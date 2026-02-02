Neues Kunstwerk aufgetaucht: Hamburgs „Schnee-Banksy“ hat wieder zugeschlagen

Erst ein feuerspeiender Drache, jetzt das wohl beliebteste Pokémon der Welt: Mit seinen Werken begeistert Hamburgs „Schnee-Banksy“ erneut das Internet. Auch der Center-Manager des Elbe-Einkaufszentrums, auf dem das Motiv zu sehen ist, hat sich gemeldet – und ihm und dem Mann, der das virale Video ins Netz stellte, ein Geschenk gemacht.

Vor wenigen Tagen ging ein Video auf TikTok viral, das einen riesigen Drachen im Schnee zeigt. Auf dem Parkhausdach des Elbe-Einkaufszentrums in Osdorf hatte ein Mann mit seinen Füßen das riesige Fantasietier in den Schnee gezeichnet. Ein Kunstwerk, das vielleicht gerade auch wegen seiner wetterbedingten Vergänglichkeit große Aufmerksamkeit erregte.

635.000 Aufrufe hat das Video, das von dem Account @070erzo_official hochgeladen wurde. Dazu mehr als 83.000 Likes und mehr als 1100 Kommentare. Der Mann hinter dem Video war, so erzählt er in dem Video, bei einem Freund zu Besuch, als er den Drachen samt Künstler auf dem Parkhaus entdeckte.

Bei Elbe-Einkaufszentrum: Neuer Schnee-Banksy aufgetaucht

Der Schöpfer des Drachens meldete sich einige Zeit später zu Wort. Unter dem Pseudonym @unkreativer_zopf bestätigte er, das Kunstwerk erstellt zu haben: „Ja, ich bin der, der den Drachen gezeichnet hat.“ Kurze Zeit später zeichnete der Mann sogar noch einen zweiten Drachen in den Schnee.

Jetzt ist ein neues Werk von @unkreativer_zopf aufgetaucht. Es zeigt das Pokémon Pikachu, mit Herz in den Pfoten, aus der beliebten Animeserie „Pokémon“. Darunter schreibt er: „Solange noch Schnee liegt.“

Wie der Videomacher in seiner Instagram-Story teilt, war er nach dem viralen Hit mit dem Center-Manager des Elbe-Einkaufszentrums essen. Der hatte ihn und den Künstler eingeladen und beiden einen Gutschein geschenkt, den der Videomacher für den Künstler entgegennahm.