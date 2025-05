Neues Kapitel: Aus Mabanaft wird MB Energy

Nach mehr 75 Jahren erfolgreicher Unternehmensgeschichte stellt sich die Mabanaft Gruppe neu auf. Mit einem umfassenden Rebranding unterstreicht das Hamburger Traditionsunternehmen seine Transformation zu einem zukunftsorientierten Energieversorger, der Kundenorientierung, Innovationen für die Energiewende und Fortschritt noch stärker in den Mittelpunkt seines Geschäfts stellt.

Jonathan Perkins, CEO von MB Energy*, erklärt: „Unsere neue Marke steht für den Beginn eines spannenden neuen Kapitels – sie ist weit mehr als nur ein neuer Name oder ein neues Logo. Sie verkörpert unser klares Bekenntnis zu einer sicheren und zukunftsfähigen Energieversorgung. Dank unserer starken Wurzeln in Deutschland und unserer langjährigen Erfahrung in Europa und darüber hinaus, sind wir in der Lage, unseren Kunden heute verlässliche und flexible Energielösungen sowie eine leistungsfähige Speicherinfrastruktur bereitzustellen – und stehen auch morgen an ihrer Seite, wenn sich ihre Anforderungen weiterentwickeln. Mit diesem mutigen Schritt stellen wir die Weichen für die Zukunft unseres Unternehmens und der Märkte, die wir bedienen.“

Die Mabanaft Gruppe ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit über 50 unterschiedlichen Marken tätig, die künftig unter dem Dach von MB Energy* gebündelt werden. Die Gruppe wächst zusammen und entwickelt sich nun zu einem noch stärkeren, kundenorientierten Anbieter für die Energielösungen von heute und morgen. Der neue Markenauftritt spiegelt diesen Wandel wider und betont die Kernkompetenzen des Unternehmens: eine zuverlässige und zukunftsweisende Energieversorgung mit individuellen Lösungen für End- und Geschäftskunden sowie dezentralen Tanklagerlösungen.

Dezentrale Energieversorgung spielt eine entscheidende Rolle für die Energiewende und die Versorgungssicherheit. Durch die Tanklagersysteme der Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG, die unter der neuen Marke enport – by MB Energy** tätig sein wird sowie jahrelange Erfahrung im Bereich Energie- und Kraftstoffhandel sorgt die MB Energy* Gruppe für eine stabile Energieversorgung und -verteilung. So trägt die Unternehmensgruppe aktiv zur Energieversorgung bei und unterstützt Industrien, Unternehmen und Haushalte mit maßgeschneiderten Energielösungen – auch mit Blick in die Zukunft, wenn es um kohlenstoffärmere Lösungen geht.

Aufstrebender Akteur im Energiesektor

Mit dem neuen Markenauftritt positioniert sich die MB Energy* Gruppe als aufstrebender Akteur in der Energiebranche, der Tradition und Innovation vereint. Das Unternehmen bleibt seinen hanseatischen Wurzeln treu und geht zugleich offen für zukunftsweisende Technologien neue Wege.

André Cardoso, SVP Sales & Marketing von MB Energy*, sagt: “Mit der neuen Marke bündeln wir unsere Kräfte, um unsere Kunden heute und in Zukunft zuverlässig und umfassend mit Energie zu versorgen. Es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, wie unser Unternehmen noch enger zusammenrückt und gemeinsam die Zukunft der Energieversorgung gestaltet.“

Jonathan Perkins ergänzt: „Wir haben eine über 75-jährige Geschichte, auf die wir sehr stolz sind und unser Blick richtet sich nach vorn – auf eine sichere Energieversorgung die zukunftsfähig wird.“

Ab sofort wird MB Energy* mit neuem Logo, frischem Design und einer klaren Vision für die Zukunft in Erscheinung treten. Die neue Markenidentität wird sich über alle Kommunikationskanäle hinweg widerspiegeln und das Engagement für eine sichere und zukunftsfähige Energieversorgung weltweit betonen. In der Unternehmensgruppe werden die Marken der „Oiltanking Deutschland, Ungarn und Dänemark “in „enport – by MB Energy**“ umbenannt. Außerdem folgen im nächsten Schritt das Unternehmen WESTFA sowie die Einzelunternehmen aus der Petronord-Gruppe.

*zum Zeitpunkt der Veröffentlichung heißt das Unternehmen noch Mabanaft GmbH & Co. KG und wird zeitnah in MB Energy GmbH & Co. KG umbenannt.

**wird zeitnah in enport GmbH & Co. KG umbenannt.