Newsticker Corona: Aktuelle Zahlen: Weitere Neuinfektionen und ein Toter in Hamburg

Aktuelle Zahlen: 12 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

10.50 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Hamburg um 12 neue Fälle gestiegen. Damit sind nun 6261 Menschen insgesamt erfasst worden. Rund 5500 gelten laut Robert-Koch-Institut als genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt laut der Rechtsmedizin des UKE bei 236 – einer mehr als am Vortag.

Hamburgs Krankenhäuser zählen derzeit unverändert 18 Corona-Patienten. Sieben Menschen müssen derzeit intensivmedizinisch behandelt werden. Mit 10,1 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt Hamburg nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Am Samstag betrug der Wert 11.

40 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

10.05 Uhr: Niedersachsen hat am Montag 40 neue Corona-Infektionen gemeldet. Insgesamt wurden somit 16.763 Fälle aus den 45 Landkreisen oder kreisfreien Städten bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet. Von den laborbestätigten Covid-19-Fällen wurden 661 Fälle als an und mit Sars-CoV-2 verstorben gemeldet (+0). Als genesen gelten laut NLGA 14.624 (+18) der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,2 Prozent.

Sieben Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

7.10 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Sonntag sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden, wie die Behörden am Abend im Internet mitteilten. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der registrierten Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland auf 4028. Etwa 3600 Personen gelten als bereits genesen, sieben Personen werden derzeit wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen blieb konstant bei 160.

Hamburger Volkshochschule wegen Corona unter Druck

6.45 Uhr: Die Corona-Pandemie hat die Hamburger Volkshochschule hart getroffen. Allein im ersten Halbjahr gibt es einen Gesamtverlust von 1,6 Millionen Euro. Sie rechnet für das ganze Jahr 2020 mit einem Minus von drei bis vier Millionen Euro. Doch sie sei optimistisch, dass die schwierige Situation gemeistert werde. „Wir haben Hilfszusagen von der Schulbehörde bekommen.“ Mit der Krise erfuhren digitale Lern-Angebote an den Volkshochschule einen Schub. Inzwischen können auch wieder Präsenzkurse stattfinden, allerdings mit deutlich weniger Teilnehmern und unter Beachtung der Corona-Maßnahmen. Schnoor hat ein Ziel: „Wir wollen, dass Volkshochschule stattfindet, dass Bildung für alle möglich ist - auch in diesen Zeiten.“



Mitte März hatte die Volkshochschule den Präsenzbetrieb schließen müssen, gut zwei Monate Lockdown folgten. 3800 Kurse waren betroffen. Im Herbst starten nun mehr als 2000 Kurse – und es sollen laufend neue hinzukommen. Das ist laut Geschäftsführung Vorjahresniveau. „Wir sind in allen Regionen und in fast allen Fachgebieten wieder am Start“, betonte Schnoor. Bis zu 25 Prozent sind Online-Angebote. 2019 gab es rund 9000 Kurse, pro Jahr nahmen sonst rund 112 000 Menschen das Angebot wahr. Auf diese Zahlen könne man aber dieses Jahr nicht mehr kommen, sagte Schnoor.Die Hamburger Volkshochschule ist die größte Weiterbildungseinrichtung der Hansestadt. 2019 feierte sie ihr 100-jähriges Jubiläum.

Das waren die Corona-News vom 30. August:

Hamburger Jung-Politiker fordert Aufhebung des Prostitutionsverbots



20.59 Uhr: Jetzt bekommen Hamburgs Prostituierte auch Unterstützung aus der Politik. Die der FDP nahestehende Jugendorganisation „JuLis“ fordert, dass das Rotlicht-Gewerbe seine Arbeit wieder aufnehmen kann – und zieht einen interessanten Vergleich.



„Auch andere körpernahe Dienstleistungen wie Friseurbesuche sind inzwischen mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder möglich. Es ist inakzeptabel, dass einzelne Branchen systematisch von den Lockerungen der Corona- Maßnahmen ausgeschlossen werden, obwohl Hygienekonzepte vorliegen“, sagt „JuLi“-Chef Carl Coste.



Die Hamburger Sexarbeiter hätten bereits vor einigen Wochen ein entsprechendes Hygienekonzept vorgelegt, das unter anderem Masken, Kondome, abstandswahrende Sexstellungen und weitere Hygienemaßnahmen vorsieht. Trotzdem stellte der Senat am vergangenen Dienstag bei der Präsentation der neuen Eindämmungsverordnung klar, dass Prostitution bis auf Weiteres untersagt bleibt.



„Es geht hier um Arbeiter und Arbeiterinnen, die einer angemeldeten Tätigkeit nachgehen, Steuern und Sozialabgaben zahlen und trotzdem werden diese hier wie Menschen zweiter Klasse behandelt“, kritisiert Coste.

Hamburger Industrie schwer unter Druck - Entlassungswelle droht



17.58 Uhr: Die Lage in der Hamburger Industrie ist durch die Corona-Pandemie sehr angespannt. Ein knappes Drittel der Betriebe (31,4 Prozent) will seine Belegschaft reduzieren, ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der Handelskammer Hamburg. Fast vier von zehn Hamburger Industrieunternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht. „Die Unternehmen leiden unter der schlechten Auftragslage“, sagte Wilfried Baur, Vizepräses der Handelskammer. Die niedrige Nachfrage aus dem In- und Ausland sei aktuell das größte Geschäftsrisiko.

„Die eingebrochenen Umsätze führen zu Personalabbau und schränken den Spielraum der Betriebe für Investitionen erheblich ein”, sagte Baur. „Diese werden in der Branche jedoch dringend benötigt.” Etwa die Hälfte der Unternehmen plane geringere Investitionsausgaben. Wegen Corona seien die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weltweit schlecht und globale Lieferketten teilweise eingeschränkt.



Knapp 43 Prozent der exportierenden Unternehmen erwarten einen Rückgang ihrer Exporte, nur 22 Prozent eine Steigerung. „Der Wiederaufbau der Wirtschaft, besonders im industriellen Bereich, sollte konsequent genutzt werden, um Zukunftstechnologien zu fördern”, sagte Baur.

MeckPomm: Ein neuer Corona-Fall



15.09 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntag eine neue Ansteckung mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf 1008, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Infektion gestorbenen Menschen blieb bei 20 und hat sich damit seit mehr als drei Monaten nicht verändert.



949 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen. Das sind den Angaben zufolge drei mehr als am Vortag. 132 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden - auch diese Zahl blieb unverändert.

Einmalig 2000 Euro! Corona-Finanzspritze für Hamburger wird verlängert



13.47 Uhr: Gute Nachrichten für Hamburgs Künstler und Kreative! Der Senat hat beschlossen, Kulturschaffende weiter mit einer Finanzspritze zu unterstützen. Die sogenannte Neustartprämie wird bis Ende des Jahres verlängert. „Das Infektionsgeschehen macht weiterhin Einschränkungen auch im Kulturbereich notwendig. Wir wollen Künstlerinnen und Künstlern und Kreativen weiterhin helfen, auch unter Corona-Bedingungen einen Neustart zu organisieren“, sagt Kultursenator Carsten Brosda.



Künstler und Kreative konnten ursprünglich noch bis zum 31. August eine Soforthilfe in Höhe von 2000 Euro beantragen, die sie einmalig erhalten und nicht zurückzahlen müssen. Die Kulturbehörde hat die Antragsfrist nun bis zum 31. Dezember verlängert. Hintergrund der besonderen Förderung ist, dass Personen dieser Berufsgruppe im Vergleich zu anderen Soloselbstständigen nur eingeschränkt oder gar nicht regulär ihrer Tätigkeit nachgehen können. Und finanziell auch nicht gut dastehen.



Eine Untersuchung hatte zuletzt ergeben, dass Künstler in Hamburg durchschnittlich nur 25.000 Euro im Jahr verdienen. Die Soforthilfe kann unter hamburg.de/neustartpraemie beantragt werden.

Wegen Corona: 36 Jugendliche in Kieler Stadion konfirmiert



12.56 Uhr: Stadion statt Kirche: Zu ihrer Konfirmation sind 36 Kieler Jugendliche wegen der Corona-Pandemie am Sonntag in das Stadion ausgewichen, in dem sonst die Zweitliga-Profis von Holstein Kiel ihre Heimspiele austragen. Die Emmaus-Gemeinde habe die Familien besucht und gefragt, wie sie sich in dieser Zeit die Konfirmation am ehesten vorstellen können, sagte Jugendmitarbeiterin Stefanie Niß der Deutschen Presse-Agentur.



Der Tenor sei gewesen, sie gemeinsam zu machen. Daraufhin habe die Gemeinde beim Holstein-Stadion angefragt. Das Stadion liege auch auf dem Gebiet der Gemeinde, sagte Niß. Jeder Konfirmand durfte zehn Gäste mitbringen. Insgesamt kamen rund 250 Besucher. Die Corona-Vorgaben des Landes erlauben für Veranstaltungen im Freien maximal 500 Teilnehmer. Unter Einhaltung großer Abstände sangen die Teilnehmer Lieder. Eine Blaskapelle begleitete den Gottesdienst und spielte auch die Hymne des Vereins Holstein Kiel.

Aktuelle Zahlen: 23 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

10.30 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Hamburg um 23 neue Fälle gestiegen. Damit sind nun 6249 Menschen insgesamt erfasst worden. Rund 5500 gelten laut Robert-Koch-Institut als genesen. Die Zahl der Verstorbenen bleibt laut der Rechtsmedizin des UKE bei 235.

Hamburgs Krankenhäuser zählen derzeit unverändert 18 Corona-Patienten. Sieben Menschen müssen derzeit intensivmedizinisch behandelt werden. Mit 11 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt Hamburg nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Am Samstag betrug der Wert 10,2.

51 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

9.51 Uhr: Niedersachsen hat am Sonntag 51 neue Corona-Infektionen gemeldet. Insgesamt wurden somit 16.723 Fälle aus den 45 Landkreisen oder kreisfreien Städten bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet. Von den laborbestätigten Covid-19-Fällen wurden 661 Fälle als an und mit Sars-CoV-2 verstorben gemeldet (+0). Als genesen gelten laut NLGA 14.606 (+51) der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,3 Prozent.

Das waren die News vom 29- August:

Trotz Verbots: Disco im Norden geöffnet – saftige Strafe droht

21.31 Uhr: In Osnabrück muss ein Diskothekenbetreiber wegen der Missachtung des Öffnungsverbotes mit einem Bußgeld von bis zu 20.000 Euro rechnen. Bei einer Kontrolle stellten Ordnungsbehörde und Polizei in der Nacht zum Samstag fest, dass anstatt des erlaubten Schank- und Speisebetriebes eine Diskothek mit gut gefüllter Tanzfläche betrieben wurde. Die meisten der rund 200 Gäste hätten gegen die Maskenpflicht verstoßen, teilte die Stadt Osnabrück am Samstag mit. Auch gegen die Dokumentationspflicht der Gästedaten sei verstoßen worden. Es handele sich um grobe Verstöße gegen die Hygienevorschriften.

«Die Niedersächsische Corona-Verordnung verbietet das Betreiben von Clubs und Diskotheken. Dieses Verbot wurde hier ignoriert», sagt Sozialvorstand Katharina Pötter. Die Ordnungsbehörde habe die sofortige Schließung des Betriebes bis Sonntag 24 Uhr veranlasst. Es seien zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Sieben neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

20.49 Uhr: In Schleswig-Holstein sind am Sonnabend sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden, wie die Behörden am Abend im Internet mitteilten. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der registrierten Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland auf 4021. Etwa 3600 Personen gelten als bereits genesen, sechs Personen werden derzeit wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen blieb konstant bei 160.

Drei neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

18.04 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonnabend drei neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf 1007, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Am Freitag waren ebenfalls drei Neuinfektion gemeldet worden, in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 15. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Infektion gestorbenen Menschen blieb bei 20 – diese Zahl hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert. 946 der Infizierten gelten als genesen.

Hamburg: Grote will mehr als 1000 Zuschauer bei Sport-Event erlauben

16.58 Uhr: Hamburgs Sport- und Innensenator Andy Grote glaubt an mehr als 1000 Zuschauer beim Tennis-Herrenturnier vom 19. bis zum 27. September in der Hansestadt. „Für Einzelveranstaltungen wie das ATP-Tennisturnier am Rothenbaum lässt der Beschluss bei höherer Zuschauerzahl etwas Spielraum, wenn die Kontaktnachverfolgung und die Einhaltung der Hygieneregeln gesichert sind“, sagte Grote dem „Abendblatt“. „Wir haben jetzt bei der Triathlon-WM und beim Tennis am Rothenbaum die große Chance zu beweisen, dass wir das Infektionsrisiko im Griff haben. Das wäre ein Signal, das auch international wahrgenommen würde: Hamburg, das sind die, die es in der Krise gut hinbekommen haben.“

Schock nach Schulbeginn: Corona-Fälle an Gymnasium

15.25 Uhr: Im Hannah-Arendt-Gymnasium in Barsinghausen bei Hannover muss eine ganze Klasse kurz nach Schulbeginn in Corona-Quarantäne. Zwei Schüler sind mit Corona infiziert, dies teilte die Schule auf ihrer Webseite mit. Neben der Klasse müssen sich auch drei Lehrer in die 14-tägige Quarantäne begeben. Wie sich die Kinder angesteckt haben, ist Medienberichten zufolge noch unklar.

117 Neuinfektionen in Niedersachsen bestätigt

11.37 Uhr: Niedersachsen hat am Samstag 117 neue Corona-Infektionen gemeldet. Insgesamt wurden somit 16.672 Fälle aus den 45 Landkreisen oder kreisfreien Städten bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet.Von den laborbestätigten Covid-19-Fällen wurden 661 Fälle als an und mit Sars-CoV-2 verstorben gemeldet. Als genesen gelten laut NLGA 14.555 (+62) der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,3 Prozent.

Aktuelle Zahlen: 35 Neuinfektionen in Hamburg gemeldet

10.53 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Hamburg um 35 neue Fälle gestiegen. Dennoch steigt die Gesamtzahl nur um 34 Fälle auf 6226, da ein Fall aus dem März korrigiert wurde. Rund 5500 gelten laut Robert-Koch-Institut als genesen. Die Zahl der Verstorbenen bleibt laut der Rechtsmedizin des UKE bei 235. Hamburgs Krankenhäuser zählen derzeit 18 Corona-Patienten. Sieben Menschen müssen derzeit intensivmedizinisch behandelt werden.

Mit 10,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt Hamburg nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Am Freitag betrug der Wert 9,7.

Schleswig-Holstein gibt Zahl der Quarantäne-Brecher bekannt

08.45 Uhr: In Schleswig-Holstein haben die Kreise und kreisfreien Städt bisher mindestens zwei Dutzend Fälle von Verletzungen der Corona-Quarantäne festgestellt. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den elf Kreisen und vier kreisfreien Städten im nördlichsten Bundesland. Die Zahl der erfassten Quarantänebrecher ist im Vergleich zu den bisher rund 4000 Corona-Infizierten sowie weiteren Kontaktpersonen, die ebenfalls in häusliche Quarantäne müssen, in Schleswig-Holstein sehr gering.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kiel gab es landesweit bisher mindestens 37 Fälle, in denen aufgrund einer Verletzung der Quarantänepflicht oder aufgrund der fehlenden Meldung beim zuständigen Gesundheitsamt nach der Einreise ein Bußgeld verhängt wurde - durch Kreise oder die kreisfreien Städte. Reiserückkehrer aus Risikogebieten aus dem Ausland sind verpflichtet, sich beim örtlichen Gesundheitsamt zu melden und für 14 Tage in Quarantäne zu gehen. Ab dem 5. Tag nach der Rückkehr kann ein Corona-Test gemacht werden. Ist dieser negativ, kann die Quarantäne verlassen werden.

15 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

8.23 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen am Freitag um 15 auf 4014 gestiegen. Am Tag zuvor waren 19 Neuinfektionen gezählt worden, wie die Landesregierung im Internet mitteilte. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, blieb (Stand Freitagabend) bei 160. In Krankenhäusern wurden am Freitag sechs Corona-Patienten behandelt, einer weniger als am Vortag. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach unveränderter Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 3600 als genesen.

Das waren die News vom 28. August:

Zukunft des Hamburger Fischmarkts weiter ungewiss

21.22 Uhr: Fünf Monate nach der ersten Absage in seiner Geschichte bleibt die Zukunft des traditionsreichen Hamburger Fischmarkts weiter ungewiss. Die Bezirksversammlung Altona hat am Donnerstagabend mit einer Mehrheit aus Grünen und CDU einen von SPD und FDP vorgelegten Rettungsplan für den Fischmarkt abgelehnt, teilte ein Sprecher der Bezirksversammlung am Freitag mit.

Seit Mitte März müssen Touristen und Hamburger sonntagmorgens wegen der Corona-Pandemie auf den 300 Jahre alten Hamburger Fischmarkt verzichten. Üblicherweise sind dort etwa 120 Marktstände aufgebaut. Alle Wochenmärkte Hamburgs sind wieder geöffnet, nur der Altonaer Fischmarkt nicht. Die Behörden rechnen im Falle einer Wiedereröffnung mit Menschenmassen, für die man Abstandsregeln gewähren müsse.

92 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

20.46 Uhr: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist zuletzt innerhalb eines Tages um 92 auf 16555 gestiegen. 14493 Personen gelten als wieder genesen.

Corona: Bisher fast 3000 Bußgeldfälle im Norden

19.34 Uhr: Wegen Verstößen gegen Corona-Schutzbestimmungen haben die Behörden in Schleswig-Holstein bisher in gut 2950 Fällen Bußgelder verhängt. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Die Summe betrug demnach bisher 347 000 Euro. Schwerpunkte seien unerlaubte Ansammlungen und Verstöße gegen Veranstaltungsregelungen.

Drei neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

17.58 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Freitag drei neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf 1004, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Infektion gestorbenen Menschen blieb bei 20, sie hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert. 938 der Infizierten gelten als genesen. Das sind den Angaben zufolge zwei mehr als noch am Vortag. 132 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden, auch diese Zahl blieb unverändert.

Urlaubsrückkehrer sind in Mecklenburg-Vorpommern für die meisten Neuinfektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 verantwortlich. Nach Lagus-Angaben konnten im Juli von 66 Infektionsfällen 51 Rückkehrern zugerechnet werden; im August waren es 86 von bislang 132. Entgegen früheren Befürchtungen spielten Urlauber aus anderen Bundesländern nur eine geringe Rolle im Infektionsgeschehen. Das Lagus rechnete dieser Gruppe seit Juni insgesamt zwölf Neuinfektionen zu.

19 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

16.04 Uhr: Die Zahl der Corona-Infizierten in Schleswig-Holstein steigt weiter: Am Donnerstag erhöhte sich die Zahl der nachgewiesenen Fälle um 19 auf 3999. Am Tag zuvor waren 20 Neuinfektionen gemeldet worden, teilte die Landesregierung im Internet mit. Stand Donnerstagabend blieb die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 bei 160. Demgegenüber stehen nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 3600 Menschen in Schleswig-Holstein, die seit Beginn der Pandemie mit Sars-CoV-2 infiziert waren und jetzt genesen sind. In Krankenhäusern wurden am Donnerstag sieben Corona-Patienten behandelt, ebenso viele wie am Vortag.

Hamburg: Können Weihnachtsmärkte trotz Corona stattfinden?

14.37 Uhr: Für die meisten Menschen gehört es zur Weihnachtszeit einfach dazu: Ein Spaziergang über den Weihnachtsmarkt, ein Glühwein, gebrannte Mandeln. Ob das im Corona-Jahr 2020 möglich sein wird, ist fraglich. Bis zum 31.12. sind Großveranstaltungen untersagt - zu den Weihnachtsmärkten im Speziellen hat die Bundesregierung sich noch nicht geäußert. Auch die Hamburger Wirtschaftsbehörde möchte zu dem Thema noch keine Stellung beziehen.

26 Corona-Neuinfektionen in Hamburg

12.20 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Hamburg um 26 gestiegen. Damit sind nun 6192 Menschen insgesamt erfasst worden. Rund 5500 gelten laut Robert-Koch-Institut als genesen, 100 mehr als noch gestern vermeldet.

Die Zahl der Verstorbenen bleibt laut der Rechtsmedizin des UKE bei 235. Hamburgs Krankenhäuser zählen derzeit 19 Corona-Patienten, vier mehr als gestern. Unverändert blieb die Zahl der Personen auf Intensivstationen, acht Menschen müssen derzeit intensivmedizinisch behandelt werden.

Mit 9,7 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner liegt Hamburg nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Am Donnerstag betrug der Wert 9,9.

Hamburg verlängert Alkoholverbot

11.02 Uhr: Auch am kommenden Wochenende bleibt der Außer-Haus-Verkauf von Alkohol in mehreren Stadtteilen untersagt. Entsprechende Allgemeinverfügungen wurden durch die Bezirksämter Eimsbüttel, Altona und Hamburg-Mitte verlängert, wie die Bezirke und die für die Bezirke zuständige Wissenschaftsbehörde gestern mitteilten. Betroffen sind St.Pauli, das Schanzenviertel und Teile Ottensens und Eimsbüttels. Hier dürfen unter anderem Kioske, Tankstellen, der Einzelhandel, Bars und Gaststätten am Freitag und am Samstag jeweils zwischen 20 Uhr und 6 Uhr keine alkoholischen Getränke verkaufen. Ausgenommen von dieser Regelung ist der Alkoholausschank in der Außengastronomie. Ziel dieser Maßnahme ist es, große Menschenansammlungen zu verhindern und so das Infektionsrisiko zu reduzieren.

Das waren die Corona-News vom 27. August:

Tschentscher verteidigt höheres Corona-Bußgeld

20.15 Uhr: Nur drei Tage nach der Einführung eines Bußgeldes von 40 Euro für Maskenverweigerer im Hamburger Nahverkehr haben die Ministerpräsidenten eine Erhöhung beschlossen. Bundesweit soll das Bußgeld mindestens 50 Euro betragen, und zwar nicht nur bei Verstößen im Nahverkehr, sondern auch in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte am Donnerstag nach der Konferenz der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin: „Wir sind uns alle sehr einig, dass wir zwar noch in einer stabilen Lage in Deutschland sind, aber sehr schwierige Monate vor uns haben, auf die wir uns möglichst gut und einheitlich vorbereiten müssen.“ Ein einheitliches Mindestbußgeld und einheitliche Maßstäbe für das Vorgehen in Schulen seien deswegen notwendig. „Wir wissen, dass wir auch im öffentlichen Personen-Nah- und Fernverkehr möglichst einheitlich in Deutschland auf die Einhaltung der Maskenpflicht achten werden“, sagte Tschentscher weiter.

Tourismusverband fordert von der Politik einen Masterplan

19.01 Uhr: Hamburgs Tourismusverband hat angesichts der Corona-Pandemie vom Senat einen Masterplan für die Branche gefordert. „Wir brauchen einen touristischen Masterplan, der für die nächsten drei, vier, fünf Jahre festsetzt, wen wollen wir, was wollen wir und in welche Richtung soll es gehen“, sagte der Verbandsvorsitzende Wolfgang Raike am Donnerstag in Hamburg. Es gebe einen Masterplan für den Hafen, es gebe Cluster für Gesundheit und die Luftfahrt. Der Tourismus sei da immer etwas zu kurz gekommen, sagte Raike. Der Plan müsse sehr weit reichen, da der Tourismus als Querschnittsbranche die Stadtplanung, den Verkehr und viele andere Bereiche betreffe.

Bis vor Beginn der Corona-Pandemie im März habe es in Hamburg rund 90.000 Beschäftigte im Tourismus gegeben, sagte Raike. Sie hätten sich um 80 Millionen Tages- und acht Millionen Übernachtungsgäste gekümmert, die für etwa acht Milliarde Euro konsumiert hätten. Im April seien diese Werte um 95 Prozent zurückgegangen. „Und auch heute ist die Krise nicht überwunden“, sagte Raike mit Blick auf die Gastronomie, die Bars und die Veranstaltungen.

Tausendste Corona-Infektion in Mecklenburg-Vorpommern

17.05 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern auf 1001 gestiegen. Damit ist der Nordosten das letzte Bundesland, das die Schwelle von 1000 gemeldeten Infektionen überschritten hat. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock wurden am Donnerstag zwei neue Infektionsfälle im Landkreis Ludwigslust-Parchim festgestellt. Die Zahl der von Covid-19 genesenen Menschen liege bei 936.

Mit der Zahl von mehr als 1000 nachgewiesenen Infektionen liegt Mecklenburg-Vorpommern im bundesweiten Vergleich mit weitem Abstand vor Sachsen-Anhalt (2221) an letzter Stelle. Das gilt auch für die sogenannte Inzidenz, die Zahl der Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner. Diese liegt laut Robert Koch-Institut im Nordosten bei 62. In Bayern als dem am stärksten betroffenen Bundesland beträgt die Inzidenz 429 - und ist damit knapp sieben Mal höher. Der Wert für ganz Deutschland liege 286.

„Unsere Konzepte der letzten Monate haben gegriffen. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir so wenig Fälle habe“, sagte der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger zum 1000. Infektionsfall in Mecklenburg-Vorpommern. Das gelte auch für die Zahl der stationären Behandlungen. „Und wir haben nur 20 Todesfälle, wobei jeder Todesfall natürlich sehr bedauerlich ist.“

Mit der künftigen Zulassung von Tagestouristen erwartet Reisinger keine starke Zunahme der Infektionszahlen. Dies habe sich auch bei den vergangenen Öffnungen im Tourismus gezeigt. „Der kleine Schub, den wir in Mecklenburg-Vorpommern hatten, kam von den Touristen, die außerhalb Deutschlands Urlaub gemacht haben“, sagte Reisinger.

Niedersachsen meldet 109 Neuinfektionen – Zahl der Todesfälle korrigiert

15.14 Uhr: Niedersachsen hat am Donnerstag 109 neue Corona-Infektionen gemeldet. Insgesamt wurden 16.463 Fälle bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet.

Die Zahl der Todesfälle wurde korrigiert: 661 an Covid-19 Erkrankte wurden als verstorben gemeldet – am Mittwoch waren es noch 662. Als genesen gelten laut NLGA 14.393 (+91) der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,4 Prozent.

Eggenschwiler fordert Erhalt der Corona-Testzentren an Flughäfen

14.10 Uhr: Der Leiter der Geschäftsführung am Hamburger Flughafen, Michael Eggenschwiler, plädiert für den Erhalt der Corona-Testzentren an den Flughäfen. „Am Flughafen Hamburg haben wir zwei Testzentren. Die Menschen nehmen diese sehr gut an“, sagte er am Donnerstag laut einer über Twitter verbreiteten Mitteilung. „Das sieht man immer dann besonders gut, wenn Maschinen aus Risikogebieten kommen.“

Sollten die Testzentren an den Flughäfen wieder abgeschafft werden, wäre das nach Eggenschwilers Auffassung fatal für die Luftfahrt. „Der Flugverkehr könnte so einbrechen wie im März/April. 80 Prozent der Gebiete, die geflogen werden, sind dann nicht mehr erreichbar oder die Passagiere müssten in Quarantäne. Das darf nicht sein.“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte vorgeschlagen, die kostenlosen Corona-Tests nach der Sommerreisesaison abzuschaffen und stattdessen auf eine vorübergehende verpflichtende Quarantäne für Rückkehrer aus Risikogebieten zu setzen.

Hamburg meldet weitere Corona-Todesfälle

11.18 Uhr: In Hamburg gab es seit gestern zwei weitere Corona-Todesfälle. Das gab der Senat am Mittag bekannt. Damit steigt die Zahl der Menschen, bei denen nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin Covid19 als todesursächlich festgestellt wurde, auf 235.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist seit gestern um 31 gestiegen. Insgesamt gibt es damit 6166 bestätigte Corona-Fälle in Hamburg. 5400 Menschen gelten als genesen.

15 Erkrankte werden in Hamburg stationär behandelt, acht davon auf der Intensivstation.

20 neu registrierte Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

10.58 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 20 auf 3980 gestiegen. Am Tag zuvor waren es noch 33 Fälle gewesen, wie die Landesregierung mitteilte. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, blieb bei 160.

Im Krankenhäuser würden derzeit sieben Corona-Patienten behandelt, einer mehr als am Vortag. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts rund 3600 als genesen.

Was Udo Lindenberg über Maskenverweigerer sagt

6.52 Uhr: Udo Lindenberg hat kein Verständnis für Gegner der Corona-Maßnahmen. "Wir brauchen die kollektive Mega-Power, also: Maske auf und mit panischer Konsequenz da durch!" sagt Lindenberg. "Wenn die hirntoten Risikopiloten durch die Aerosole zischen, wird es ganz viele noch erwischen", kritisierte er etwa Maskenverweigerer. "Nur wenn wir alle cool bleiben und uns an die Regeln halten, können wir das Ding unter Kontrolle kriegen." Wer den Schutz gegen die Ausbreitung des Virus ignoriere, gefährde nicht nur andere Menschen, "sondern bedroht auch die möglichst schnelle Rückkehr unserer geilen, breit aufgestellten Kulturszene in Deutschland".

Das waren die News am 26. August 2020:

Schleswig-Holstein wird Corona-Verordnungen verlängern

21.52 Uhr: In der Corona-Krise wird es in Schleswig-Holstein vorerst voraussichtlich keine größeren Lockerungen geben. Die beiden derzeit gültigen und bis einschließlich zum 30. August befristeten Verordnungen zur Bekämpfung der Pandemie würden verlängert, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Die Verlängerung der Corona-Bekämpfungsverordnung und der Quarantäneverordnung soll formal an diesem Freitag erfolgen.

Die Landesregierung will mögliche Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag berücksichtigen. Inhaltliche Anpassungen könnten dann bis Mitte kommender Woche bei einer Überarbeitung der Verordnungen erfolgen, hieß es. Größere Anpassungen seien allerdings angesichts der derzeitigen Infektionszahlen nicht zu erwarten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

131 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

19.52 Uhr: In Niedersachsen sind am Mittwoch 131 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie die Behörden mitteilten. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infizizierten erhöhte sich damit auf 16.354, davon gelten 14.302 Personen als genesen. 662 Personen sind in Niedersachsen bislang im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Diese Zahl blieb im Vergleich zum Vortag konstant.

Bald Corona-Tests für Lehrer in Niedersachsen?

18.45 Uhr: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne will Lehrerinnen und Lehrern die Möglichkeit geben, sich auf das neuartige Coronavirus testen zu lassen. «Es wird Angebote für freiwillige Testungen geben», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Hannover. Priorität hätten im Moment allerdings die Corona-Tests für Reiserückkehrer. Wer Urlaub in einem Risikogebiet gemacht habe, dürfe ohne den Nachweis eines negativen Corona-Tests nicht die Schule betreten, betonte der Minister. Vom Robert Koch-Institut als Corona-Risikogebiet eingestuft sind unter anderem Spanien mit Ausnahme der Kanaren sowie die Türkei. Die Schulleitungen hätten jedoch nicht die Verantwortung und die rechtliche Handhabe, Reiserückkehrer zu kontrollieren, sagte Tonne. Allerdings könnten sie bei Verdachtsfällen die zuständigen Gesundheitsämter informieren.

Ein neuer Corona-Fall in Mecklenburg-Vorpommern

17.36 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwoch eine neue Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf 999, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Infektion gestorbenen Menschen blieb bei 20 - diese Zahl hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert. 932 der Infizierten gelten als genesen.

Corona-Kontrollen am Hamburg Airport: Bundeswehr schickt weitere Soldaten

17.09 Uhr: Seit zwei Wochen unterstützen 16 Bundeswehr-SoldatInnen die Kontrollen von Reiserückkehrern am Hamburg Airport, indem sie Aussteigekarten von Reiserückkehrern aus Risikogebieten sichten, sortieren und an die zuständigen Gesundheitsämter weiterleiten. Wegen des hohen Reiseaufkommens sind, nach einem Antrag der Hamburger Gesundheitsbehörde auf Amtshilfe, seit Mittwoch nun 20 weitere SoldatInnen in Hamburg im Einsatz.

Die zusätzlichen 20 SoldatInnen würden nun von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr eingesetzt. Sie gehören nach Angaben der Bundeswehr wie die anderen 16 SoldatInnen zum Versorgungsbataillon 142 in Hagenow. An den Corona-Tests selbst seien sie nicht beteiligt.

33 neu registrierte Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

15.13 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 33 gestiegen. Wie die Landesregierung mitteilte, wurden bisher 3960 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Virus starben 160 Menschen.

Im Krankenhaus werden sechs Corona-Patienten behandelt. Rund 3500 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen.

Neue Zahlen: Ein weiterer Corona-Todesfall in Hamburg

13.09 Uhr: Es gibt einen weiteren Corona-Todesfall in Hamburg. Das gab der Hamburger Senat am Mittag bekannt. Damit steigt die Gesamtzahl der Personen, bei denen die COVID19-Erkrankung als todesursächlich festgestellt wurde, auf 233.

Im Vergleich zu gestern gibt es 27 neu bestätigte Corona-Infektionen in Hamburg. Die Gesamtzahl der bestätiigten Fälle steigt damit auf 6136. 5400 davon gelten als geheilt.

17 Corona-Infizierte werden in Hamburg stationär behandelt, acht davon auf der Intensivstation. Sechs der Intensivpatienten stammen aus Hamburg.

Erster Weihnachtsmarkt in Lübeck abgesagt

12.01 Uhr: In Lübeck wird in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt im Heiligen-Geist-Hospital ausfallen. Die Veranstalter sind der Überzeugung, dass das Risiko angesichts steigender Corona-Infektionszahlen für die Menschen im benachbarten Seniorenheim zu groß ist. Noch ist unklar, ob die anderen zwölf Weihnachtsmärkte in Lübeck stattfinden werden. Die PLanungen laufen aktuell.

Corona-Fall in Grundschule: 14 Schüler in Quarantäne

7.35 Uhr: Nachdem eine Schulmitarbeiterin der Grundschule Dassendorf (Landkreis Trittau) positiv auf Corona getestet worden ist, haben sich nun sämtliche Schüler der Bildungseinrichtung einer Stäbchenprobe unterziehen müssen. Das Kreisgesundheitsamt schickte 14 Schülerinnen und Schüler sowie zwei erwachsene Mitarbeiter der Schule in häusliche Quarantäne.

Das waren die Corona-Nachrichten vom 25. August

Eine neue Corona-Infektion in MeckPomm

21.32 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern ist seit Montag eine Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) mit. Insgesamt wurden 998 Infektionen und 20 Todesfälle festgestellt. Den Angaben zufolge werden zurzeit 132 (+0) Menschen in Kliniken behandelt, 22 (+0) von ihnen auf Intensivstationen.

33 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

19.53 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 33 gestiegen. Wie die Landesregierung mitteilte, wurden bisher (Stand Dienstagabend) 3960 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Virus starben 160 Menschen. Im Krankenhaus werden sechs Corona-Patienten behandelt. Rund 3500 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen. Am Montag waren 23 Neuinfektionen gemeldet worden.

Mecklenburg-Vorpommern öffnet sich wieder für Tagestouristen

18.54 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern lässt auch Tagestouristen wieder ins Land. Das wegen der Corona-Pandemie im März verhängte Einreiseverbot für Kurzbesucher aus anderen Bundesländern soll Mitte kommender Woche aufgehoben werden. Das verlautete am Dienstag aus Teilnehmerkreisen der erweiterten Kabinettssitzung in Schwerin. Zuvor hatten die "Ostsee-Zeitung" und der NDR darüber berichtet.

Damit sind auch Tagesausflüge an die Küsten des Landes voraussichtlich vom 3. September an wieder möglich. Bislang drohen widerrechtlich einreisenden Tagesbesuchern Bußgelder von bis zu 2000 Euro. Der rigide Ausschluss von Tagestouristen hatte der Landesregierung in Schwerin nicht nur Kritik potenzieller Besucher eingebracht, sondern auch vom Nachbarland Schleswig-Holstein. Dort waren die Strände im Hochsommer wegen fehlender Alternativen oft überfüllt. Gäste mit mindestens einer gebuchten Übernachtung durften bereits seit Mai wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Die Tourismusbranche im Nordosten hatte schon seit längerem auf eine Öffnung auch für Tagestouristen gedrängt.

Doch hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dies mit Verweis auf die Ansteckungsrisiken im Zuge von Schulstart und Kita-Öffnung zunächst noch abgelehnt. Die zuletzt wieder geringen Infektionszahlen im Nordosten und das Ende der Hochsaison mit nun weniger Urlaubern im Land sorgte nun offenbar für ein Einlenken. Mit bislang 62 Infektionsfällen je 100.000 Einwohner weist Mecklenburg-Vorpommern die geringste Quote bundesweit auf. Der Durchschnitt liegt bei 281.

Teurer als in Hamburg! Bremen beschließt Bußgeld für Maskenverweigerer

16.29 Uhr: Maskenverweigerer müssen künftig auch in Bremen mit einem Bußgeld rechnen. Der Bremer Senat beschloss am Dienstag eine Regelung, wonach entsprechende Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Geschäften sowie in Bussen und Bahnen als Ordnungswidrigkeit mit einer Strafe von 50 Euro geahndet werden können. Das Tragen einer Maske ist Teil der Schutzmaßnahmen gegen eine Ausbreitung der Corona-Pandemie.

Die allermeisten Menschen hielten sich an die Maskenpflicht, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung. «Aber es bröckelt an manchen Stellen die Bereitschaft, Maske zu tragen. Manche zeigen sich sehr uneinsichtig.» Es müsse alles getan werden, was möglich und mit Blick auf die Grundrechte verhältnismäßig sei, um das Pandemiegeschehen unter Kontrolle zu halten. Die Bußgeldregelung gilt von Donnerstag an.

Niedersachsen meldet 135 Neuinfektionen und zwei Tote

15.04 Uhr: Niedersachsen hat am Dienstag 135 neue Corona-Infektionen gemeldet. Insgesamt wurden 16.223 Fälle bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet.

662 an Covid-19 Erkrankte wurden als verstorben gemeldet – zwei mehr als am Vortag. Als genesen gelten laut NLGA 14.236 (+86) der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 87,8 Prozent.

Corona: 27 Neuinfektionen in Hamburg

12.55 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist zu gestern um 27 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit insgesamt 6109 in der Hansestadt positiv getestet worden. Rund 5400 von ihnen sind laut Robert-Koch-Institut mittlerweile wieder genesen. Die Zahl der Verstorbenen liegt unverändert bei 232. In Hamburgs Krankenhäusern werden derzeit 17 Covid-19-Patienten behandelt, neun weiterhin auf der Intensivstation.Mit 10,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegt Hamburg nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte.

Live: Hamburgs Senat äußert sich zur Corona-Lage

12.20 Uhr: Wie geht es weiter in Hamburg? Der Senat äußert sich ab 12.30 Uhr zur Corona-Lage in unserer Stadt und wird auch bekanntgeben, ob weitere Lockerungen auf den Weg gebracht werden können oder ob die Situation unverändert bleibt. Die Pressekonferenz aus dem Rathaus wird hier live übertragen.

Schulsenator Rabe zieht positive Corona-Schul-Bilanz in Hamburg

10.23 Uhr: Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat eine positive Bilanz der ersten Schulwochen in Hamburg gezogen. In einem Beitrag im „Hamburg Journal“ des NDR-Fernsehens sagte Rabe: „Die ganzen Vorhersagen in Bezug auf Katastrophen haben sich bisher in der Schule alle nicht erfüllt.“ In der Hansestadt besuchen rund 256 890 Jungen und Mädchen eine Schule. Die Zahl der Corona-Fälle dort wird in dem NDR-Beitrag - Stand Montag - mit 24 angeben. „Die Zahl der Infektionen ist sehr, sehr niedrig“, sagte Rabe. „Und bisher hat sich noch kein Kind in der Schule selbst angesteckt, und die Infektionen sind woanders.“

Hamburger Senat informiert heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise

6.39 Uhr: Hamburgs rot-grüner Senat will heute um 12.30 Uhr seine weiteren Schritte in der Corona-Krise bekanntgeben. Zur Landespressekonferenz angekündigt hat sich Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Eventuell wird auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auftreten. Angesichts steigender Corona-Zahlen wird nicht mit weiteren Lockerungen der Auflagen gerechnet. Bereits am Montag hatten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in einer Telefonkonferenz über Reaktionen auf die neue Lage gesprochen. Am Donnerstag ist ein Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant, bei dem dann über eine mögliche Neujustierung der Infektionsschutzregeln entschieden werden soll.

Das waren die Corona-News am 24. August:

23 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

21.31 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 23 gestiegen. Wie die Landesregierung mitteilte, wurden bisher (Stand Montagabend) 3927 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Virus starben 160 Menschen. Im Krankenhaus werden sieben Corona-Patienten behandelt. Rund 3500 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen. Am Freitag waren 18 Neuinfektionen gemeldet worden, am Samstag zwölf und am Sonntag zwei.

Hamburger Studenten sollen Überbrückungshilfe beantragen

18.41 Uhr: Das Studierendenwerk Hamburg hat wegen der Corona-Pandemie in Not geratene Studenten aufgefordert, von der um einen Monat verlängerten Überbrückungshilfe des Bundes Gebrauch zu machen. Sie sollten jetzt einen neuen Antrag stellen, riet das Studierendenwerk am Montag in Hamburg. Die Überbrückungshilfe von bis zu 500 Euro im Monat müsse nicht zurückgezahlt werden. Von den mehr als 110.000 Studierenden in Hamburg haben nach Angaben des Studierendenwerks bislang 3740 Frauen und Männer die Überbrückungshilfe in Anspruch genommen.

Drei neue Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern

17.16 Uhr: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag drei weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Infektionen auf 997, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Infektion gestorbenen Menschen blieb bei 20 – diese Zahl hat sich seit mehr als drei Monaten nicht verändert.

917 der Infizierten gelten – ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – als genesen. Das sind den Angaben zufolge zwei mehr als noch am Vortag. 132 Menschen mussten oder müssen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden.

Übernachtungszahlen in Mecklenburg-Vorpommern brechen ein

16.28 Uhr: Die Übernachtungszahlen in den Beherbergungsbetrieben Mecklenburg-Vorpommerns sind im ersten Halbjahr infolge der Corona-Einschränkungen deutlich gesunken. Von Januar bis Juni wurden nach vorläufigen Ergebnissen acht Millionen Übernachtungen erfasst – 41,5 Prozent weniger als noch im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Die Zahl der Gäste sank den Angaben zufolge im selben Zeitraum um 46 Prozent auf etwa zwei Millionen.

Die größten Verluste wurden demnach bei Jugendherbergen (81,8 Prozent) sowie Erholungs- und Ferienheimen (59 Prozent) verzeichnet. Am geringsten fiel der Rückgang laut Statistikamt auf den Campingplätzen aus, dort waren es 18,2 Prozent.

Der Landestourismusverband rechnet damit, dass in den Sommerferien in Deutschland zwischen Ende Juni und Mitte September etwa vier Millionen Menschen ihren Urlaub im Nordosten verbracht haben werden. Dies sei ein Rückgang – konkrete Zahlen nannte der Verband zunächst nicht.

Nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) stehen in Mecklenburg-Vorpommern bis zu 450.000 Übernachtungsbetten zur Verfügung. Laut Statistikamt werden in der Bilanz Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten sowie Campingplätze ohne Dauercamping mit mindestens zehn Stellplätzen erfasst.

Corona in Hamburg: Senat bestätigt 29 neue Fälle

12.55 Uhr: Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Hamburg ist im Vergleich zum Vortag um 29 gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Montag mit. Am Sonntag waren es noch acht Fälle. Am Wochenende kommt es aber häufig zu Verzögerungen bei der Auszählung.

Seit Beginn der Pandemie wurden damit in Hamburg 6082 Menschen positiv auf das Virus getestet. Rund 5300 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben bisher 232 Menschen im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus. In Hamburger Krankenhäusern werden Stand Freitag (14.00 Uhr) weiterhin 19 Covid-19-Patienten behandelt, ebenfalls unverändert zum Vortag liegen 9 von ihnen auf Intensivstationen.

Mit 10,2 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner liegt Hamburg nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte. Am Sonntag lag der Wert bei 9,4.

Streit um Privat-Feiern: Hamburg fordert strenge Regeln

10 Uhr: Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, in der Corona-Pandemie die erlaubte Personenzahl bei privaten Feiern bundesweit zu vereinheitlichen. „Einheitlichkeit ist deshalb gut, weil es für die Bürgerinnen und Bürger schwierig genug ist, diese verschiedenen Regeln zu verstehen“, sagte Tschentscher am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Einheitlichkeit mache die Sache verständlicher, dadurch werde die Einhaltung verbessert, und die Maßnahmen wirkten besser. Auch wenn man manchmal lokal unterschiedlich handeln müsse, verhalte sich das Virus ja überall in Deutschland gleich.

„Das heißt, wenn es infektiöse Situationen gibt, zum Beispiel bei privaten Feiern, dann ist das in allen Bundesländern ähnlich.“ Er neige zu einer Größenordnung von „50 und nicht viel darüber“, sagte Tschentscher. Bei Feiern in angemieteten Räumen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen in Hamburg aktuell maximal 50 Menschen zusammenkommen. In Nordrhein-Westfalen sind bei „geselligen Veranstaltungen wie Hochzeiten“ drinnen maximal 150 Gäste erlaubt, in Bayern 100. In Berlin sind Innenveranstaltungen mit bis zu 500 Menschen erlaubt.

Neun Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

9.45 Uhr: Gute Nachrichten aus Niedersachsen: Das Land meldete am Montagmorgen (9 Uhr) lediglich 9 neue Corona-Infektionen. Insgesamt wurden 16.088 Fälle bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) gemeldet.

660 an Covid-19 Erkrankte wurden als verstorben gemeldet (+0). Als genesen gelten laut NLGA 14.150 (+12) der bislang gemeldeten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 88 Prozent.

Maskenverstöße: Bahn will Kontrollen verstärken – Kamerabilder ausgewertet

7.33 Uhr: Die Deutsche Bahn will in den Abendstunden mehr Sicherheitskräfte an den Bahnhöfen und S-Bahn-Stationen einsetzen, um die Einhaltung der Maskenpflicht zu überwachen. Es sei „nicht hinnehmbar“, dass sich Einzelne nicht an die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus hielten, sagte der Sicherheitschef der Deutschen Bahn (DB), Hans-Hilmar Rischke, der „Bild“. Das Maskentragen an den Bahnhöfen sei keine unverbindliche Empfehlung, sondern Pflicht. Die verstärkten Patrouillen in den Abendstunden würden von der Bahn als notwendig erachtet, da bei einer erstmaligen Masken-Kontrolle per Videokameras auf sechs Hamburger S-Bahnhöfen zahlreiche Verstöße festgestellt worden waren.

Die Bilder von DB-Kameras waren demnach punktuell und stichprobenhaft ausgewertet worden. In den Morgen- und Nachmittagsstunden habe dieser Auswertung zufolge der Anteil der Menschen mit Maske durchweg über 90 Prozent gelegen, vielfach sogar über 99 Prozent. Nach 23 Uhr habe dieser Anteil, beispielsweise an den Bahnhöfen Hamburg-Harburg und Reeperbahn, allerdings nur noch bei rund 80 Prozent gelegen. Vor einigen Tagen hatte die Deutsche Bahn bereits angekündigt, die Einhaltung der Maskenpflicht innerhalb der Züge verstärkt zu kontrollieren.

Zwei neue registrierte Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

6.45 Uhr: In Schleswig-Holstein ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um zwei gestiegen. Wie die Landesregierung mitteilte, wurden bisher (Stand Sonntagabend) 3904 Corona-Fälle im nördlichsten Bundesland registriert. Im Zusammenhang mit dem Virus starben 160 Menschen. Im Krankenhaus werden sieben Corona-Patienten behandelt. Rund 3500 der seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten laut Landesregierung inzwischen als genesen.

Alle Ticker-Einträge, die vor dem 24. August erschienen sind, finden Sie hier.