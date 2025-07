Ungewöhnlicher Name, spannendes Konzept: Das französische Bistro „Ugly Duckling“ hat in der Altstadt eröffnet. Für die Vorbereitungen ist das Gastro-Paar Lenja Bahlburg und Clément Noël monatelang durch Südfrankreich gereist. Die MOPO hat nachgefragt, worauf die Gastronomen Wert legen und was die Gäste erwartet.