Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es gern. Doch Schwarzmalerei ist derzeit voll im Trend. Dass die Zukunft besser wird als die Gegenwart, glauben immer weniger Deutsche. Dirk Steffens, bekannter TV-Journalist, hat ein flammendes Plädoyer gegen den grassierenden Pessimismus geschrieben. Er ist überzeugt: Optimismus ist die einzige Möglichkeit, die Zukunft zu verbessern – und die Demokratie zu retten.





