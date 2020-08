Newsticker Corona: Strandampeln auf Grün: Entspannte Lage an den Küsten am Samstag

Das Coronavirus hat nach wie vor großen Einfluss auf das Leben in Hamburg und Norddeutschland. Wir halten Sie in unserem Liveticker über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

27 neue Fälle in Hamburg (Stand Samstag)

97 neue Corona-Fälle in Niedersachsen (Stand Samstag)

Zwölf neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein (Stand Samstag)

Drei neue Corona-Fälle in Meck-Pomm (Stand Samstag)

Zum überregionalen Coronavirus-Newsticker geht es hier

So viel Geld nimmt Hamburg durch Corona-Bußgelder ein

Zwölf neue Coronafälle in Schleswig-Holstein

21.13 Uhr: Nach 18 Fällen am Freitag vermeldet Schleswig-Holstein für Samstag zwölf Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit haben sich insgesamt 3902 registrierte Menschen mit dem Coronavirus infiziert, etwa 3500 gelten als genesen.

Lage an der Ostsee am Samstag entspannt

18.29 Uhr: Die Besucherzahlen an der Ostsee sind im Vergleich zum vergangenen Wochenende deutlich zurückgegangen. Mit Temperaturen um die 22 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken zog es nur wenige Menschen ans Meer. Alle Strandampeln in der Lübecker Bucht standen am Samstag auf Grün. Besonders an den Stränden von Grömitz, Pelzerhaken, Dahme und Sierksdorf war die Lage entspannt, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. Lediglich der Strand um die Scharbeutzer Seebrücke sowie die Dünenmeile waren stärker besucht, aber nicht überfüllt.



Verkehrstechnisch meldete die Polizei keine besonderen Vorkommnisse oder Unfälle, auf den Straßen herrschte überwiegend freie Fahrt. Nur im Zentrum von Scharbeutz sowie am Timmendorfer Strand stockte der Verkehr ein wenig.

Schleswig-Holstein verabschiedet ergänzende Corona-Verordnung

17.16 Uhr: Schüler und Lehrer in Schleswig-Holstein müssen von Montag an Masken in der Schule tragen – aber nicht im Unterricht. Dazu hat das Kabinett in Kiel wie angekündigt eine Ergänzung der Corona-Bekämpfungs-Verordnung verabschiedet. Darin ist nun eine Regelung enthalten, die eine Mund-Nase-Bedeckungspflicht auf dem Gelände aller Schulen im Anwendungsbereich des Schulgesetzes vorsieht, teilte ein Regierungssprecher am Samstag mit.



„Damit schaffen wir eine einheitliche und verbindliche Regelung für die Maskenpflicht an allen Schulen in Schleswig-Holstein“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Die Maskenpflicht betreffe alle Personen, die das Schulgelände betreten, zum Beispiel auch Eltern. Das gelte für alle Schularten und alle Jahrgänge für das gesamte Schulgelände, auch für den Schulhof. Insbesondere auf den Laufwegen, in den Gemeinschaftsräumen und in Pausenräumen und überall dort, wo der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, müsse eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.



Im Unterricht bestehe dagegen keine Pflicht, eine entsprechende Bedeckung zu tragen. „Nach Lage des derzeitigen Infektionsgeschehen ist eine Maskenpflicht im Unterricht nicht erforderlich. Ich hoffe, dass es so bleibt“, sagte Prien. Bisher gab es im Norden nur eine dringende Empfehlung, an den Schulen eine Maske zu tragen.

Drei weitere Corona-Neuinfektionen in Meck-Pomm

16.40 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag drei weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf 992, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20 – diese Zahl hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert.



913 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. Das sind den Angaben zufolge sieben mehr als noch am Vortag. 132 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden.

Niedersachsen: Debatte um Tests für Lehrkräfte



16.18 Uhr: Der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat sich laut NDR offen für flächendeckende Corona-Tests für Lehrerinnen und Lehrer gezeigt. Zuvor hatten aufgrund der steigenden Neuinfektionen sowohl der Bildungsverband VBE als auch der Städtetag die Tests gefordert, um das Infektionsrisiko an den Schulen zu verringern.

Dabei gehe es laut dem Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher allerdings nicht um verpflichtende, sondern um freiwillige Tests. Nach den Sommerferien am nächsten Donnerstag sollen die etwa 2.600 Schulen in Niedersachsen in einem eingeschränkten Regelbetrieb starten. Der Geschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dirk-Ulrich Mende, forderte das Land auf, aus den Erfahrungen der anderen Bundesländer zu lernen, in denen einige Schulen gleich wieder schließen mussten.

Hamburger Gastro will die Heizpilze zurück

15.45 Uhr: Heizpilze in den Außenbereichen von Lokalen sind in Hamburg aus Umweltschutz eigentlich verboten. Jetzt fordert der Gaststätten- und Hotelverband aber eine vorläufige Aussetzung des Verbots für die kommenden Herbst- und Wintermonate. Grund: So könnten Gaststätten auch im Herbst und im Winter Plätze in den Außenbereichen anbieten, und somit die zu erwartenden Verluste wegen Corona ein Stück weit auffangen.



Es handele sich um eine gemeinsame Forderung aller Dehoga-Verbände, sagte Präsident Franz Klein. Zuständig für die Regelung sind die Bezirke. Mit denen wolle man in der kommenden Woche sprechen, sagte der Verbandspräsident.





Hamburg: 27 Neu-Infektionen vermeldet

13.46 Uhr: Die Hamburger Gesundheitsbehörde meldet am Samstag 27 neue Corona-Infektionen. Am Freitag waren es 30 bestätigte Fälle gewesen. Die Gesamtzahl an infizierten Hamburgern steigt damit auf 6045 Menschen. Laut Robert-Koch-Institut haben rund 5300 davon die Infektion bereits überstanden. Die Zahl der Todesopfer bleibt bei 232. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern steigt nur leicht von 18 auf 19 an, neun davon auf Intensivstationen. Hamburg ist mit 9,4 weiterhin deutlich von der kritischen Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche entfernt.

Gute Nachrichten aus Niedersachsen

11.57 Uhr: Gute Nachrichten aus Niedersachsen: Erstmals seit einigen Tagen ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nicht mehr dreistellig. Im Vergleich zum Vortag, als 141 neue Fälle gemeldet wurde, hieß es am Samstag, dass „lediglich“ 97 neue Fälle registriert wurden.

Das waren die News vom 21. August

Schleswig-Holstein: 18 Neuinfektionen gemeldet

20.31 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Freitag 18 neue Fälle gemeldet worden. Insgesamt sind damit im nördlichsten Bundesland 3890 Corona-Fälle bekannt geworden. Etwa 3400 Patienten sind bereits genesen.

So viel Geld nimmt Hamburg durch Corona-Bußgelder ein

18.36 Uhr: In deutschen Großstädten laufen nach einem Medienbericht mehr als 20.000 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen Corona-Regeln. Wie eine Umfrage der Zeitungen der Funke-Mediengruppe in zehn Städten ergab, hat allein Hamburg bereits rund 10.000 Bußgeldbescheide erstellt und mehr als 890.000 Euro eingenommen. In München seien nach Auskunft der dortigen Verwaltung bislang rund 9500 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen zugeleitet und Einnahmen von mehr als 950.000 Euro erzielt worden.

In Frankfurt am Main wurden dem Bericht zufolge bei gut 2500 eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren Bußgelder in Höhe von über 650 000 Euro verhängt. In Köln versandte das Ordnungsamt 1525 Corona-Bußgeldbescheide über fast 364 000 Euro.



Die große Mehrheit der Menschen halte sich an die Regeln, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy. Aber man beobachte auch, dass sich ein Teil über die notwendigen Corona-Beschränkungen hinwegsetze. Ordnungsbehörden und Polizei nähmen ihre Kontrollpflicht sehr ernst. „Sie verstärken ihre Kontrollen und verhängen Bußgelder, wo dies machbar und notwendig ist.“

Fünf Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17.25 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag fünf weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf 989, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte.

Je zwei Fälle wurde den Angaben zufolge im Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Hansestadt Rostock registriert, einer im Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20 – diese Zahl hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert.



906 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. Das sind den Angaben zufolge acht mehr als noch am Vortag. 132 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 22 davon auf Intensivstationen. Diese beiden Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag nicht.

Nach dem Corona-Fall an der Regionalen Schule in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind nach Landkreis-Angaben auch alle zweiten Corona-Tests negativ ausgefallen. Die häusliche Quarantäne werde für mehr als 100 Schüler, sechs Lehrer und eine Betreuungskraft von Samstag an vorzeitig aufgehoben. Sie dürfen damit am Montag wieder zur Schule gehen. Ein Kind müsse jedoch weiterhin in Quarantäne bleiben, da Eltern der Testaufforderung nicht gefolgt seien.



Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde ein Elternteil eines Kindes positiv auf Covid-19 getestet. Der Elternteil hatte den Angaben zufolge am Montag an einer Elternversammlung am Schlossgymnasium Gützkow mit etwa 60 weiteren Menschen teilgenommen. Die Gesundheitsämter ermitteln demnach derzeit die Kontaktpersonen. Ob Schüler infiziert sind und womöglich nicht zur Schule kommen dürfen, war zunächst unklar. Der Landkreis rechnet im Laufe des Wochenendes mit weiteren Ergebnissen.

Ärger wegen Tagestouristen-Verbots in Mecklenburg-Vorpommern

16.04 Uhr: Die FDP im Kieler Landtag hat die anhaltende Einreisesperre Mecklenburg-Vorpommerns für Tagestouristen scharf kritisiert. Fraktionschef Christopher Vogt warf der Landesregierung in Schwerin am Freitag „absurdes Verhalten“ vor. „Seit Mitte Juni können alle Schleswig-Holsteiner wieder ohne Begründung nach Dänemark einreisen, aber ein Ende des Einreiseverbots nach Mecklenburg-Vorpommern für Tagestouristen ist noch immer nicht in Sicht“, sagte Vogt der dpa. „Das ist schon skurril.“



Zu Beginn der Corona-Krise habe Schleswig-Holstein ebenfalls zu diesem pauschalen Instrument gegriffen. „Aber seit Mitte Mai arbeiten wir mit gezielteren Maßnahmen, um problematische Massenaufläufe an den touristischen Hotspots zu unterbinden“, sagte Vogt. „Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern scheint hierzu nicht in der Lage oder – was wirklich schlimm wäre – nicht willens zu sein.“



Eine Öffnung der Strände an der langen mecklenburgischen Küste für Tagestouristen hätte im Sommer vor allem für die Lübecker Bucht Entlastung schaffen können, sagte der Kieler FDP-Fraktionschef. Wirklich problematisch sei das Einreiseverbot aber für die vielen Menschen im Südosten Schleswig-Holsteins, in deren Alltag die Landesgrenze mit ihrer ganz besonderen Geschichte eigentlich keine Rolle mehr gespielt habe. „Dieses pauschale Verbot ist sinnlos, unverhältnismäßig und schädlich.“

Starker Anstieg der Neuinfektionen im Landkreis Harburg



12.41 Uhr: In Niedersachsen steigen die Zahlen der Neuinfektionen kontinuierlich: Das Bundesland meldete am Freitag 141 neue Corona-Infektionen, 31 davon allein im Landkreis Harburg – und somit mehr als in ganz Hamburg! Insgesamt wurden 15.941 Fälle bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. 659 an Covid-19 Erkrankte wurden als verstorben gemeldet (+0). Als genesen gelten laut NLGA 14.015 (+82) der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,9 Prozent.



In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 162 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt: Davon liegen 133 Erwachsene auf Normalstationen, 26 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen acht Erwachsene beatmet werden. Drei Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Hamburg meldet neue Zahlen – keine weiteren Todesfälle

11.30 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten ist bis Freitag um 30 gestiegen. Damit wurden in Hamburg bislang insgesamt 6018 Menschen positiv getestet. Rund 5300 sind laut Robert-Koch-Institut inzwischen wieder genesen. 18 Menschen werden derzeit in Hamburgs Krankenhäusern behandelt (zwei weniger als am Vortag), neun von ihnen auf der Intensivstation.



Gute Nachricht: Weitere Todesfälle kamen nicht hinzu – die Zahl der Verstorbenen liegt weiterhin bei 232. Von der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist Hamburg weiterhin deutlich entfernt. Der Wert liegt aktuell bei 9,5. Sollte die Grenze überschritten werden, zieht das neue Beschränkungen nach sich.

Hamburg: Erneut Alkoholverkaufsverbot am Wochenende

10.21 Uhr: Auch wenn das Wetter wieder schlechter geworden ist, will die Stadt das Corona-Cornern weiter verhindern. Die Bezirksämter Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel haben deswegen die für das Wochenende geltenden Allgemeinverfügungen zum Verbot des Außerhausverkaufs alkoholischer Getränke in ausgewählten Gebieten verlängert. Der Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke von Kiosken, Tankstellen, Einzelhandel sowie Bars und Gaststättenbetriebe ist demnach am Freitag, den 21. und Sonnabend, den 22. August 2020 jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag untersagt. „Hiervon ausgenommen ist der Ausschank alkoholischer Getränke im Bereich der konzessionierten Außengastronomie für den Verzehr an Ort und Stelle“, heißt es in einer Mitteilung. Bedeutet: Wer in einer Außengastronomie Platz nimmt, kann alkoholische Getränke erhalten.

Diese Auswirkungen hat Corona auf Tourismus im Norden

9.27 Uhr: Die Corona-Pandemie hat sich auch im Juni 2020 erheblich auf die Zahl der Gästeübernach­tungen in Hamburg und Schleswig-Holstein ausgewirkt.

Wie das Statistikamt Nord mitteilte, haben Hamburger Beherbergungsbetriebe für Juni weniger Gäste und Übernachtungen als im Juni des Vorjahres gemeldet. Die Zahl der Gäste sank um 69,2 Prozent auf 207.000 und die Anzahl der Übernachtungen um 68,4 Prozent auf 452.000, so das Statistikamt. 8,8 Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland, die meisten von ihnen aus Dänemark, der Schweiz, den Niederlanden, Österreich und Polen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste betrug 2,2 Tage.

Während Ferienhäuser und Ferienwohnungen (plus 15,2 Prozent) und Campingplätze (plus 14,2 Prozent) in Schleswig-Holstein sogar einen Anstieg der Gästeübernachtungen gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnen konnten, gab es für die übrigen Betriebsarten zum Teil deutliche Rückgänge. So sank das Übernachtungsaufkommen von Erholungs- und Ferienheimen sowie von Jugendher­bergen und Hütten jeweils um fast 80 Prozent gegenüber dem Juni 2019.

Die touristischen Hotspots an den Küsten konnten im Juni sowohl bei den Ankünften als auch bei den Übernachtungen wieder an das Vorjahresniveau anknüpfen. Ganz anders stellt sich die Situation in den Städten dar. Das Übernachtungsaufkommen in Kiel erreichte im Juni nur knapp die Hälfte des Vorjahreswerts, in Neumünster betrug der Rückgang sogar fast 60 Prozent.

Verfassungsschutz: Scientology nutzt Corona für eigene Kampagne

7.30 Uhr: Die Scientology-Organisation (SO) versucht nach Einschätzung des Hamburger Verfassungsschutzes, die Corona-Pandemie für eine eigene angebliche Gesundheitskampagne zu nutzen. „Bei der Kampagne könnte zunächst auf ein sinnvolles Engagement geschlossen werden“, sagte Verfassungsschutzsprecher Marco Haase auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Doch dahinter stehe die verfassungsfeindliche Scientology-Organisation und „sie versucht über das aktuell breit diskutierte Thema Corona und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen mit Menschen in Kontakt zu kommen“.

So seien in Hamburg zuletzt an Restaurants und Geschäfte Heftchen unter dem Titel „Wie Sie die Ausbreitung von Krankheiten durch Isolation verhindern“ verteilt worden. Die Broschüre sei eingebettet in eine größere Kampagne samt Internetauftritt unter dem Titel „Stay Well“ („Bleib gesund“). Wer solche Heftchen, Broschüren oder Flyer bekomme oder weitere Hinweise zur Scientology-Organisation geben wolle, könne sich per E-Mail (SO@Verfassungsschutz.hamburg.de) an den Verfassungsschutz wenden. Jeder Hinweis werde vertraulich behandelt.

„Seit jeher versucht die SO, gesellschaftlich breit diskutierte oder akzeptierte Themen zu instrumentalisieren, zum Beispiel das Engagement gegen den Missbrauch von Drogen“, sagte Haase. So stecke hinter dem Verein „Sag Nein zu Drogen - sag Ja zum Leben“ ebenfalls Scientology.

Scientology werde beobachtet, weil in einer von der Organisation angestrebten Gesellschaftsordnung zentrale Grundwerte wie die Menschenwürde sowie das Recht auf Gleichbehandlung eingeschränkt oder außer Kraft gesetzt würden.

Das waren die News vom 20. August:

Fünf Neuinfektionen weniger in Schleswig-Holstein als am Vortag

21.21 Uhr: Im Vergleich zu Mittwoch sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Schleswig-Holstein um fünf Fälle gesunken: Wie das Land am Donnerstag mitteilte, wurden 21 neue Fälle registriert, Tags zuvor waren es 26 gewesen.

Schleswig-Holstein macht gegen lasche Reiserückkehrer Ernst

21.15 Uhr: Schleswig-Holstein hat mit der mangelnden Disziplin von Reiserückkehrern aus Corona-Risikogebieten zu kämpfen. „Die wenigsten Reiserückkehrer aus Risikogebieten melden sich tatsächlich bei uns", sagte der Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, Christoph Mager, dem NDR. Dem Gesundheitsamt vor Ort würden über 200 Aussteigekarten von Reiserückkehrern aus Risikogebieten wie vor allem Türkei oder aus Spanien vor liegen – sie alle haben noch keinen Kontakt aufgenommen. "Es ist zu befürchten, dass auch die Quarantäneverpflichtungen nicht eingehalten werden", so Landrat Mager.

Nun will der Kreis härter vorgehen und sogar Kontrollen durchführen. Wer sich nicht bei den Behörden meldet, riskiert ein Bußgeld in Höhe von bis zu 2000 Euro. Noch härter trifft es diejenigen, die nicht in Quarantäne gehen: hier wären bis zu 10.000 Euro fällig.

In Schleswig-Holstein ist seit dem 8. August ein Corona-Test für Rückkehrer aus einem als Risikogebiet deklarierten Land Pflicht, ebenso das anschließende Begeben in die Quarantäne. Fünf Tage nach der Einreise müssen sich die Rückkehrer ein zweites Mal testen lassen. Die Quarantäne kann nur dann beendet werden, wenn der zweite Test negativ ist.

Jugendherbergen im Norden leiden noch immer massiv unter Corona

19.42 Uhr: Die Jugendherbergen im Norden rechnen trotz des Wiederanlaufens der Schulen im Regelbetrieb in diesem Jahr mit einem Millionenverlust. Trotz Sparmaßnahmen und Kurzarbeit werde wohl ein Minus im mittleren einstelligen Millionenbereich auflaufen, teilte der DJH-Landesverband Nordmark am Donnerstag in Hamburg mit. „Wir sind weiterhin dringend auf Soforthilfen ohne Rückzahlungsverpflichtung angewiesen, um das Überleben der Jugendherbergen im Norden zu sichern“, erklärte Landesverbands-Geschäftsführer Stefan Wehrheim.



Die 45 Jugendherbergen in Schleswig-Holstein, Hamburg und dem nördlichen Niedersachsen hatten demnach in diesem Jahr mit rund 1,1 Millionen Übernachtungen gerechnet. Tatsächlich würden es wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich nur 300.000. Die sonst so wichtigen Klassenfahrten –- bis zu 50 Prozent der Gäste seien Schulklassen – seien nahezu für das gesamte Jahr weggebrochen, denn auch im Herbst fänden wegen behördlicher Anordnungen kaum Fahrten statt.



„Unsere Gemeinnützigkeit, verbunden mit den strengen Vorgaben der Abgabenordnung zur Rücklagenbildung, unsere Zugehörigkeit zum Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe, die dafür angemessene, kostendeckende Preispolitik und die ständige Reinvestition in die Struktur unserer Häuser ermöglichen uns keine großen wirtschaftlichen Reserven“, erklärte die Verbandsvorsitzende Angela Braasch-Eggert. Die Sonder-Darlehen seien eine Erleichterung. Doch das reiche nicht.



Inzwischen seien 34 Jugendherbergen wieder geöffnet, acht blieben aber noch bis zum Frühjahr geschlossen. Andere öffneten nur zeitweise etwa für Gruppen oder Kinderfreizeiten.

Verkaufsverbot für Alkohol gilt auch an diesem Wochenende

17.22 Uhr: Das nächtliche Außer-Haus-Verkaufsverbot von Alkohol in Hamburgs beliebtesten Ausgehvierteln bleibt auch am kommenden Wochenende bestehen. Die Bezirksämter Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel haben entsprechende Allgemeinverfügungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlängert, wie die Bezirke und die für die Bezirke zuständige Wissenschaftsbehörde am Donnerstag mitteilten.



Der Außer-Haus-Verkauf alkoholischer Getränke unter anderem durch Kioske, Tankstellen, Einzelhandel sowie Bars und Gaststätten sei am Freitag und Samstag jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr untersagt. Hiervon ausgenommen sei der Alkoholausschank in der Außengastronomie.



Mit dem Verbot sollen Verstöße gegen die Corona-Regeln an den Party-Hotspots der Stadt eingedämmt werden. Betroffen sind St. Pauli, das Schanzenviertel sowie Teile Ottensens und Eimsbüttels. Es ist das inzwischen vierte Wochenende in Folge, an dem der Alkoholverkauf eingeschränkt wird.

7000 Kinder und Jugendliche in Hamburg nutzten Lernferien

18.13 Uhr: Fast 7000 Kinder und Jugendliche haben während der Sommerferien in Hamburg die Möglichkeit sogenannter Lernferien zum Abbau coronabedingter Lernrückstände genutzt. Insgesamt hätten 241 der 471 staatlichen und privaten Schulen für 6902 Schüler 968 zweiwöchige Kurse organisiert, teilte die Schulbehörde am Donnerstag mit. Schulsenator Ties Rabe (SPD) sprach von einem großartigen Engagement der Schulen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Angebot einen Teil der durch die Corona-Schulschließung ausgefallenen Unterrichtsstunden ersetzen konnten.“



Nach Angaben der Schulbehörde haben sich an dem Angebot in den letzten drei Ferienwochen 201 Grundschulen oder Grundschulabteilungen, 61 Gymnasien, 44 Stadtteilschulen, 13 Regionale Bildungs- und Beratungszentren und vier sechsjährige Grundschulen beteiligt. In sozial benachteiligten Stadtteilen hätten 89 Prozent aller Schulen Lernferien angeboten. Rund 80 Schulen, die im Sommer noch nicht mitgemacht hätten, planten Lernferien im Herbst, 108 andere wollten ihr Sommerangebot in den Herbstferien wiederholen.

Die jeweiligen Lerngruppen hatten den Angaben zufolge im Schnitt sieben Schülerinnen und Schüler. 77 Prozent aller Angebote richteten sich an jüngere Kinder bis zur sechsten Klasse. 81 Prozent der teilnehmenden Schüler seien von ihrer Schule für die Lernferien angeworben worden, neun Prozent seien aus eigenem Antrieb gekommen. Das Lehrpersonal setzte sich laut Schulbehörde zu 42 Prozent aus Lehramtsstudenten, zu 37 Prozent aus Lehrkräften aus der schulischen Lernförderung, zu jeweils acht Prozent aus Kursleitern der Volkshochschule und externen Kursleitern sowie zu fünf Prozent aus pensionierten Lehrern zusammen.

Weniger Neuinfektionen in Niedersachsen als gestern

14.50 Uhr: Nach den 157 Fällen von gestern hat sich in Niedersachsen die Zahl der Neuinfektionen etwas entspannt. Das Land meldete am Donnerstag 119 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, außerdem gab es ein weiteres Todesopfer. Insgesamt sind nun 15.800 Fälle registriert, als gelten laut Landesgesundheitsamt 13.933 Menschen.

Aktuelle Zahlen: 35 Neuinfektionen und ein Toter in Hamburg

13.03 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten ist bis Donnerstag um 35 gestiegen. Damit wurden in Hamburg bislang insgesamt 5988 Menschen positiv getestet. Rund 5300 sind laut Robert-Koch-Institut inzwischen wieder genesen. 21 Menschen werden derzeit in Hamburgs Krankenhäusern behandelt, acht von ihnen auf der Intensivstation.



Die Zahl der Verstorbenen liegt bei 232 – einer mehr als am Vortag. Von der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist Hamburg weiterhin deutlich entfernt. Der Wert liegt aktuell bei 9,4. Sollte die Grenze überschritten werden, zieht das neue Beschränkungen nach sich.

Testzentrum am Hamburg Airport ab sofort durchgehend geöffnet

10.58 Uhr: Das Testzentrum am Hamburger Flughafen im Terminal Tango wird ab sofort 24 Stunden am Tag betrieben und hat damit durchgehend geöffnet. Reiserückkehrer aus RKI-Risikogebieten können sich dort kostenlos testen lassen. Das privat betriebene Testzentrum von Centogene (Terminal 1, Ebene 2) hat täglich von 6 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Hier können sich Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten kostenlos testen lassen.

Mecklenburg-Vorpommern will Tagestourismus wieder erlauben

9.42 Uhr: Corona-Kehrtwende in Mecklenburg-Vorpommern: Ab dem 1. September soll der Tagestourismus wieder erlaubt werden. Dies berichten die Lübecker Nachrichten. Am heutigen Donnerstag will die Regierung beraten, spätestens am Dienstag dann offiziell eine Entscheidung verkünden. Vor allem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich bislang gegen eine Öffnung für Tagestouristen aus anderen Bundesländern ausgesprochen, weil man Infektionen nicht nachverfolgen könne. Da aber die Corona-Zahlen derzeit ziemlich gering sind und im September der potenzielle Besucheransturm abklingt, scheint sie nun einzulenken.

Das waren die Corona-Nachrichten am 19. August:

26 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

21.40 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Infizierten innerhalb eines Tages um 26 gestiegen. Wie die Landesregierung auf ihren Internetseiten mitteilte, wurden bisher - Stand Mittwochabend - insgesamt 3851 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 160 Menschen. Im Krankenhaus werden 14 Corona-Patienten behandelt. Rund 3400 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen.

Gute Nachricht: Keine Neuinfektionen an Hamburger Schulen

19.02 Uhr: Nachdem zuletzt am Montag sechs neue Infektionen an Hamburger Schulen bestätigt worden waren, hat die Behörde am Dienstag keine weiteren Fälle gemeldet. „Es gibt gegenüber gestern keine Veränderungen, also keine Meldungen über Neuinfektionen am 14. Tag nach Start des Schuljahres“, sagte Peter Albrecht, Sprecher der Schulbehörde, auf MOPO-Nachfrage. Insgesamt waren 59 Hamburger Schüler erkrankt, 15 davon gelten mittlerweile als genesen.

Drei weitere Corona-Neuinfektionen in MV nachgewiesen

17.41 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch wie an den beiden Vortagen drei weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf 981, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte.

Zwei Fälle wurden demnach in der Hansestadt Rostock registriert und einer im Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20 - diese Zahl hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert.

889 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. Das sind den Angaben zufolge fünf mehr als noch am Vortag. 132 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, 22 davon auf Intensivstationen. Diese beiden Zahlen veränderten sich gegenüber dem Vortag nicht. In der vergangenen Woche wurden nach Lagus-Angaben 13.362 Corona-Tests genommen, 41 oder 0,31 Prozent waren davon positiv.

Nun auch Maskenpflicht an Schleswig-Holsteins Schulen

16.36 Uhr: Kurskorrektur an der Förde: Jetzt führt auch Schleswig-Holstein eine Maskenpflicht an den Schulen ein. Dies verkündete Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch in Kiel, nachdem es bisher nur eine dringende Empfehlung gab. Die Maskenpflicht gilt ab Montag auf dem Schulgelände, aber nicht im Unterricht. Die „dringende Empfehlung“ im Norden galt bisher ab der 7. Klasse. Jetzt gilt die Maskenpflicht für alle Jahrgänge.



Noch am vergangenen Freitag, nach der ersten Schulwoche, hatte Prien eine Maskenpflicht als nicht geboten eingestuft. Die Erfahrungen der ersten Woche hätten gezeigt, dass der dringenden Empfehlung des Ministeriums in den Schulen weitestgehend gefolgt werde. Prien hatte aber auch erklärt, angesichts des weiteren Infektionsgeschehens eine mögliche Pflicht zu prüfen.



Von den nahezu 800 Schulen in Schleswig-Holstein sind seit Schuljahresbeginn am 10. August zuletzt in etwa 15 Schulen einzelne Schülergruppen (Kohorten) wegen Corona-Fällen oder Verdachtsfällen vorsorglich nicht im Präsenzunterricht unterrichtet werden. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht in Schleswig entschieden, dass ein Kieler Schüler, der gegen das Tragen einer Maske im Unterricht Widerspruch eingelegt hatte, die Mund-Nasen-Bedeckung vorerst nicht aufziehen muss (siehe vorherige Meldung).

Gerichtsurteil im Norden: Schüler muss vorerst keine Maske im Unterricht tragen

16.03 Uhr: Ein Kieler Schüler, der gegen das Tragen einer Maske im Unterricht Widerspruch eingelegt hat, muss die Mund-Nasen-Bedeckung vorerst nicht aufziehen. Der Widerspruch habe aufschiebende Wirkung, weswegen die Verpflichtung ihm gegenüber vorläufig nicht durchgesetzt werden könne, stellte das Verwaltungsgericht in Schleswig am Mittwoch fest. Für andere Schülerinnen und Schüler hat die Entscheidung den Angaben zufolge keine unmittelbaren Auswirkungen. (Az.: 9 B 23/20)

In Schleswig-Holstein gibt es die Empfehlung, Masken auch im Unterricht zu tragen. Das Gericht hatte die im Hygienekonzept der Schule enthaltene Verpflichtung, eine entsprechende Bedeckung zu benutzen, als Verwaltungsakt eingestuft. Die Verpflichtung greife in relevanter Weise in das Grundrecht der Schüler auf allgemeine Handlungsfreiheit ein.

Gegen diesen Verwaltungsakt habe der Schüler Widerspruch eingelegt, dem kraft des Gesetzes aufschiebende Wirkung zukomme, hieß es. Zu der Frage, ob die Anordnung der Maskenpflicht und der damit verbundene Grundrechtseingriff selbst rechtmäßig, insbesondere verhältnismäßig sei, äußerte sich das Gericht nicht. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte, der Beschluss des Verwaltungsgerichts werde derzeit ausgewertet. „Wir werden nun umgehend beraten, wie eine etwaige Änderung der Rechtsgrundlage aussehen könnte, um verbindliche Regeln zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Schulbereich zu ermöglichen.“

29 neue Corona-Infektionen in Hamburg

13.12 Uhr: Nach den 26 neuen Corona-Infektionen vom Dienstag meldet die Gesundheitsbehörde am Mittwoch drei Fälle mehr: 29. Dennoch steigt die Gesamtzahl in Hamburg nur um 27 Fälle auf 5953, da zwei Fälle mit Meldedaten 11. und 12. August gelöscht wurden. Daher beträgt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle 5953.

157 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

12.45 Uhr: In Niedersachsen steigen die Zahlen der Neuinfektionen kontinuierlich: Waren es am Dienstag bereits 111 neue Fälle, meldet das Bundesland am Mittwoch bereits 157 neue Corona-Infektionen. Binnen einer Woche kamen damit 541 Fälle hinzu. Demnach sind die meisten Infizierten männlich und zwischen 20 und 29 Jahre alt. Das Land meldet außerdem zwei Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-Cov2.

Die meisten mit dem Coronavirus Infizierten in Niedersachsen haben sich in Deutschland angesteckt. Das sei bei der Nachverfolgung der Gesundheitsämter in den vergangenen fünf Wochen deutlich geworden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover. „An zweiter Stelle sind Infektionen bei Rückkehrern aus dem Kosovo aufgetreten.“ Es folgten Kroatien und mit größerem Abstand die Türkei. Wie viel Prozent der Reiserückkehrer sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, konnte das Ministerium zunächst nicht beantworten.

Hamburg: HVV-Strafe für Maskenmuffel startet Montag

10.14 Uhr: Jetzt geht es Maskenmuffeln an den Kragen! Wer ab dem kommenden Montag (24. August) ohne eine korrekt sitzende, Mund und Nase bedeckende Maske in den HVV-Verkehrsmitteln oder im fahrkartenpflichtigen Bereich der Haltestellen angetroffen wird, muss 40 Euro zahlen. Das gab der HVV am Mittwoch bekannt. Die entsprechende behördliche Genehmigung für die bereits angekündigte Änderung der HVV-Beförderungsbedingungen ist jetzt erteilt worden. „Diese Maßnahme ist notwendig geworden, weil in den vergangenen Tagen vermehrt Fahrgäste ohne oder mit nicht richtig sitzender Mund-Nasen-Bedeckung im HVV unterwegs waren“, so der HVV. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nachweislich von der Pflicht befreit sind.

Corona-Ausbruch in Kinderkurheim in Nordfriesland

7 Uhr: In einem Kinderkurheim in Nordfriesland hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Vier Kinder aus Hamburg wurden positiv getestet. Die Kreisverwaltung bestätigte den Vorgang am frühen Dienstagabend. Der genaue Ort des Heims wurden nicht bekannt gegeben.

Insgesamt befinden sich 50 Jungen und Mädchen aus Hamburg in der Erholungseinrichtung. Die meisten von ihnen sind noch vor Ort, sollen aber in den kommenden Tagen zurückreisen.

Laut NDR soll ein Verwandter eines Kindes am Wochenende in Hamburg positiv getestet worden sein. Daraufhin soll das Gesundheitsamt einen Massentest in dem Kurheim angeordnet haben. Drei der infizierten Kinder wurden bereits abgeholt. Eins befindet sich noch in der Einrichtung und wurde isoliert. Alle Kinder sollen in einigen Tagen noch ein zweites Mal getestet werden.

Daswaren die Corona-News vom 18. August

18 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

20.01 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Infizierten innerhalb eines Tages um 18 gestiegen. Wie die Landesregierung auf ihren Internetseiten mitteilte, wurden bisher - Stand Dienstagabend - insgesamt 3825 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 160 Menschen. Im Krankenhaus werden 14 Corona-Patienten behandelt. Rund 3400 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen.

Mitten in Hamburg: Neues Corona-Testzentrum ab September

19.04 Uhr: Ab September soll Hamburg ein weiteres Corona-Testzentrum bekommen. Bis zu 2000 kostenlose Tests sollen auf dem Parkplatz des Museums für Kunst und Gewerbe am Steintorplatz täglich durchgeführt werden. Das berichtet das „Abendblatt“. Bahnreisende, die an Hauptbahnhof oder ZOB ankommen, sollen sich demnach direkt vor Ort testen lassen können.

Kostenlos sollen die Tests jedoch nur für diejenigen sein, die aus dem Ausland oder einem Risikogebiet einreisen. „Es ist nicht im Sinne der Pandemie-Bekämpfung, dass möglicherweise Infizierte durch die halbe Stadt zu einem Testzentrum reisen“, sagte CDU-Gesundheitspolitiker Stephan Gamm.

Deshalb sollen die insgesamt acht Schalter mithilfe von sechs Containern in direkter Nähe von Hauptbahnhof und ZOB aufgebaut werden. Um diesen Plan umzusetzen, werde die Kassenärztliche Vereinigung (KVH) die Pläne beim Bezirksamt Mitte einreichen und die Sondernutzung des Geländes beantragen. „Ich gehe davon aus, dass wir in etwa zwei Wochen starten können. Wir beantragen die Nutzung zunächst bis Ende Oktober“, so KVH-Vorstand Walter Plassmann zum „Abendblatt“.

Drei weitere Corona-Neuinfektion in MV nachgewiesen

18.08 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag wie am Tag zuvor drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 978, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte.

Zwei neue Fälle gab es im Landkreis Rostock, einen in Vorpommern-Rügen. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. 884 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. Das sind den Angaben zufolge zwei mehr als noch am Vortag.

Starker Anstieg: Niedersachsen meldet 111 Neuinfektionen

16.43 Uhr: 15.524 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus sind bis Dienstag in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Das sind 111 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt 656 an Covid-19 Erkrankte wurden als verstorben gemeldet (+0). Als genesen gelten laut NLGA 13.780 (+56) der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,8 Prozent. In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 180 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt: Davon liegen 151 Erwachsene auf Normalstationen, 24 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen acht Erwachsene beatmet werden. Fünf Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Das Coronavirus kann akutes Nierenversagen verursachen

14.33 Uhr: Ergebnisse einer neuen Hamburger Studie zeigen: Das Coronavirus kann auch die Nieren von Patienten befallen und erhöht sogar das Sterblichkeitsrisiko. Mediziner des Universitätsklinikums Eppendorf untersuchten die Nieren von 63 älteren Patienten, die an Covid-19 verstorben waren, so die Klinik am Dienstag. Bei 60 Prozent der Untersuchten konnten die Forscher Sars-CoV-2-Viren in der Niere finden. Ebenfalls konnten sie feststellen, dass der Nachweis der Coronaviren das Risiko für ein akutes Nierenversagen erhöht.

Bei den Patienten der Studie, die vor ihrem Tod ein akutes Nierenversagen erlitten, war die Niere in 72 Prozent der Fälle von den Coronaviren befallen gewesen. „Dies ist ein Erklärungsansatz für das häufige Nierenversagen bei einer Covid-19-Infektion, das zu den wesentlichen Sterblichkeitsfaktoren zählt“, sagte Studienleiter und Direktor der III. Medizinischen Klinik und Poliklinik am UKE, Tobias Huber. Dem Forscherteam gelang es zudem, den Erreger aus der Niere eines Verstorbenen zu isolieren. Innerhalb von 48 Stunden habe sich das Virus in Nierenzellen 1000-fach vervielfältigt.

„Unsere Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass sich der Sars-CoV-2-Erreger auch in anderen Organen als der Lunge aktiv vermehren kann“, erklärte der Co-Studienleiter und Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, Martin Aepfelbacher. Die Forscher regten an, bei der Behandlung von Corona-Patienten frühzeitig auf Organbeteiligungen zu achten. „Im Fall der Niere ist dies durch Urintests möglich“, sagte Huber. Die Mediziner veröffentlichten ihre Erkenntnisse im britischen Fachmagazin „The Lancet“.

26 neue Corona-Fälle in Hamburg

11.49 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten ist bis Dienstag um 26 gestiegen. Damit wurden in Hamburg bislang insgesamt 5926 Menschen positiv getestet. Rund 5200 sind laut Robert-Koch-Institut inzwischen wieder genesen.

Die Lage in den Hamburger Krankenhäusern bleibt unverändert. 15 Menschen werden derzeit behandelt, acht von ihnen auf der Intensivstation – einer weniger als am Tag zuvor.

Auch die Zahl der Verstorbenen blieb bei 231.

Von der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist Hamburg weiterhin deutlich entfernt. Der Wert liegt aktuell bei 10,1. Sollte die Grenze überschritten werden, zieht das neue Beschränkungen nach sich.

Harry Potter-Aufführung auf 2021 verschoben

10.30 Uhr: Zauberlehrlinge aufgepasst: Die Deutschlandpremiere von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg wird auf den 11. April 2021 verschoben. Die aktuelle Verfügung zur Eindämmung des Coronavirus lassen die Wiederaufnahme zum geplanten Premierenbeginn im Oktober 2020 nicht zu, so der Veranstalter.

Die Tickets behalten Ihre Gültigkeit und können für Vorstellungen ab dem Frühjahr 2021 eingetauscht werden. Alle Kunden die online Tickets für die abgesagten Veranstaltungen gebucht haben, erhalten am Dienstag (18. August) eine Mail in der das weitere Verfahren erläutert werden.

Alle Kunden erhalten einen flexiblen Gutschein in Höhe des Auftragswertes, der zu einer Umbuchung zur Verfügung steht. Dies gilt auch für Kunden die ihre Tickets über das Call Center erworben haben. Kunden die über eine Vorverkaufsstelle oder einen Reiseveranstalter gebucht haben, sollen sich direkt die jeweilige Stelle wenden.

Die erste Vorführung wird bereits vor der Premiere am 30. März 2021 wie geplant stattfinden. Auch die ersten Termine im April bleiben weiterhin bestehen.

Niedersachsen meldet 14 neue Corona-Zahlen

8.57 Uhr: In Niedersachsen sind am gestrigen Montag 14 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Fälle auf 15.413. Die Zahl der Verstorbenen blieb bei 656. Insgesamt gelten 13.724 Menschen als genesen.

Das waren die Corona-Meldungen am Montag, 17. August:

Bericht: Lokale auf dem Kiez wegen Regelverstößen „stillgelegt“

21.38 Uhr: Offenbar hat der Bezirk Mitte in Hamburg jetzt hart durchgegriffen: Wie das „Abendblatt“ berichtet, sind am vergangenen Wochenende zwei Lokale rund um die Reeperbahn vorübergehend geschlossen worden. Grund: Wiederholte massive Missachtung der Corona-Auflagen. Trotz mehrfacher Ermahnungen habe es in zwei Bars immer wieder Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben. In einer der Kneipen hätten unangekündigte Besucher des Gesundheitsamtes 120 Gäste vorgefunden – erlaubt sind in diesen Tagen dort aber nur 30. Zudem hätten die meisten Besucher keinen Mund-Nasenschutz getragen, teilte Falko Droßmann, Chef des Bezirksamts Mitte, dem Blatt mit.

In Folge dessen sei entschieden worden, beide Etablissements für den weiteren Freitagabend sowie für Samstag zu schließen. Über die weiteren Konsequenzen wurde noch nicht final entschieden, Grundsätzlich sei es jedoch denkbar, Betriebe auch über mehrere Wochen stillzulegen, sollte sich nicht an die Bestimmungen gehalten werden.

Schleswig-Holstein meldet 17 neue Corona-Fälle

21.14 Uhr: Schleswig-Holstein hat am Montag 17 neue Coronaälle gemeldet und damit doppelt so viele wie noch am Sonntag. Da waren es acht Neuinfektionen gewesen. Die meisten Corona-Fälle gab es im Landkreis Storman (acht), in Lübeck waren es vier neue Fälle.

Komplettes Fußballteam muss in Quarantäne

20.12 Uhr: Wie wichtig es ist, sich in bestimmten Fällen an die Quarantänepflicht zu halten, zeigt jetzt ein Fall aus Oldenburg. Dort ging ein junger Mann bereits nach einer Woche in Quarantäne wieder unter Leute, genauer gesagt ins Fußballtraining. Blöd nur, dass er mit dem Coronavirus infiziert war ... Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

HVV gibt Vordertüren an dien Bussen wieder frei

19.28 Uhr: Hamburgs Busfahrer sitzen jetzt im Glashaus, genauer gesagt im gläsernen Führerhaus. Alle 1500 Linienbusse der Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein verfügen seit Montag über Trennscheiben – und das verbessert nicht nur den Infektionsschutz in unserer Stadt. Lesen Sie hier den vollständigen Artikel zum Thema.

Elf neue Corona-Fälle im Kreis Rotenburg

18.45 Uhr: Im Landkreis Rotenburg (Wümme) sind seit vergangenem Mittwoch elf neue Corona-Infektionen registriert worden, darunter neun bei Beschäftigten der Zeitarbeitsfirma Randstad. Die Mitarbeiter des Personaldienstleisters wurden an verschiedenen Standorten an Logistikunternehmen vermittelt, wie der Landkreis am Montag mitteilte. Die Infektionen seien nach bisherigen Erkenntnissen auf das private Umfeld zurückzuführen, sagte eine Sprecherin. Drei Wohnstandorte in den Gemeinden Gyhum und Sittensen seien vom Gesundheitsamt komplett unter Quarantäne gestellt worden.

Die Ermittlung der Infektionsketten durch das Gesundheitsamt erfolge in enger Kooperation mit Randstad. Zurzeit führe das Gesundheitsamt ein umfangreiches Kontaktpersonenmanagement durch und teste alle betroffenen Personen. Insgesamt sind den Angaben zufolge derzeit im Kreis Rotenburg 108 Menschen – Kontaktpersonen und Reiserückkehrer – in Quarantäne. Die Zahl der Infizierten im Kreis liegt insgesamt bei 22.

Grote-Gästen droht Bußgeld

17.42 Uhr: Nach dem umstrittenen Umtrunk des Hamburger Innensenators Andy Grote, soll nun auch eine Anzeige gegen die knapp 30 Gäste bei der Staatsanwaltschaft eingegangen sein. Das berichtet die BILD-Zeitung. Ihnen droht nun ein Bußgeld von jeweils 150 Euro, wegen des Verstoßes gegen die Corona-Auflagen. Grote selbst war bereits in der vergangenen Woche ein Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro auferlegt worden. Dieses Ergebnis habe der Senator, laut eigener Aussage, uneingeschränkt akzeptiert und das Bußgeld umgehend überwiesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Nexx, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Nexx angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

17.15 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag drei weitere Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle auf 975.

HVV: Muss auch an Freiluftstationen eine Maske getragen werden?

15.10 Uhr: In Hamburg geht’s Maskenmuffeln bald an den Kragen. Oder besser gesagt ans Portemonnaie. Wer im HVV ohne einen Mund-Nasen-Schutz unterwegs ist, soll künftig eine Vertragsstrafe von 40 Euro zahlen. Eine entsprechende Regelung wird gerade vorbereitet – und die gilt nicht nur für die Fahrzeuge, sondern auch für die Bahnsteige. Gerade an sogenannten Freiluftstationen wie der U-Bahn-Station Berne, der S-Bahn-Halt Iserbrook oder dem Busbahnhof Altona sind aktuell zahlreiche Personen ohne Maske anzutreffen. „Die Maskenpflicht gilt überall im fahrscheinpflichtigen Bereich“, stellte eine Sprecherin der Verkehrsbehörde gegenüber der MOPO klar. „Dazu gehören alle Bahnsteige, ob sie geschlossen oder an der freien Luft sind“, sagt sie.

Apfelernte im Alten Land – Bauern wegen Corona angespannt

13.44 Uhr: Die Apfelernte in Niedersachsen wird in diesem Jahr spürbar von der Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt sein. „Es ist eine angespannte, ungewohnte Situation“, sagt Obstbauer Ulrich Buchterkirch. Natürlich gebe es die Angst vor einem Infektionsfall und den daraus folgenden Konsequenzen, sagte der Vorsitzende der Fachgruppe Obstbau beim niedersächsischen Landvolk. Trotz Viruskrise rechnet Buchterkirch mit einer durchschnittlichen Ernte.

Niedersachsens bekanntestes Obstbaugebiet ist das Alte Land an der Niederelbe. Es gilt als das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet in Deutschland. Die Äpfel werden etwa sieben Wochen lang von Anfang September bis Ende Oktober geerntet.

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben seien Konzepte entwickelt worden, die Kontakte auf ein Minimum reduzieren sollen. „Es werden kleine Arbeitsgruppen gebildet, die gemeinsam arbeiten“, sagte der Obstbauer. Das werde sicher nicht einfach und erfordere von allen Beteiligten Fingerspitzengefühl. „Es wäre schlimm, wenn die Ernte nicht eingebracht werden könnte“, betonte der Experte vom Landesbauernverband.

14 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet – Zahl vorläufig

11.42 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Hamburg ist bis Montag um 14 gestiegen, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Wegen einer Softwareanpassung seien vermutlich noch nicht alle Fälle vom Wochenende erfasst worden, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich.

Seit Beginn der Pandemie wurden damit 5900 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. Rund 5200 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden. In Hamburger Krankenhäusern werden demnach weiterhin 15 Menschen behandelt. Neun von ihnen liegen auf Intensivstationen. Letzten Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf zufolge starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19. Diese Zahl ist seit Wochen unverändert. Hamburg liegt damit nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Gegenwärtig liege der Wert bei 11,8.

Niedersachsen verschiebt Corona-Lockerungen

10.52 Uhr: Eigentlich war die nächste Stufe der Corona-Lockerungen in Niedersachsen für den 1. September geplant. Doch nun wird sie um zwei Wochen mindestens bis zum 14. September verschoben. Wie Ministerpräsident Stephan Weil im „Antenne Niedersachsen“-Interview nun bekannt gab, reagiert das Land damit auf die steigenden Corona Infektionszahlen.

Geplant war, dass Messen, Kongresse und Ausstellungen unter Auflagen wieder zulässig sein sollten.

„Wir sind derzeit in einer labilen Situation. Wir sind vorsichtig und wir bleiben vorsichtig. Und deswegen möchten wir jetzt in dieser Lage keine weiteren Lockerungen vornehmen“, erklärte Weil. „Deswegen werden wir die nächste Stufe mindestens bis zum 14. September verschieben, je nach Lage eventuell auch länger.“

Elbphilharmonie: Viel weniger Besucher auf der Plaza

8.56 Uhr: Die Plaza der Elbphilharmonie ist eigentlich ein Publikumsmagnet. Coronabedingt sind die Besucherzahlen allerdings deutlich zurückgegangen. Seit Wiedereröffnung der Aussichtsplattform am 25. Mai bis zum 12. August kamen 311.048 Besucher, so ein Sprecher der Elbphilharmonie. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es mit 895.944 fast dreimal so viele.

In den geringeren Besucherzahlen wirke sich zum einen die allgemeine und überall spürbare Situation im Tourismus aus, sagte der Sprecher. Zum anderen werde über das Besuchermanagement sichergestellt, dass sich wegen der Abstandsregelung deutlich weniger Menschen gleichzeitig auf der Plaza aufhalten, als dies vor der Corona-Krise der Fall war.

Die Elbphilharmonie empfiehlt, den Besuch online zu reservieren. Allerdings sei auch der Spontanbesuch weiterhin möglich.

Acht neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

7.30 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Infizierten innerhalb eines Tages um acht gestiegen. Wie die Landesregierung auf ihren Internetseiten mitteilte, wurden bisher - Stand Sonntagabend - insgesamt 3790 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 158 Menschen, diese Zahl hat sich nicht erhöht. Im Krankenhaus werden 19 Corona-Patienten behandelt. Rund 3300 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen.

Das waren die News vom 15. August:

Behörden verweisen Badegäste als illegale Tagestouristen des Landes

19.21 Uhr: Bei einem Polizeieinsatz an einem Badesee in Dutzow bei Gadebusch (Nordwestmecklenburg) ist eine größere Gruppe illegaler Tagestouristen aus Schleswig-Holstein und Hamburg des Landes verwiesen worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatten Einheimische am Sonntag bei Temperaturen um 30 Grad insgesamt 36 Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen am See gemeldet.

An der Badestelle am Dutzower See, wenige Meter von der Landesgrenze entfernt, seien rund 100 Menschen gewesen. Wegen der Corona-Beschränkungen, die Tagestouristen die Einreise nach MV weiterhin untersagt, wurden Polizei und Ordnungsbehörden alarmiert.

Die Badegäste aus dem Nachbarland wurden zur Abreise aufgefordert, zudem wird eine Strafe wegen einer Ordnungswidrigkeit geprüft. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es mit 973 Fällen die bundesweit wenigsten nachgewiesenen Corona-Infektionen. In den vergangenen sieben Tagen wurden landesweit 34 Neuinfektionen gemeldet. Trotz unterschiedlichster Lockerungen dürfen Tagestouristen aus anderen Bundesländern nicht einreisen.

Ein neuer Corona-Fall in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt

15.56 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntag eine weitere Corona-Infektion registriert worden. Damit ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Fälle auf 973 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Die Zahl der Menschen, die im Nordosten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, blieb bei 20. Als genesen gelten schätzungsweise 877 der Infizierten. In den vergangenen sieben Tagen wurden landesweit 34 Neuinfektionen gemeldet.

Fast alles voll: Strandampeln im Norden zeigen Rot

13.53 Uhr: Die anhaltende Hitzewelle hat am Sonntag im Norden erneut für volle Strände im Norden gesorgt. Die Standampeln auf der Webseite strandticker.de zeigten bis zum Mittag für fast alle Strände der Lübecker Bucht bereits Rot. Unter anderem in Niendorf, Scharbeutz, Rettin und am Timmendorfer Strand waren Strandabschnitte voll. Ein Badeverbot der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) wurde bislang noch nicht erteilt.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern waren die Strände bis Sonntagmittag zu rund 70 Prozent ausgelastet, wie ein Polizeisprecher sagte. So meldeten die Stationen der DLRG durchgängig gut gefüllte Strände, die aber immer noch Plätze zur Verfügung hatten. Die DLRG-Station Zierow wies darauf hin, dass trotz vieler Strandbesucher überall die Mindestabstände eingehalten werden könnten. Es bestehe kein Grund, Abschnitte abzusperren, betonte eine Sprecherin.

Ähnlich war auch die Lage an den Stränden in Boltenhagen und auf der Insel Usedom. Die Autobahnpolizei Grimmen meldete am Sonntagmittag vor allem auf der A20 Richtung Lübeck wieder einige Staus. Am Samstag hatten Autofahrer zum Teil rund eine Stunde Verzögerung einplanen müssen. Der An- und Abreiseverkehr rund um Rügen floss an beiden Tagen allerdings ohne größeres Verkehrsaufkommen, erklärte ein Sprecher.

Spanien-Rückkehrer sorgen für lange Schlangen bei Testzentrum am Flughafen

13.07 Uhr: Nach der Einstufung von Spanien als Risikoland ist das Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen stark ausgelastet. Nach der Landung von Maschinen aus Spanien gebe es eine große Nachfrage nach Corona-Tests und längere Schlangen vor den fünf Teststraßen im „Terminal Tango“ außerhalb des eigentlichen Flughafengebäudes, sagte eine Sprecherin des Airports am Sonntag. Allein am Sonntag sollten im Laufe des Tages sieben Maschinen aus Palma de Mallorca in Hamburg landen, dazu einige weitere vom spanischen Festland, aus der Türkei und aus Balkan-Ländern.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat das Corona-Testzentrum eingerichtet, das vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird. Die Kapazität wird mit rund 2000 Tests pro Tag angegeben, was rechnerisch ausreichend wäre. Wegen der ungleichmäßigen Auslastung über den Tag sind dennoch Engpässe zu erwarten, wenn mehrere Maschinen in kurzen Abständen landen.

Die Passagiere aus Risikogebieten sind zu einem Corona-Test verpflichtet, sie müssen aber nicht das Testzentrum am Flughafen nutzen. Ebenso ist es möglich, den Test innerhalb von drei Tagen beim Hausarzt oder einem anderen Testzentrum nachzuholen. Nur mit einem negativen Test dürfen die Reisenden die vorgeschriebene Quarantäne vorzeitig verlassen.

Kreis Dithmarschen: Bestätigte Corona-Fälle in Kita und Schulen

12.42 Uhr: Nachdem am Mittwoch je ein Corona-Verdachtsfall für eine Gemeinschaftsschule sowie eine Kita in Meldorf bekannt geworden waren, sind am Freitag zwei Verdachtsfälle unter den Schülern der Gemeinschaftsschule Heide-Ost in Heide hinzugekommen. Wie der Kreis Dithmarschen am Sonntag bekannt gab, haben sich alle Verdachtsfälle nun erhärtet und sind zu bestätigten Corona-Neuinfektionen geworden. Ähnlich zur Entwicklung in Meldorf, war auch in Heide zunächst ein Elternteil positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das Kreis-Gesundheitsamt habe damit begonnen, alle von den Schulen und der Kita gemeldeten Schüler- und Lehrer-Kontakte abzutelefonieren, heißt es in einer Mitteilung. Über die Abfrage zu Art und Intensität des Kontaktes werde individuell entschieden, welche Maßnahmen im Einzelfall weiter zu veranlassen sind

Aktuelle Zahlen: 9 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

11.16 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Hamburg ist bis Sonntag um 9 gestiegen, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 5886 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. Rund 5100 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

In Hamburger Krankenhäusern werden demnach weiterhin 15 Menschen behandelt. Neun von ihnen liegen auf Intensivstationen. Letzten Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf zufolge starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19. Diese Zahl ist seit Wochen unverändert.

Hamburg liegt damit nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Gegenwärtig liege der Wert bei 11,8.

Krankenhäuser: Corona-Lage in Hamburg und Schleswig-Holstein entspannt

10.48 Uhr: Trotz der wieder gestiegenen Zahl der Corona-Neuinfektionen ist es in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern weiterhin ruhig. „Wir haben noch eine entspannte Situation“, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Patrick Reimund, der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt wurden im Norden in den Kliniken an die 20 Corona-Patienten behandelt. Zur Hoch-Zeit im Frühjahr waren es laut Reimund 150 Erkrankte gleichzeitig. „Da haben wir noch reichlich Luft nach oben.“

Ihm zufolge sind in Schleswig-Holstein zunächst etwa 30 Krankenhäuser für die Versorgung von Corona-Patienten vorgesehen. Dort gebe es etwa 400 freie Intensivbetten. Für einen explosionsartigen Anstieg von Patientenzahlen lägen momentan keine Anhaltspunkte vor. Am Freitag waren laut Gesundheitsministerium (Stand 10 Uhr) 20 Covid-19 Patienten im Krankenhaus. Davon waren 5 in Intensivpflege, 3 wurden beatmet. Derzeit gibt es im Land 12.518 Krankenhausbetten. 1218 davon sind für Intensivpatienten ausgerüstet. Davon wiederum verfügen 1115 über Beatmungstechnik. Eine Art Warn-Ampel ist noch gar nicht eingeschaltet, sondern steht noch auf der Vorstufe weiß.

Auch das Leistungsangebot der 35 Hamburger Krankenhäuser werde vollständig vorgehalten, sagte Claudia Brase, Geschäftsführerin der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung sei gesichert.

Mit Blick auf 12.500 Krankenhausbetten und derzeit rund 20 stationär behandelten Covid-Patienten seien die Krankenhäuser durch die unmittelbare Behandlung von Pandemie-Opfern nicht mehr stark belastet. Auch die zehnfache Zahl von Covid-Patienten wäre gut zu schaffen. „Wir haben aber Respekt und stehen auf Standby“, sagte Brase. „Die Pandemie ist nicht vorbei und es hängt vom Verhalten der Bevölkerung ab, wie sich die Infektionen ausbreiten.“

Im Winterhalbjahr könnten wieder mehr Infektionen und Erkrankungen auftreten, weil sich die Menschen verstärkt in geschlossenen Räumen aufhalten. „Wir hoffen, dass wir nicht wieder in die Situation kommen, in den Krisenmodus umschalten zu müssen.“

42 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

10.25 Uhr: Insgesamt 15.399 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus sind bis heute in Niedersachsen bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Das sind 42 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt 656 an Covid-19 Erkrankte wurden als verstorben gemeldet (+0). Als genesen gelten laut NLGA 13.716 (+55) der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 89,1 Prozent.

Kirchen schnallen wegen Corona ihren Finanz-Gürtel enger

8.30 Uhr: Die Folgen der Corona-Pandemie werden nach Ansicht der neuen Finanzchefin des katholischen Bistums Osnabrück großen Einfluss auf die Kirchen haben. „Weil die Kirchensteuer an die Lohn- und Einkommensteuer gekoppelt ist, werden wir uns auf deutliche Einschnitte einstellen müssen“, sagte Astrid Kreil-Sauer, seit Mai Finanzdirektorin des Bistums. Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit seien gestiegen, die Wirtschaft in Deutschland erlitt im zweiten Quartal einen Rekordeinbruch.

Die Kirche müsse sich aber auf jeden Fall auf eine Situation einrichten, mit spürbar weniger Geld auskommen zu müssen. Denn auch die Kirchenaustrittszahlen sind auf einem Rekord-Hoch.

Katholische und evangelische Kirche stellen sich auf langfristig sinkende Steuereinnahmen ein. Noch im vergangenen Jahr ging die im Auftrag beider Kirchen erstellte „Freiburger Studie“ davon aus, dass die Mitgliederzahl wie auch die Kirchensteuereinnahmen bis 2060 um die Hälfte sinken werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie dürften diesen Prozess nun aber spürbar beschleunigen, sagte Kreil-Sauer. „Manche rechnen damit, dass wir schon deutlich früher auf das Niveau kommen, das die Studie für das Jahr 2060 prognostizierte.“

Konkretere Prognosen über coronabedingte Mindereinnahmen kommen indes von der Evangelischen Landeskirche Hannover, die für 2020 von Einnahmeausfällen von bis zu 90 Millionen Euro ausgeht, bei einem Haushalt von insgesamt 640 Millionen Euro für 2020. „Realistischer können wir das aber erst mit der nächsten Steuerschätzung des Bundes im Herbst sagen“, sagte Pressesprecher Benjamin Simon-Hinkelmann. „Im Moment ist unsere Prognose, dass sich die Einnahmen in den nächsten Jahren langsam wieder erholen und wir 2022 oder 2023 wieder das Einnahmeniveau von 2019 erreichen.“

Das waren die News vom 15. August:

14 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

19.14 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Sonnabend 14 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle stieg damit auf 3782. 158 Personen, die mit Corona infiziert waren, verstarben bislang. Aktuell sind 19 Menschen in Krankenhaus, 3300 gelten als genesen.

Zwei neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

17.31 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonnabend zwei weitere Corona-Infektionen registriert worden. Damit ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Fälle auf 972 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte.

Die Zahl der Menschen, die im Nordosten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, blieb bei 20. Als genesen gelten schätzungsweise 863 der Infizierten. In den vergangenen sieben Tagen wurden landesweit 35 Neuinfektionen gemeldet.

Ostseestrände wegen Überfüllung gesperrt

16.01 Uhr: Am Samstagnachmittag sind an der Ostsee wieder einmal mehrere Strandabschnitte wegen zu vieler Besucher gesperrt worden. In Niendorf und Scharbeutz werden an vielen Stränden bereits keine Gäste mehr zugelassen.

Auch in Haffkrug, Sierksdorf und Pelzerhaken wird es bereits eng: Nur wenige Plätze waren dort am Nachmittag noch frei, einzelne Abschnitte sind bereits für Neuankömmlinge geschlossen worden. Die Ostsee-Strände in Neustadt und Rettin sind bereits vollständig gesperrt.

Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, darf nur eine begrenzte Anzahl an Gästen an die Strände. Strandampeln zeigen an, wie voll der jeweilige Abschnitt bereits ist und ob noch neue Besucher zugelassen werden können (online abrufbar unter diesem Link).

Ansturm auf neues Testzentrum am Hamburg Airport

14.21 Uhr: Vor einer Woche ist die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten am Hamburger Flughafen gestartet. Nachdem das Robert-Koch-Institut Spanien am Freitagnachmittag mit Ausnahme der Kanaren zum Risikogebiet erklärt hatte, gab es schon am Freitagabend einen Ansturm auf das Testzentrum im Terminal Tango. Dort bildete sich eine lange Schlange aus Reisenden, die aus ihrem Spanienurlaub zurückgekehrt sind. Auch für den heutigen Samstag kann mit einem Ansturm auf das Corona-Testzentrum am Hamburg Airport gerechnet werden.

Um den Andrang am Flughafen unter Kontrolle zu bringen, soll dort nach Angaben des NDR in der kommenden Woche ein weiteres Corona-Testzentrum von einem privaten Anbieter eröffnen. Damit sollen aber nicht nur Reiserückkehrer angesprochen werden: Auch diejenigen, die ihre Reise von Hamburg aus starten, sollen dort getestet werden. So kann eine längere Quarantäne am Zielort, wie sie in mehreren Ländern vorgeschrieben ist, vermieden werden.

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind die Corona-Tests verpflichtend, Urlauber aus anderen Gebieten im Ausland können den Test nach ihrer Einreise freiwillig machen. In beiden Fällen werden die Kosten übernommen, sofern der Test innerhalb von 72 Stunden nach Einreise durchgeführt wird. Maßgebend für die Einstufung als Risikogebiet ist die beim Zeitpunkt der Einreise gültige Definition des Robert Koch-Instituts.

Neuinfektionen in Hamburg: 28 neue Corona-Fälle

11.05 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Hamburg ist bis Samstag um 28 gestiegen, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 5877 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. Rund 5100 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

In Hamburger Krankenhäusern werden demnach 15 Menschen behandelt, sechs weniger als am Vortag. Neun von ihnen liegen auf Intensivstationen, das ist einer mehr. Letzten Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf zufolge starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19. Diese Zahl ist seit Wochen unverändert.

Hamburg liegt damit nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Gegenwärtig liege der Wert bei 12,1 – nach 13,5 am Vortag.

Sechs Schulen melden Corona-Fälle in Hamburg

10.15 Uhr: Sechs Schulen sind mittlerweile von Corona betroffen. Laut Schulbehörde sind dort am Freitag sieben neue Fälle gemeldet worden. Lediglich in einem Fall – an der Stadtteilschule Altona – müssen den Angaben zufolge zwei Klassen und die Klassenlehrerin in Quarantäne. In allen anderen Fällen gibt es entweder keine größeren Auswirkungen auf den Schulbetrieb oder noch keine Rückmeldungen über Maßnahmen des Gesundheitsamts. Wie die MOPO bereits berichtete, gibt es einen Corona-Fall an der Grundschule Turmweg (Harvestehude). Laut „Hamburger Abendblatt" sind außerdem das Margarethe-Rothe-Gymnasium (Barmbek-Nord) betroffen, die Stadtteilschule Lurup, das Helmut-Schmidt-Gymnasium (Wilhelmsburg) und die Berufliche Schule City Nord.

Das waren die Corona-News vom 14. August:

Tui sagt Pauschalreisen nach Spanien ab

21.16 Uhr: Der Reisekonzern Tui wird nach der Reisewarnung für fast ganz Spanien (hier mehr lesen) die ab Samstag geplanten Pauschalreisen dorthin absagen. Den Kunden würden Umbuchungen zu anderen Reisezielen angeboten, zum Beispiel zu den Kanarischen Inseln, wie ein Tui-Sprecher am Freitagabend der dpa sagte. Weil man nicht von allen Kunden Kontaktdaten habe, nehme man außerdem Kontakt zu Reisebüros auf. Reisenden, die bereits in den betroffenen Feriengebieten sind, biete Tui an, sie auf Wunsch früher als geplant nach Hause zu fliegen.

Die deutsche Tourismuswirtschaft bedauerte derweil die vom Auswärtigen Amt ausgesprochene Reisewarnung, betonte aber auch, die Entscheidung sei zu akzeptieren, „da der Gesundheitsschutz die höchste Priorität für die Tourismusbranche hat“, wie der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) mitteilte. BTW-Generalsekretär Michael Rabe appellierte „an die Vernunft von Reisenden wie touristischen Unternehmen (...), die geltenden allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten“.

Reisewarnungen müssten vor dem Hintergrund der ohnehin schon stark gebeutelten Tourismusbranche „tagesaktuell überprüft und bald möglichst zurückgenommen werden“.

24 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

19.02 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Infizierten innerhalb eines Tages um 24 gestiegen. Wie die Landesregierung am Freitag mitteilte, wurden insgesamt 3768 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 158 Menschen, diese Zahl hat sich nicht erhöht. Im Krankenhaus werden 24 Corona-Patienten behandelt. Rund 3300 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen.

Elf neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt

18.43 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag elf weitere Corona-Infektionen registriert worden. Damit ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Fälle auf 970 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Die neuen Fälle traten in den Landkreisen Nordwestmecklenburg (5), Mecklenburgische Seenplatte (2), Rostock (1) und Vorpommern-Rügen (1) sowie in der Landeshauptstadt Schwerin (2) auf.

Die Zahl der Menschen, die im Nordosten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, blieb bei 20. Als genesen gelten schätzungsweise 857 der Infizierten. In den vergangenen sieben Tagen wurden landesweit 40 Neuinfektionen gemeldet.

Corona-Fall in Kita in Uetersen: Mehr als 40 Kinder in Quarantäne

18.10 Uhr: Wegen eines corona-infizierten Kindes in einer Kita in Uetersen (Kreis Pinneberg) sind mehr als 40 Kinder und vier Erzieherinnen vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Es sind eine Elementargruppe und weitere Kinder einer anderen Gruppe betroffen, die gemeinsam im Freien gespielt hatten, wie die Kreisverwaltung Pinneberg am Freitag mitteilte. Die restlichen Gruppen könnten - teilweise mit erhöhten Hygiene-Auflagen - weiterlaufen. Die Krippengruppe bleibt geöffnet.

Die Familie des infizierten Kindes war den Angaben zufolge aus dem Urlaub in einer nicht vom Robert Koch-Institut als Risikogebiet benannten Region im Balkan nach Deutschland zurückgekehrt. „Es bestand also keine Quarantäne- oder Testpflicht“, hieß es. Dem Kind gehe es gut. Die Testergebnisse aller anderen Familienmitglieder seien negativ. Die Kita-Leitung hatte die Familie - alle ohne Symptome - vorsichtshalber zur Testung geschickt.

Eine Übersicht, wie viele Kitas in Schleswig-Holstein von Corona-Fällen betroffen sind, gibt es nicht. „Wir erfassen das nicht, das ist Angelegenheit der Regionen“, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Trotz hoher Infektionszahlen: Betrieb in Niedersachsen will Corona-Verordnung kippen

15.53 Uhr: Die in der niedersächsischen Corona-Verordnung vorgesehene Beschränkung von Hochzeitsfeiern auf maximal 50 Teilnehmer außerhalb der eigenen Wohnung ist rechtmäßig. „Die Corona-Pandemie rechtfertige es, Feiern, bei denen es typischerweise zu überschwänglichen Handlungen komme, in ihrer Teilnehmerzahl zu beschränken, und zwar unabhängig vom verfügbaren Platzangebot“, teilte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg am Freitag mit und bestätigte damit die Maßnahme.

Ein Betrieb, der auf einem weitläufigen Gelände und in mehreren Gebäuden Hochzeitsfeiern ausrichtet, wollte die Regelung trotz der weiterhin hohen Infektionszahlen außer Kraft setzen lassen. Der Unternehmer argumentierte, dass die Einhaltung von Sicherheitsabständen auf seinem Grundstück problemlos möglich sei und er gegenüber Konkurrenten in anderen Bundesländern benachteiligt werde, weil dort deutlich größere Hochzeitsgesellschaften erlaubt seien. Auch in der Gastronomie gebe es keine Beschränkung der Personenzahl.

Das Oberverwaltungsgericht wies den Antrag zum Teil aus formalen Gründen ab. Es stellte aber auch fest, dass das Land Niedersachsen einen Spielraum habe, die Teilnehmerzahl zu beschränken. Im Unterschied zu Restaurantbesuchen gebe es bei Hochzeitsfeiern einen engeren und länger andauernden Kontakt unter den Teilnehmern. Unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Bundesländern seien zulässig. Dass es für Feiern in Privatwohnungen nicht so strenge Auflagen gebe, verstoße nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz.

87 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

14.51 Uhr: Insgesamt 15.299 Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus sind bis heute in Niedersachsen bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Das sind 87 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt 656 an Covid-19 Erkrankte wurden als verstorben gemeldet (+1). Als genesen gelten laut NLGA 13.607 (+39) der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88,9 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 142 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt: Davon liegen 136 Erwachsene auf Normalstationen, 40 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 13 Erwachsene beatmet werden. Vier Kinder werden im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Corona-Fall an Schweriner Schule – Klasse und Lehrer in Quarantäne

13.19 Uhr: Ein Schüler der Werner-von-Siemens-Schule in Schwerin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Siebtklässler sowie 42 Mitschüler und Lehrer, die mit ihm Kontakt hatten, seien in Quarantäne geschickt worden, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit – die Schule bleibe aber geöffnet.

Das sei möglich, weil sich die Familie des Schülers nach Bekanntwerden eines Corona-Falles im privaten Umfeld vorbildlich verhalten und damit eine größere Ausbreitung verhindert habe. „Die übrigen Schüler und Lehrer gelten nicht als Kontaktperson ersten Grades und müssen nicht in Quarantäne“, erklärte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD).

29 neue Corona-Fälle in Hamburg

11.31 Uhr: Die Stadt Hamburg meldet am Freitag 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, damit hat sich die Zahl der Personen, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, auf 5849 erhöht. 5100 Personen gelten als geheilt. 21 Corona-Infizierte werden derzeit in Hamburg stationär behandelt, davon befinden sich acht auf einer Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus liegt weiter bei 231 Fällen und hat sich zuletzt nicht verändert.

Mehr als 200 Verfahren wegen Corona-Betrugs

11.19 Uhr: Die Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein gehen mittlerweile in weit mehr als 200 Fällen dem Verdacht des Betrugs bei Corona-Hilfen für Betriebe und Selbstständige nach. Zum Stand 3. August waren insgesamt 241 Verfahren anhängig, wie die Generalstaatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Demnach entfielen 112 Verfahren auf die Staatsanwaltschaft Kiel, 68 auf Lübeck, 50 auf Itzehoe und elf auf Flensburg. Es sei von einem weiteren Anstieg der Fallzahlen auszugehen. Schwerpunkte im Hinblick auf Branchen oder Regionen seien bisher nicht erkennbar, hieß es weiter. In der Regel beträfen die Fälle eher kleinere Betriebe und Soloselbstständige.

Eine Ausnahme ist ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft in Lübeck. Diese ermittelt gegen einen 36-Jährigen aus dem Kreis Pinneberg, der unberechtigt Kurzarbeitergeld und Corona-Soforthilfe in Millionenhöhe beantragt haben soll und jetzt in Untersuchungshaft sitzt. Der Betreiber einer Beratungsfirma in Hamburg soll unrechtmäßig erworbene Sozialversicherungsdaten verwendet haben. Laut Staatsanwaltschaft wollte der Mann mit 90 Betrugshandlungen rund 15 Millionen Euro erlangen. 7,6 Millionen davon seien infolge schneller Ermittlungen gar nicht erst ausgezahlt worden. Um die übrigen 7,4 Millionen Euro zurückzubekommen, verhängte die Staatsanwaltschaft einen Vermögensarrest.

Viele Lehrer aus Corona-Risikogruppen müssen wieder unterrichten

7.06 Uhr: Zu Beginn des neuen Schuljahrs müssen einem Bericht zufolge viele Lehrer aus den Corona-Risikogruppen wieder in den Schulen unterrichten. Das saarländische Kultusministerium rechne damit, dass nur noch 1,4 Prozent der Lehrer von der Präsenzpflicht befreit würden, berichtete der „Spiegel“ am Donnerstag unter Berufung auf eine eigene Umfrage. Vor den Ferien seien 13 Prozent der Lehrer im Saarland vom Unterricht befreit gewesen. In Mecklenburg-Vorpommern seien nur noch 1,5 Prozent der Lehrer vom Präsenzunterricht entbunden. Vor den Sommerferien seien es 34 Prozent gewesen. Niedersachsen gehe von acht Prozent befreiter Lehrer im kommenden Schuljahr aus, Baden-Württemberg von sechs Prozent. In Schleswig-Holstein bleiben laut „Spiegel“ seit dieser Woche nur etwa 0,4 Prozent der Lehrer zu Hause. Landeskultusministerin Karin Prien (CDU) war in die Kritik geraten, weil viele Lehrer trotz ärztlichen Attests zurück in die Schule müssen. Insgesamt seien in dem Bundesland 2000 Anträge auf Befreiung vom Unterricht eingegangen. Ein Attest reiche in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland für eine Befreiung vom Präsenzunterricht jedoch nicht aus. Ein Arbeitsmediziner entscheide nach einer Gesamtschau, ob einem Lehrer der Dienst in der Schule zugemutet werden könne. Dabei werde die Infektionslage berücksichtigt.

Das waren die News vom 13. August:

30 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

19.57 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Infizierten innerhalb eines Tages um 30 gestiegen. Wie die Landesregierung am Donnerstagabend mitteilte, wurden bisher – Stand Mittwochabend – insgesamt 3744 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben 158 Menschen, diese Zahl hat sich nicht erhöht. Im Krankenhaus werden 20 Corona-Patienten behandelt. Rund 3300 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen.

Starker Anstieg: 97 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

19.14 Uhr: Insgesamt 15.212 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute in Niedersachsen bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet worden. Das sind 97 Fälle mehr als am Vortag. Insgesamt 655 an Covid-19 Erkrankte wurden als verstorben gemeldet. Als genesen gelten laut NLGA 13.568 der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht 89,2 Prozent aller Infektionen.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 174 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt: Davon liegen 136 Erwachsene auf Normalstationen, 36 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 14 Erwachsene beatmet werden. Ein Kind wird im Krankenhaus auf einer Normalstation behandelt.

Corona-Probleme an 16 Schulen im Norden – das hat Folgen

18.03 Uhr: An 16 Schulen in Schleswig-Holstein gibt es Corona-Infizierte oder Corona-Verdachtsfälle. Das teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Kiel mit. Fünf Schulen seien am Donnerstag neu hinzugekommen, elf Schulen seien bereits vorher betroffen gewesen, sagte eine Ministeriumssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Schüler einzelner Jahrgangsstufen seien in Quarantäne, bis die jeweiligen Corona-Testergebnisse vorlägen. Es gehe dabei meist nur um ein paar Tage. Komplette Schulschließungen wegen Corona gebe es in Schleswig-Holstein aktuell nicht.

Die am Donnerstag neu hinzugekommen Schulen befinden sich in Kiel und den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Schleswig-Flensburg und Segeberg. Die anderen elf Schulen liegen in Lübeck und Kiel sowie den Kreisen Dithmarschen, Schleswig-Flensburg, Segeberg und Rendsburg-Eckernförde.

In Kiel ist nach einzelnen Corona-Fällen in drei Schulen jeweils eine Jahrgangsstufe vorerst geschlossen (siehe Meldung von 15 Uhr). In den drei Schulen sei jeweils ein Kind positiv auf das Virus getestet worden, woraufhin als Schutzmaßnahme die Jahrgangsstufen nach Hause geschickt worden seien. Die Kinder der Jahrgangsstufen seien in häuslicher Quarantäne, bis alle ihre Testergebnisse vorlägen, sagte die Ministeriumssprecherin. In Kiel waren fast 250 Schüler betroffen.

Die wegen der Corona-Infektion einer Lehrerin geschlossene Grundschule in Rantrum bei Husum hatte am Mittwoch wieder geöffnet. Die Schule war bisher die einzige von 792 Schulen in Schleswig-Holstein, die wegen eines Corona-Falles noch vor dem Schulstart in dieser Woche hatte geschlossen werden müssen.

Fünf neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

17.46 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag fünf weitere Corona-Infektionen registriert worden. Damit ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Fälle auf 959 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales mitteilte. Die neuen Fälle traten in den Kreisen Nordwestmecklenburg (3) und jeweils einer im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und in Rostock auf. Die Zahl der Menschen, die im Nordosten im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, blieb bei 20. Als genesen gelten schätzungsweise 855 der Infizierten. In den vergangenen sieben Tagen wurden landesweit 49 Neuinfektionen gemeldet.

Tui Cruises verlangt negativen Corona-Test von Passagieren

17.27 Uhr: Passagiere der Kreuzfahrtreederei Tui Cruises dürfen ab September nur noch mit einem negativen Corona-Test an Bord. Die Regelung betreffe alle Abfahrten der Mein-Schiff-Flotte, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Kosten für den Test seien bereits im Reisepreis inbegriffen. „Über weitere Einzelheiten werden alle Gäste automatisch und rechtzeitig vor Reisebeginn informiert“, hieß es weiter.

Nach monatelanger Zwangspause bietet Tui Cruises seit Juli wieder Kreuzfahrten von deutschen Häfen an. Der Neustart begann zunächst mit einem dreitägigen Rundtrip auf der Nordsee und ohne Landgang. Ab September will die Reederei nach eigenen Angaben ihr Angebot erweitern. Demnach sollen dann siebentägige Kreuzfahrten mit der „Mein Schiff 6“ ab und bis zur griechischen Insel Kreta mit Landausflügen möglich sein.

„Damit die hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards auch hier eingehalten werden, erfolgen die Landgänge von Piräus, Kreta und Korfu aus bis auf weiteres ausschließlich durch, von TUI Cruises vermittelte, organisierte Landausflüge“, heißt es aus dem Unternehmen.

Hamburg verlängert Alkoholverkaufsverbot an Corner-Hotspots

15.28 Uhr: Die Bezirksämter Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel haben das Alkoholverkaufsverbot in Ottensen, auf St. Pauli und im Schanzenviertel verlängert. Wie die Stadt am Donnerstag bekannt gab, ist der Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken durch Kioske, Tankstellen sowie Bars und Gaststättenbetriebe auch am Freitag (14. August) und Sonnabend (15. August) jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr des Folgetags untersagt. Trotz Unwettergefahr sei zu erwarten, dass viele Menschen die betroffenen Gebiete besuchen würden, heißt es. Dennoch: Eine Ausweitung auf Sonntag (16. August) sei aufgrund der an den vergangenen Wochenenden gewonnen Erkenntnisse „nicht mehr angemessen“.

Ausgenommen hiervon ist der Ausschank von alkoholischen Getränken im konzessionierten Bereich, einschließlich der genehmigten Außengastronomie von Gaststätten, für den Verzehr an Ort und Stelle.

Die Allgemeinverfügungen sowie Karten der betroffenen Bereiche finden Sie hier.

Norden: Corona in drei Kieler Schulen – Jahrgangsstufen in Quarantäne

15 Uhr: In drei Kieler Schulen sind nach einzelnen Corona-Fällen jeweils eine Jahrgangsstufe vorerst geschlossen worden. Die Kinder der Jahrgangsstufen seien in häuslicher Quarantäne, bis alle ihre Corona-Testergebnisse vorlägen, teilte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Donnerstag mit. In den drei Schulen sei jeweils ein Kind positiv auf Corona getestet worden, woraufhin als Schutzmaßnahme die Jahrgangsstufen nach Hause geschickt worden seien.

Am Donnerstag musste rund 130 Schüler des 9. Jahrgangs einer Gemeinschaftsschule in häusliche Quarantäne sowie die Lehrkräfte. Bereits am Mittwoch waren rund 50 Schüler der 3. Klasse einer Grundschule sowie etwa 65 Schüler einer 7. Jahrgangsstufe einer Gemeinschaftsschule betroffen gewesen. Über beiden Fälle vom Mittwoch hatten zuvor die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Die wegen der Corona-Infektion einer Lehrerin geschlossene Grundschule in Rantrum bei Husum hatte am Mittwoch wieder geöffnet. Die Schule war bisher die einzige von 792 Schulen in Schleswig-Holstein, die wegen eines Corona-Falles noch vor dem Schulstart in dieser Woche hatte geschlossen werden müssen.

Corona-Test-Panne: Gesundheitssenatorin erinnert an Quarantänepflicht

13.58 Uhr: Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat nach der schweren Corona-Test-Panne in Bayern an die Quarantänepflicht von Reiserückkehrern aus Risikogebieten erinnert. Dass es manchmal mehrere Tage bis zum Vorliegen eines Ergebnisses dauere, sei nicht abwendbar, sagte Leonhard am Donnerstag.

„Wir wollen ja auch, dass die Ergebnisse richtig sind und den richtigen erreichen.“ Deswegen könne es dauern. Ebenso sei wichtig: „Die Quarantäne ist nicht aufgehoben mit dem Test, sondern die Quarantäne ist aufgehoben mit Zustellung des negativen Testergebnisses. Völlig egal, wie lang es dauert.“

Wegen des verspäteten Versendens von Corona-Testergebnissen in Bayern wussten bis Mittwochabend 900 bei der Rückkehr aus dem Urlaub positiv getestete Bürger aus mutmaßlich mehreren Bundesländern nichts von ihren Infektionen. Dadurch könnten sie andere Menschen angesteckt haben.

Insgesamt warteten 44 000 Reiserückkehrer nach den freiwilligen Tests an Autobahnraststätten und Hauptbahnhöfen auf die Ergebnisse.

Deutlicher Anstieg: 47 Neu-Infektionen in Hamburg

11.58 Uhr: 47 neu mit Covid19 infizierte Menschen gibt es in Hamburg – deutlich mehr als am gestrigen Mittwoch, wo 28 neue Fälle gemeldet worden waren. Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle auf 5820. Von ihnen gelten 5100 Patienten als geheilt.

In Hamburgs Krankenhäusern werden derzeit 21 Corona-Kranke stationär behandelt. Acht von ihnen liegen auf Intensivstationen.

Die Zahl der an Covid19 gestorbenen Patienten bleibt unverändert bei 231.

Reiserückkehrer überlasten Hamburger Notfall-Hotline

11.06 Uhr: Nach dem Ende der Schulferien gehen täglich bis zu 4000 Anrufe beim Arztruf 116 117 ein. Tausende Reiserückkehrer wollen sich auf Covid-19 testen lassen – die Hotline ist dadurch offenbar zeitweise überlastet. „Viele Anrufer sind keine Notfälle, sie haben keine Symptome. Das ist unschön“, sagte Sprecher Jochen Kriens von der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH).

Der Notruf sollte laut KV nur in medizinisch begründeten Fällen kontaktiert werden. Viele Menschen wollten sich auch einfach zum Thema Corona informieren, sagte Kriens, doch dafür sei die Hotline der Stadt (040 428 284 000) zuständig. Reisende ohne Corona-Symptome sollen sich laut Kriens in den Zentren in Farmsen und Altona testen lassen, ein weiteres beim Hamburger Hauptbahnhof werde demnächst eröffnet.

Doch da gibt es offenbar Unstimmigkeiten zwischen Kassenärztlicher Vereinigung und Bundesgesundheitsministerium. Denn von der gibt es sogar einen Flyer, in dem explizit darauf hingewiesen wird, dass jeder sich testen lassen kann. Und dafür den Arztruf 116 117 anrufen solle. Auch ohne Symptome! Erst dort werde er an die zuständigen Testzentren verwiesen.

Zehn bis 15 Plätze im Callcenter der KVH seien derzeit mit medizinischem Fachpersonal besetzt, in Corona-Hochzeiten im Frühjahr waren es 30. Zwischen 2000 und 2500 Anrufe gingen durchschnittlich täglich ein, manche Personen riefen mehrmals an. „Am Sonntag und Montag hatten wir sogar 4000, die Belastung im Callcenter ist groß. Das ist aber noch weit entfernt von den 20.000 im Frühjahr“, so Kriens.

Reisende aus Risikogebieten sind zu dem Corona-Test verpflichtet; für alle anderen Rückkehrer ist er freiwillig und ebenfalls kostenlos. Der Aufenthalt im Ausland muss durch ein Ticket, eine Hotelrechnung oder einen ähnlichen Beleg nachgewiesen werden. Ebenfalls kostenlos ist der Test für Schulangehörige, wenn die Corona-App anschlägt oder wenn eine Behörde den Test anordnet. Andere Hamburger ohne Symptome müssen den Test selbst bezahlen.

„Unfair“: Hamburger Kliniken müssen Corona-Tests für Angestellte selbst zahlen

10.27 Uhr: Die Hamburger Krankenhäuser müssen die regelmäßigen Corona-Tests für ihre Beschäftigten bislang selbst bezahlen. Das sei unfair gegenüber den Krankenhäusern, sagte Claudia Brase, die Geschäftsführerin der Hamburgischen Krankenhausgesellschaft, am heutigen Donnerstag.

Denn: Sowohl die Beschäftigten an Schulen als auch die Rückkehrer aus Risikogebieten müssten für die Tests nicht selbst aufkommen. Andere Bundesländer hätten für die Krankenhäuser bereits Regelungen geschaffen.

„Unsere Mitarbeiter fühlen sich dadurch nicht wertgeschätzt von der Politik“, sagte Brase. Die Krankenhäuser würden finanziell zusätzlich belastet. Ein Test kostet 60 bis 90 Euro.

Hintergrund ist eine Verwaltungsregelung, die in Hamburg noch nicht umgesetzt wurde. Danach müssen die Krankenhäuser bei den Gesundheitsämtern einen Plan für die regelmäßigen und die anlassbezogenen Tests in ihren verschiedenen Abteilungen vorlegen und genehmigen lassen. Dann können die Krankenkassen die Kosten erstatten.

Das haben die Hamburger Gesundheitsämter, die der Gesundheitsbehörde unterstehen, noch nicht getan. „Vermutlich liegt es an einem Bürokratie-Versagen“, sagte Brase. Die Sozialbehörde hat sich dazu noch nicht geäußert.

Corona-Fall in MV: Schulschließung womöglich unnötig

9.12 Uhr: Die Schließung einer Schule in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) nach einem Corona-Verdachtsfall am vergangenen Freitag war möglicherweise unnötig. Es bestehe der begründete Verdacht eines fehlerhaften Covid-19-Tests bei dem Schulkind, teilte der Landkreis am Mittwoch mit.

Allerdings seien die Ermittlungen dazu noch nicht abgeschlossen. So müsse geklärt werden, ob es einen Zusammenhang mit einem zweiten, tatsächlich positiven Test bei einer anderen Person in Graal-Müritz gebe. Diese sei in der gleichen Praxis abgestrichen worden wie das Schulkind.

Das rechtsmedizinische Institut der Universitätsmedizin Rostock habe das Probenmaterial des Schulkindes sowie einen neuen Abstrichtest bei dem Kind untersucht, hieß es. „Die Rechtsmediziner stellten fest, dass die Originalprobe des Schulkindes verunreinigt ist“, führte das Landratsamt weiter aus. Bei dem zweiten, tatsächlich Corona-positiven Fall sei der Infektionsweg dem Gesundheitsamt bekannt. Bei dem Schulkind gebe es dagegen keine Hinweise auf einen Infektionsweg.

Das Gesundheitsamt plant den Angaben zufolge parallel eine nach dem Schema des Robert Koch-Instituts notwendige zweite Covid-Testreihe für die Kontaktpersonen des Schulkindes. Falle diese durchweg negativ aus, könnte die Schule am kommenden Montag wieder geöffnet werden.

Meck-Pomm verhängt höhere Bußgelder bei Corona-Verstößen

8.41 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern gilt seit Donnerstag ein neuer Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Regeln. Die Strafgelder sind deutlich gestiegen.

Wer zum Beispiel keine Maske im Öffentlichen Nahverkehr trägt, muss mit 150 Euro Bußgeld rechnen, wenn er erwischt wird. Bisher waren es 25 Euro.

Auch Verstöße gegen eine vom Gesundheitsamt verhängte Quarantäne werden teurer. Das Mindest-Bußgeld beträgt jetzt 500 Euro statt wie bisher 100 Euro. Die Obergrenze bleibt bei 2000 Euro.

Hintergrund ist die Sorge, dass durch Reiserückkehrer und wachsenden Leichtsinn die Zahl der Corona-Fälle wieder steigt. Bundesweit liegen die täglichen Infektionszahlen aktuell wieder über 1000.

Restriktionen für Mannschaftssport im Norden gelockert

7.02 Uhr: Fußballer, Handballer und andere Mannschaftssportler in Schleswig-Holstein können jetzt unter abgeschwächten Corona-Vorgaben mit ihren Amateurvereinen in die neue Saison starten. Auch Trainings- und Wettkampfspiele sind vom 19. August an erlaubt – unter strengen Hygiene-Vorkehrungen. Die Landesregierung in Kiel verständigte sich am Mittwoch mit mehreren Verbänden auf entsprechende Regeln.

Zuschauer werden im Freien bis maximal 500 erlaubt, in der Halle weiterhin gar nicht. Auslöser für das Treffen war teils massive Kritik von Vereinen, dass Schleswig-Holstein zuletzt keine weiteren Lockerungen von Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen hatte. Demnach war bisher unter anderem Training höchstens in Zehnergruppen erlaubt. Damit entfielen auch Trainingsspiele im Land. Diese Regel fällt nun weg. Die Zahl der teilnehmenden Sportler orientiert sich künftig an der jeweiligen Sportart.

Das waren die Corona-News vom 12. August:

Erster Corona-Fall an Schule in Lübeck

20.49 Uhr: Wegen eines Corona-Falls ist eine Klasse der Dorothea-Schlözer-Schule in Lübeck am Mittwoch für eine Woche nach Hause geschickt worden. Betroffen ist eine Unterstufenklasse in der Ausbildung zum Sozialpädagogischen Assistenten, wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten. Die Schulleiterin habe am Dienstag erfahren, dass ein Schüler sich auf einer Reise mit dem Virus infiziert hatte. Er habe sich einem Test unterzogen und die Schule betreten, ohne das Ergebnis zu kennen.

Die Schüler, die mit dem Infizierten in engerem Kontakt gewesen seien, müssten für 14 Tage in Quarantäne gehen und sich zweimal testen lassen. Wie viele das sind, war zunächst unklar.

In diesem Alter erkrankten die meisten Hamburger an Corona

19.20 Uhr: Die Corona-Fallzahlen in Hamburg unterscheiden sich in den jeweiligen Altersstufen. Wie die Stadt auf ihrer Webseite bekannt gab, machen die Altersstufen zwischen 20 und 59 zwei Drittel der gesamten Fallzahlen aus. Dabei gibt es zwischen Frauen und Männern kaum Unterschiede. Insgesamt sind bis zum 10. August 2819 Frauen und 2821 Männer an dem Coronavirus erkrankt.

In den jungen Altersstufen sind die Fallzahlen noch verhältnismäßig gering. Bis zum Alter von sechs Jahren sind insgesamt 49 Jungs und 38 Mädchen erkrankt. Zwischen sieben und neun Jahren sind es sogar nur 18 Jungs und 19 Mädchen. Ab dem Alter von zehn bis 19 steigen die Werte auf 197 Jungs und 186 Mädchen. Ab dem Alter von 20 machen die Fallzahlen einen erheblichen Sprung nach oben.

In der Altersstufe zwischen 20 und 29 sind 497 Männer und 443 Frauen erkrankt. Bei den 30 bis 39-jährigen Frauen lassen sich derzeit mit 489 Infektionen die meisten Fälle ermitteln. Bei den Männern in der Altersstufe sind 472 Fälle. Bei den 40 bis 49 Jährigen liegen die Männer bei 447 Infektionen, die Frauen bei 458. In der Altersstufe zwischen 50 und 59 erreichen die Männer mit 491 Infektionen den Höchstwert, die Frauen dieser Altersstufe liegen bei 426. Bei den 60 bis 69-Jährigen liegt der Wert der Männer bei 265 und bei den Frauen bei 218.

Zwischen 70 und 79 sinkt der Wert bei den Männern auf 204 und bei den Frauen auf 216. Nur bei den über 80 Jährigen gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Insgesamt sind 179 Männer und 346 Frauen infiziert.

74 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet

18.33 Uhr: 74 neue Corona-Fälle sind am Mittwoch in Niedersachsen gemeldet worden, wie das Land mitteilte. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 15.115. Insgesamt 655 an Covid-19 Erkrankte wurden dem Landesgesundheitsamt (NLGA) als verstorben gemeldet. Als genesen gelten bislang 13.527 Menschen.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 170 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt: Davon liegen 133 Erwachsene auf Normalstationen, 37 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 17 Erwachsene beatmet werden.

UKE-Experten: Darum bleibt die Zahl der Corona-Toten seit Wochen konstant

17.21 Uhr: Die Zahl der Corona-Toten in Hamburg ist mit 231 seit Ende Juni unverändert. Dass sie sich trotz immer neuer Corona-Fälle nicht mehr erhöht hat, könnte nach Ansicht des Leiters der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, mehrere Gründe haben, die allerdings nichts mit dem Virus selbst und dessen Behandlung zu tun haben. Denn „das Virus hat sich im Wesentlichen nicht verändert“, sagte Kluge der Deutschen Presse-Agentur. Und auch die Behandlungsmethoden seien weitgehend gleich geblieben.

Eine Möglichkeit sei, dass die Zahl der in den vergangenen sechs Wochen neu registrierten Corona-Fälle so gering war, dass Todesfälle schlicht ausgeblieben sind. Das sei dann aber das statistische Problem der kleinen Zahlen und eher Zufall. Eine weitere Möglichkeit seien die Konstitution und das Alter der Infizierten. So kämen gerade jetzt viele Menschen aus dem Sommerurlaub zurück - oft jüngere Leute oder Familien, bei denen eine Covid-19-Erkrankung in der Regel glimpflich verlaufe.

Für den Leiter des UKE-Instituts für Rechtsmedizin, Klaus Püschel, könnte die Stagnation der Todesfälle auch auf das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln sowie auf den Schutz der älteren Menschen zurückzuführen sein. Der Intensivmediziner Kluge sagte aber auch: Wenn die Zahlen weiter so stiegen, sei auch in Hamburg wieder mit Toten zu rechnen.

Zwei neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

17.09 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch zwei weitere Corona-Infektionen registriert worden. Damit ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Fälle auf 954 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die beiden neuen Fälle traten in den Kreisen Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Greifswald auf. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. Als genesen gelten schätzungsweise 848 der Infizierten. In den vergangenen sieben Tagen wurden 47 Neuinfektionen gemeldet.

Gesuchter Mann will im ICE keine Maske tragen – Festnahme im Hauptbahnhof

16.02 Uhr: Am Mittwochmorgen gegen 8.50 Uhr haben Bundespolizisten einen gesuchten Mann (31) im Hauptbahnhof festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, wurden sie zuvor von einem Zugbegleiter über einen Fahrgast informiert, der sich weigerte, in einem abfahrbereiten ICE einen Mund-Nasenschutz zu tragen.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mit fünf Aufenthaltsermittlungen wegen diverser Straftaten sowie einem Haftbefehl (Diebstahl) seit Mitte Juli gesucht wurde. „Der Gesuchte hat noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen zu verbüßen, da er eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt hatte“, so ein Sprecher. Der Mann wurde der U-Haftanstalt zugeführt.

Bundeswehr unterstützt in Hamburg bei der Suche nach Infizierten

15.17 Uhr: Die Bundeswehr unterstützt Hamburgs Gesundheitsbehörde ab sofort bei der Rückverfolgung möglicher Corona-Infektionsketten. Seit Mittwoch seien nach einer Bitte um Amtshilfe am Flughafen 16 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, teilte die Bundeswehr mit. Sie werden den Angaben zufolge nun an sieben Tagen die Woche von 6.00 bis 23.00 Uhr alle Aussteigekarten von Reiserückkehrern aus Risikogebieten sichten, sortieren und an die zuständigen Gesundheitsämter weiterleiten. An den Corona-Tests selbst seien die Soldaten vom Aufklärungsbataillon 6 in Eutin und vom Versorgungsbataillon 142 in Hagenow nicht beteiligt.

Hamburg meldet 28 Neuinfektionen

13.12 Uhr: In Hamburg gab es seit gestern 28 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Zum Vergleich: Gestern wurden 58 neue Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen steigt allerdings nur um 26 Fälle auf 553 – jeweils ein Fall am 7. und 8. August wurde laut Senat gestrichen. 5100 Infizierte aus Hamburg gelten inzwischen als geheilt.

19 Covid19-Erkrankte werden in Hamburg stationär behandelt, acht davon auf der Intensivstation. Sechs der Intensivpatienten kommen aus Hamburg.

Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 231, am Mittwoch kamen keine weiteren Todesfälle dazu.

Hafenkonzern HHLA spürt Corona-Pandemie deutlich

11.12 Uhr: Der weltweite Konjunktureinbruch im Zuge der Corona-Pandemie hinterlässt auch beim Hamburger Hafenkonzern HHLA tiefe Spuren. Im ersten Halbjahr 2020 ging der Umsatz um 9,4 Prozent auf 628,4 Millionen Euro zurück, das operative Ergebnis (Ebit) sank um 51,5 Prozent auf 55,5 Millionen Euro, wie die Hamburger Hafen und Logistik AG am Mittwoch mitteilte.

Bedingt durch das schwache Handelsgeschehen insbesondere im zweiten Quartal sei der Containerumschlag im ersten Halbjahr stark und der Containertransport deutlich zurückgegangen, hieß es. Für den weiteren Verlauf des Jahres sei davon auszugehen, dass Umsatz und Betriebsergebnis im Teilkonzern Hafenlogistik stark unter dem Vorjahr liegen werden. Die Liquidität der HHLA ist nach Unternehmensangaben trotz Pandemie-Belastungen „ausreichend“.

55 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

9.21 Uhr: Die Zahl der in Schleswig-Holstein erfassten Corona-Neuinfektionen hat sich zuletzt innerhalb eines Tages um 55 Fälle auf 3675 erhöht. Das ist der höchste Stand an Corona-Neuinfektionen seit vier Monaten. Zuletzt hatte es nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel am 13. April mit 98 gemeldeten Infizierten mehr neue Corona-Fälle gegeben.

Wie die Landesregierung berichtete, blieb die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen unverändert bei 158.

Rund 3200 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen.

Tagesaktuelle Zahlen der Kreise fließen am Folgetag in die von der Landesregierung veröffentlichte Statistik mit ein.

Das waren die News am 11. August:

Deutlich mehr Krankschreibungen – zweite Corona-Welle im Anmarsch?

21.45 Uhr: Die Zahl der Krankschreibungen wegen einer COVID-19-Infektion ist in den letzten Wochen deutlich angestiegen, wie aus einer neuen Auswertung der „Barmer“ hervorgeht. Innerhalb von vier Wochen (vom 21. Juni bis 18. Juli) seien die Fallzahlen in der Gruppe der bis 39-Jährigen um 31 Prozent gestiegen, von 744 auf 978 Versicherte. „Die Corona-Pandemie ist keineswegs ausgestanden. Ganz im Gegenteil, die Gefahr einer zweiten Welle baut sich offensichtlich immer mehr auf. Wenn die Abstands- und Hygieneregeln zunehmend missachtet werden, kann das Menschenleben gefährden“, sagt Frank Liedtke, Landesgeschäftsführer der Barmer in Hamburg.

Regional gibt es allerdings große Unterschiede beim Anstieg der Zahlen, wie die Barmer meldet. Den größten Anstieg über alle Altersklassen hinweg verzeichnete von der 26. auf die 29. Kalenderwoche Baden-Württemberg mit einem Plus von 33 Prozent von 240 auf 318 krankgeschriebene Versicherte, gefolgt von Schleswig-Holstein mit einem Zuwachs von 31 Prozent (von 54 auf 71 Betroffene) und Bayern mit 28 Prozent (von 475 auf 607 Krankgeschriebene). In Hamburg habe es ein Plus von 16 Prozent (von 44 auf 51) gegeben.

Starker Anstieg: 87 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

20.25 Uhr: Die Behörden in Niedersachsen haben innerhalb eines Tages 87 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, am Montag hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 27 gelegen. Wie die Landesbehörden im Internet mitteilen, entfielen die meisten Neuinfektionen auf die Landkreise Wesermarsch, Oldenburg und Vechta.

Steigende Infektionszahlen: Bußgelder für Corona-Verstöße massiv verschärft

18.08 Uhr: Statt 25 Euro drohen Maskenmuffeln in Mecklenburg-Vorpommern bald 150 Euro Strafe, das Mindest-Bußgeld für eine Missachtung der Quarantäne-Anordnungen erhöht sich von 100 auf 500 Euro, grobe Verstöße gegen die Corona-Regeln könnten weiterhin mit bis zu 2000 Euro geahndet werden oder sogar zu einem Strafverfahren führen, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin mitteilte.

Die spürbar höheren Strafandrohungen sollen laut Gesundheitsministerium mit einer neuen Bußgeldverordnung von Donnerstag an wirksam werden. Damit versucht die Landesregierung offenbar, angesichts zunehmender Neuinfektionen die Bereitschaft zur Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen hoch zu halten. Die Fallzahlen im Nordosten seien trotz der jüngsten Steigerungen im Bundesvergleich zwar niedrig. „Wir wollen aber erreichen, dass die Infektionszahlen gering bleiben. Deshalb appellieren wir daran, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger weiter an die Regeln halten“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Corona-Ausbruch in Schule in SH – Schüler nach Hause geschickt

17.45 Uhr: Eine zweite Schule in Schleswig-Holstein ist indirekt durch die Corona-Pandemie getroffen. In Ratekau (Kreis Ostholstein) sind, nachdem ein Geschwisterkind eines Schülers positiv getestet wurde, die Jahrgangsstufen 11 und 12 einer Gemeinschaftsschule am Dienstag nach Hause geschickt worden, wie ein Ministeriumssprecher in Kiel mitteilte. Die beiden Jahrgangsstufen bildeten eine Kohorte, also eine feste Lerngruppe. Die Schließung der Jahrgangsstufen dauere an, bis das Ergebnis des Corona-Tests für den Schüler vorliege - möglicherweise könne dies am Mittwoch sein.

Die wegen der Corona-Infektion einer Lehrerin geschlossene Grundschule in Rantrum bei Husum wird an diesem Mittwoch wieder öffnen. Sie war bisher die einzige von 792 Schulen in Schleswig-Holstein, die wegen eines Corona-Falles noch vor dem Schulstart in dieser Woche hatte geschlossen werden müssen.

Acht neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

17.04 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag acht weitere Corona-Infektionen registriert worden. Damit ist die Zahl der landesweit nachgewiesenen Fälle auf 952 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Vier der acht Fälle wurden im Landkreis Ludwigslust-Parchim verzeichnet. Zwei Fälle entfielen auf den Landkreis Vorpommern-Rügen und jeweils einer auf Vorpommern-Greifswald und die Stadt Rostock.

Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. Als genesen gelten geschätzt 841 der Infizierten. Trotz der vergleichsweise vielen Neuinfektionen in den vergangenen Tagen bleibt Mecklenburg-Vorpommern das Bundesland mit den niedrigsten Infektionszahlen. In den letzten sieben Tagen wurden 63 Infektionen gemeldet.

Corona-Alarm in weiterer Hamburger Schule – Quarantäne

15.42 Uhr: Corona-Alarm in einer weiteren Hamburger Schule! Nachdem es in den vergangenen Tagen bereits Aufregung am Lise-Meitner-Gymnasium (Osdorf) und der Kurt-Tucholsky-Schule (Altona-Nord) gab, trifft es jetzt die Grundschule Rönnkamp in Schnelsen.

„Es gibt dort zwei bestätigte Corona-Fälle unter den Kindern“, sagt ein Sprecher des Bezirksamtes zur MOPO. Die Kinder stammen aus einer Familie, eines gehe in die vierte Klasse, eines in die Vorschulklasse. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich die Familie in einem Urlaub mit Corona infiziert hat. „Für die betroffenen Klassen und deren Lehrer ist jetzt vom Gesundheitsamt eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet worden“, so der Sprecher. Außerdem wird es Tests geben.

Corona-Ausbruch in Hamburger Wohnunterkunft – Großfamilie infiziert

13.33 Uhr: In der Wohnunterkunft Kroonhorst in Lurup hat sich eine Großfamilie mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt steht die gesamte Einrichtung unter Quarantäne. Bei der Familie handelt es sich um zwei Erwachsene und sieben Kinder. Das Gesundheitsamt versucht aktuell den Ursprung für die Infektion auszumachen. Alle Informationen lesen Sie hier.

Hamburg meldet wieder deutlich mehr Corona-Infektionen

11.52 Uhr: In Hamburg gibt es seit gestern 58 neu bestätigte Corona-Infektionen – eine deutliche Steigerung zum Vortag, als der Senat 13 Neuinfektionen gemeldet hatte.

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle in Hamburg liegt damit bei 5747. Wie der Senat mitteilt, wurde ein Fall vom 14. Juli gestrichen. Die Zahl derjenigen, die die Corona-Infektion überstanden haben, liegt laut Schätzungen bei 5100.

Corona-Infektion bei Klinik-Mitarbeiter in Brunsbüttel

11.23 Uhr: Ein Mitarbeiter des Westküstenklinikums (WKK) in Brunsbüttel ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Der Test wurde veranlasst, als die Person am Sonntag während der Schicht Symptome bekam“, sagte WKK-Sprecher Sebastian Kimstädt am Dienstag. Nach dem Vorliegen des Ergebnisses seien die aktuell in der Brunsbütteler Klinik stationierten rund 64 Patienten sowie insgesamt 120 Mitarbeiter ebenfalls getestet worden. Insgesamt arbeiten an dem Standort knapp 320 Mitarbeiter. „Erste Ergebnisse liegen bereits vor. Sie sind alle negativ ausgefallen“, sagte Kimstädt.

Die letzten Ergebnisse sollen spätestens am Mittwoch vorliegen. Der Betrieb des Krankenhauses sowie der Betrieb der Notaufnahme seien nicht beeinträchtigt. Nähere Angaben zu dem Mitarbeiter machte die Klinik aus Datenschutzgründen nicht. Zuvor berichteten verschiedene Medien

32 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

10.43 Uhr: Die Zahl der in Schleswig-Holstein erfassten Corona-Neuinfektionen hat sich zuletzt innerhalb eines Tages um 32 Fälle auf 3620 erhöht. Gestern wurden lediglich zwei Neuinfektionen gemeldet.

Wie die Landesregierung auf ihrer Homepage berichtete, blieb die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen unverändert bei 158.

Rund 3200 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt 16 Erkrankte behandelt.

Tagesaktuelle Zahlen der Kreise fließen am Folgetag in die von der Landesregierung veröffentlichte Statistik mit ein.

Internationaler Alsterlauf wird auf sechs Tage entzerrt

8.28 Uhr: Aufgrund der Corona-Pandemie findet der traditionelle Alsterlauf in Hamburg in einem alternativen Format statt. Statt wie geplant am 6. September zu starten, können die angemeldeten Teilnehmer vom 1. bis 6. September jederzeit von den vorgegebenen Startpunkten an der Schönen Aussicht und in der Alten Rabenstraße aus im Uhrzeigersinn loslaufen, heißt es dazu auf der Webseite des Veranstalters. Die individuelle Zeitmessung für das 10-Kilometer-Rennen erfolgt anhand der installierten Messstationen an der Strecke.

Das waren die News am 10. August:

Fünf neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

20.18 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen ist am Montag in Mecklenburg-Vorpommern auf niedrigem Niveau stabil geblieben. Fünf weitere Fälle wurden registriert, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Damit stieg die Zahl der landesweit nachgewiesenen Infektionen auf 944.

Alle fünf neuen Fälle wurden in Rostock registriert. Darunter waren auch die vier Kinder einer Familie, die sich offenbar bei einem Auslandsaufenthalt mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Nach der Rückkehr am vergangenen Dienstag waren die zwei älteren Schüler der 7. und 9. Klasse an der Borwin-Schule positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden. Daraufhin wurden am Sonntag insgesamt 67 Mitschüler und Lehrer in Quarantäne geschickt. Aufgrund des kurzen Zeitraums und der baulichen Besonderheiten der Schule hätten die Kontakte genau nachvollzogen und eingeschränkt werden können, hieß es.

Senat: Alkoholverbot in Hamburg wird nochmal verlängert

18.34 Uhr: Das Alkoholverbot in Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel gilt auch am kommenden Wochenende, wie der Senat am Montagabend mitteilte. „Der Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke durch unter anderem Kioske, Tankstellen, Einzelhandel sowie Bars und Gaststättenbetriebe ist demnach am Freitag, den 14. und Sonnabend, den 15. August 2020 jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr am Folgetag untersagt“, heißt es in einer Mitteilung. Hiervon ausgenommen ist, wie in den vergangenen Wochen, der Ausschank alkoholischer Getränke, die an Ort und Stelle verzehrt werden, durch Gastronomiebetriebe.

Trotz der Unwettergefahr am kommenden Wochenende sei zu erwarten, dass viele Menschen die üblicherweise stark frequentierte Orte in Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel, zum Beispiel die Schanze, den Kiez und Ottensen, besuchen werden. Damit steige das Risiko größerer Menschenansammlungen, „erfahrungsgemäß sinken zudem in den Abendstunden mit zunehmendem Alkoholkonsum die Bereitschaft und die Fähigkeit, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten“, so die Begründung der Behörden.

Dithmarschen begrenzt Einsatz von Leiharbeiterin in Fleischindustrie

17.58 Uhr: Der Kreis Dithmarschen hat wegen der Corona-Krise Auflagen für Betriebe verschärft, die Fleisch und Fisch verarbeiten. Mit einer sogenannten Allgemeinverfügung begrenzte Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos) am Montag den Einsatz von Leiharbeitnehmern und Beschäftigten von Werkunternehmern, wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilte. Beschäftigte mit aktuellem negativen Corona-Test sind ausgenommen von der Maßnahme, die zunächst bis zum 30. August gilt. Der Landrat begründete den Schritt mit hoher Fluktuation bei den erwähnten Arbeitnehmern und der damit verbundenen Gefahr, die Verbreitung des neuen Coronavirus zu begünstigen.

Demo angemeldet: Jetzt marschieren die „Querdenker“ in Hamburg

16.42 Uhr: Am kommenden Sonnabend, den 15. August, veranstaltet „Querdenken 40“ am Jungfernstieg eine Demonstration gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Laut Polizeipressestelle ist die Demonstration für 525 Teilnehmer angemeldet. Eine abschließende Bestätigung durch die Versammlungsbehörde stehe noch aus.

Die Gruppierung ist ein Ableger von „Querdenken 71“ aus Stuttgart, die bereits mehrfach an Corona-Demonstrationen teilnahm – die Gruppen benennen sich nach den Vorwahlen ihrer Regionen. Zu den politischen Forderungen der Gruppierung gehören unter anderem Bundestags-Neuwahlen im Oktober 2020.

Die Demonstration in Hamburg wurde von Selina Fullert initiiert. In einem YouTube-Video erklärt sie, einen „rechtssicheren Demonstrationsraum“ für Kritiker der Corona-Maßnahmen bieten zu wollen. Besonders das Tragen von Masken lehnt Fullert ab, berichtet in ihrem YouTube-Video unter anderem, dass ihre Kinder „merkwürdig“ angesehen würden, wenn sie gemeinsam ohne Maske einkaufen gingen. In einem Facebook-Post fordert Fullert außerdem dazu auf, Eigenverantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen. Ihrer Meinung nach könne ein intaktes Immunsystem durch eine ausgeglichene Lebensweise mit „gesunder Ernährung, körperlicher Ausgeglichenheit, gutem Schlaf und wenig Stress“ aufgebaut werden. Dann sei das Tragen von Masken zum Schutz anderer überflüssig.

Zwei neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

16.19 Uhr: Die Zahl der in Schleswig-Holstein erfassten Corona-Neuinfektionen hat sich zuletzt innerhalb eines Tages um zwei Fälle auf 3588 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Homepage mit Stand Sonntagabend berichtete, blieb die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen unverändert bei 158. Rund 3200 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt 19 Erkrankte behandelt.

Corona-Alarm an Hamburger Schulen

14.45 Uhr: Am Lise-Meitner-Gymnasium in Osdorf ist am Montag ein Corona-Verdachtsfall in der Sekundarstufe III (12. Klasse) gemeldet worden. Daraufhin ist der Unterricht für den gesamten Jahrgang ausgefallen, insgesamt 70 Schüler sind davon betroffen gewesen. Hier geht's zur Meldung.

Kein Anspruch auf Maskenpflicht im Hamburger Schulunterricht

12.45 Uhr: Hamburg muss Schüler und Lehrer nicht zum Tragen einer Maske im Unterricht verpflichten. Den staatlichen Stellen komme bei der Erfüllung ihrer Schutzpflicht für Leben und Gesundheit ein „erheblicher Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum“ zu, erklärte das Verwaltungsgericht Hamburg am Montag nach einer Eilentscheidung. Der Antragsteller, ein Bürger, wollte Hamburg verpflichten, für Schüler und Lehrer auch im Unterricht eine Maskenpflicht anzuordnen. Die Verletzung der Schutzpflicht kann dem Urteil zufolge nur unter strengen Voraussetzungen festgestellt werden, erklärte das Gericht zur Ablehnung des Antrags. Beispielsweise müssen Schutzvorkehrungen dafür überhaupt nicht getroffen worden sein oder offensichtlich ungeeignet sein. Ansprüche auf Erlass oder rechtliche Änderungen könnten nur ausnahmsweise in Betracht kommen, hieß es.

In Hamburg begann das Schuljahr in der vergangenen Woche wieder. Dort gilt eine weitgehende Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts, also etwa in den Fluren, in Pausen und in der Kantine. Der Antragsteller machte dem Gericht zufolge nicht glaubhaft, aus welchem Grund neben den getroffenen Maßnahmen auch die Maskenpflicht im Unterricht unerlässlich sein soll. Ein entsprechender Zwang für alle Schüler gehe auch nicht etwa aus Einschätzungen von Virologen des Robert-Koch-Instituts hervor. Gegen die Entscheidung kann der Antragsteller beim Hamburger Oberverwaltungsgericht Beschwerde einlegen. Die ausführliche Erklärung für die Entscheidung können Sie hier nachlesen.

Lehrerverband: Hygieneschutzmaßnahmen in Hamburgs Schulen reichen nicht aus

12.22 Uhr: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hält eine Maskenpflicht in Klassenzimmern für unabdingbar, wenn der Unterricht in üblicher Weise vonstattengehen soll. „Wer vollen Unterrichtsbetrieb will, kommt an der Maskenpflicht nicht vorbei“, sagte Meidinger der „Passauer Neuen Presse“.

Weder Lehrer noch Schüler seien Fans der Maskenpflicht. „Aber das ist wohl das Opfer, das wir zumindest vorübergehend bringen müssen, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern“, betonte Meidinger. Er bezeichnete es als „aberwitzig“, dass in Supermärkten, Zügen, Bussen, Gaststätten und bei Veranstaltungen Masken und Abstandsregelungen vorgeschrieben seien und an Schulen auf beides verzichtet werde.

„Was derzeit in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, also da, wo der Schulbetrieb gestartet ist, an Hygieneschutzmaßnahmen vor Ort umgesetzt wird, reicht mit Sicherheit nicht aus, um den Wegfall der Abstandsregel in Klassenzimmern zu kompensieren“, sagte er der Zeitung. Nordrhein-Westfalen gehe mit seiner beschränkten Maskenpflicht auch im Klassenzimmer den richtigen Weg.

Maskenmuffel im HVV sollen bald Strafe zahlen!

11.32 Uhr: Maskenmuffeln im HVV geht es bald an den Kragen! Nach MOPO-Informationen werden für das Nicht-Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in Bussen und Bahnen bald 40 Euro Vertragsstrafe fällig. Der HVV will seine Förderbedingungen dementsprechend bald anpassen. Die Summe von 40 Euro orientiert sich dabei an der Regelung fürs Schwarzfahren. Hintergrund der geplanten strengen Änderung: Durch den HVV wurde oft darauf hingewiesen, dass das Tragen einer Maske verpflichtend ist. Viele Kunden halten sich aber nach wie vor nicht an die Vorgaben. So waren nach MOPO-Informationen am vergangenen Wochenende 15 Prozent der Kontrollierten in den Hamburger U-Bahnen ohne Maske unterwegs. Noch dazu trugen weitere 22 Prozent die Maske nicht korrekt über Mund und Nase. Deshalb will der HVV nun zu strengeren Maßnahmen greifen.

27 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

11.20 Uhr: Niedersachsen hat innerhalb eines Tages 27 neue Infektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Insgesamt wurden in dem Bundesland bisher 14.954 Ansteckungen nachgewiesen, wie die Landesregierung mitteilte.

Aida Cruises plant soften Neustart

10.25 Uhr: Nach der kurzfristigen Absage des Saisonstarts der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises wegen fehlender Genehmigungen der italienischen Regierung plant das Unternehmen den Neustart nun für Anfang September. Wie das Unternehmen am Montag in Rostock berichtete, liege die Zustimmung aus Italien für die Neustartkonzepte inzwischen vor. Danach soll am 6. September in Kiel das Schiff „Aidablu“ zu einer Kurzreise Richtung Norwegen und Dänemark ablegen. Weitere siebentägige Reisen seien von Hamburg aus mit der „Aidaperla vom 12. September an zu den norwegischen Fjorden geplant.

Mit Ausnahme dieser Fahrten müsse das Unternehmen auf Grund der aktuellen Pandemielage die seit Mitte März dauernde Unterbrechung der Kreuzfahrtsaison bis zum 30. September 2020 verlängern. Ursprünglich sollten Kurzreisen ohne Landgang bereits am 5. August in Hamburg starten, später sollten Rostock und Kiel dazukommen. Diese Pläne scheiterten an den fehlenden Genehmigungen aus Italien.

Für den geplanten Neustart hatte Aida am 22. Juli mit drei Flugzeugen 750 Besatzungsmitglieder aus Asien eingeflogen. Mehrfache Corona-Tests nach der Landung ergaben inzwischen zwölf Infizierte, die in der Folge isoliert wurden.

13 neue Corona-Infektionen in Hamburg

10.15 Uhr: In Hamburg sinkt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Nachdem am Sonntag 14 neue Fälle bekannt wurden, meldete die Gesundheitsbehörde am Montag 13 neue Corona-Fälle. Insgesamt sind in Hamburg damit 5690 Fälle bekannt, von denen 5100 als geheilt gelten. Auf Grund des Wochenendes kann es bei den Meldungen aber zu Verzögerungen kommen, so dass die Zahl am Dienstag eventuell wieder steigen könnte.

Schon vor dem Start: Erste Schule macht schon wieder dicht

7.33 Uhr: Mit Corona-Schutzmaßnahmen startet am Montag in Schleswig-Holstein das neue Schuljahr. Möglichst viele der rund 363.000 Schüler sollen wieder so viel Präsenzunterricht wie möglich bekommen. Das Bildungsmnisterium empfiehlt Schülern und Lehrern dringend, in den ersten zwei Wochen eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule zu tragen - auch während des Unterrichts. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 sind davon ausgenommen. Erneute Schulschließungen wie im Frühjahr sollen unbedingt vermieden werden. Eine Schule bei Husum ist allerdings schon vor dem Start vorsorglich geschlossen worden.

Eine Maskenpflicht in der Schule, wie sie andere Länder haben, lehnt Bildungsministerin Karin Prien (CDU) als zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verhältnismäßig und nicht verfassungskonform ab. Im Falle von Corona-Ausbrüchen in Regionen oder Schulen soll ein spezieller Reaktionsplan den Schulen konkrete Handlungsorientierungen geben.

So wurde die Grundschule in Rantrum bei Husum wegen einer infizierten Lehrerin zunächst für die kommende Woche geschlossen. Negative Testergebnisse der Kollegen, die am Sonntag getestet wurden, könnten aber dafür sorgen, dass die Schüler möglicherweise schon früher wieder in den Unterricht dürfen, bestätigte der Kreis Nordfriesland.

Die Frau hatte an einer Dienstbesprechung teilgenommen und dabei Kontakt mit anderen Mitarbeitern der Schule gehabt. Das Bildungsministerium in Kiel bestätigte einen „NDR“-Bericht, wonach die Lehrerin mit leichten Schnupfensymptomen zum Arzt gegangen war. Der nahm einen Corona-Test vor, sagte ihr aber, sie könne trotzdem arbeiten. Erst später stellte sich heraus, dass der Test positiv war. Ministerin Prien warnte davor, mit Erkältungssymptomen in die Schule zu gehen.

Corona macht viele Verbraucher ratlos

6.50 Uhr: Ratlose Kunden haben in der Corona-Pandemie deutlich öfter die Verbraucherzentrale Hamburg kontaktiert. Besonders viel Unmut erzeuge vor allem die schlechte Erreichbarkeit von Reiseunternehmen, Fluggesellschaften und Telefonanbietern, sagte die Pressesprecherin der Hamburger Verbraucherzentrale, Susanne Lehmann, der Deutschen Presse-Agentur. Auch Mitarbeiter von Banken waren den Kundenanfragen zufolge nicht immer gut erreichbar.

Im Zentrum vieler Beschwerden stehen aktuell vermehrt Inkassounternehmen, die laut Lehmann Mahnungen verschicken ohne dann telefonisch erreichbar zu sein. Zusätzlich fehle den Geldeintreibern in einzelnen Fällen der Zugriff auf die entsprechenden Akten, weil im Homeoffice gearbeitet werde.

Viele Firmen haben in Zeiten von Corona ihren Kundenservice zurückgefahren, was sich schließlich bei den Verbraucherschützern bemerkbar gemacht hat – wenn auch nicht übermäßig, wie Lehmann ergänzte. „Viele Menschen suchten unseren Rat, weil die Situation einfach besonders war und sich aus den Umständen bestimmte Probleme ergaben“, so Lehmann.

Das waren die News vom 9. August 2020

Hamburgs Erst- und Fünftklässler starten ins neue Schuljahr

20.48 Uhr: Vier Tage nach den „großen Schülern“ beginnt am Montag auch für viele Hamburger Erstklässler das Schuljahr. Wegen der Corona-Pandemie kann sich die Einschulung der Kinder nach Angaben der Schulbehörde über mehrere Tage hinziehen. Um die Hygieneauflagen zu erfüllen, machten die Schulen je nach Anzahl der Erstklässler Einschulungen „in Reihe“, also in mehreren Veranstaltungen hintereinander, teils auch an mehreren Tagen. Neben den Erstklässlern starten auch die Vorschüler und Fünftklässler ins neue Schuljahr.

Alle anderen gehen bereits seit Donnerstag wieder in die Schule - nach rund dreieinhalbmonatiger Corona-Zwangspause und sechswöchigen Sommerferien. An den staatlichen Grundschulen werden nun 15.944 Erstklässler erwartet - 516 Schüler mehr als im vergangenen Jahr und rund 2400 mehr als vor fünf Jahren. Hinzu kommen nach Behördenangaben 466 Vorschulklassen für 9396 Kinder sowie 14.716 Fünftklässler, verteilt auf 277 Gymnasial- und 311 Stadtteilschulklassen.

Schanze und Reeperbahn: So war die Lage am Wochenende

17.07 Uhr: Das eingeschränkte Verbot des Außer-Haus-Verkaufs von Alkohol in Hamburgs Ausgehvierteln scheint Wirkung zu zeigen. Am Freitag- und Samstagabend sei es trotz zahlreicher Menschen im Schanzenviertel und auf der Reeperbahn ruhig geblieben, sagten Sprecher der Polizei am Wochenende. Es habe keine größeren Verstöße gegen die Corona-Regelungen gegeben.

Noch im vergangenen Monat hatte in den Szenevierteln dichtes Gedränge geherrscht. Weil in vielen Fällen die Maskenpflicht und der Mindestabstand nicht eingehalten wurden, griff die Polizei vermehrt ein. Wegen des enormen Andrangs war die Große Freiheit an der Reeperbahn gleich mehrfach abgesperrt worden.

Strandampeln zeigen weiterhin rot – aber die Strände füllen sich langsamer

14.50 Uhr: Auch am Sonntag ist es wieder voll an den Stränden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Die heißen Temperaturen verschlagen viele Urlauber und Tagesgäste an die Küste. Schon mittags standen die Strandampeln, die das Aufkommen an Strandabschnitten bewerten, in Scharbeutz auf gelb oder rot.

Im Vergleich zum Vortag sei das aber noch harmlos – Am Samstag hätten sich die Strände demnach noch schneller gefüllt. So teilte Scharbeutz` Bürgermeisterin Bettina Schäfer (parteilos) mit. Einen zunehmenden Andrang am Nachmittag könne sie aber nicht ausschließen.

Der Timmendorfer Strand sei wie erwartet auch am Sonntag reichlich voll und in Grömitz seien schon am Mittag fast alle Strandkörbe belegt, sagte eine Sprecherin des Tourismus-Service. Wegen der zum Ferienende zahlreichen Abreisen sei es am Sonntag aber allgemein ruhiger.

Hamburger Senat meldet 14 neue Corona-Fälle

11.45 Uhr: Diese Zahlen klingen doch schon wieder deutlich besser! Der Hamburger Senat hat am Sonntag 14 neue Corona-Fälle bestätigt; am Samstag waren es noch 54, am Freitag 80 Fälle. Damit steigt die Zahl der gemeldeten Infizierten in unserer Stadt auf 5677. Davon gelten nach wie vor 5000 Personen inzwischen als geheilt.

Insgesamt 19 Personen werden in Hamburgs Krankenhäusern wegen einer Covid-19-Erkrankung stationär betreut, zehn Personen befinden sich auf der Intensivstation, davon acht aus Hamburg. Weitere Todesfälle hat es bislang nicht gegeben, die Zahl verharrt bei 231.

Schleswig-Holstein meldet acht neue Corona-Fälle

11.20 Uhr: Nach einem starken Zuwachs in der Woche ist die Zahl der in Schleswig-Holstein erfassten Corona-Neuinfektionen am Wochenende wieder schwacher angewachsen.

So vermeldete die Landesregierung auf ihrer Homepage mit Stand Samstagabend acht neue Fälle, tags zuvor waren landesweit neun Neuinfektionen registriert worden. Damit hat sich die Zahl der offiziell bekanntgewordenen Infektionen im Land auf 3586 erhöht.

Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen blieb unverändert bei 158. Rund 3200 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt noch 16 Erkrankte behandelt, die Zahl ist um eine Person angestiegen.

Ostsee: Erste Strandampel schon auf Rot

10.29 Uhr: Auch heute wird es In Scharbeutz ist der erste Strandabschnitt schon voll, die Strandampel steht auf Rot. Ein weiterer Abschnitt ist orange gekennzeichnet, hier sind nur noch wenige Plätze frei. Auch am Timmendorfer Strand sind die ersten Abschnitte orange

Das waren die Corona-News vom 8. August

Schleswig-Holstein startet ohne Maske in das neue Schuljahr

21.16 Uhr: Schleswig-Holstein fährt zum Schulstart einen anderen Kurs als die Nachbarländer – Masken sollen dabei keine Rolle spielen. „Für Schleswig-Holstein gehe ich davon aus, dass eine Maskenpflicht zum jetzigen Zeitpunkt weder medizinisch notwendig noch verhältnismäßig wäre und fühle mich in dieser Auffassung auch von der neusten Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin bestätigt“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS) und bekräftigte damit frühere Aussagen.

Sie verwies auf das niedrige Infektionsgeschehen in ihrem Land. Dies führe zu anderen Erfordernissen als etwa in Bayern oder Berlin. Doch werde auch sie die Entwicklung beobachten und unter Umständen neu bewerten. Wettläufe zwischen Bundesländern um besonders strenge Regeln halte sie aber für falsch.

In Schleswig-Holstein beginnt am Montag wieder der Unterricht. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern läuft die Schule bereits wieder. Dort müssen Schüler, Lehrer und Besucher an weiterführenden Schulen ab Klasse fünf auf dem Schulgelände einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dieser darf nur während des Unterrichts abgelegt werden.

Sozialbehörde: Corona-Testpflicht am Flughafen problemlos angelaufen

20.51 Uhr: Die Einführung der verpflichtenden Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten ist nach Einschätzung der zuständigen Sozialbehörde am Samstag am Hamburger Flughafen problemlos verlaufen. Fluggäste, die aus Urlaubsländern mit hohen Infektionszahlen nach Deutschland zurückkehrten, hätten selbst in Spitzenzeiten nicht länger als 30 Minuten auf den Abstrich warten müssen, sagte ein Behördensprecher.

Allerdings hätten nicht alle Reisenden den für sie kostenlosen Service noch am Flughafen auch genutzt. Der parallel zur Quarantäne vorgeschriebene Test könne auch zuvor schon am Urlaubs- oder danach am jeweiligen Heimatort vorgenommen werden.

Die Hansestadt habe das Testzentrum am Flughafen auf eigene Kosten errichten lassen und das DRK mit der Abnahme der Proben aus Rachen oder Nase beauftragt, hieß es. Die Kosten für den Pflichttest selbst trägt der Bund. Weiterhin gelte: Wer von Reisen in Risikoländer zurückkehre, müsse sich verpflichtend 14 Tage in Quarantäne begeben und sich beim Gesundheitsamt melden, betonte die Sozialbehörde. Die Quarantäne entfalle nur bei einem anerkannten negativen Testergebnis.

Nach Angaben der Sozialbehörde können am Hamburger Flughafen täglich bis zu 2000 Tests vorgenommen werden. Dies entspreche in etwa der Zahl der dort ankommenden Passagiere aus Risikoregionen.

Tschentscher: Corona-Demo wie in Berlin wäre in Hamburg verboten

15:05 Uhr: Eine Demonstration wie die der Gegner von Corona-Regeln in Berlin mit etwa 20.000 Teilnehmern würde nach Ansicht von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in der Hansestadt niemals erlaubt werden. „Demonstrationen in einem so großen Rahmen wie in Berlin und ohne die erforderlichen Vorkehrungen zum Infektionsschutz sind nicht vertretbar, und zwar unabhängig von der Botschaft. Das würden wir in Hamburg nicht zulassen“, sagte Tschentscher in einem Interview der „Welt am Sonntag“.

Dabei gehe es nicht um das Negieren des Demonstrationsrechts. Die Demokratie sei ja nicht außer Kraft gesetzt. „Wir erwarten aber, und das ist auch von Gerichten bestätigt, in jedem Einzelfall eine Abwägung des Interesses der Anmelder einer Versammlung mit dem gebotenen Infektionsschutz.“

Weitere Lehrer in Ludwigslust infiziert - 205 Schüler in Quarantäne

12:50 Uhr: Die Corona-Infektion einer Gymnasiallehrerin in Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) hat Folgen. Wie ein Sprecher des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Samstag sagte, wurden bei Tests im gesamten Kollegium zwei weitere Pädagogen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Diese hätten seit dem Schulstart am Montag Kontakt zu 205 Schülern gehabt, die nun zu Hause in Quarantäne bleiben müssten. Für die restlichen 600 Schüler ruht der Präsenzunterricht zunächst bis einschließlich Mittwoch kommender Woche.

Neben dem Gymnasium in Ludwigslust war am Freitag vorsorglich auch die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) geschlossen worden. Dort war bei einem Schüler eine Corona-Infektion festgestellt worden. Diese Schule bleibt für zwei Wochen zu, wie der Landkreis mitteilte. Alle Kinder, Lehrer und sonstigen Schulmitarbeiter seien in Quarantäne geschickt worden.

Coronavirus: 54 neue Fälle in Hamburg

11:30 Uhr: In Hamburg hat es laut Gesundheitsbehörde 54 neue, bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Dies ist der zweithöchste Wert seit Wochen, allerdings eine Verringerung zum Vortag. Am Freitag waren 80 Fälle gemeldet worden, die im Wesentlichen auf den Ausbruch bei Blohm+Voss sowie auf Reiserückkehrer zurückgehen. Für diese gilt seit heute eine Testpflicht. Wer sich testen lasen muss und wo das möglich ist, erfahren Sie hier.

Weitere Todesfälle wurden nicht gemeldet. In den Hamburger Krankenhäusern werden 19 Covid-Patienten behandelt, davon zehn auf Intensivstation.

Schulen: Maskenpflicht im Unterricht „überflüssige Behinderung“

11:20 Uhr: Der Streit um die Wiedereröffnung der Schulen und die Maskenpflicht im Unterricht geht weiter. Die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Johna, hält die Rückkehr zum Regelbetrieb an den Schulen für geboten: „Der Schulbetrieb ist eine Großveranstaltung, die wir uns leisten müssen“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die allermeisten Schulen hätten gute Hygienekonzepte entwickelt, sodass die Rückkehr zum Unterricht jetzt vertretbar und richtig sei. Eine Maskenpflicht im Unterricht kritisierte Johna als nicht sinnvoll. „Wenn alle auf ihren Plätzen sitzen und Abstand sichergestellt ist, macht das Tragen von Masken während der Unterrichtsstunden überhaupt keinen Sinn und wäre eine überflüssige Behinderung“, sagte sie. Sinnvoll sei die Maske dann, wenn es eng werde - „etwa beim Verlassen der Klasse, vor dem Schulkiosk oder auf dem Pausenhof, wenn mehrere Klassen gleichzeitig Pause haben“.

Corona-Cornern: So lief die Nacht auf St. Pauli, in der Schanze und in Altona

9.00 Uhr: Mit einem Verbot des Außer-Haus-Alkoholverkaufs will die Stadt Freiluft-Feiern in den Hamburger Stadtteilen Ottensen, St. Pauli, Sternschanze und Eimbüttel bekämpfen. Und offenbar wirkt es. Trotz des Traumwetters war es laut Auskunft des Polizeilagedienstes „absolut ruhig“. Es seien noch weniger Menschen auf den Gehwegen als am vergangenen Wochenende.

Das waren die Nachrichten von Freitag, 7. August 2020

21 neue Corona-Fälle in Meck-Pomm – zwei Schulen dicht

18.47 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag 21 neue Corona-Fälle gemeldet worden, damit erreichte die Zahl der bisher landesweit nachgewiesenen Fälle 931, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Allein im Landkreis Ludwigslust-Parchim gebe es neun neue Fälle, davon acht im Zusammenhang mit einer Trauerfeier am vergangenen Wochenende. Dort liegt die Gesamtzahl der Infizierten jetzt bei elf. Der neunte neue Fall ist die Lehrerin am Goethe-Gymnasium Ludwigslust. Die Schule bleibt aufgrund der Infektion bis mindestens Mittwoch geschlossen. Auch die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) bleibt wegen eines infizierten Schülers zwei Wochen zu, wie am Freitag bekannt wurde (siehe Tickereintrag von 13.10 Uhr). Der Unterricht in Mecklenburg-Vorpommern hatte erst am Montag begonnen.

Maskenpflicht in Ferienort Büsum wird verlängert

16.13 Uhr: In der Gemeinde Büsum in Schleswig-Holstein bleibt die Maskenpflicht in der Innenstadt bestehen. Laut einer am Freitag vom Kreis Dithmarschen veröffentlichten Allgemeinverfügung, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Fußgängerzone des viel besuchten Ferienorts an der Nordseeküste weiterhin verpflichtend. Diese gilt auch für den Wochenmarkt. Ausgenommen von dieser Pflicht seien Kinder unter sieben Jahre sowie Personen, die aufgrund medizinischer oder psychischer Beeinträchtigung oder einer Behinderung nicht in der Lage sind, eine Alltagsmaske zu tragen und dies durch einen Nachweis glaubhaft machen können, heißt es.

Hamburg meldet 80 Neuinfektionen

14.30 Uhr: Die Sozialbehörde hat am Freitag 80 neue Corona-Fälle gemeldet. Wie der Behördensprecher Martin Helfrich einen Bericht des „Abendblatts“ bestätigt, sollen 42 Fälle auf den Ausbruch bei Blohm+Voss zurückgehen. Zudem habe es viele Fälle bei getesteten Reiserückkehrern unter anderem aus Slowenien, Tschechien, Kosovo, Kroatien und Indonesien gegeben. Jedoch sei auch davon auszugehen, dass es auch ohne Bezug zu Reisen oder der Werft zu den Ansteckungen gekommen sei. Der Anstieg ist der höchste seit dem 18. April. Damals wurden in Hamburg an einem Tag 102 Fälle gemeldet.

Wegen Corona: Zwei Schulen im Norden müssen schließen

13.10 Uhr: Zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind wegen Corona geschlossen worden. Betroffen sind das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim), wo eine Lehrerin positiv getestet worden ist, und die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz (Landkreis Rostock), wie aus Mitteilungen der beiden Landkreise hervorgeht. An der Grundschule ist demnach ein Schüler infiziert. Der Unterricht in Mecklenburg-Vorpommern hatte erst am Montag begonnen.

Die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz soll von Montag an zwei Wochen geschlossen bleiben. Am Freitag sollten die Kinder noch im Freien und in getrennten Gruppen unterrichtet werden. Alle Kinder, Lehrer und anderen Schulmitarbeiter müssen den Angaben zufolge in Quarantäne.

Das Gymnasium in Ludwigslust mit rund 800 Schülern bleibt zunächst bis einschließlich Mittwoch nächster Woche vorsorglich geschlossen. Alle 55 Lehrer würden auf Corona getestet, hieß es. Die infizierte Lehrerin habe nach den Ferien noch keinen Unterricht erteilt, also keinen Kontakt zu Schülern gehabt. Allerdings sei sie bei den Vorbereitungen für das neue Schuljahr in der letzten Ferienwoche mit Lehrer-Kollegen zusammen gewesen.

Hamburger Schulen müssen noch auf Corona-Visiere warten

13.02 Uhr: In Hamburg bekommen alle Schulmitarbeiter durchschnittlich zwei Nase-Mund-Masken sowie ein Visier von der Schulbehörde gestellt. Weil die Behörde die Schutzausrüstung durch einen Dienstleister direkt an die Schulen ausliefern lässt, sind zwei Tage nach Schulbeginn allerdings noch nicht alle Einrichtungen damit versorgt. „Dieser Service, insbesondere die Umverpackung auf kleinere Pakete, verlängert die Auslieferung um rund vier Tage“, sagte ein Behördensprecher am Freitag in Hamburg. Das betreffe insbesondere die Visiere. Er gehe aber davon aus, dass bis zum Dienstag spätestens alle 372 Schulen beliefert worden sind. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Schon vor den Ferien wurden rund 80.000 Mund-Nase-Bedeckungen für die Beschäftigten und die Schülerinnen und Schüler verteilt. „Ziel war eine Vollausstattung aller Lehrkräfte – und genügend Ersatzmasken für Schülerinnen und Schüler, falls sie ihre eigenen Masken vergessen haben. Für die schulischen Bereiche, wie zum Beispiel die Verkehrswege, in denen eine Maskenpflicht herrscht, ist also bereits vorgesorgt worden“, sagte der Sprecher weiter. Die Auslieferung von weiteren rund 50.000 Visieren und Masken der Schutzklasse FFP2 habe diesen Dienstag begonnen.

Damit hat die Stadt den rund 25.000 Beschäftigten eigenen Angaben zufolge seit Ausbruch der Corona-Pandemie bislang rund 130.000 Mund-Nase-Bedeckungen und Visiere zur Verfügung gestellt. Damit setze Hamburg bundesweit Maßstäbe: „Uns ist kein anderes Bundesland bekannt, das jedem Schul-Beschäftigten durchschnittlich drei Masken, darunter ein Visier, zur Verfügung stellt.“

Sozialsenatorin fordert eine Woche Quarantäne für Reise-Rückkehrer

12.16 Uhr: Die Hamburger Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat sich für neue Testvorschriften für Rückkehrer aus Risikogebieten ausgesprochen. Die nationale Teststrategie sei dahingehend zu überprüfen, dass für alle Rückkehrer aus Risikogebieten grundsätzlich eine obligatorische Quarantäne von einer vollen Woche eingehalten werden muss, sagte Leonhard am Freitag in Hamburg. „Erst nach Ablauf dieser Zeit sollte ein verpflichtender Test durchgeführt werden und frühestens, wenn bei diesem Test ein negatives Ergebnis vorliegt, sollte die Quarantäne beendet werden können“, erklärte die Senatorin.

Gegenwärtig müssen Rückkehrer aus Risikogebieten nicht in Quarantäne, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen können, das sie auch bereits im Urlaubsland bekommen haben können. Auch ein negativer Test nach Ankunft in Deutschland befreit von der Quarantäne. Damit besteht das Risiko, dass unerkannt Infizierte weitere Personen mit dem Coronavirus anstecken. „Unter den positiv auf Corona getesteten Fällen der vergangenen Tage waren immer wieder auch Personen, die aus dem Ausland zurückgekommen sind – oder Infektionen, die auf den Kontakt mit Reiserückkehrern zurückzuführen sind“, sagte Leonhard. „Das Ende der Urlaubssaison spielt für das aktuelle Infektionsgeschehen eine nennenswerte Rolle.“

Corona-Infektion an einer Hamburger Kita

11.22 Uhr: Aufregung in Eppendorf: In einer Elbkinder-Kita gibt es einen Corona-Fall! Ein Mädchen wurde positiv getestet. Am Freitag rückte das Gesundheitsamt an, um sämtliche Mitarbeiter und Kinder einer Stäbchen-Probe zu unterziehen. Mehr Informationen gibt es hier.

35 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

10.05 Uhr: Die Zahl der in Schleswig-Holstein offiziell erfassten Infektionen mit dem Coronavirus steigt weiter. Zuletzt sind innerhalb eines Tages 35 Fälle dazugekommen. Die Fallzahlen haben sich damit auf auf 3569 erhöht, wie die Landesregierung auf ihrer Homepage mit Stand Donnerstagabend berichtete. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen blieb unverändert bei 158.

Rund 3200 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt 15 Erkrankte behandelt, zwei weniger als am Vortag.

Tagesaktuelle Zahlen der Kreise fließen am Folgetag in die Gesamtzahl der Landesregierung mit ein.

Nach Corona-Verdacht auf Kreuzfahrtschiff: Passagiere landen in Hamburg

8.30 Uhr: Nachdem es auf einem Kreuzfahrtschiff, das auf dem Weg nach Hamburg ist, Corona-Verdachtsfälle gegeben hatte, hat die Hamburger Sozialbehörde am Donnerstag Entwarnung gegeben: Die Sorgen vor einem Ausbruch habe sich nicht bestätigt. Die Passagiere der bislang unter Corona-Verdacht stehenden „Fridtjof Nansen“ werden an diesem Freitag regulär in Hamburg von Bord gehen und nicht unter Quarantäne gestellt, wie ein Sprecher der Hamburger Sozialbehörde am Donnerstag mitteilte. „Aus hiesiger Sicht gibt es keinen Anhalt für ein Ausbruchsgeschehen.“ Aktuell zeige keine Person an Bord Covid-19-Symptome.

Das Schiff befindet sich auf dem Rückweg von einer 15-tägigen Seefahrt entlang der norwegischen Küste. Während der Reise hatten vier Crewmitglieder leichte Erkältungssymptome gezeigt. Die daraufhin erfolgten Covid-19-Tests seien negativ ausgefallen, teilte die norwegische Reederei Hurtigruten mit. Inzwischen seien alle Crewmitglieder und auf freiwilliger Basis auch alle Passagiere getestet worden, hieß es von der Sozialbehörde. Die Testergebnisse seien alle negativ. An Bord befinden sich nach Angaben von Hurtigruten 171 Gäste und 162 Besatzungsmitglieder.

Das waren die Corona-News von Donnerstag, 6. August

Drei neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

20.28 Uhr: Nach der unerwartet hohen Zahl von 18 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch sind am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern lediglich drei neue Fälle bekannt geworden. Damit ist die Zahl der bisher landesweit nachgewiesenen Infektionen auf 910 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Jeweils ein Fall wurde in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Rostock beziehungsweise Nordwestmecklenburg registriert.

Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. Als genesen gelten 804 der Infizierten. 126 Menschen wurden den Angaben zufolge bislang wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, das ist einer mehr als am Vortag. Die Zahl der Behandelten auf Intensivstationen lag weiter bei 21.

Gericht: Lungenkranke Lehrerin muss vorerst nicht unterrichten

18.24 Uhr: Eine Lehrerin in Schleswig-Holstein, die wegen einer Lungenerkrankung zu den Corona-Risikogruppen gehört, muss nach einem Gerichtsbeschluss vorerst nicht in der Schule Präsenzunterricht geben. Das Verwaltungsgericht in Schleswig untersagte am Donnerstag dem Kieler Bildungsministerium, die Lehrerin aus dem Kreis Segeberg bis zu einer endgültigen Entscheidung wie geplant einzusetzen.

Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind etwa 20 ähnliche Klagen beim Verwaltungsgericht sowie bei Arbeitsgerichten anhängig. Der jetzt gefasste Beschluss sei die erste Gerichtsentscheidung hierzu in Schleswig-Holstein. Am Montag beginnt in dem Bundesland das neue Schuljahr.

Mindestens 60 Corona-Fälle bei Blohm+Voss – Tests laufen

16.44 Uhr: Auf der Hamburger Traditionswerft Blohm+Voss haben sich mindestens 60 Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert, teilte das Institut für Hygiene und Umwelt am Donnerstag in Hamburg mit. Seit Dienstag seien Massentests im Gange, mit weiteren Ergebnissen sei in den nächsten Tagen zu rechnen. Dem infektionsepidemiologischen Landeszentrum seien vergangenen Freitag zunächst 7 Infizierte und nach einem Massentest mit etwa 1000 Teilnehmern am Montag weitere 53 Fälle gemeldet worden, Zunächst war von 55 Fällen die Rede.

Die Infizierten stammen den Angaben zufolge aus Hamburg, den umliegenden Bundesländern und möglicherweise aus weiteren Regionen. Für sie zuständig seien die Gesundheitsämter an den Wohnorten der Betroffenen. Die zur Bremer Lürssen-Gruppe gehörende Werft äußerte sich zunächst nicht.

Nach Einschätzung der IG Metall könnte der Corona-Ausbruch möglicherweise mit unzureichenden Wohnbedingungen von osteuropäischen Arbeitern zusammenhängen. Nach Informationen der Gewerkschaft sind unter den positiv Getesteten auf der Werft kaum Mitglieder der Stammbelegschaft zu finden. Infiziert seien dagegen zahlreiche Arbeiter von Subunternehmen, die mit Werkverträgen auf dem Gelände arbeiten.

Nach Corner-Zoff: Alkoholverbot in Hamburg gilt weiter

15.05 Uhr: Die Einschränkung des Außerhausverkaufs alkoholischer Getränke in mehreren Hamburger Bezirken soll auch am kommenden Wochenende gelten. Das teilte der Senat am Donnerstag mit. In ausgewählten Gebieten der Bezirke Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel ist es unter anderem Kiosken, Tankstellen, dem Einzelhandel sowie Bars und Gaststättenbetrieben untersagt, alkoholische Getränke für den Außerhaus-Konsum zu verkaufen. Welche Hamburger Gebiete vom Alkoholverbot betroffen sind, lesen Sie hier.

Das Verbot gilt am Freitag, den 07., und Sonnabend, den 08. August 2020, jeweils zwischen 20 Uhr und 6 Uhr des Folgetages. Ausgenommen ist der Ausschank von Alkohol in der Außengastronomie für den Verzehr an Ort und Stelle.

Als Grund für das erneute Verbot nannte der Senat zum einen die positive Erfahrung mit der Maßnahme am vergangenen Wochenende – so hätten die Behörden insgesamt weniger Personen in den beliebten Vergnügungsvierteln wie dem Schanzenviertel, Kiez und Ottensen verzeichnet. Zum anderen erwarte man bei den sommerlichen Wetterprognosen für das Wochenende größere Menschenansammlungen von Personen, die „in den Abendstunden mit zunehmendem Alkoholkonsum die Bereitschaft, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten“ verlieren würden.

44 neue Corona-Fälle in Hamburg

10.51 Uhr: Starker Anstieg der Fallzahlen in Hamburg. Am Donnerstag gab die Stadt bekannt, dass die Fallzahlen binnen eines Tages auf 44 gestiegen sind. Das ist der höchste Wert seit Monaten. Am 30. April meldete Hamburg 77 Fälle, seither gab es vergleichsweise wenige Ausreißer in der Dimension. Am 15. Mai verzeichnete Hamburg 36 Fälle.

Auf eine Woche gerechnet sind es nun 144 nachgewiesene Infektionen (insgesamt 5529 Fälle) in Hamburg. Beträgt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 pro 100 000 Einwohner, muss der Senat über Beschränkungen beraten. Am Donnerstag lag dieser Wert bei 8,0 von möglichen 50 Neuinfektionen. Die gute Nachricht: Es wurde kein neuer Todesfall bekannt.

Schleswig-Holstein meldet 18 neue Fälle

8.17 Uhr: Schleswig-Holstein meldet weiterhin eine relativ hohe Zahl neuer Infektionsfälle. Im Vergleich zum Vortag sind 18 nachgewiesene Corona-Infektionen hinzugekommen. Die Fälle verteilen sich auf folgende Kreise: Dithmarschen (+1), Lauenburg (+3), Kiel (+5), Pinneberg (+2), Rendsburg (+2), Stormarn (+5). Damit stieg die Gesamtzahl auf 3535.

Hamburg startet unter Corona-Bedingungen ins neue Schuljahr

Nach fast dreieinhalbmonatiger Corona-Zwangspause und sechs Wochen Sommerferien starten Hamburgs Schüler heute unter verschärften Bedingungen ins neue Schuljahr. Wegen der Pandemie bestehen an allen 471 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt strenge Hygieneregeln und eine Maskenpflicht. Ausnahmen beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gelten nur am Arbeitsplatz im Klassen- und Lehrerzimmer sowie für Grundschüler bis zehn Jahren.

Insgesamt erwartet die Schulbehörde so viele Schüler wie seit Jahrzehnten nicht. Den Angaben zufolge besuchen in diesem Schuljahr in Hamburg 256.890 Jungen und Mädchen eine Schule. Das seien 5400 mehr als im vergangenen Schuljahr.

Nach Mecklenburg-Vorpommern, wo bereits am Montag die Schule wieder begonnen hat, ist Hamburg das zweite Bundesland, in dem die Ferien enden. Kommende Woche folgen dann Schleswig-Holstein, Berlin und Brandenburg.

Das waren die Nachrichten am Mittwoch, 5. August

Coronafall in MV-Bildungsministerium - Vier Mitarbeiter in Quarantäne

19.03 Uhr: Das Coronavirus hat das Bildungsministerium von Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Nach dem Nachweis einer Infektion im Ministerium sind aktuell vier Mitarbeiter in Quarantäne, wie Sprecher Henning Lipski am Mittwoch sagte. Nach einem Bericht von NDR 1 Radio MV soll dazu die Spitze der Schulabteilung gehören, darunter Landesschulrätin Birgit Mett und der Leiter der Schulabteilung, Thomas Jackl. Lipski wollte diese beiden Personalien weder bestätigen noch dementieren. Er betonte aber, dass die als Kontaktpersonen der Infizierten in Quarantäne geschickten Kollegen im Homeoffice voll einsatzfähig seien. Lipski widersprach einer Darstellung des NDR, wonach die Infizierte bei der Baby-Begrüßungsparty in der Nähe von Hagenow gewesen sei und sich dort angesteckt habe. Er sagte, die Person habe sich bei einem Party-Teilnehmer angesteckt, ohne selbst dort gewesen zu sein.

Eine größere Testaktion wie nach einer Trauerfeier in Parchim, an der möglicherweise ein Infizierter teilgenommen hatte, gab es nach dem Corona-Fall im Bildungsministerium nach Worten des Sprechers bislang nicht. Nach der Trauerfeier waren am Dienstag in Parchim vorsorglich mehr als 100 Teilnehmer und Kontaktpersonen getestet worden. Die Ergebnisse wurden für Mittwoch erwartet. Dabei war unklar, ob die infizierte Person überhaupt teilgenommen hatte oder nicht. Darüber gebe es unterschiedliche Aussagen, hatte ein Sprecher des Landkreises gesagt.

„Senat geht hohes Risiko ein“: CDU erhebt heftige Kritik an Schulöffnung

17.54 Uhr: Die Hamburger CDU-Faktion hat kurz vor dem Schulbeginn in Hamburg klare Kritik an die Pläne des Senats geäußert. „Die Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht nach den Sommerferien ohne umfassende Vorbereitung, Hygienekonzepte und Alternativpläne durch die Schulbehörde, hat bei vielen Experten und Eltern für Kritik gesorgt und die Angst vor einer zweiten Corona-Welle in Hamburg geschürt“, heißt es in einer Mitteilung.

Dazu erklärte CDU-Vorsitzender Dennis Thering: „Der rot-grüne Senat geht mit der vollständigen Öffnung der Hamburger Schulen ein hohes Risiko ein. Das liegt vor allem daran, dass überzeugende Konzepte für den Umgang mit Corona im Schulalltag fehlen und auch die Alternativen wie Homeschooling und E-Learning nicht ausgebaut wurden.“ Eine Maske mache noch kein Konzept. „Neben einer Ausweitung der Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler gibt es viele weitere Baustellen an Hamburgs Schulen. Wir bitten daher Eltern und Schüler um Ihre Hinweise und Beobachtungen“, sagte er weiter.

Deswegen schaltet die Partei eine Corona-Schulhotline unter der Nummer 040 / 428 31 1354 (Alternativ per E-Mail unter schulstart@cduhh.de).

18 neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

17.20 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwoch 18 neue Corona-Fälle registriert worden - doppelt so viele wie am Tag zuvor. Damit ist die Zahl der bisher landesweit nachgewiesenen Infektionen auf 907 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte (Stand 16 Uhr). Fünf Neuinfektionen wurden in Rostock verzeichnet, vier im Landkreis Vorpommern-Greifswald, jeweils drei in Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim, zwei in Vorpommern-Rügen und eine im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20. Als genesen gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - 795 der Infizierten. Das ist einer mehr als am Vortag. 125 Menschen wurden den Angaben zufolge bislang wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, das ist ebenfalls einer mehr als am Vortag. Die Zahl der Behandelten auf Intensivstationen blieb bei 21.

22 neue Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

16.05 Uhr: In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der offiziell erfassten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus zuletzt innerhalb eines Tages um 22 Fälle auf 3516 erhöht. Wie die Landesregierung auf ihrer Homepage mit Stand Dienstagabend berichtete, stieg die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen um 1 auf 157. Den Angaben zufolge verteilten sich die 22 neuen Infektionsfälle auf 10 der 15 Kreise und kreisfreien Städte im Land. Rund 3100 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten inzwischen als genesen. In Krankenhäusern wurden zuletzt 19 Erkrankte behandelt. Tagesaktuelle Zahlen der Kreise fließen am Folgetag in die Gesamtzahl der Landesregierung mit ein.

Gegen Ostsee-Ansturm: Timmendorfer Strand reagiert mit Strandampel

15.01 Uhr: Auch in Timmendorfer Strand gilt von Freitag an der sogenannte Strandticker. Die Internetseite zeigt an, wenn Strandabschnitte überfüllt sind. Er begrüße es, dass es jetzt ein einheitliches System für fast die gesamte innere Lübecker Bucht gebe, sagte der Tourismusdirektor von Timmendorfer Strand, Joachim Nitz, am Mittwoch. Bislang gilt der „Strandticker“ nur für die Orte Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf und Neustadt mit den Ortsteilen Pelzehaken und Rettin.

Am bevorstehenden Wochenende werde die Gemeinde Timmendorfer Strand außerdem an den Zufahrtsstraßen Bauzäune mit Hinweisbannern aufstellen, die bei Bedarf ausgerollt würden, sagte Nitz. Darauf und auf der Internetseite der Gemeinde sollen Tagesgäste aufgefordert werden, den Ort nicht mehr anzusteuern, wenn Strand und Parkplätze ihre Kapazitätsgrenze erreicht haben. Die genauen Standorte der Banner würden noch geprüft, sagte Nitz. Zuvor hatten regionale Medien darüber berichtet.

Ostsee und Nordsee: Eindringlicher Appell: Nicht nur Tourismus-Hotspots besuchen

14.15 Uhr: Angesichts des erwarteten hochsommerlichen Wetters an diesem Wochenende hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dazu aufgerufen, nicht nur die beliebtesten Badeorte an Nord- und Ostsee zu besuchen. „Nicht nur die Hotspots sind schön“, sagte Günther am Mittwoch in Kiel. „Strömen Sie bitte nicht nur immer an die gleichen Orte.“ Auch das Binnenland im Norden sei schön.

„Wir haben auf über 1000 Kilometern schöne Strände und Platz für alle.“ Auch abseits der bekannten Badeorte an Nord- und Ostsee gebe es schöne Orte, um den Sommer im Land zu genießen, sagte Günther. Er richtete seinen Appell sowohl an die Schleswig-Holsteiner als auch an Besucher aus anderen Ländern.

Mehrere Stunden täglich: Nordsee-Insel führt Maskenpflicht ein

13.39 Uhr: Gäste und Bewohner der Hochsee-Insel Helgoland müssen seit Mittwochvormittag an bestimmten Orten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diese Pflicht gilt von 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr in den öffentlich zugänglichen Bereichen auf den Wegen von den Schiffen bis zum Ortsinneren, in der Hafenstraße sowie in den Straßen Am Südstrand, Nordseeplatz und Lung Wai. Betroffen sind dort auch die Gaststätten.

Die für Helgoland zuständige Verwaltung des Kreises Pinneberg hatte die Maskenpflicht mit der „dynamischen Entwicklung“ der Sars-CoV-2-Infektionen begründet. Laut Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme mit dem Ziel, die Wirtschaft der Insel zu schützen. Auf Helgoland selbst gab es nach Angaben des Kreises bisher keine Corona-Infektion. Die Maskenpflicht dort gilt zunächst bis einschließlich 17. August.

Hamburg: 25 neu nachgewiesene Corona-Infektionen

11.48 Uhr: In Hamburg gibt es seit gestern 25 neu nachgewiesene Corona-Infektionen. Das gab der Senat am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt. Am Dienstag gab es 17 neue Fälle, am Montag wurden acht Neuinfektionen gemeldet.

Damit wurden seit Beginn der Pandemie 5485 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. Etwa 5000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

Peter Tschentscher: Stadionbesuche hängen von der Infektionslage ab

11.37 Uhr: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist optimistisch, dass zum Auftakt der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auch in den Hamburger Stadien wieder Zuschauer sein können. In der NDR-Sendung „DAS!“ warnte Tschentscher am Dienstagabend aber auch: „Vieles hängt davon ab, wie insgesamt die Infektionslage in Deutschland bleibt. Wenn das alles wieder schlimmer wird, dann wird man auch solche Lockerungen nicht machen.“

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte am Dienstag ein Konzept vorgestellt, wie in den deutschen Topligen wieder vor Publikum gespielt werden könnte. Zentrale Maßnahmen sind der Verzicht auf Gästefans, Alkohol im Stadion und Stehplätze. Dazu sollen personalisierte Tickets eine eventuell nötige Nachverfolgung von Corona-Fällen erleichtern. Tschentscher fügte an, dass auch die Zuwegungen zu den Stadien im Mittelpunkt stehen müssten.

Konkrete Zahlen, wie viele Zuschauer in die Stadien könnten, gab es weder von der DFL noch von Tschentscher. Mit Blick auf das Volksparkstadion sagte der Bürgermeister lediglich: „Ich kann mir vorstellen, wenn wir uns ein Stadion mit Platz für 50 000 Menschen vorstellen, dass man durchaus eine gewisse Anzahl an Zuschauern dann auch unterbringt.“

Corona: So ist die Lage in Hamburgs Bezirken

10.37 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Hamburg wieder an, entsprechend gibt es auch wieder mehr Infizierte in den einzelnen Bezirken. Die meisten gemeldeten Corona-Fälle gibt’s weiterhin in Wandsbek, wie der Senat bekanntgab. Dabei bezieht er sich auf Zahlen vom 3. August. Exakt 1368 Menschen in Wandsbek haben sich demnach bislang mit dem Virus infiziert. Auf den weiteren Plätzen folgen Hamburg-Mitte (951 Fälle), Nord (858), Altona (844), Eimsbüttel (747), Harburg (454) und Bergedorf (221).

Hochgerechnet auf die Zahlen pro 100.000 Einwohner ergibt sich eine geänderte Reihenfolge. Die meisten Fälle pro 100.000 Einwohner gibt’s demnach in Hamburg-Mitte (315), gefolgt von Wandsbek (310), Altona (306), Eimsbüttel (279), Nord (273), Harburg (268) und Bergedorf (170).

Auch interessant: In den vergangenen 14 Tagen gab’s die meisten neuen Corona-Fälle in Wandsbek (63), gefolgt von Hamburg-Mitte (41), Harburg (28), Nord (26), Bergedorf (17), Altona (14) und Eimsbüttel (12).

Das waren die News am 4. August:

Dithmarschen jetzt weit vom Corona-Grenzwert entfernt

21.05 Uhr: Die Corona-Infektionslage im Kreis Dithmarschen hat sich entspannt. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, kamen von Montag auf Dienstag keine weiteren Fälle dazu. In den vergangenen sieben Tagen seien es 19 Neuinfektionen gewesen. Der Grenzwert für die Einleitung schärferer Maßnahmen – 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - beträgt für Dithmarschen rechnerisch 66,5. Zwischenzeitlich waren es mehr als 40 Fälle innerhalb des genannten Zeitraums. Nach einem deutlichen Anstieg in der vergangenen Woche gelten in der Kreisstadt Heide seit Freitag strengere Schutzmaßnahmen. Sie laufen nach bisherigem Stand an diesem Freitag aus.

Weitere 49 Corona-Fälle bei Blohm+Voss in Hamburg

19.45 Uhr: Auf der Hamburger Werft Blohm+Voss sind bei einem Massentest 49 weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Einige Testergebnisse stünden noch aus, teilte die Bremer Lürssen Werft als Muttergesellschaft am Dienstagabend mit. Bei Blohm+Voss waren am Montag rund 500 Mitarbeiter eines gut abgrenzbaren Bereichs auf freiwilliger Basis getestet worden, nachdem Ende vergangener Woche dort bei sechs ihrer Kollegen das Virus festgestellt worden war.

„Im Rahmen unserer Fürsorgepflicht haben wir uns auf Basis der aktuellen Test-Ergebnisse dazu entschieden, die vorsorgliche Maßnahme der Massentestung auf die gesamte Werft auszuweiten“, teilte Lürssen mit. Noch am Dienstag sollte damit begonnen werden.

Bis zum Vorliegen des Testergebnisses seien die Mitarbeiter bei Bezahlung von der Arbeit freigestellt. Eine Woche später sei ein zweiter Kontrolltest für alle negativ Getesteten geplant. Bei allen Maßnahmen stehe man mit den Hamburger Behörden in engem Austausch, hieß es.

Neun neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

18.22 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag neun weitere Corona-Fälle registriert worden. Damit ist die Zahl der bisher landesweit nachgewiesenen Infektionen auf 889 gestiegen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Vier Neuinfektionen wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald verzeichnet, drei im Landkreis Ludwigslust-Parchim und jeweils einer im Landkreis Vorpommern-Rügen und in Schwerin. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb bei 20.

Als genesen gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - 794 der Infizierten. Das ist einer mehr als am Vortag. 124 Menschen wurden den Angaben zufolge bislang wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, zwei mehr als am Vortag. Die Zahl der Behandelten auf Intensivstationen blieb bei 21.

Zwei neue Corona-Fälle betreffen das Geschehen nach einer Baby-Begrüßungsparty in der Nähe von Hagenow südwestlich von Schwerin vor zwei Wochen, wie es vom Landkreis hieß. Damit steigt die Zahl der Betroffenen in dem Geschehen auf 19 - 18 im Landkreis und einer in Schwerin.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben sich in den zurückliegenden sieben Tagen 10,5 Menschen je 100.000 Einwohner mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt. In der Darstellung des Landesamtes im Internet sprang die „Corona-Ampel“ für den Landkreis von Grün auf Gelb. Bei 50 Infizierten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen drohen heftige Einschränkungen im Alltag.

Mecklenburg: Keine Tagestouristen aus anderen Bundesländern

17.01 Uhr: Individuelle Tagestouristen aus anderen Bundesländern dürfen auch weiterhin nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Damit soll das Corona-Infektionsrisiko angesichts wieder steigender Zahlen in Deutschland niedrig gehalten werden. Das Wichtigste sei, dass jetzt der Schul- und Kitabetrieb nach den Sommerferien geordnet unter Corona-Bedingungen anlaufe, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Weitere Risiken sollten daneben nicht eingegangen werden.

Auch Volksfeste bleiben Schwesig zufolge vorerst weiter verboten, Diskotheken und Clubs geschlossen. Für Herbst- und Weihnachtsmärkte könnten die Kommunen aber Konzepte vorbereiten. Nach den Worten von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) soll über diesen Bereich am 18. und 25. August gesprochen werden.

Maskenpflicht in der Bahn wird jetzt noch strenger kontrolliert

15.13 Uhr: Seit dem 27. April gilt in Hamburg im ÖPNV die Maskenpflicht. Die Maskendisziplin liegt im Schnitt bei rund 95 Prozent, wie eine Erhebung der Hochbahn zeigt. Es kommt aber immer wieder vor, dass der Mund-Nasen-Schutz falsch oder gar nicht angelegt wird – vor allem an Wochenenden und am Abend.

Da nun mit dem Ferienende und dem Schulbeginn mit volleren Bussen und Bahnen zu rechnen sei, will die Stadt nach eigenen Angaben die Einhaltung der Corona-Regeln noch strenger kontrollieren. „Nach jetzigem Kenntnisstand besteht im ÖPNV kein höheres Ansteckungsrisiko als in anderen öffentlichen Räumen. Dazu hat neben den zahlreichen Hygienemaßnahmen auch die Maskenpflicht beigetragen“, sagte Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende.

„Damit das so bleibt, ist es wichtig, dass die Fahrgäste sich auch in Zukunft an die Maskenpflicht halten. Das werden die Verkehrsunternehmen verstärkt tun und diese Einhaltung auch stärker kontrollieren.“ Heißt: Mitarbeiter der Prüf- und Sicherheitsdienste von Hochbahn, S-Bahn und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) werden auch als Zivilstreifen in den kommenden Wochen ihre Kontrollen abermals verstärken.

Videos im Fahrgastfernsehen sollen zudem auf das korrekte Tragen der Maske hinweisen. Zusätzlich seien täglich mobile Hygieneteams unterwegs und ab Mitte August sollen nahezu 95 Prozent aller Busse mit der Trennscheibe ausgerüstet sein.

Bürgermeister rechtfertigt Schulstart ohne Abstand

12.53 Uhr: Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich überraschend in die Diskussion um die Schulöffnung eingeschaltet. „Es ist vertretbar, an den Schulen wieder in den Regelbetrieb zu starten“, sagt er. Kinder seien nicht besonders infektiös. Man müsse aber die Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts beachten. Tschentscher: „Bildung hat einen hohen Stellenwert.“ Einige hätten sogar den Vorwurf erhoben, dass in der Corona-Krise dieses Gut zu gering geschätzt wurde.

Tschentscher betonte, dass Hamburg sich in einer wichtigen Phase befinde. Es gebe die Reise-Rückkehrer, es dürfe nicht zu einer neuen Corona-Welle kommen. Aber Hamburg sei gut aufgestellt, durch die Quarantäne-Pflicht und die Testzentren am Flughafen. „Weiterhin gilt in Bahnen Mundschutz, es gibt keine großen Feiern und Alkoholverbote.“ Tschentscher appelliert an die Hamburger, sich weiterhin an die Masken- und Abstandsgebote zu halten. Damit sei Hamburg dann gut aufgestellt und könne auch in den Regelbetrieb an den Schulen starten.

Jetzt live: Peter Tschentscher äußert sich zu Corona

12.39 Uhr: Wie ist die aktuelle Corona-Lage in Hamburg? Dazu äußert sich Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) heute am Anfang der Landespressekonferenz. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) informiert darüber hinaus über Neuerungen zum Beginn des Schuljahres 2020/21 an diesem Donnerstag.

Unter anderem soll es allgemein um Daten und Fakten rund um den Schulalltag gehen. Dazu gehörten etwa die Zahl der Schüler oder die Zahl der neuen oder sanierten Schulen. Nicht im Zentrum der Ausführungen von Senator Rabe auf der Landespressekonferenz stehe die Corona-Pandemie, sagte ein Sprecher. Er werde aber natürlich entsprechende Fragen beantworten. Die Pressekonferenz gibt's hier im Livestream:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

17 neue Corona-Fälle in Hamburg

12.04 Uhr: In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen wieder etwas stärker gestiegen. 17 neue Fälle kamen hinzu, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Am Montag hatte die Stadt acht neue Infektionen gemeldet. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 5460 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. Etwa 5000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

Die Zahl d