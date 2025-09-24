mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Eine springende Katze

Freigänger-Katzen müssen in Hamburg bald kastriert sein. Foto: dpa | Julian Stratenschulte

  • Hamm

paidNeue Verordnung: Katzen müssen kastriert werden – sonst wird’s richtig teuer

kommentar icon
arrow down

In Hamburg leben rund 10.000 verwilderte Katzen in kleinen Kolonien auf Industriegeländen und in Hinterhöfen. Klingt wie ein wildes, freies Leben – ist aber in Wirklichkeit eine Welt aus Krankheiten, Verletzungen, Hunger und Revierkämpfen. Diesem Leid soll die Hamburger Katzenschutzverordnung ein Ende bereiten. Wer sich nicht dran hält, muss mit teuren Konsequenzen rechnen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test