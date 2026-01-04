mopo plus logo
Krisen, Kriege, Katastrophen: Unser Autor erklärt, warum ein bisschen Optimismus uns nicht schaden könnte.

Foto: imago/Jonas Walzberg

  • Gastkommentar

paidNeues Jahr, neues Glück? „Optimismus ist die einzige Möglichkeit!“

Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es gern. Doch Schwarzmalerei ist derzeit voll im Trend. Dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart, glauben immer weniger Deutsche. Dirk Steffens, bekannter TV-Journalist, hat ein flammendes Plädoyer gegen den grassierenden Pessimismus geschrieben. Er ist überzeugt: Optimismus ist die einzige Möglichkeit, die Zukunft zu verbessern – und die Demokratie zu retten.


