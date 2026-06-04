Neueröffnung in der HafenCity: FC St. Pauli zieht ins Shoppingcenter

Der FC St. Pauli plant einen neuen Fanshop im Westfield Hamburg-Überseequartier. Mit dem neuen Standort will der Verein neue Zielgruppen ansprechen.

Der neue Laden ist zunächst für zwei Jahre geplant, wie der Verein bekannt gab. Die Eröffnung ist für Ende August/Anfang September vorgesehen. Mit dem Geschäft entsteht der dritte stationäre Fanshop des Fußballvereins – allerdings mit einem bewusst anderen Ansatz als an den bisherigen Standorten. Bisher gibt es einen Fanshop direkt am Stadion und einen an der Reeperbahn.

FC St. Pauli eröffnet Fanshop im Westfield-Center

Der neue Shop im XXL-Einkaufszentrum in der HafenCity soll stärker in Richtung Streetwear, Fashion und Lifestyle ausgerichtet sein. Damit versucht der Verein, eine neue Zielgruppe anzusprechen und die Marke FC St. Pauli auch jenseits der klassischen Fan-Orte sichtbar zu machen. Der neue Laden sei damit auch ein Test, wie Merchandising-Ideen an einem neuen Standort funktionieren.

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„Für uns bedeutet der Standort, neue Wege zu gehen, ohne unsere Herkunft zu verlieren. Der FC St. Pauli steht für eine starke Marke, aber auch für eine besondere Kultur. Diese Kultur wollen wir an einem neuen Ort sichtbar machen; wirtschaftlich sinnvoll, aber mit einem klar eigenen Anspruch“, sagt Patrick Mushatsi-Kareba, Geschäftsleiter Vermarktung/Vertrieb, Merch & Digitales beim FC St. Pauli. (tfs)