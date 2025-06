Neues Videospiel: Führen Sie doch mal ein Bus-Unternehmen in Hamburg

Während Flugsimulatoren viele Herzen höher schlagen lassen, scheint Busfahren deutlich weniger aufregend zu sein. Irrtum! Die Firma Aerosoft hat ein neues Simulationsspiel entwickelt, dass Gamer-Herzen höher schlagen lässt.

Im Spiel „City Bus Manager“ können Spieler:innen der Realität von Busfahrer:innen ganz nah kommen. Nach der Veröffentlichung für PC im vergangenen Jahr gibt es das Spiel jetzt auch für Playstation ab Generation 4, Xbox One und XBox Series X/S. Das Spiel überzeugt mit echten Stadtplänen, realistischen Fahrmanövern, Mitarbeiterführung und wirtschaftlicher Verantwortung.

HVV und Hochbahn im heimischen Wohnzimmer

Neben den besonders realistischen Karten, die vom Studio PeDeBe entwickelt wurden, überzeugt das Spiel vor allem mit schlichter Grafik und wenig optischen Reizen. Als Grundlage dient die freie digitale Weltkarte „Open Street Map“. Bevor es jedoch auf die Straße geht, muss zuerst der Betriebsbahnhof gebaut, Mitarbeiter eingestellt und Busse gekauft werden. Erst dann können Spieler:innen ihr Können im Hamburger Verkehr zeigen. Dazu gehören auch Reparaturen und Reinigung. So zieht der Alltag von Hochbahn-Mitarbeiter:innen ins heimische Wohnzimmer ein.

Steile Lernkurve beim „City Bus Manager“

An die neue Steuerung per Controller müssen sich Gamer erst noch gewöhnen. Dann steigt die Lernkurve aber stark an. Im Spiel wartet dann alles aus dem normalen Alltag auf die Spieler:innen. Vom gestressten unfähigen Mitarbeiter bis zum pöbelnden Fahrgast und Schienenersatzverkehr ist alles dabei. Leider gibt es nicht für jede Situation Anleitungen und Hilfestellungen. Spieler:innen müssen sich hier selbst zurechtfinden.

Das Spiel „City Bus Manager“ kostet 30 Euro und hat keine Altersbeschränkung. Gespielt werden kann es auf Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S und Windows PCs. Spielsprache ist Deutsch. Es gibt keinen Mehrspielermodus. (lw)