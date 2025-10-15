Seit mehr als 100 Jahren wird an diesem Ort gegessen und getrunken: Das „Landhaus Walter“ mitten im Hamburger Stadtpark hat Tradition. Seit 2021 hat das Restaurant allerdings geschlossen, geriet in der Corona-Zeit in finanzielle Schieflage. Doch die neuen Betreiber wollen das denkmalgeschützte Gebäude und das Areal drumherum „zu neuem Leben erwecken“. Nach einem aufwendigen Umbau eröffnen sie hier jetzt das Restaurant „Deer“. Die MOPO erklärt, welches Ambiente die Gäste erwartet und was auf der Speisekarte steht.





