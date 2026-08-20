Neun Jahre nach dem G20-Gipfel gibt das Oberverwaltungsgericht Hamburg der Stadt recht: Das Versammlungsverbot für Attac war zulässig.

Das Oberverwaltungsgericht Hamburg fällt ein Urteil über den Allgemeinbescheid aus dem Jahre 2017, auf dessen Basis zwei Versammlungen untersagt wurden. picture alliance/dpa | Christian Charisius

Im Juli 2017 fand in Hamburg der G20-Gipfel statt. Aus diesem Grund erließ die Stadt Hamburg eine Allgemeinverfügung, mit der sie die Sicherheit der Teilnehmenden gewährleisten wollte. Dazu gehörte ein 35-stündiges Versammlungsverbot für Teile des Hamburger Stadtgebiets.

Attac-Welthandelsexpertin Hanni Gramann wollte in diesem Zeitraum zwei Versammlungen von „Attac Deutschland“ anmelden – in der Großen Reichenstraße und am Neuen Jungfernstieg, jeweils mit 50 Personen. Die Stadt lehnte die Anmeldungen aufgrund der Allgemeinverfügung ab. Gleichzeitig schlug sie Gramann vor, die Veranstaltungen außerhalb des Sperrgebiets abzuhalten.

Noch vor dem G20-Gipfel 2017 stellte Hanni Gramann einen Eilantrag beim Gericht. Sie hoffte, die geplanten Versammlungen doch noch abhalten zu können. Der Eilantrag wurde abgelehnt – damit entschied das Gericht zunächst zugunsten der Stadt und der Allgemeinverfügung.

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Damit war der Rechtsstreit jedoch noch nicht beendet. Auf den Eilantrag folgte ein jahrelanges Verfahren. Im Februar 2022, also fünf Jahre später, entschied das Verwaltungsgericht, dass die Ablehnung der Versammlungen rechtswidrig gewesen sei. Die Allgemeinverfügung habe mit dem Versammlungsverbot die Rechte der Klägerin verletzt.

Oberverwaltungsgericht erklärt Versammlungsverbot für rechtmäßig

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Die Stadt Hamburg war mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts nicht einverstanden, deshalb ging der Fall an die nächsthöhere Instanz, das Oberverwaltungsgericht Hamburg. Dieses verkündete am Donnerstag, neun Jahre nach dem G20-Gipfel, seine Entscheidung. Das Gericht entschied zugunsten der Stadt.

Die beiden Versammlungen, die Hanni Gramann anmelden wollte, seien zu Recht nicht erlaubt worden. Auch die Allgemeinverfügung samt Versammlungsverbot sei rechtmäßig gewesen. Sie habe der Sicherheitslage rund um den G20-Gipfel Rechnung getragen und der Sicherheit aller Anwesenden gedient.

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Die beiden zusätzlichen Versammlungen hätten zu mehr Menschen auf den Straßen geführt. Generell habe die Stadt für den G20-Gipfel mehrere Proteste erwartet, darunter auch solche mit gewaltbereiten Demonstrierenden. Weitere Versammlungen hätten die Zahl der Menschen auf den Straßen zusätzlich erhöht. Außerdem sah das Gericht dadurch ein höheres Risiko für Straßenblockaden, die die für den G20-Gipfel erforderlichen Transport- und Fahrtrouten hätten gefährden können.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Das Oberverwaltungsgericht hat die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen. (pli)