Neuer Oldie-Sender geht in Hamburg an den Start - das sind die Moderatoren

Neuer Radio-Sender geht heute an den Start – diese bekannten Moderatoren sind dabei.

Hamburg hat einen neuen Radiosender – und der setzt ganz auf Oldies. Seit heute Morgen um 6 Uhr sendet „Oldie Antenne“ Hits aus den 80er- und 90er-Jahren, aber auch Klassiker aus noch früheren Jahrzehnten. Die Moderatoren sind keine Unbekannten.

Gleich die ersten Töne waren ein Statement: Mit einem markanten Synthesizer-Intro ging der neue Sender an den Start und spielte den 80er-Rockklassiker „Jump“ von Van Halen. Moderatorin Vanessa Rimkus führte durch das Programm.

Alter Sender mit neuem Namen liefert Oldies aus vergangenen Jahrzehnten

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Sie war zuvor schon die Stimme von „Hamburg zwei“, dem Vorgängersender, der nun einfach einen neuen Namen bekommen hat. Mit „Don’t You (Forget About Me)“ von Simple Minds verabschiedete sich „Hamburg zwei“ vom Radiomarkt der Hansestadt.

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Zum Moderatorenteam gehören neben Rimkus weiterhin auch Jannes Görsch und Ollie Weiberg. Hinzu kommen die Moderatorinnen und Moderatoren des nationalen Programmangebots von „80er 90er Oldie Antenne“: Stefan Schwabeneder, Evi Ott und Gerlinde Jänicke. So soll der Sender stärker in das bundesweite Netzwerk der „Antenne Bayern Group“ mit Hauptsitz in Ismaning bei München eingebunden werden.

Trotz Einbindung ins bundesweite Netzwerk: Regionale Berichterstattung bleibt erhalten

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Die Morgensendung wird weiterhin montags bis freitags zwischen 6 und 11 Uhr live aus Hamburg ausgestrahlt. Rimkus moderiert die Sendung mit Musik, Unterhaltung und aktuellen Themen aus der Stadt. Auch bisherige Radio-Spiele wie „Intro-Raten“ und „Lieblings-Songs weitersingen“ sollen erhalten bleiben. Von 11 bis 15 Uhr übernimmt werktags Evi Ott das Programm. Ab 15 Uhr moderiert Gerlinde Jänicke.

Auch die regionale Berichterstattung soll fortgeführt werden. Geplant sind stündliche Nachrichten aus Hamburg, Deutschland und der Welt. Zu den Hauptsendezeiten soll es zusätzlich halbstündliche Nachrichten mit einem stärkeren Schwerpunkt auf Themen aus Hamburg geben.

Ein weiteres Angebot des bisherigen Senders bleibt ebenfalls bestehen: „Ollies 80er Charts“ mit Ollie Weiberg wird weiterhin als eigener Internet-Stream angeboten.

Zum Start der neuen Radiomarke plant der Sender eine Veranstaltung in Hamburg. Die Band „Frontm3n“ mit Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln soll am 30. August 2026 ein Konzert in der Twosix Rooftop Bar spielen. Eintrittskarten werden über den Sender vergeben.