Billiger und schneller bauen: Die SAGA hat in Lohbrügge zur Baustellenbegehung geladen. Zu bestaunen gab es das erste „Effizienzhaus“, dessen Bau pro Quadratmeter rund 1000 Euro weniger kostet als „normale“ Neubauten. Die Folge: Auch die frei finanzierten Wohnungen können in wenigen Monaten für 12,50 Euro Miete angeboten werden. Wie das funktioniert – und worauf die Mieter dafür verzichten müssen – erklärten SAGA-Vorständin Snezana Michaelis und Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein (SPD).











