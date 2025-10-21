Neues Hotel am Hauptbahnhof: Bekannte Kette zieht in historisches Gebäude
Eine bekannte Kette plant ein neues Hotel in Hamburg. Das Lifestyle-Hotel soll in ein denkmalgeschütztes Gebäude am Hauptbahnhof einziehen.
In der Innenstadt soll bis 2028 ein neues Upscale-Lifestyle-Hotel der Hotelkette Scandic mit 328 Zimmern entstehen. Es wird Teil des Projekts „StadtKontor“ am Hauptbahnhof – einer gemischten Quartiersentwicklung mit Büros, Gastronomie, Hotel und Parkhaus. Das Quartier liegt im Stadtteil St. Georg an den Straßen Besenbinderhof und Norderstraße.
Hamburg: Scandic zieht in denkmalgeschütztes Gebäude
Das Quartier wird von der Hamburger B&L Gruppe entwickelt. Das denkmalgeschützte Gebäude von 1906, in das das Hotel einziehen soll, soll modernisiert werden und künftig Geschäfts- und Freizeitreisende ansprechen. Laut B&L-Geschäftsführer Thorsten Testorp wird dabei auf Nachhaltigkeit geachtet: Durch energetische Sanierung und Nutzung bestehender Bausubstanz entstehe eine „ESG-konforme Immobilie“.
Für Scandic ist es bereits das dritte Haus in Hamburg. „Dass wir erneut hier eröffnen, zeigt das Vertrauen in unsere Marke“, sagt Scandic-Manager Jesper Engman. Die Hotelgruppe betreibt in Deutschland mehrere Häuser und will weiter wachsen. „Unser Ziel ist es, Hotels in Gebieten mit hoher Personenfrequenz zu etablieren.” (mp)
