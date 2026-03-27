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Sweet and Salt Bistro in Harburg

Elmessaoudi-Radouane vor seinem Café „Sweet and Salt“ in Harburg. Foto: Sandra Schäfer

  • Harburg

paidOrient-Klassiker in alter Trinkhalle: Hier gibt es eine besondere Spezialität

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Jahrelang stand die wunderhübsche 90 Jahre alte Trinkhalle leer und verfiel immer mehr, nun wurde das unter Denkmalschutz stehende Gebäude umfassend saniert. Jetzt hat hier das Bistro und Café „Sweet and Salt“ eröffnet. Neben klassischem Frühstück, Waffeln und Eis gibt es eine mittlerweile kultige Mittelmeer-Spezialität nach Originalrezept des marokkanischen Küchenchefs.


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