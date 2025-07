Das „Villa Viva“ in Hammerbrook, ein Hotel der gemeinnützigen Organisation „Viva con Agua“, hatte einen schwierigen Start: Gäste blieben im Schnitt nur zwei Nächte und nutzten die Angebote des Hotels kaum, mehrere Mitarbeiter:innen kündigten, die Zahlen waren schlecht. Doch knapp ein Jahr nach dem holprigen Start im Norden geht Chef Benny Adrion mit dem nächsten Projekt an den Start, dieses Mal in Berlin: die „Villa Viva Holzmarkt“, gelegen im kreativen Holzmarkt-Quartier an der Spree, wird das nächste Großprojekt der Hilfsorganisation. Warum Adrion sich das antut, was den neuen Standort so besonders macht, wo das Geld herkommt und was das mit den Hotels überhaupt soll, erklärt Adrion im MOPO-Interview.