüssen oder Krediten wäre schwierig, sei nach derzeitiger Lage aber wohl auch nicht notwendig, sagte der SPD-Politiker. „Auch das Land Niedersachsen ist in diesem Jahr an die Grenze seiner Möglichkeiten gegangen“, bilanzierte Weil kurz vor dem Jahresende. „Aus dem ersten Jahr der Schuldenbremse ist das Jahr einer historischen Neuverschuldung geworden. Es war aber ausdrücklich richtig, sich so zu verhalten.“ Das Sterben von Unternehmen würde auch zu eklatanten Einnahmeausfällen in den öffentlichen Kassen führen. „Ein Unternehmen, das heute mit staatlicher Unterstützung überlebt und später zur Normalität zurückkehren kann, zahlt auch in Zukunft ein.“

Niedersachsen hatte jüngst etwa das Angebot von Schnellkrediten für Freiberufler sowie kleine und mittlere Firmen in der Corona-Krise bis zur Mitte des kommenden Jahres verlängert. Seit dem Start des Programms am 1. Oktober wurden mehr als 15 Millionen Euro an über 220 Unternehmen ausgezahlt. Über das Vorgängerprogramm (Niedersachsen-Liquiditätskredit) waren bis Ende September mehr als 414 Millionen Euro an über 10.500 Firmen geflossen. Auch die besonders hart getroffene Gastronomie soll zusätzlich unterstützt werden. Kritik gab es daran, dass – wie bereits bei einigen früheren Programmen – ergänzende „Novemberhilfen“ oft noch nicht ausgezahlt wurden und die Antragsformalitäten aus Sicht vieler Betriebe erneut kompliziert waren.

Corona-Ausbruch in Amazon-Verteilzentrum im Norden – 125 Infizierte

17.32 Uhr: Im Amazon-Verteilzentrum in Garbsen bei Hannover sind etwa 125 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Region Hannover am Montag mitteilte. Bis Dienstag sollen bei Reihentests insgesamt knapp 700 Personen getestet werden – die etwa zehn Prozent, die einen Test verweigerten, dürften das Firmengelände nicht mehr betreten, erläuterte Hubert Thole vom Gesundheitsamt. Amazon habe ein gutes bis sehr gutes Hygienekonzept, so Thole. Typische kritische Punkte seien der Raucherbereich und der An- und Abtransport der Beschäftigten. Amazon habe aber die Zahl der Bustouren pro Schicht aufgestockt.

Insgesamt verzeichnete das Verteilzentrum in Garbsen laut der Region Hannover schon 250 Corona-Fälle, rund die Hälfte sei aber bereits aus der Quarantäne entlassen worden. Im Weihnachtsgeschäft sind nach Konzernangaben mehr als 900 Mitarbeiter in Garbsen beschäftigt.

690 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

15.17 Uhr: Die niedersächsischen Landesbehörden melden am Montag 690 neue Corona-Fälle im Land, damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle auf 95.381. 74.975 Personen gelten Schätzungen zufolge als mittlerweile genesen. 14 weitere Menschen starben innerhalb eines Tages an oder mit dem Coronavirus, damit liegt die Zahl der Toten für Niedersachsen jetzt bei 1657. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 114,4.

Corona in Hamburg: 301 Neuinfektionen gemeldet

12.13 Uhr: Am Montag sind in Hamburg 301 (gestern: 309) neue Corona-Fälle registriert worden. Zum Vergleich: am vergangenen Montag wurden 279 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Infizierten steigt nun auf 32.730, genesen sind inzwischen 24.200 Menschen. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt in der Hansestadt nun bei 158,8 pro 100.000 Einwohner. 485 Patienten mit Covid-19-Erkrankung sind derzeit in stationärer Behandlung. 104 Erkrankte liegen auf einer Intensivstation, 84 davon aus Hamburg. Bislang gab es 452 Todesopfer.

Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft kritisiert Corona-Teststrategie

9.40 Uhr: Der Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, hat die Teststrategie in der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Bei ihrer Bekämpfung werde nicht auf Faktenbasis operiert, sagte Felbermayr. Es sei immer noch unklar, wo sich Menschen wirklich infizierten. „Wir haben aus der ersten Welle scheinbar nicht viel gelernt und reagieren in der zweiten mit derselben, mittelalterlichen Methodik“, sagte Felbermayr, der den zweiten pauschalen Lockdown kritisiert.

Bereits im April hätten Volkswirte für mehr Tests geworben, die Politik habe darauf nur mit Zynismus geantwortet. „Ein Monat Lockdown kostet 10 bis 15 Milliarden Euro Steuergeld. Damit kann man gewaltige Testkapazitäten aufbauen und jeden testen – von mir aus auch vor dem Besuch eines Lokals.“ Schuld seien aber nicht einzelne Akteure, sagte der Ökonom, sondern wir seien als Gesellschaft gescheitert.

Unverständlich sei, dass im Sommer viele Schulen nicht mit Lüftungssystem, Computern und Wlan ausgestattet worden seien. Felbermayr sprach von Staatsversagen in manchen Bereichen, insbesondere was den Schutz der vulnerablen Gruppen betreffe. Infektionen erfolgten nicht in großer Zahl in den derzeit geschlossenen Friseur-Geschäften, sondern in den Altenheimen.

Hannover Flughafen: England-Passagiere müssen am Airport schlafen

6.41 Uhr: Wegen der in Großbritannien aufgetauchten neuen Variante des Coronavirus müssen Passagiere, die am Sonntag aus London nach Hannover geflogen sind, noch auf ihre Einreise warten. Für sie wurden für die Nacht auf Montag Feldbetten bereitgestellt. Bis zum Vorliegen des Corona-Testergebnisses müssten sie auf dem Flughafengelände bleiben, sagte eine Sprecherin der Region Hannover. Damit soll verhindert werden, dass die neue Virusart unbemerkt nach Niedersachen einziehe, so Andres Kranz, Leiter des Fachbereichs Öffentliches Gesundheitswesen der Region Hannover. Ingesamt zeigten die Reisenden „ziemlich viel Verständnis für die Maßnahmen“, so Kranz. Eine Frau wolle laut Bundespolizei wieder nach London zurückfliegen. Das Testergebnis wird am Montag erwartet. Ist es negativ, bedeutet das für die betreffenden Passagiere eine zehntägige Quarantäne am Zielort - nach fünf Tagen und einem erneuten negativen Testergebnis kann die Quarantäne vorzeitig enden. Bestätigt sich eine Infektion, bei der unklar ist, ob es sich um die neue Virus-Variante handelt, kommen die Betroffenen in ein besonderes Quarantäne-Hotel, wie Kranz sagte.

Das waren die Corona-News vom 20. Dezember:

157 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

21.54 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden am Sonntag 157 neue Corona-Infektionen gemeldet – deutlich weniger als am Samstag (431 neue Fälle). Landesweit werden aktuell 250 Menschen im Krankenhaus behandelt. 30 Menschen liegen in Schleswig-Holsteins Kliniken auf Intensivstationen, 16 davon werden beatmet.

MeckPomm: 134 Corona-Neuinfektionen gemeldet

18.27 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag 134 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das waren 57 Fälle weniger als am Vortag und 29 Fälle weniger als am Sonntag vergangener Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtete. An Sonntagen und Montagen sind die veröffentlichten Corona-Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Die Zahl der gestorbenen Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion betrug am Sonntag 119. Das sind zwei mehr als am Tag zuvor. In den Krankenhäusern wurden laut Landesamt 208 Covid-19-Patienten behandelt, 17 weniger als am Samstag. 49 von ihnen lagen auf einer Intensivstationen, sechs Patienten weniger als am Vortag. Von den insgesamt 9802 seit Beginn der Pandemie registrierten Corona-Infizierten gelten etwa 6794 als genesen.

Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und in der Landeshauptstadt Schwerin lagen die Sieben-Tage-Inzidenzen mit 188,3 beziehungsweise 160,0 weiter am höchsten. Die Hansestadt Rostock wies mit 29,6 den mit Abstand geringsten Wert auf.

Corona-Demo in Hamburg – aber deutlich kleiner als geplant

16.38 Uhr: Kritiker der Corona-Maßnahmen sind heute trotz Lockdown in Hamburg auf die Straße gegangen. Die rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelten sich von 14 bis 16 Uhr zu einem „Schweigemarsch” auf dem Jungfernstieg. Anfang der Woche war noch von 900 bis 1000 Anmeldungen die Rede. Die Zahl habe sich in den letzten Tagen jedoch deutlich reduziert, wie ein Polizeisprecher gegenüber der MOPO bestätigte. Insgesamt lief die Demonstration laut Polizeiangaben friedlich ab. Die geplanten Gegendemonstrationen wurden abgesagt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Demo am Sonntag. Marius Roeer Foto:

Mehr als 1300 neue Corona-Infektionen in Niedersachsen

15.03 Uhr: Die Neuansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen sind im Vergleich zur Vorwoche weiter gestiegen. Das Landesgesundheitsamt meldete am Sonntag 1344 bestätigte Fälle binnen 24 Stunden. Das waren 206 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um 12 auf 1643, die Gesamtzahl der Infektionen seit Ausbruch der Pandemie betrug 94.692. Der landesweite Sieben-Tage-Wert lag bei 111,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Die Inzidenzwerte steigen auch auf Kreisebene weiter: Die höchsten Werte wies das Land für die Grafschaft Bentheim (220,9), Gifhorn (213,6) und Vechta (191,2) aus. Nur noch 4 der 45 Landkreise und kreisfreien Städte Niedersachsens lagen unter dem als kritisch erachteten Sieben-Tage-Wert von 50.

309 neue Corona-Fälle in Hamburg

12.20 Uhr: Am Sonntag sind in Hamburg 309 neue Corona-Fälle registriert worden, am vergangenen Sonntag wurden 273 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Infizierten steigt damit auf 32.429, genesen sind inzwischen 24.000 Menschen. Die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegt in der Hansestadt nun bei 158,9 pro 100.000 Einwohner. 485 Patienten mit Covid-19-Erkrankung sind derzeit in stationärer Behandlung. 104 Erkrankte liegen auf einer Intensivstation, 84 davon aus Hamburg.

Impfstoff-Bestellung: Schwesig macht sich Sorgen um Menge

11.15 Uhr: Aus einer EU-Bestellung sind vom Biontech/Pfizer-Impfstoff nun 55,8 Millionen statt zunächst vorgesehener 40 Millionen Dosen gesichert, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Daneben wurden über nationale Zusagen auch schon weitere 30 Millionen Dosen reserviert. Neben diesen insgesamt 85,8 Millionen Dosen sind demnach über das EU-Kontingent nun 50,5 Millionen Dosen des Impfstoffes des US-Konzerns Moderna gesichert.

Die gesicherten Mengen werden aber nicht auf einen Schlag, sondern erst nach und nach im Laufe des kommenden Jahres erwartet. Für das erste Quartal 2021 rechnet der Bund zunächst mit 11 bis 13 Millionen Dosen.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigte sich bezüglich der Menge an kurzfristig verfügbarem Impfstoff besorgt: „Ich mache mir Sorgen ob der Impfstoff reicht“. Man müsse es wenigstens in einer ersten Runde schaffen, alle Pflegeheime abzusichern, sagte sie gegenüber dem Fernsehsender „RTL“.

Zahlen aus der zweiten Welle: Hamburger Corona-Tote meist über 80 Jahre alt

10.45 Uhr: Trotz zahlreicher Neuinfektionen auch bei jüngeren Menschen ist das Durchschnittsalter der in Hamburg an Corona gestorbenen Patienten nicht gesunken. „Die verstorbenen Personen sind im Median 82 Jahre alt“, sagte der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin, Prof. Benjamin Ondruschka (36). Das Institut habe bislang bei 452 Toten eindeutig eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache festgestellt. Die meisten Sterbefälle gebe es in der Altersgruppe der 80- bis 90-Jährigen. Es seien deutlich mehr Männer als Frauen an der Virusinfektion gestorben.

Die allermeisten Verstorbenen hätten Vorerkrankungen gehabt. Zum charakteristischen Risikoprofil gehören nach Angaben des Rechtsmediziners Herz- und Gefäßerkrankungen, Diabetes und Übergewicht. Es sei allerdings nicht ungewöhnlich, dass Menschen im Alter zwischen 80 und 90 Jahren derartige Vorerkrankungen hätten. Damit seien sie aber „nicht gleich dem Tode geweiht“.

Die zum Tod führende Erkrankung habe in den untersuchten Fällen mit der Corona-Infektion begonnen. Nur in Einzelfällen seien jüngere Menschen mit nur gering ausgeprägten Vorerkrankungen an Covid-19 gestorben. Auf diese Fälle will sich sein Team im kommenden Jahr konzentrieren: es sollen alle von den Hamburger Gesundheitsämtern gemeldeten Sterbefälle im Zusammenhang mit Corona evaluiert werden.

Das waren die Corona-News vom 19.12.:

431 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.22 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden am Samstag 431 neue Corona-Fälle gemeldet, wie die Landesbehörden am Abend mitteilten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 93,1. 236 Personen müssen derzeit mit einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern behandelt werden, davon 29 auf Intensivstationen. 15 Personen werden aktuell beatmet.

Corona-Impfung soll bald starten: 40.000 Impfdosen für Niedersachsen

20.18 Uhr: Niedersachsen bekommt für den Start der Corona-Impfungen voraussichtlich etwa 40.000 Impfdosen. „Wahrscheinlich werden wir zunächst 20.000 Personen impfen können. Mittel- und langfristig entscheidend wird aber sein, dass wir jede Woche kontinuierlich Impfstoffe bekommen“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Hannover am Samstag. „Wir gehen gerade zu Beginn von sehr wenigen Impfdosen aus. Jede impfberechtigte Person benötigt für einen ausreichenden Impfschutz zwei Impfungen im Abstand vom 21 Tagen.“ Die Beschaffung des Impfstoffes liegt in den Händen des Bundes.

„Wir sind sehr gut vorbereitet, die 50 Impfzentren im Land stehen und sind ebenso wie die mobilen Teams einsatzbereit“, sagte die Sprecherin. Die ersten Impfungen sollen vom 27. Dezember an Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen. Demnach organisieren die Landkreise, welche Dienste in die Pflegeheime kommen, um Bewohner zu impfen.

191 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern – drei weitere Tote

18.44 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag 191 neue Corona-Fälle gemeldet worden, das sind 57 Fälle weniger als am Vortag und 8 Fälle weniger als am Samstag vergangener Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtet. Die 7-Tage-Inzidenz sank von 97,4 am Freitag auf 94,6 am Samstag. Am vergangenen Samstag hatte der Wert 83 betragen.

Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Personen betrug am Samstag 117. Das sind drei mehr als am Tag zuvor. In den Krankenhäusern wurden laut Landesamt 225 Covid-19-Patienten behandelt, 4 mehr als am Vortag. Davon lagen 55 auf Intensivstationen, ein Patient weniger als am Vortag. Von den insgesamt 9668 registrierten Corona-Infizierten gelten etwa 6679 als genesen.

Run auf Corona-Tests – Hamburger Testzentren teilweise ausgebucht

16.18 Uhr: Kurz vor Weihnachten ist der Bedarf an Corona-Tests bei den Hamburgern offenbar groß. Einzelne Testzentren stoßen bereits an ihre Kapazitätsgrenzen. „Wir erleben eine stark steigende Nachfrage, besonders in den Nachmittags- und Abendstunden“, sagte eine Sprecherin des Testanbieters „Centogene“. Das Unternehmen mit Sitz in Rostock betreibt in Hamburg ein Testzentrum am Flughafen.

Im bundesweiten Vergleich sei die Auslastung des Hamburger Testzentrums allerdings geringer: Laut Centogene-Website muss man in Hamburg bis zu anderthalb Stunden warten, um getestet zu werden – am Frankfurter Flughafen kann das derzeit bis zu sechs Stunden dauern.

Der private Anbieter, der auf dem Spielbudenplatz Gurgeltests anbietet, ist bereits bis zum 27. Dezember ausgebucht. Auch das Testzentrum des Roten Kreuzes in Hamm hat erst nach Weihnachten wieder Kapazitäten.

Andere kommerzielle Anbieter in Hamburg gaben hingegen an, dass sie vor dem Fest noch Kapazitäten frei hätten. So verzeichnet „DasLab“ eigenen Angaben zufolge bisher nur eine geringe Nachfrage. Bis zu 20 Menschen testet das Unternehmen demnach täglich in Hamburg-Barmbek. Das sei weniger als die Hälfte von dem, wofür das Labor ausgelegt worden sei, sagte Mitgründer Daniel Fallscheer.

1613 neue Corona-Fälle in Niedersachsen – 45 weitere Tote

14.56 Uhr: In Niedersachsen sind am Samstag 1613 neue Corona-Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt meldete. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages wurde mit 45 angegeben. Allein seit Montag wurden damit 211 Corona-Tote gezählt. Die 7-Tage-Inzidenz für Niedersachsen stieg auf 109,2.

Hamburger Sozialbehörde meldet 525 Neuinfektionen

12.50 Uhr Die Hamburger Sozialbehörde meldet neue Zahlen: Im Vergleich zum Vortag wurden in Hamburg 525 weitere Fälle von Infektionen bestätigt (Stand: Samstag, 19. Dezember). Die 7-Tages-Inzidenz für Hamburg liegt bei 157 (bundesweit: 190). Gestern lag der Hamburger Inzidenzwert noch knapp unter 150.

Seit Pandemiebeginn wurde das Virus bei 32.120 Hamburgern nachgewiesen, davon sind aktuell 8.220 Personen erkrankt, 23.900 gelten als geheilt.

Das Robert-Institut meldet für Hamburg am Samstag 14 Todesfälle binnen eines Tages, was die Gesamtzahl auf 528 erhöht. Der Senat gibt die Anzahl der Personen, bei denen nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin die COVID-19-Infektion als todesursächlich festgestellt wurde, mit 452 an.

Das waren die News vom 18.12.:

508 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.37 Uhr: In Schleswig-Holstein wurden am Freitag 508 neue Corona-Fälle gemeldet, wie die Landesbehörden am Abend mitteilten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 93,8. 212 Personen müssen derzeit mit einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern behandelt werden, davon 30 auf Intensivstationen. 16 Personen werden aktuell beatmet.

Hamburg bekommt weniger Impfstoff als erhofft

20.54 Uhr: Hamburg erhält voraussichtlich weniger Impfstoff als zunächst erhofft, sagte Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard am Freitag bei der Vorstellung des fertiggestellten Impfzentrums in den Messehallen. Dennoch: Die Corona-Schutzimpfungen sollen zwischen Weihnachten und Neujahr starten. „Wir erwarten mindestens mehrere Tausend Impfdosen, und davon werden zuerst die Hamburgerinnen und Hamburger Gebrauch machen können, die nach Empfehlung der ständigen Impfkommission zum Beispiel stationär in der Altenpflege leben und/oder betreut werden und/oder da arbeiten“, erklärte Leonhard. Aufgrund der noch geringen Verfügbarkeit des Impfstoffes werde es mindestens einige Wochen dauern, bis alle Impfwilligen aus dieser dringlichsten Gruppe versorgt seien. Bis der Impfstoff für alle Menschen verfügbar sei, dürften noch Monate vergehen.

Corona-Lage an Hamburgs Schulen – die aktuellen Zahlen

20.15 Uhr: Am Donnerstag wurden an Hamburger Schulen 54 neue Corona-Fälle registriert, die sich auf insgesamt 35 Schulen verteilen, 39 Infektionen entfielen auf Schülerinnen und Schüler sowie 15 auf Schulbeschäftigte. Dabei handelt es sich meist jeweils um einzelne Infektionen pro Schule, lediglich an der Stadtteilschule Am Heidberg wurden sieben Neuinfektionen gemeldet, an der Stadtteilschule Hamburg-Mitte vier und an der Stadtteilschule Wilhelmsburg sechs. Im Wochenvergleich ist die Anzahl der Neuinfektionen damit um 11 Prozent gestiegen. Die Gesundheitsämter haben eine Klasse in präventive Quarantäne versetzt.

248 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern – drei weitere Tote

18.24 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag 248 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das sind 26 Fälle weniger als am Freitag vergangener Woche, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) berichtet. Die 7-Tage-Inzidenz sank leicht von 99,6 am Donnerstag auf 97,4. Drei Menschen starben binnen 24 Stunden an oder mit dem Coronavirus, so dass die Zahl der Todesfälle im Land seit Beginn der Pandemie jetzt bei 114 liegt. In Krankenhäusern werden laut Landesamt 221 Covid-19-Patienten behandelt, 27 mehr als am Vortag. Davon liegen 56 auf Intensivstationen, vier mehr als am Vortag. Von den insgesamt 9477 registrierten Corona-Infizierten gelten etwa 6521 als genesen.

Hamburg: Bahn verteilt gratis FFP2-Masken an Fahrgäste

17.02 Uhr: Die Deutsche Bahn will über die Weihnachtsfeiertage unter anderem am Hamburger Hauptbahnhof FFP2-Masken an Fahrgäste verteilen, die zu Risikogruppen gehören. Vor allem älteren Fahrgästen sollen die Masken, die einen höheren Schutz für den Träger gewährleisten sollen als Stoff- oder OP-Masken, ausgehändigt werden, aber auch jüngere Menschen, die etwa gesundheitlich vorbelastet sind, sollen eine Maske erhalten können. Das Alter werde nicht kontrolliert, hieß es, die Ausgabe erfolge nach Augenmaß. Die Masken würden ab sofort an den Bahnsteigen vor dem Einsteigen ausgeteilt, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Neben Hamburg erfolgt die Ausgabe auch an den Hauptbahnhöfen in Berlin, Bremen, Dortmund, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg und Stuttgart.

Gericht kippt Feuerwerksverbot in Niedersachsen

13.31 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat das Feuerwerksverbot in der niedersächsischen Corona-Verordnung vorläufig außer Vollzug gesetzt. Ein derart umfassendes Verbot sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Gerichts (Az.: 13 MN 568/20).

Die neue Fassung der Corona-Verordnung verbietet in Paragraf 10a nicht nur den Verkauf, sondern auch das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern und anderen pyrotechnischen Gegenständen. Das Verbot sollte landesweit seit dem vergangenen Mittwoch bis zum 10. Januar 2021 gelten.

Dagegen hatte sich ein Antragssteller, der in einer niedersächsischen Gemeinde lebt, am Mittwoch mit einem Normenkontrolleilantrag gewandt. Er hatte geltend gemacht, dass das Feuerwerksverbot keine notwendige Infektionsschutzmaßnahme sei. Insbesondere sei nicht nötig, dass es sich umfassende auf alle Arten von Feuerwerkskörpern und alle Orte erstrecke.

Der 13. Senat des OVG gab dem Antrag statt des Klägers statt – um wen genau es sich dabei handelt, wurde zunächst nicht bekannt. Nach Auffassung der Richter dürften mit Infektionsschutzmaßnahmen nur „infektionsschutzrechtlich legitime Ziele“ verfolgt werden, wie die Bevölkerung vor einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus zu schützen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.

Dazu zählten aber nicht die Gefahren, die sich aus dem Umfang mit Feuerwerkskörpern ergäben. Deswegen sei das Böllerverbot zum Erreichen der infektionsschutzrechtlichen Ziele kaum geeignet, nicht erforderlich und auch nicht angemessen.

Zwar habe der Umgang mit Feuerwerkskörpern gerade in der Silvesternacht in der Vergangenheit zu zahlreichen Verletzungen geführt. Dies sei auch in diesem Jahr zu erwarten. Allerdings reduzierten diese kurzzeitig gebundenen Behandlungskapazitäten nicht die erforderlichen Kapazitäten zur Behandlung von Covid-19-Patienten.

Zudem sei ein umfassendes Verbot aller Arten von Feuerwerkskörpern nicht erforderlich, argumentierten die Richter. So hätten beispielsweise Wunderkerzen, Knallerbsen und Tischfeuerwerk nicht das Potenzial, die Ansammlung einer größeren Zahl von Personen zu provozieren.

Ein landesweites Verbot von Feuerwerkskörpern – also nicht nur ein Verbot an publikumsträchtigen Plätzen – sei ebenfalls nicht erforderlich. Dafür habe das Land Niedersachsen keine überzeugende Begründung präsentiert. Das Verbot habe ersichtlich gravierende negative wirtschaftliche Auswirkungen auf die Hersteller von Pyrotechnik. Zudem werde die allgemeine Handlungsfreiheit beeinträchtigt. Der Beschluss zu dem Eilantrag ist laut OVG unanfechtbar.

1609 Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen – 26 Todesfälle

12.24 Uhr: Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen liegt weiter auf hohem Niveau. Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitag 1609 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Das sind etwas mehr als am Freitag vor einer Woche (1536).

Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages wurde mit 26 angegeben. Allein seit Montag wurden damit 166 Corona-Tote gezählt. Das entspricht rund zehn Prozent aller Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie seit Ausbruch des Virus.

Der Sieben-Tage-Wert für Niedersachsen ging leicht zurück auf 104,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Er liegt damit aber immer noch deutlich über dem als für die Nachverfolgung der Kontakte der Infizierten kritisch erachteten Wert von mehr als 50. Die höchsten Werte hatten laut Landesgesundheitsamt die Stadt Delmenhorst (188,2) sowie die Landkreise Grafschaft Bentheim (186,6) und Vechta (184,2).

Corona-Neuinfektionen in Hamburg: 547 neue Fälle

11.39 Uhr: Erneut gibt es in Hamburg viele Neuinfektionen. Am Freitag hat die Stadt 547 Neuinfektionen vermeldet. Zum Vergleich: Am Donnerstag waren es 485 Neuinfektionen, am Mittwoch 569, am Dienstag 279. Am Freitag vor einer Woche lag die Zahl bei 418 Neuinfektionen.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Hansestadt liegt damit wie am Vortag bei 149,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Bestätigte Fälle gibt es in Hamburg inzwischen 31.595 – geheilt seien davon bereits 23.700. Die Zahl der Corona-Toten liegt laut Gesundheitsbehörde bei 426 (Stand 15.12).

491 Fälle (Vortag: 474) werden zurzeit stationär in den Krankenhäusern und Kliniken behandelt, davon sind 101 (Vortag: 96) auf Intensivstationen – mit Stand 17. Dezember.

UKE-Chef ist wegen Corona besorgt

10.52 Uhr: Der Direktor der Klinik für Intensivmedizin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, blickt angesichts der Infektionszahlen mit Sorge auf die nächsten Wochen. Noch habe das UKE zwar freie Betten, aber das könne sich schnell ändern, sagte der Mediziner der „Bild“-Zeitung. Zum einen müssten auch intensivpflichtige Patienten mit anderen Erkrankungen versorgt werden. Zum anderen sei auch eine bundesweite Verteilung der Patienten nicht ausgeschlossen, wenn sich die Situation in anderen Bundesländern zuspitze.

Zudem sei er „wirklich beunruhigt“ wegen der geplanten Lockerungen an Weihnachten. „Überall dort, wo sich über die Feiertage viele Menschen treffen, bei Familienbesuchen und damit verbundenen Reisen quer durchs Land, steigt das Risiko für neue Infektionsketten. Daher gehe ich zurzeit nicht davon aus, dass ein Lockdown bis 10. Januar ausreicht, um die Situation zu entspannen.“

In Hamburg sind die Corona-Infektionszahlen in den vergangenen Tagen stetig gestiegen. Die Inzidenz – also die Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen – lag am Donnerstag der Gesundheitsbehörde zufolge bei 149,6.

Virologe Schmidt-Chanasit warnt: Schnelltests nicht selbst machen

8.20 Uhr: Kurz vor Weihnachten warnt Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Tropeninstitut davor, sich mit selbst organisierten Schnelltests auf Corona zu testen. „Es kommt immer darauf an, wer die Schnelltests macht. Wenn Sie ohne wirkliches Hintergrundwissen den Test durchführen, dann kann das zu vielen Problemen führen“, sagte Schmidt-Chanasit der Deutschen Presse-Agentur. Im schlimmsten Fall teste man sich negativ, obwohl man hoch ansteckend sei.

Schnelltests können in Hamburg nach Angaben der Gesundheitsbehörde nicht unmittelbar von Privatpersonen gekauft werden. Nur öffentliche Einrichtungen wie Altenheime, Krankenhäuser oder Schulen können demnach die Tests beziehen. Ob sich einzelne Hamburger die Tests aus dem Bekanntenkreis organisiert haben, konnte die Behörde auf dpa-Anfrage nicht bestätigen. In Österreich gab es zuletzt einen großen Ansturm auf die Schnelltests, die dort frei erhältlich sind, wie der ORF berichtete.

„Allein schon der Nasen-Rachenabstrich gestaltet sich für Laien sehr schwierig“, sagte Schmidt-Chanasit. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt, sich ausschließlich von Fachpersonal testen zu lassen – beispielsweise am Testzentrum am Flughafen. Dort kosten die Schnelltests laut Anbieter bis zu 80 Euro. Das Ergebnis hat man demnach in 90 Minuten.

Laut Schmidt-Chanasit gibt es noch ein weiteres Problem: Nach einem negativen Schnelltest hat man nur wenige Stunden, in denen man tatsächlich sicher sein kann, dass man nicht auch infektiös ist, wie der Virologe erklärt. Bei einem PCR-Test sei dieser Zeitraum bis zu einem Tag lang, „weil er wesentlich empfindlicher ist als der Schnelltest“. Der Virologe empfiehlt, sich vor dem Fest in Quarantäne zu begeben. „Wenn das nicht geht, sollte man sich unmittelbar vor dem Fest noch mal testen lassen“.

Das waren die News vom 17. Dezember:

Hamburg: Knapp die Hälfte aller Kinder trotz Lockdowns in Kitas

22.01 Uhr: Trotz des seit Mittwoch geltenden Corona-Lockdowns sind die Hamburger Kitas noch vergleichsweise gut besucht. Etwa 42 Prozent der Kinder würden weiterhin in den Kindertagesstätten betreut, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD).

Man habe sich in Hamburg entschieden, die Kitas offen zu lassen, um es Eltern in wichtigen Berufen zu ermöglichen, zur Arbeit zu gehen. Dabei sei bewusst auf die Einschränkung „systemrelevant“ verzichtet worden. Allerdings appellierte Leonhard an die Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen, wenn es möglich sei.

602 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.33 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Donnerstag 602 neue Corona-Fälle registriert worden, wie die Landesbehörden am Abend mitteilten. Damit hat sich die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag (322) fast verdoppelt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 91,3. 201 Personen werden derzeit mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt, davon 29 auf Intensivstationen. 16 Patienten müssen beatmet werden.

Schwesig: Mecklenburg-Vorpommern startklar für Corona-Schutzimpfungen

20.54 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern ist nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für den Start der Corona-Schutzimpfungen gerüstet. „Unsere Impfzentren stehen bereit. Wir können loslegen. Jetzt muss der Impfstoff kommen“, sagte die Regierungschefin am Donnerstag bei einem Besuch des Impfzentrums in Schwerin. Landesweit seien zwölf solcher Zentren eingerichtet worden und einsatzbereit.

Zunächst würden aber mobile Teams in Pflegeheimen mit den Impfungen beginnen, da dort das Risiko für schwere Krankheitsverläufe am größten sei, sagte Schwesig. Nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) soll die Impfkampagne am 27. Dezember im Rahmen eines europaweiten Impftages beginnen. „Mecklenburg-Vorpommern wird sich beteiligen“, kündigte Glawe an.

Die Kritik, es fehle eine Gesamtstrategie gegen die Pandemie, wies die Regierungschefin zurück. Die Langzeitstrategie sei darauf gerichtet gewesen, „durchzukommen, bis der Impfstoff kommt, und nicht auf die Durchseuchungstheorie zu setzen“. Bis zu einer ausreichenden Durchimpfung sei es aber weiterhin dringend geboten, mit Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen die Infektionsgefahr einzudämmen. „Am wichtigsten ist, dass sich jeder selbst an die Regeln hält. Denn wir sehen, die meisten Infektionen entstehen im familiären Umfeld“, sagte Schwesig.

Hamburg-Marathon auch für April 2021 abgesagt

20.07 Uhr: Der Hamburg-Marathon wird, nachdem er 2020 bereits zweimal verschoben wurde, auch am 25. April 2021 nicht stattfinden, teilte der Veranstalter am Donnerstag nach Rücksprache mit den Hamburger Behörden mit. „Wir stehen hierzu bereits seit einiger Zeit in sehr konstruktiven Gesprächen. Vor allem gilt es, Fragen zu etwaigen Terminüberschneidungen auch zu anderen Branchen zu klären“, so Cheforganisator Frank Thaleiser. Daher wurde auch noch kein alternatives späteres Datum genannt. „Wir sind sehr optimistisch, dass dieser Prozess bis Ende Januar erfolgreich abgeschlossen sein wird und wir dann für den Marathon 2021 eine neue Terminoption mit realistischer Perspektive präsentieren können“, betonte Thaleiser.

Aktuelle Zahlen: So ist die Corona-Lage an Hamburgs Schulen

19.44 Uhr: Am Mittwoch wurden 64 neue Corona-Fälle an insgesamt 49 Hamburger Schulen gemeldet, 46 entfielen auf Schülerinnen und Schüler und 18 auf Schulbeschäftigte. Dabei handele es sich meist um einzelne Infektionen pro Schule, teilte die Schulbehörde mit. An der Berufsbildenden Schule BS 15 wurden drei Neuinfektionen gemeldet, an der Grundschule Am Heidberg vier, an der Grundschule Rahewinkel und der Grundschule Mendelsohnstraße jeweils drei. Im Wochenvergleich ist die Anzahl der Neuinfektionen damit um 14 Prozent gestiegen. Die Gesundheitsämter haben vier Klassen in präventive Quarantäne versetzt.

275 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

18.31 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag 275 neue Corona-Fälle registriert worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte. Da der Wert erneut über dem in der Vorwoche lag, stieg auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Sie erreicht aktuell 99,6. Sollte ein Infektionsniveau von mehr als 100 über mehrere Tage anhalten, werden die Kontaktbeschränkungen im Nordosten weiter verschärft. Dann soll sich nach den Vorgaben der Landesregierung eine Familie mit nur noch einer weiteren Person treffen dürfen.

Zwei Menschen starben binnen 24 Stunden an oder mit dem Coronavirus, so dass die Zahl der Todesfälle im Land auf 111 stieg. In den Krankenhäusern wurden laut Landesamt 194 Covid-19-Patienten behandelt, 14 mehr als am Vortag. Davon lagen 52 auf Intensivstationen, fünf mehr als am Vortag. Von den insgesamt 9229 registrierten Corona-Infizierten gelten etwa 6400 als genesen.

Mecklenburg-Vorpommern: Saftiges Bußgeld bei Verstößen gegen Böllerverbot

17.34 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie ist das Böllern an diesem Silvester vielerorts verboten – auch in Mecklenburg-Vorpommern. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss hier besonders tief in die Tasche greifen: Bis zu 1000 Euro werden bei Verstößen gegen das Böllerverbot fällig, teilte das Innenministerium am Donnerstag in Schwerin mit.

Zunächst war ein Bußgeldrahmen von 50 bis 100 Euro angekündigt worden, nun sind es 50 bis 1000 Euro. „Die Sanktionsmöglichkeiten wurden noch einmal angehoben, um ein deutliches Signal zu senden. Wer trotz aller Verbote gegen die Silvesterregelungen verstößt, tut dies bewusst“, erklärte Innenminister Torsten Renz (CDU).

Bittere Zahlen: So stark bremst der Lockdown das Weihnachtsgeschäft

14.52 Uhr: Angesichts des erneuten Lockdowns hat der Handelsverband Nord seine Umsatzprognose für das Weihnachtsgeschäft um sieben Prozent gesenkt. Für Schleswig-Holstein rechnet der Verband nun noch mit 3,6 Milliarden Euro, für Hamburg 2,59 Milliarden und für Mecklenburg-Vorpommern 1,58 Milliarden Euro Umsatz. Für das gesamte Jahr 2020 werde ein Minus von 0,1 Prozent erwartet, teilte der Handelsverband Nord am Donnerstag in Kiel mit.

Während der Online-Handel und der Lebensmittelbereich gute Geschäfte machten, sei es für viele andere Branchen hart, dass sie jetzt mitten im Weihnachtsgeschäft, der umsatzstärksten Zeit des Jahres, zusperren müssten. Die aktuellen Verluste vieler Unternehmen lägen bei 50 Prozent und mehr. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord, Dierk Böckenholt, forderte ausreichend finanzielle Unterstützung für die von der Schließung betroffenen Unternehmen. Die Läden müssten wie die Gastronomiebetriebe behandelt werden.

Hamburg: Wieder viele Corona-Neuinfektionen

11.56 Uhr: Erneut gibt es in Hamburg viele Neuinfektionen. Am Donnerstag hat die Stadt 485 Neuinfektionen vermeldet. Zum Vergleich: am Mittwoch waren es 569, am Dienstag 279. Am Donnerstag vor einer Woche lag die Zahl bei 506 Neuinfektionen.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Hansestadt liegt damit bei 149,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Am Vortag: 150,8). Bestätigte Fälle gibt es in Hamburg inzwischen 31.048 – geheilt seien davon bereits 23.300. Die Zahl der Corona-Toten liegt laut Gesundheitsbehörde bei 426 (15.12).

474 Fälle (Vortag: 459) werden zurzeit stationär in den Krankenhäusern und Kliniken behandelt, davon sind 96 auf Intensivstationen – mit Stand 16. Dezember.

Höchstwerte bei Corona-Infektionen und Todesfällen in Niedersachsen

11.43 Uhr: Die nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen sind noch einmal sprunghaft angestiegen. Das Landesgesundheitsamt meldete am Donnerstag einen Rekordwert von 1974 neuen Fällen im Vergleich zum Vortag. Der bisherige Höchststand vom 20. November mit 1633 Fällen wurde damit deutlich übertroffen.

Auch die Zahl der im Zusammenhang mit Corona gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages war mit 49 am Freitag so hoch wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Höchststand war erst zwei Tage zuvor mit 44 Fällen gemeldet worden. Das Gesundheitsamt weist allerdings darauf hin, dass sich die Fälle nicht alle auf den jeweiligen Vortag beziehen müssen, auch Nachmeldungen seien möglich.

Der Sieben-Tage-Wert für Niedersachsen stieg auf 105,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Als kritisch für die Nachverfolgung der Kontakte der Infizierten wird ein Wert von mehr als 50 erachtet. In den Regionen wiesen den Angaben zufolge der Landkreis Cloppenburg (190,4) und die Stadt Delmenhorst (188,2) die höchsten Werte aus.

Corona in Hamburg: Immer weniger Intensivbetten frei

9.38 Uhr: Die Lage auf Hamburgs Intensivstationen wird mit den steigenden Corona-Infektionszahlen immer angespannter. Von 581 vorhandenen Intensivbetten in Hamburg sind derzeit noch 92 Betten frei. Das geht aus dem Online-Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor. Demzufolge müssen mit Stand Donnerstagmorgen mehr als die Hälfte der erwachsenen 98 Corona-Patienten auf Intensivstation von Hamburger Kliniken invasiv beatmet werden.

Dem Intensivregister zufolge sind in der Asklepios-Klinik in St. Georg, im katholischen Marienkrankenhaus, in der Schön-Klinik in Eilbek, im Evangelischen Amalie-Sieveking-Krankenhaus in Volksdorf sowie im Asklepios-Westklinikum in den intensivmedizinischen Bereichen mit invasiver Beatmung bereits keine Betten mehr frei. An vielen anderen Standorten stehen die Ampeln bereits auf Gelb.

Zuvor hatte NDR 90,3 berichtet. Demzufolge müssten Ärztinnen und Ärzte manchmal stundenlang mit ihren Kolleginnen und Kollegen in anderen Krankenhäusern reden, um doch noch ein freies Intensiv-Bett für einen Patienten zu finden. Und Kliniken, die noch Kapazitäten haben, würden darum kämpfen, die Reserven nicht herzugeben, um nicht selbst in Bedrängnis zu geraten, wie der NDR weiter berichtete.

Erst am Mittwochabend hatten mehrere Mitarbeiter von Hamburger Kliniken auf die enorme Arbeitsbelastung derzeit aufmerksam gemacht. „Die Kollegen sind am absoluten Limit“, sagte eine Mitarbeiterin der Asklepios-Klinik St. Georg beispielsweise. Zudem sei Schutzkleidung zum Teil nicht ausreichend vorhanden oder mangelhaft und es gebe Personalmangel.

Hamburgs Eltern unter Druck: Heftige Kritik nach „Lockdown-Durcheinander” an Schulen

7.04 Uhr: Die Eltern-Initiative „Familien in der Krise” hat „das Lockdown-Durcheinander an Hamburger Schulen” kritisiert. Nach den Worten von Schulsenator Ties Rabe (SPD) sollten die Eltern entscheiden, ob ihr Kind während des Lockdowns in der Schule am Unterricht teilnimmt oder zu Hause lernt. Was viele Familien zu Wochenbeginn von den Schulen präsentiert bekamen, klang aber ganz anders, sagte Mitbegründerin Anna-Maria Kuricová am Mittwoch in Hamburg. Schüler sollten demnach möglichst zu Hause bleiben, es gebe lediglich eine Notbetreuung.

„Uns liegen Elternbriefe vor, in denen die Familien von den Schulen dazu aufgefordert werden, solidarisch zu sein, die Notbetreuung möglichst nicht in Anspruch zu nehmen und ihre Kinder zu Hause zu lassen”, sagte Kuricová. Damit würden Eltern stark unter Druck gesetzt – auch moralisch. Es wäre sicher geordneter abgelaufen, hätte man die Konzepte für Wechselunterricht an den weiterführenden Schulen für die älteren Jahrgänge aus der Schublade geholt.

„Wir appellieren an den Hamburger Senat, die Situation von Familien, Kindern und Jugendlichen im Blick zu behalten und die Schulen zurück in den Regelbetrieb zu bringen”, forderte Kuricová. Bei vielen Eltern lägen die Nerven nach neun Monaten Pandemie längst blank. Weitere Belastungen seien unbedingt zu vermeiden. „Keinesfalls darf dieser Zustand an Schulen über den 10. Januar hinaus so anhalten”, meinte Kuricová.

Tatsächlich nimmt nach Angaben der Schulbehörde nur ein sehr geringer Anteil der Schüler an den Präsenzangeboten teil (siehe Meldung von gestern, 15.59 Uhr).

Das waren die Corona-News vom 16. Dezember:

322 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.57 Uhr: In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung vom Mittwoch innerhalb eines Tages 322 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren weniger Neuinfektionen als am Vortag (486) und etwas mehr als genau eine Woche zuvor (297). Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – sank leicht und liegt demnach landesweit bei 85,6.

Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein nun 19.139 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. 308 Menschen mit einer Infektion starben bisher. Das waren sieben mehr als am Dienstag. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 194 Covid-19-Patienten behandelt; 29 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 18 müssen beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 14 400 geschätzt.

MeckPomm: Wieder mehr als 300 Corona-Neuinfektionen – sieben Tote an einem Tag

19.18 Uhr: Am zweiten Tag in Folge sind in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 300 Corona-Infektionen gemeldet worden. Mit 317 lag die Zahl am Mittwoch nur leicht unter dem bisherigen Rekord von 323 am Dienstag. Sieben Menschen starben binnen 24 Stunden an oder mit dem Virus, so dass die Zahl der Todesfälle auf nunmehr 109 stieg, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock mitteilte (Stand: 16.44 Uhr).

In den Krankenhäusern des Landes wurden demnach 180 Covid-Patienten behandelt, drei mehr als am Vortag. Davon lagen 47 davon auf Intensivstationen, neun mehr als am Vortag. Bundesweit starben binnen 24 Stunden 952 Personen - ein trauriger Höchstwert im bisherigen Verlauf der Pandemie.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land kletterte weiter nach oben und erreichte 97,3 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Sollte der Wert von 100 für mehrere Tage überschritten werden, will die Landesregierung die Kontaktbeschränkungen verschärfen. Dann sollen sich die Mitglieder eines Hausstandes nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen.

Am ernstesten ist die Infektionslage weiterhin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, für den am Mittwoch ein Inzidenzwert von 155,8 gemeldet wurde. In Schwerin liegt er bei 148,5. Die niedrigsten Werte weisen die Stadt Rostock mit 19,1 und der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 48,5 auf. Im Landkreis Rostock stieg die Inzidenz weiter auf 64,4. Dort wurden in einem Pflegeheim in Zapkendorf bei Güstrow 19 weitere Corona-Nachweise geführt. Nach Angaben des Landkreises sind da nunmehr 29 Infektionen bei Bewohnern und 15 bei Mitarbeitern festgestellt worden.

51 Corona-Neuinfektionen an Hamburgs Schulen registriert

17.15 Uhr: An Hamburgs Schulen sind am Dienstag 51 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Von den Infizierten sind 38 Schüler und 13 Schulbeschäftigte an insgesamt 41 Schulen, teilte die Schulbehörde am Mittwoch mit. Dabei handele es sich meist jeweils um einzelne Infektionen pro Schule. Im Wochenvergleich sei die Anzahl der Neuinfektionen damit um 17 Prozent gestiegen. Die Gesundheitsämter haben eine Klasse in präventive Quarantäne versetzt.

Insgesamt haben zurzeit 202 Schulen 464 Menschen mit einer Corona-Infektion gemeldet, das sind 31 mehr als am letzten Schultag. Betroffen sind 359 Schüler (0,1 Prozent der Gesamtschülerschaft) sowie 105 Schulbeschäftigte (0,3 Prozent aller Beschäftigen an Schulen). In Quarantäne befänden sich derzeit 95 Klassen (von rund 9500 Klassen) sowie 311 Schulbeschäftigte.

So viele Kinder gehen vor und nach den Weihnachtsferien in die Schule

15.59 Uhr: Die Schulbehörde hat bei 42 Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien in ganz Hamburg erfragt, wie viele Schüler in den Unterrichtstagen vor und nach den Weihnachtsferien an den Präsenzangeboten teilnehmen wollen.

Das Ergebnis: Nur wenige Kinder werden in der Schule erscheinen. „Erwartungsgemäß ist dieser Anteil an den Grundschulen etwas höher, weil für junge Schülerinnen und Schüler ein höherer Betreuungsbedarf besteht. Das entspricht den Erfahrungen aus der Zeit des ersten Lockdowns“, heißt es von der Schulbehörde.

Der Anteil der an Präsenzangebot teilnehmenden Schüler im Überblick:

16. bis 18. Dezember 2020 (3 Schultage)

Grundschulen 15,3%

Gymnasien: 2,0%

Stadtteilschulen: 4,2%

5. bis 8. Januar 2021 (4 Schultage)

Grundschulen 17,4%

Gymnasien: 2,3%

Stadtteilschulen: 5,9%

Die regulären Weihnachtsferien sind vom 19. Dezember 2020 bis einschließlich 4. Januar 2020.

Voraussichtlich am 5. Januar 2021 wird die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin über die Regelungen nach dem 10. Januar 2021 beraten.

Tschentscher: Impfstoff gibt „Hoffnung und Zuversicht“

14.39 Uhr: „Sobald der erste Impfstoff Hamburg erreicht, können wir ihn einsetzen, um die Menschen besser vor Corona zu schützen. Das ist eine positive Nachricht, die uns Hoffnung und Zuversicht gibt“, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch in einer Regierungserklärung.

Am Dienstag ist der Aufbau des Hamburger Impfzentrums in den Messehallen abgeschlossen worden. Zusätzlich werden nach Aussage von Tschentscher jetzt mobile Teams aufgestellt, um im gesamten Stadtgebiet Impfungen durchführen zu können. In vielen medizinischen Einrichtungen sollen darüber hinaus Impfungen möglich werden. Zunächst erhalten voraussichtlich Personen eine Impfung, die ein besonderes Infektionsrisiko haben oder für die eine Covid-19-Erkrankung besonders gefährlich ist wie Pflegepersonal und Risikogruppen. „Jede Impfung ist ein Schritt zur Überwindung der Pandemie“, so Tschentscher.

Statement zu Corona: Tschentschers Bitte an die Hamburger

14.23 Uhr: Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat zu Beginn der letzten Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft in diesem Jahr eine Regierungserklärung zur Corona-Krise abgegeben. Darin bekräftige er noch einmal die Bedeutung der ab dem 16. Dezember bis zum 10. Januar geltenden Maßnahmen. Hamburg stehe in der Pandemie zwar besser da als viele andere Flächenländer und vergleichbare große Städte, aber auch in der Hansestadt sind die Infektionszahlen wieder gestiegen. „Ich bitte Sie liebe Hamburgerinnen und Hamburger, nehmen Sie diese Regeln ernst. Schützen sie damit ihre eigene Gesundheit und die ihrer Mitmenschen, Familie, Freunde und Bekannten“, so Tschentscher.

Am 21. Dezember will die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) die Bewertung des Zulassungsantrags für die Impfstoffe von Biontech und Pfizer abschließen. „Bis es soweit ist, dass wir eine ausreichende Zahl von Menschen geimpft haben und die Pandemie damit endgültig überwinden können, wird es noch eine Weile dauern. Das heißt wir brauchen weiterhin Ausdauer, Disziplin und Verantwortung, um nicht noch auf der Zielgeraden zu stolpern“, so Tschentscher. Anfang Januar werden Bund und Länder erneut zusammenkommen und über die weiteren Maßnahmen nach dem 10. Januar beraten.

Live: Bürgermeister Tschentscher gibt Regierungserklärung ab

Corona-Zahlen in Hamburg steigen deutlich

12 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg steigt deutlich: Noch am letzten Mittwoch wurden 333 neue Fälle verzeichnet, eine Woche später vermeldet die Hansestadt heute nun 569 Neuinfektionen – gestern waren es 279.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Hansestadt liegt damit bei 150,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Am Vortag: 138,3). Bestätigte Fälle gibt es in Hamburg inzwischen 30.563 – geheilt seien davon bereits 22.800. Die Zahl der Corona-Toten liegt laut Gesundheitsbehörde bei 426 (15.12). Das RKI zählt für Hamburg 491 Tote (Stand: 16.12.).

Die Anzahl der insgesamt verstorbenen Personen, bei denen auch eine SARS-CoV2-Infektion vorlag, wird kontinuierlich beim RKI veröffentlicht. Die Zahlen zu den ursächlich an Covid-19 Verstorbenen werden nur in Hamburg ermittelt und jeweils nach Vorliegen der rechtsmedizinischen Untersuchung aktualisiert.

459 Fälle werden zurzeit stationär in den Krankenhäusern und Kliniken behandelt, davon sind 93 auf Intensivstationen (77 Hamburger) – mit Stand 15. Dezember.

Weiterer Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen

10.43 Uhr: Die Ansteckungen mit dem Coronavirus in Niedersachsen nehmen weiter zu. Das Landesgesundheitsamt meldete am Mittwoch 1246 bestätigte Fälle binnen eines Tages. Das waren 236 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Die Statistik wies außerdem 38 weitere Todesfälle aus, das ist der dritthöchste Tageswert seit Ausbruch der Pandemie.

Insgesamt sind demnach nun 1511 Menschen in Niedersachsen an oder mit dem Virus gestorben. Der Sieben-Tage-Wert für das Land stieg auf 99,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Als kritisch für die Nachverfolgung der Kontakte wird ein Wert von mehr als 50 erachtet. Die Landkreise mit den höchsten Werten sind Cloppenburg (157,6) und Vechta (156,1).

Niedersachsen: Impfstoff reicht nur für 25.000 Menschen

9.03 Uhr: In Niedersachsen werden zunächst Corona-Schutzimpfungen für nur rund 25.000 Menschen zur Verfügung stehen – „zu wenig”, wie Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch gegenüber dem Radiosender ffn erklärte. Die landesweit 50 Impfzentren seien hingegen gut vorbereitet auf den Start. „Das werden wir gut hinkriegen“, sagte Weil.

Auch Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte den schnellen Aufbau der Zentren gelobt. „Die Leistungsfähigkeit unserer Kommunen hat das ermöglicht, in einer Rekordzeit“, so Pistorius. „Wir warten nur noch auf den Impfstoff.“ Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Dienstag angekündigt, dass sie schon am 21. Dezember ihr Gutachten über den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer vorlegen will – also acht Tage früher als zunächst in Aussicht gestellt.

Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnten nach der Zulassung in einem ersten Schritt „um die 400.000 Dosen ausgeliefert werden“. Pro Person werden zwei Dosen benötigt.

Tschentscher gibt Regierungserklärung zum Corona-Lockdown

6.57 Uhr: Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird heute (13.30 Uhr) zu Beginn der letzten Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft in diesem Jahr eine Regierungserklärung zur Corona-Krise abgeben. Es ist bereits die fünfte seit Ausbruch der Pandemie und sie dürfte den Lockdown zum Thema haben, der ab heute mit verschärften Einschränkungen im öffentlichen Leben auch die Kontakte der Hamburgerinnen und Hamburger zunächst bis zum 10. Januar auf das Notwendigste reduzieren soll.

Im Anschluss an die Regierungserklärung werden sich die Abgeordneten mit einer stärkeren Beteiligung des Parlaments an den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung befassen. Dazu liegt ein gemeinsamer Entwurf der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen sowie der CDU für ein „Gesetz über die Parlamentsbeteiligung beim Erlass infektionsschützender Maßnahmen” vor. Weitere Themen sind unter anderem Verbesserungen an der Corona-Warn-App, das coronabedingte Böllerverbot zu Silvester, die Kostenexplosion beim Bau des “Hauses der Erde” und die Zukunft des Krankenhauses Groß-Sand.

Das waren die Corona-News am 15. Dezember:

486 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.54 Uhr: In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Diestagabend innerhalb eines Tages 486 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren gut doppelt so viele Neuinfektionen wie am Vortag (241) und über 100 mehr als in der Vorwoche (314). Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – stieg weiter an und liegt demnach landesweit bei 86,3.

In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 181 (+4) Covid-19-Patienten behandelt; 28 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 17 müssen beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 14.100 geschätzt.

Alter, Infektionsort: Hamburg gibt neue Corona-Daten bekannt

21.13 Uhr: Hamburg meldete in der vergangenen Woche insgesamt 2635 Corona-Neuinfektion in der ganzen Stadt, wie die Sozialbehörde am Dienstagabend mitteilte. Die meisten Fälle gab es bei der Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen mit insgesamt 849. Besorgniserregend: Bei Menschen über 70 wurden 463 Fälle registriert.

Die Stadt konnte in 701 Fällen zuordnen, wo die Infektion herkam. Dabei wurden 81 Ausbrüche identifiziert, wo mehr als zwei Personen betroffen waren. Nahezu alle Infektionen fanden in Hamburg statt, lediglich in sechs Fällen infizierten sich Menschen zuordenbar im Ausland (Bulgarien, Rumänien, Spanien, Schweiz, Ukraine, Türkei).

Für eine zeitnahe Verfolgung der Kontakte ist seit rund sechs Wochen die Zentrale Unterstützung Kontaktnachverfolgung im Einsatz. Insgesamt wurden 3.754 Kontaktnachverfolgungsvorgänge geleistet und 3.151 Quarantänen angeordnet. Die Unterstützungseinheit wird personell weiterhin ausgebaut.

Corona-Fall in Seniorenanlage in Hamburg

20.17 Uhr: In der Seniorenanlage Walddörfer in der Berner Allee 3 wurde eine 85-jährige Bewohnerin, die im stationären Pflegebereich untergebracht ist, am Montag positiv auf Corona getestet. Sie selbst wies bis dahin keine Symptome auf. „Alle Mitarbeiter sowie Bewohner wurden informiert und werden nun ebenfalls auf eine Covid-19-Infektion untersucht“, hieß es. Für den Pflegewohnbereich der Anlage wurde ein Besuchsverbot verhängt.

56 Corona-Neuinfektionen an Hamburgs Schulen registriert

18.56 Uhr: An Hamburgs Schulen sind am Montag 56 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Von den Infizierten sind 47 Schüler und 9 Schulbeschäftigte an insgesamt 43 Schulen, teilte die Schulbehörde am Dienstag mit. Dabei handele es sich meist jeweils um einzelne Infektionen pro Schule. Im Wochenvergleich sei die Anzahl der Neuinfektionen damit um 24 Prozent gestiegen. Die Gesundheitsämter haben sechs Klassen in präventive Quarantäne versetzt. Insgesamt haben zurzeit 192 Schulen 433 Menschen mit einer Corona-Infektion gemeldet, das sind 4 mehr als am letzten Schultag. Betroffen sind 340 Schülerinnen und Schüler (0,1 Prozent der Gesamtschülerschaft) sowie 93 Schulbeschäftigte (0,3 Prozent aller Beschäftigen an Schulen). In Quarantäne befänden sich derzeit 97 Klassen (von rund 9500 Klassen) sowie 299 Schulbeschäftigte.

Mehr als 300 Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

18.15 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind erstmals mehr als 300 Corona-Neuinfektionen an einem Tag registriert worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag in Rostock mitteilte, wuchs die Zahl der registrierten Fälle um 323 auf nunmehr insgesamt 8638. Allein der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte meldete 122 Neuinfektionen.

Die hohe Tageszunahme könnte nach Angaben einer Sprecherin mit einer erhöhten Zahl von Tests nach dem Wochenende zusammenhängen. Die Ergebnisse der Tests vom Montag gehen in die Statistik vom Dienstag ein, der auch in den Vorwochen meist eine besonders hohe Tagesrate aufwies. Am Dienstag vergangener Woche waren 227 Neuinfektionen gemeldet worden, an diesem Montag 82. Zwei weitere Menschen starben seit Montag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit erhöhte sich die Zahl der registrierten Todesfälle im Land auf 102. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land kletterte weiter nach oben und erreichte 95 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Als inzwischen genesen gelten 6093 Menschen, so dass im Nordosten aktuell rund 2500 als aktiv infiziert gelten. Derzeit werden 177 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, einer weniger als am Vortag. Auf Intensivstationen liegen demnach 38 Patienten.

Darum verbietet Hamburg das Böllern komplett

17.42 Uhr: In einigen anderen Bundesländern gilt kein allgemeines Böllerverbot – lediglich der Verkauf wird verboten. Warum hat Hamburg aber das Abbrennen von Feuerwerk komplett verboten? „Das wird am Ende ein Katz-und-Maus-Spiel, wenn man erarbeitet, wo genau Böller in Hamburg verboten sind“, so Senatssprecher Marcel Schweitzer. Es sei einfach nicht praktikabel, in einer Stadt wie Hamburg einzelne Gebiete auszuweisen, in denen nicht geböllert werden dürfe. Man fürchte außerdem ansonsten Menschenansammlungen. „Wäre es nicht schön, wenn wir uns alle mal solidarisch verhalten. Mit den Menschen, die in Krankenhäusern um das Leben von Corona-Patienten kämpfen. Das wäre vielleicht angemessen in dieser Silvesternacht“, so Schweitzer.

Corona-Ausbruch im Krankenhaus bei Hamburg: Aufnahmestopp!

15.41 Uhr: Das Reinbeker Krankenhaus „St.-Adolf-Stift“ hat am Dienstag einen Aufnahmestopp beschlossen. Der Grund: Acht Mitarbeiter und acht Patienten von zwei Stationen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Bereits am Montag waren Infektionen bekannt geworden. Hier geht's zum vollständigen Artikel.

Hamburger Senat äußert sich zu neuen Corona-Regeln

13.32 Uhr: Im ersten Lockdown im Frühjahr hatten Baumärkte offen – dieses Mal müssen sie schließen. Muss ich jetzt einen Handwerker rufen, wenn ich eine Glühbirne auswechseln will? Nein. Es wird laut Senatsangaben möglich sein, bei Baumärkten Ware zu bestellen und diese dann vor Ort abzuholen – sogenanntes Click&Collect. Vor Ort darf man zwar nicht in den Baumarkt, bekommt die bestellte Ware aber ausgehändigt.

Diese Methode gilt auch für andere Einzelhändler. Kunden können online oder per Telefon Ware bestellen und sie dann abholen.

Zahl der Neuinfektionen in Hamburg sinkt

11.50 Uhr: Gute Nachrichten vom UKE: Die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg ist weiter gesunken. Am Dienstag wurden 279 neue Fälle verzeichnet – in der Vorwoche waren es 281 Neuinfektionen – gestern 303.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Hansestadt liegt damit bei 138,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Am Vortag: 138,4).

Bestätigte Fälle gibt es in Hamburg inzwischen 29.994 – geheilt seien davon bereits 22.400. Die Zahl der Corona-Toten liegt bei 405. Das RKI zählt für Hamburg 481 Tote (Stand: 15.12.).

Die Anzahl der insgesamt verstorbenen Personen, bei denen auch eine SARS-CoV2-Infektion vorlag, wird kontinuierlich beim RKI veröffentlicht. Die Zahlen zu den ursächlich an Covid-19 Verstorbenen werden nur in Hamburg ermittelt und jeweils nach Vorliegen der rechtsmedizinischen Untersuchung aktualisiert.

Testzentrum am Hauptbahnhof testet keine Risikogebietsrückkehrer mehr

10:24 Uhr: Das Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg am Hauptbahnhof testet ab morgen keine Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten mehr auf das SARS-CoV-2-Virus. Grundlage ist die neue Corona-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, aus der hervorgeht, dass die entsprechenden Personen ab 16. Dezember 2020 keinen Anspruch mehr auf kostenlose Testung haben.

„Die neue Verordnung sieht vor, dass Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten verpflichtet sind, sich in eine zehntägige häusliche Absonderung zu begeben“, erläutert Walter Plassmann, Vorstandsvorsitzender der KV Hamburg. „Diese Quarantäne kann nach fünf Tagen durch die Vorlage eines negativen Tests beim zuständigen Gesundheitsamt beendet werden; allerdings müssen die Reiserückkehrer den Test jetzt selbst zahlen.“ Da im Testzentrum am Hauptbahnhof Privatleistungen nicht abgerechnet werden können, ist zu empfehlen, sich als Risikogebietsrückkehrer z. B. an eine der zahlreichen Hamburger Arztpraxen zu wenden.

851 neue Corona-Fälle und 44 Tote in Niedersachsen

10.15 Uhr: Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Niedersachsen steigt weiter an. Am Dienstag registrierte das Landesgesundheitsamt 851 mehr Fälle als am Vortag. Landesweit wurden bislang 86.906 Infektionen mit dem Coronavirus labordiagnostisch bestätigt und gemeldet. Von den Betroffenen gelten 68.694 (+664) Menschen als genesen. Nach einer Infektion gestorben sind bislang 1473 Personen – die Zahl stieg im Vergleich zum Vortag um 44.

Der Inzidenzwert lag bei 98,5 – so viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt. Ab einer Inzidenz von 50 gilt ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt als Corona-Risikogebiet. Die große Mehrheit liegt über dieser Marke. Die meisten Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen verzeichnete der Landkreis Cloppenburg mit 178,7, gefolgt von Vechta (163,8,4) und der Grafschaft Bentheim (144,4).

Das waren die News am 14. Dezember:

241 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

21.41 Uhr: In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Montag innerhalb eines Tages 241 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren rund 100 mehr als am Sonntag und 58 mehr als am Montag der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz – der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – stieg weiter an und liegt demnach landesweit bei 81,8.

In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 177 Covid-19-Patienten behandelt; 33 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 17 müssen beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 13 900 geschätzt.

Corona-Fälle an Hamburger Schulen steigen wieder

20.22 Uhr: Die Hamburger Schulbehörde hat am Montag aktuelle Corona-Zahlen aus den Schulen vermeldet. Demnach gab es am Freitag 71, am Samstag 15 und am Sonntag 20 Neuinfektionen an insgesamt 78 Schulen im Stadtgebiet– von den 106 Fällen sind 81 Schüler und 25 Schulbeschäftigte. Dabei handelt es sich meist jeweils um einzelne Infektionen pro Schule. An der Schule Ernst-Henning-Weg wurden vier Neuinfektionen gemeldet, an der Stadtteilschule Hamburg-Mitte drei, am Gymnasium Hochrad vier und am Helmut-Schmidt-Gymnasium sechs.

Im Wochenvergleich ist die Anzahl der Neuinfektionen damit um 13 Prozent gestiegen. Die Gesundheitsämter schickten sechs Klassen in präventive Quarantäne.

Insgesamt haben zurzeit 188 Schulen 429 Infektionen von Menschen aus dem schulischen Kontext gemeldet. Betroffen sind 338 Schülerinnen und Schüler (0,1 Prozent der Gesamtschülerschaft) sowie 91 Schulbeschäftigte (0,3 Prozent aller Beschäftigen an Schulen).

Aktuell befinden sich insgesamt 95 Klassen (von rund 9.500) sowie 272 Schulbeschäftigte in präventiver Quarantäne, zwölf Klassen weniger als am letzten Schultag. Die betroffenen 2810 Schülerinnen und Schüler machen 1 Prozent der Gesamtschülerschaft Hamburgs aus.

Mega-Andrang in der Hamburger Innenstadt

19.20 Uhr: Allen Appellen von Bürgermeister Peter Tschentscher zum Trotz herrschte am Montag dichter Andrang in der Hamburger City. Hier geht's zum ausführlichen Bericht.

83 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

19.01 Uhr: Nach den 163 neu registrierten Corona-Fällen am Sonntag meldet Mecklenburg-Vorpommern heute 83 neue Corona-Fälle. Vor genau einer Woche waren es 58 gewesen. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, so dass die Zahl der registrierten Todesfälle auf nunmehr 100 wuchs. Die Sieben-Tage-Inzidenz in MV stieg seit Sonntag von 90 auf 91,1.

Hamburger AfD kritisiert Lockdown als „falsch und teuer”

18.18 Uhr: Die AfD in der Hamburgischen Bürgerschaft hat den ab Mittwoch bundesweit geltenden Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisiert. „Die Strategie des Dichtmachens ist falsch und teuer”, sagte der Fraktionsvoristzende Alexander Wolf. „Ein wochenlanges Runterfahren der Wirtschaft kann sich unser Land und unsere Gesellschaft nicht leisten.” Natürlich sei es wichtig, Risikogruppen vor Infektionen zu schützen. „Aber das Hochklappen der Bürgersteige und das Schließen von Einkaufsstraßen sind unverhältnismäßig.”

Jetzt schnibbeln die Hamburger Friseure bis in den späten Abend

16.27 Uhr: Kurz vor dem Corona-Shutdown am Mittwoch haben Hamburger Friseursalons viel zu tun. Teilweise bis in die späten Abendstunden schneiden, waschen und föhnen die Friseure der Hansestadt laut der Friseur-Innung Hamburg. Jetzt noch kurzfristig einen Termin zu bekommen, sei wiederum schwierig, sagte ihr Vorsitzender Birger Kentzler.

„Die Bundesregierung hat sehr kurzfristig entschieden“, kritisierte der Hamburger Friseurmeister Henry Riehl. Seit Anfang der Woche wird in seinem Barmbeker Laden mit 14 Mitarbeitern eigenen Angaben zufolge im Schichtsystem von 8 bis 24 Uhr gearbeitet. „Da wir nur noch bis Mittwoch Zeit haben, arbeitet jeder so viel er darf“, erklärte Riehl.

Körpernahe Dienstleistungen, die nicht medizinisch notwendig sind, dürfen von Mittwoch an laut einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz nicht mehr stattfinden. Davon betroffen sind demnach auch Friseursalons. „Es ist schmerzlich die umsatzstärkste Woche des Jahres nahezu zu verlieren, aber ich denke, die Gesundheit der Menschen geht vor“, betonte Kentzler.

Opposition kritisiert Präsenzunterricht an Hamburger Schulen

15.45 Uhr: CDU- und Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft haben die Entscheidung des rot-grünen Senats, die Schulen im Corona-Lockdown nicht komplett zu schließen, kritisiert. Die CDU-Schulexpertin Birgit Stöver sprach am Montag von einem „falschen Signal“. Ihre Linken-Kollegin Sabine Boeddinghaus warf dem Senat vor, „Eltern und Schulen den Schwarzen Peter“ zuzuspielen.

Der rot-grüne Senat hatte am Sonntag beschlossen, dass die Türen der Schulen in Hamburg grundsätzlich bis zu den Weihnachtsferien geöffnet bleiben. Allerdings wurde die Schulpflicht ab Mittwoch zunächst bis zum 10. Januar ausgesetzt. Eltern und volljährige Schüler sollen sich verbindlich festlegen, ob sie oder ihre Kinder trotz Lockdowns zur Schule gehen.

„Aus organisatorischen Gründen wird die Teilnahme wochenweise festgelegt“, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben von Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack an die Schulleitungen. Dazu sollen die Schulen „eine verbindliche Rückmeldung der Sorgeberechtigten oder der volljährigen Schülerinnen und Schüler“ einholen.

Wegen Pyro-Verbots: Für Firmen im Norden wird's eng

14.50 Uhr: Am Mittwoch ist es so weit: Der vom Bund und Länder angekündigte Lockdown tritt in Kraft. Unter anderem wird es deutschlandweit ein Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk geben. Das trifft viele Unternehmen hart: Dem Bremerhavener Hersteller Comet droht nun sogar die Insolvenz, wie Geschäftsführer Richard Eickel gegenüber NDR 1 Niedersachsen sagte. Er fordert für die Branche Hilfsgelder in dreistelliger Millionenhöhe. Ansonsten stehe der gesamte Wirtschaftszweig vor dem Aus.

Der Pyrotechnik-Hersteller Comet beschäftigt 200 Mitarbeiter und macht nach eigenen Angaben fast 100 Prozent des Jahresumsatzes mit dem Silvestergeschäft. Zugriff auf die staatlichen Überbrückungshilfen habe das Unternehmen nicht.

Auch der Pyrotechnikhersteller Weco mit Sitz in Kiel zittert. „Wir machen 90 Prozent unseres Umsatzes mit dem Silvestergeschäft“, sagt der Kieler Werkleiter Jörg Thiele im NDR. Das jetzt ist der Wahnsinn.“ Die Lager sind voll, viele Produkte auf dem weg zu Zwischenhändlern. „Das muss jetzt alles zurück, das kostet ein Vermögen“, so Thiele. Für das nächste Jahr gibt es keine Arbeit, da die Produkte ja bereits hergestellt sind. Die Zukunft des Werks mit seinen 38 Mitarbeitern ist ungewiss.

303 Neuinfektionen in Hamburg – Inzidenz steigt weiter

11.50 Uhr: Schlechte Nachrichten zum Wochenstart: Die Zahl der Neuinfektionen in Hamburg steigt im Vergleich zur Vorwoche weiter deutlich an. Noch am letzten Montag wurden 231 neue Fälle verzeichnet, sieben Tage später vermeldet die Hansestadt nun 303 Neuinfektionen – gestern waren es 273.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Hansestadt liegt damit bei 138,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Am Vortag: 134,6). Laut RKI liegt dieser Wert für Hamburg bei 126 (Stand: 14.12.).

Bestätigte Fälle gibt es in Hamburg inzwischen 29.715 – geheilt seien davon bereits 22.000. Die Zahl der Corona-Toten liegt bei 405. Das RKI zählt für Hamburg 478 Tote (Stand: 14.12.).

Die Anzahl der insgesamt verstorbenen Personen, bei denen auch eine SARS-CoV2-Infektion vorlag, wird kontinuierlich beim RKI veröffentlicht. Die Zahlen zu den ursächlich an Covid-19 Verstorbenen werden nur in Hamburg ermittelt und jeweils nach Vorliegen der rechtsmedizinischen Untersuchung aktualisiert.

419 Fälle werden zurzeit stationär in den Krankenhäusern und Kliniken behandelt, davon sind 92 auf Intensiv-Stationen (77 Hamburger) – mit Stand 11. Dezember.

597 Neuinfektionen und neun Tote in Niedersachsen

10.58 Uhr: Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Niedersachsen steigt weiter an. Am Montag registrierte das Landesgesundheitsamt 597 mehr Fälle als am Vortag. Am Sonntag waren es 1139. Landesweit wurden bislang 86.056 Infektionen mit dem Coronavirus labordiagnostisch bestätigt und gemeldet. Von den Betroffenen gelten 68.030 (+377) Menschen als genesen. Nach einer Infektion gestorben sind bislang 1429 Personen – die Zahl stieg im Vergleich zum Vortag um neun.

Der Inzidenzwert lag bei 97,8 – so viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt. Ab einer Inzidenz von 50 gilt ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt als Corona-Risikogebiet. Die große Mehrheit liegt über dieser Marke. Die meisten Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen verzeichnete der Landkreis Vechta mit 167,4, gefolgt von Cloppenburg (156,4), Osnabrück und Holzminden (beide 151,9).

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher (SPD) warnt vor Ansturm auf Geschäfte

10.03 Uhr: Angesichts des erst am Mittwoch in Kraft tretenden harten Lockdowns hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vor einem Ansturm auf die Geschäfte gewarnt. Er appellierte an die Bürger, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängten Maßnahmen sehr ernst zu nehmen und diszipliniert zu befolgen. Es dürfe am Montag und Dienstag, nicht zu einer „Black-Friday-Situation“ kommen. Eine Überlastung des Einzelhandels könnte Folgen für das Infektionsgeschehen haben. Der Senat hatte am Sonntag nach einer Beratung der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel entschieden, den Einzelhandel mit Ausnahme des täglichen Bedarfs ab Mittwoch zu schließen.

Auch medizinisch nicht notwendige körpernahe Dienstleistungen wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden von Mittwoch bis zum 10. Januar geschlossen bleiben. Tschentscher bedauerte, dass die Geschäfte nicht früher schließen müssen. Leider hätten einige Bundesländer aber erklärt, sie könnten den Beschluss nicht so schnell umsetzen. Weil es eine bundesweit einheitliche Regelung für den Einzelhandel geben müsse, beginne die Schließung erst am Mittwoch.

Alle übrigen Verschärfungen gelten am Montag und Dienstag ebenfalls noch nicht. Schüler müssen wie gewohnt am Unterricht teilnehmen. Die Anwesenheitspflicht werde nur für die letzten drei Schultage vor den Ferien und für die ersten vier im Januar aufgehoben, erklärte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Auch das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit ist erst ab Mittwoch verboten. Seit Mittwoch vergangener Woche ist es in ganz Hamburg aber bereits untersagt, Glühwein und andere alkoholische Getränke auszuschenken.

Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen bat Tschentscher die Bürger dringend, die Regeln anzunehmen und nicht immer ans Limit der Verordnungen zu gehen oder rechtliche Lücken zu suchen. „Niemand weiß, wie sich die Dinge weiterentwickeln, aber alle sind sicher, dass vieles davon abhängt, dass möglichst alle sich an diese Maßnahmen halten“, sagte der Bürgermeister.

Schleswig-Holsteins Schulen fahren Präsenzunterricht runter

7.04 Uhr: An den Schulen in Schleswig-Holstein wird es von Montag an wesentlich leerer. Wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus gibt es ab der 8. Klasse keinen Unterricht mehr in den Schulen. Die Mädchen und Jungen lernen vorerst nur von zu Hause aus. Die Eltern der jüngeren Kinder können formlos ihre Kinder vom Unterricht beurlauben lassen.

Mit den neuen Vorgaben können viele Schüler von Montag an bis zum 10. Januar zu Hause bleiben, also insgesamt vier Wochen. Bereits angesetzte Klassenarbeiten und Klausuren, die für Schulabschlüsse zählen, dürfen in den Schulen geschrieben werden. Wenn das Infektionsgeschehen es zulässt, soll ab 11. Januar der Präsenzunterricht im Corona-Regelbetrieb fortgesetzt werden.

Alle Ticker-Einträge, die vor dem 14. Dezember erschienen sind, finden Sie hier.