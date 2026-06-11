Junge Gastronomen aus Köln expandieren nach Hamburg – und wollen mit ihrem Matcha überzeugen. Gratis-Aktion zur Eröffnung

Fünf Freunde teilen eine Leidenschaft: Sie lieben Matcha. Nach einer Japan-Reise zu den Feldern der Tee-Bauern eröffneten sie ihr erstes eigenes Café in Köln. Nun bringen sie ihr Konzept auch nach Hamburg – in zentraler Lage.

Dieser Grüntee ist auch in Hamburg schon längst zum Trend geworden: Beim Matcha werden die Teeblätter zu einem grell-grünen Pulver zermahlen und mitgetrunken. Entsprechende Cafés gibt es in Hamburg schon einige. Nun kommt ein weiteres dazu: Am 13. Juni eröffnet im Jungfernstieg 48 (Neustadt) das „Maora“. Es soll der „Flagship-Store“, quasi das Vorzeigecafé des Unternehmens, werden.

Matcha ist auch in Hamburg längst zum Kultgetränk geworden. Maora

Fünf Freunde aus Köln, zwischen 24 und 30 Jahre alt, haben „Maora“ gemeinsam gegründet. Vorher sind sie nach Uji in Japan gereist– die Stadt gilt als Zentrum des Matcha-Anbaus: „Wir haben vor Ort die Tee-Bauern besucht und viele verschiedene Sorten Matcha probiert, um die perfekte zu finden“, sagt Marketingchef Chris Koch (28) zur MOPO. „Wir haben jetzt einen eigenen Matcha, der für uns angebaut wird.“

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Das Matcha-Café „Maora“ eröffnet in Hamburg

Es gebe viele bittere Sorten auf dem Markt: „Wir haben einen Matcha gesucht, der keinen grasigen Geschmack hat und möglichst vielen Menschen schmeckt. Unser Matcha ist milder, aber trotzdem aromatisch und damit auch für Einsteiger geeignet“, so Koch.

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Neben dem klassischen Matcha (ab 5,90 Euro) soll es im „Maora“ am Jungfernstieg auch Varianten wie Iced Raspberry Matcha, Bananabread- oder Mango-Matcha geben. Auch ausgefallene Sorten wie Iced Piña Colada Matcha, Iced Maple Sea Salt Matcha (mit Ahornsirup und Meersalz) oder Iced Sakura Matcha (mit japanischer Kirschblüte) gab es schon in Köln. Dazu stehen Snacks wie Croissants, Focaccias und belegte Bagels auf der Karte.

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„Maora“ am Jungfernstieg: Gratis-Matcha zur Eröffnung

Das Café hat ein „To Go“-Konzept: Der Gast bestellt an einem Terminal, holt sich sein Getränk am Tresen ab, wenn er aufgerufen wird, und nimmt es mit.

Am 13. Juni wird ab 12 Uhr in Hamburg die große Eröffnung gefeiert – mit einer Aktion: Die ersten 100 Gäste bekommen einen Matcha aufs Haus.



