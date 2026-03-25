Jahrelang stand die wunderhübsche 90 Jahre alte Trinkhalle leer und verfiel immer mehr, nun wurde das unter Denkmalschutz stehende Gebäude umfassend saniert. Jetzt hat hier das Bistro und Café „Sweet and Salt“ eröffnet. Neben klassischem Frühstück, Waffeln und Eis gibt es eine mittlerweile kultige Mittelmeer-Spezialität nach Originalrezept des marokkanischen Küchenchefs.





