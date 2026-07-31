Das Alkoholkonsumverbot am Hauptbahnhof wird ab Samstag auf weitere Bereiche ausgeweitet. Für den CSD gilt aber eine Ausnahme.

Für den CSD-Demozug gilt das Alkoholverbot am Samstag nicht. (Archivbild) Daniel Bockwoldt

Genau am Christopher Street Day (CSD) soll das Alkoholkonsumverbot am Hauptbahnhof auf weite Teile St. Georgs ausgeweitet werden. Dort zieht am Samstag auch der Demonstrationszug entlang. Hier greift allerdings eine ganz bestimmte Ausnahme.

Bereits seit zwei Jahren ist das Trinken von Alkohol im Bereich des Hauptbahnhofs tabu. Ab dem 1. August weitet die Stadt das Verbot auf den Bereich um den Hansaplatz, den oberen Steindamm und den ZOB aus. Für den CSD-Demozug wird es aber eine Ausnahme geben.

„Für Teilnehmer angemeldeter Aufzüge nach dem Versammlungsgesetz, zu denen auch der CSD zählt, finden die Regelungen zum Alkoholkonsumverbot keine Anwendung“, sagt ein Sprecher der Innenbehörde auf MOPO-Anfrage. Heißt: Das Bundesgesetz zum Versammlungsrecht hat in diesem Fall Vorrang vor dem Landesgesetz zum Alkoholkonsumverbot.

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Alkoholverbot in St. Georg gilt nicht für CSD

Die Polizei könne während der Versammlung aber trotzdem einschreiten, wenn durch übermäßigen Konsum im Einzelfall Gefahren entstünden, so der Sprecher.

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Das Alkoholkonsumverbot soll zur Reduzierung von Gewalt und Straftaten beitragen. Tatsächlich ist die Zahl der Straftaten rund um den Hauptbahnhof seit der Einführung des Verbots etwas zurückgegangen – in St. Georg von insgesamt 31.000 (2024) auf 29.000 (2025).

Bei Verstoß gegen das zunächst ein Jahr laufende Verbot werden 40 Euro fällig, Wiederholungstäter müssen mit Strafen von bis zu 200 Euro rechnen. Das Mitführen alkoholischer Getränke bleibt weiter erlaubt – aber nur, solange diese ungeöffnet sind. (abu)