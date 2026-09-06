Ob Literatur und Politik, Kinderbücher oder ein breites Sortiment: Diese drei Hamburger Buchhandlungen haben die Jury überzeugt.

5000 Euro! So hoch war die diesjährige Prämie des Buchhandlungspreises. Freuen dürfen sich darüber nun drei Buchhandlungen: Sie haben ihren Sitz in Neugraben, Eimsbüttel und der Sternschanze.

Verliehen wurden die Preise am Samstagabend im Literaturhaus Hamburg – als Höhepunkt der 13. Langen Nacht der Literatur. Schon seit 2014 zeichnet die Kulturbehörde alle zwei Jahre besonders engagierte, inhabergeführte Buchhandlungen aus. Sieben Buchhandlungen waren in diesem Jahr nominiert, drei von ihnen durften am Ende jubeln.

Neugraben, Schanze, Eimsbüttel: Diese drei Buchhandlungen überzeugten

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Der Buchladen „Bettina Meyer“ in Neugraben überzeugte die Jury mit Veranstaltungen, Büchertipps und einem durchdachten Sortiment. Die Buchhandlung sei aus dem Stadtteil kaum wegzudenken.

Zwei Standorte, zwei Schwerpunkte – damit punktet die Schanzenbuchhandlung: „Am Schulterblatt stehen Literatur und Politik im Mittelpunkt, in der Schanzenstraße Kinderbücher und Pädagogik. Eine Buchhandlung mit Haltung und dezidierter Meinung“, heißt es in der Mitteilung der Kulturbehörde. Obwohl sich das Viertel rasch verändere, behaupte sich die Buchhandlung mit einem besonderen Sortiment.

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Die Buchhandlung „Frau Büchert“ in Eimsbüttel habe sich seit der Übernahme durch Jana Büchert 2018 von einer Kinder- und Jugendbuchhandlung zu einem Laden mit breitem Sortiment entwickelt, lobte die Jury. Sie sei ein wichtiger Anlaufpunkt für Literaturbegeisterte im Grindelviertel – auch Veranstaltungen und Kooperationen hat sie im Angebot.

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„Der unabhängige Buchhandel öffnet uns mit Kreativität und Leidenschaft die Welt der Literatur,“ betonte Jana Schiedek, Staatsrätin für Kultur und Medien, die Bedeutung der Buchhandlungen in der kulturellen Landschaft der Hansestadt. Es sei Aufgabe der Buchhändler, dazu einzuladen, in ferne Welten abzutauchen, und zu helfen, die eigene Welt besser zu verstehen.