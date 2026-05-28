Neuer U4-Tunnel fast fertig: Hochbahn liegt im Zeitplan

Die U-Bahn-Linie 4 fährt von den Elbbrücken über den Hauptbahnhof bis nach Billstedt. Künftig soll sie stattdessen auf die Horner Geest fahren. Dafür brauchte es aber erst einmal einen langen Tunnel.

Beim Ausbau der U-Bahn-Linie 4 in Hamburgs Osten ist ein wichtiger Schritt in Richtung Fertigstellung geschafft: Der Rohbau eines rund 600 Meter langen Tunnels zwischen den künftigen Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest ist fast fertiggestellt, wie die Hochbahn mitteilte. Damit sei ein zentraler Abschnitt der neuen Strecke baulich nahezu vollständig umgesetzt und ein bedeutender Meilenstein im Projekt erreicht. Die Arbeiten lägen weiterhin im Zeitplan.

Reisezeit in Hamburgs Innenstadt verkürzt sich für viele

Mit dem Tunnelrohbau laufen den Angaben zufolge auch viele andere Arbeiten parallel. So werden bereits Abschnitt für Abschnitt die Gleise gebaut und erste technische Anlagen sowie die Ausstattung an den Bahnsteigen werden vorbereitet und eingebaut. Bis Ende 2026 sollen alle Rohbauarbeiten abgeschlossen sein.

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Die fast zwei Kilometer lange Strecke ab der Horner Rennbahn soll bis Ende 2027 fertiggestellt werden. Bislang führt die U4 von den Elbbrücken über Hauptbahnhof und Jungfernstieg bis Billstedt. Durch die Verlängerung sollen den Angaben zufolge die Haushalte von rund 13.000 Menschen erstmals an das U-Bahn-Netz angebunden werden. Für viele Fahrgäste verkürze sich damit die Reisezeit in die Hamburger Innenstadt um fast die Hälfte. (dpa)