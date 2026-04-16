Neuer Politik-Vorstoß: Bestimmte Hamburg-Touristen sollen Rabatte bekommen

Mit der Bahn anreisen, bewusst unterwegs sein – und dafür Rabatte bekommen? Genau das soll nach Plänen der SPD und der Grünen in Hamburg bald möglich sein. Wer nachhaltig reist, soll künftig Vorteile bei Museen und Restaurants erhalten.

Die Idee kommt aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen: Dort werden nachhaltige Reisende bereits belohnt. Dieses Modell wollen SPD und Grüne nun nach Hamburg holen. Urlauber, die umweltfreundlich anreisen und unterwegs bewusst handeln, könnten künftig profitieren. „Wer etwa mit der Bahn nach Hamburg kommt und den Aufenthalt nachhaltig gestaltet, sollte dafür etwas zurückbekommen“, sagt Dominik Lorenzen, tourismuspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion.

Utopie oder schon bald Realität?

Im geplanten „HamburgPay“-Modell – angelehnt an das dänische „CopenPay“ – könnten Reisende Vergünstigungen für Museen und Restaurants bekommen.

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Auch die SPD unterstützt den Ansatz. „In Berlin sollen Tourist:innen für Gutscheine Müll sammeln – das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Aber die Idee dahinter ist richtig: Wer im Urlaub nachhaltiger unterwegs ist, sollte davon auch profitieren“, sagt der tourismuspolitische Sprecher Arne Platzbecker. Ziel sei es, Anreize zu schaffen, die umweltbewusstes Reisen erleichtern – zumal viele ohnehin nachhaltiger unterwegs sein wollen.

Das Projekt zielt auf Vorteile für alle: Reisende, Stadt und Umwelt sollen profitieren. Ob es tatsächlich umgesetzt wird, entscheidet die Bürgerschaft am 22. April. Wichtig sei dabei, dass das System einfach, digital und praxistauglich funktioniert und sich gut in bestehende Angebote einfügt, so Platzbecker.