Neuer Treff in beliebtem Café: Kaffee gegen die Einsamkeit

Umgeben von Galloways, Ponys, Hühnern und Schafen liegt das „Lovely Vintage Café“ in Billwerder. Nach der Winterpause ist Gastronomin Janina Stubbe jetzt in die neue Saison gestartet – mit einem besonderen Angebot für ältere Menschen.

Erst ein Spaziergang in den Boberger Dünen, danach Kaffee und Kuchen bestellen: Das können Gäste jetzt wieder im „Lovely Vintage Café“ auf dem Hof „Neun Linden“ (Billwerder Billdeich 480). Und die Nachfrage sei groß: „Wir hatten einen furiosen Start“, sagt Inhaberin Janina Stubbe zur MOPO. Durch Postings bei Social Media und Besuche von Influencern erlebte sie schon in der vergangenen Saison einen wahren Ansturm.

Treff für ältere Menschen im „Lovely Vintage Café“ in Billwerder

Die 50-Jährige hat das Café erst 2025 übernommen. Ihr Vorgänger gab es (noch unter dem Namen „Hofcafé Neun Linden“) nach 25 Jahren aus gesundheitlichen Gründen auf, ein Jahr lang blieb es geschlossen. „Ein eigenes kleines Café war schon immer ein Traum von mir. Das war die passende Gelegenheit“, sagt Janina Stubbe zur MOPO. Sie arbeitet als Versicherungskauffrau, hat drei Kinder und öffnet das Café nur am Wochenende. „Ich mache das mit großer Leidenschaft“, sagt sie und lacht.

Das „Lovely Vintage Café“ in Billwerder hat nach der Winterpause wieder geöffnet. Lovely Vintage Café Das „Lovely Vintage Café“ in Billwerder hat nach der Winterpause wieder geöffnet.

Früher gab es hier auch einen Hofladen – die Fläche hat Janina Stubbe dem Café hinzugefügt. 35 Plätze gibt es im Innenbereich. Auf der Karte stehen wechselnde Kuchen (ab 4,50 Euro) und Torten (5 Euro), die von einer Konditorin geliefert werden – wie Friesentorte, Schwarzwälder Kirsch oder auch vegane Himbeertorte.

Im „Lovely Vintage Café“ gibt es wechselnde Kuchen und Torten. Lovely Vintage Café Im „Lovely Vintage Café“ gibt es wechselnde Kuchen und Torten.

Für die älteren Gäste hat Janina Stubbe sich etwas Besonderes überlegt: Am 17. April veranstaltet sie den ersten Senioren-Nachmittag (15-17 Uhr). „Es gibt hier viele ältere Menschen, die einsam sind, vor allem Frauen. Aber es gibt immer weniger Angebote in der Gegend“, sagt Janina Stubbe.

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Gäste sollten sich für den Treff anmelden: Für zehn Euro pro Person gibt es dann ein Stück Blechkuchen mit Sahne und Filterkaffee satt – dazu Gesellschaft und Gespräche. Stubbe: „Wenn das gut ankommt, kann ich mir vorstellen, den Senioren-Nachmittag alle sechs bis acht Wochen zu veranstalten. „Einige der älteren Menschen kennen sich noch von früher, vielleicht ergeben sich wieder neue Verbindungen.“