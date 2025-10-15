mopo plus logo
Das „Deer“ eröffnet bald im Hamburger Stadtpark (Visualisierung).

Das „Deer“ eröffnet bald im Hamburger Stadtpark (Visualisierung). Foto: Deer

  • Winterhude

Neues Restaurant eröffnet nach aufwendigem Umbau – das erwartet die Gäste

Seit mehr als 100 Jahren wird an diesem Ort gegessen und getrunken: Das „Landhaus Walter“ mitten im Hamburger Stadtpark hat Tradition. Seit 2021 hat das Restaurant allerdings geschlossen, geriet in der Corona-Zeit in finanzielle Schieflage. Doch die neuen Betreiber wollen das denkmalgeschützte Gebäude und das Areal drumherum „zu neuem Leben erwecken“. Nach einem aufwendigen Umbau eröffnen sie hier jetzt das Restaurant „Deer“. Die MOPO erklärt, welches Ambiente die Gäste erwartet und was auf der Speisekarte steht.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

