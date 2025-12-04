mopo plus logo
Visualisierung eines Hauses mit Balkonen

Günstig gebaut in Lohbrügge: So soll das erste „Effizienzhaus“ der Saga in ein paar Monaten aussehen Foto: KBNK Saga

paidNeues SAGA-Projekt: Dieses Haus ist eine Kosten-Revolution

Billiger und schneller bauen: Die SAGA hat in Lohbrügge zur Baustellenbegehung geladen. Zu bestaunen gab es das erste „Effizienzhaus“, dessen Bau pro Quadratmeter rund 1000 Euro weniger kostet als „normale“ Neubauten. Die Folge: Auch die frei finanzierten Wohnungen können in wenigen Monaten für 12,50 Euro Miete angeboten werden. Wie das funktioniert – und worauf die Mieter dafür verzichten müssen – erklärten SAGA-Vorständin Snezana Michaelis und Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein (SPD).





