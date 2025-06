Mehrere Tage lang! Neuer Warnstreik am Hamburg Airport

Am Hamburger Flughafen wird es ab Donnerstag zu einem weiteren Warnstreik kommen. Die Gewerkschaft Verdi ruft die rund 180 Beschäftigten der Real Estate Maintenance GmbH (RMH) ab Beginn der Frühschicht am Donnerstag, dem 12. Juni, bis einschließlich zum Ende der Nachtschicht am Montagmorgen, dem 16. Juni, zum Arbeitskampf auf.

Betroffen sind unter anderem Elektriker, Installateure, Tischler, Gärtner und Tiefbauer. Sie kümmern sich um die Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen auf dem Flughafengelände. Der bislang letzte Streik der Beschäftigten der Instandhaltung war Mitte Mai und dauerte zwei Tage. Der Streik hatte damals keinerlei Auswirkungen auf den Flugverkehr.

Streit um faire Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen

Hintergrund sind gescheiterte Tarifverhandlungen. Verdi fordert unter anderem eine monatliche Lohnerhöhung von 450 Euro, eine Angleichung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD), besseren Kündigungsschutz und Erschwerniszuschläge. Auch eine verbesserte Winterdienstpauschale und mehr freie Tage für Mitglieder stehen auf der Liste.

Der Arbeitgeber hatte zuletzt eine Anhebung von 220 bis 240 Euro bei längerer Laufzeit angeboten und kleine Verbesserungen vorgeschlagen – für Verdi nicht genug. „Die Beschäftigten wollen endlich eine faire Bezahlung, die ihnen auch im Alter Sicherheit gibt“, sagt Verdi-Fachbereichsleiter André Kretschmar.

Die nächste Tarifrunde ist für den 26. Juni angesetzt. Bis dahin soll der Warnstreik den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. (mp)