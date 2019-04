Neuer Name, neues Angebot: So soll MyTaxi bald heißen

Der Hamburger Taxi-App-Anbieter MyTaxi will sich umbenennen – und mit einem völlig neuen Angebot auf den Markt gehen. Unter dem neuen Namen Free Now will das Unternehmen bald auch die Vermietung von Elektro-Rollern integrieren.

Die E-Scooter der Marke „Hive“ wurden vor gut einer Woche auf dem Gelände des Bahrenfelder Forschungszentrums Desy vorgestellt. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank düste zum Startschuss des Testbetriebs mit einem „Hive“ los und war angetan von den Strom-Raketen.

Fraglich ist allerdings immer noch, wann die Elektro-Flitzer in Deutschland überhaupt eine Straßenzulassung bekommen. In anderen Ländern gehören die kleinen Roller bereits zum Straßenbild.

Außerdem will MyTaxi als Free Now demnächst auch Mietwagen mit Fahrer anbieten.