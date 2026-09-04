Die Verkehrsbehörde plant in vier Hamburger Bewohnerparkzonen eine große Änderung – und das noch in diesem Jahr. Welche betroffen sind und was das genau bedeutet.

Hamburgs Bewohnerparkzonen sorgen seit ihrer Einführung für Zündstoff – insbesondere bei Gewerbetreibenden und Handwerkern, die davon bislang ausgeschlossen waren. Das soll sich nach mehreren Jahren Debatte mit dem Bund tatsächlich bald ändern. Jetzt steht aber Ende des Jahres noch eine weitere, wichtige Neuerung in vier Hamburger Parkzonen an. Was bedeutet das konkret für Autofahrer?

In Bewohnerparkgebieten dürfen – wie der Name schon sagt – nur Anwohner gegen eine Jahresgebühr von 70 bzw. 90 Euro unbegrenzt parken. Alle anderen dürfen höchstens drei Stunden lang für bis zu 4 Euro pro Stunde ihren Wagen abstellen oder müssen entsprechende Ausnahmegenehmigungen beantragen.

Bewohnerparkzonen durften bislang nur 1000 Meter Ausdehnung haben

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Diese Zonen durften ursprünglich nur eine maximale Ausdehnung von 1000 Metern haben, auch in Großstädten. Seit der Erneuerung der Straßenverkehrsordnung im April 2025 sind allerdings bis zu 1500 Meter erlaubt.

Der Hamburger Landesbetrieb Verkehr (LBV) überprüfte daraufhin, wo es in der Stadt sinnvoll wäre, kleinere Zonen zusammenzulegen. Wie die MOPO jetzt erfuhr, betrifft das im Bezirk Eimsbüttel vier verhältnismäßig kleinere Gebiete: Das sind die Emilienstraße (E311), die Apostelkirche (E312), der Langenfelder Damm (E313) und der Lenzweg (E314).

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Diese Bewohnerparkzonen werden künftig zusammengelegt

Zwischen Oktober und Dezember 2026 sollen die Zonen Emilienstraße und Apostelkirche zusammengelegt werden, ebenso die Zonen Langenfelder Damm und Lenzweg. Die neuen, größeren Gebiete bekommen dann auch neue Kennungen.

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Für die Anwohner bedeutet das: Wer einen gültigen Parkausweis für eine der betroffenen Zonen hat, kann nach der Zusammenlegung auch in der jeweils benachbarten Zone parken – ohne einen neuen Ausweis beantragen zu müssen. Erst wenn der Ausweis abläuft oder ein neuer beantragt wird, gibt es einen Ausweis für das neue, größere Gebiet. Die Betroffenen werden dazu laut LBV aber noch einmal gesondert informiert.

Bewohnerparken soll künftig in Quartiersparken umgewandelt werden

Erst kürzlich hatten sich SPD und Grüne in Eimsbüttel dafür ausgesprochen, genau diese vier kleinen Parkzonen noch einmal zu überprüfen. „Größere Parkzonen bedeuten für die Anwohnenden mehr Flexibilität“, sagte SPD-Politikerin Armita Kazemi. Und auch in Hamburg-Nord setzt sich die dortige Koalition aus CDU, SPD und FDP dafür ein, die Zonen flexibler zu gestalten.

Währenddessen wurde im Juli bekannt, dass das Bewohnerparken künftig in Quartiersparken umgewandelt wird. Das bedeutet: Nicht nur Anwohner, sondern auch Handwerksbetriebe, Einzelhändler oder soziale Einrichtungen dürfen einen solchen Ausweis für die Zone beantragen. Dazu muss allerdings noch die Straßenverkehrsordnung offiziell geändert werden. Solange müssen die Betriebe in Hamburg weiterhin Sondergenehmigungen beantragen.