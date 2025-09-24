In Hamburg leben rund 10.000 verwilderte Katzen in kleinen Kolonien auf Industriegeländen und in Hinterhöfen. Klingt wie ein wildes, freies Leben – ist aber in Wirklichkeit eine Welt aus Krankheiten, Verletzungen, Hunger und Revierkämpfen. Diesem Leid soll die Hamburger Katzenschutzverordnung ein Ende bereiten. Wer sich nicht dran hält, muss mit teuren Konsequenzen rechnen.





