Pizza im „Detroit“-Style: Das neue Lokal „Crockpot’s“ in Bahrenfeld verkauft den Klassiker in einer amerikanischen Variante. Das Fleisch, mit dem die Pizza belegt wird, kommt aus einem speziellen Schongarer. Die MOPO hat mit dem Inhaber gesprochen: Was bei ihm am besten weggeht, welche Gerichte es außerdem noch gibt und ob er sich weitere Läden in Hamburg vorstellen kann.