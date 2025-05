„Kulturbauten-Offensive“ hat Folgen für dieses Hamburger Museum

Theater, Museen, Gedenkstätten, all das ist aus Sicht des neuen Kulturstaatsministers Wolfram Weimer auch wichtige Infrastruktur. Er will investieren.

Die Sanierung der Frankfurter Paulskirche oder des Literaturarchivs in Marbach, wichtige Neubauten wie das Deutsche Fotoinstitut in Düsseldorf: Der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer plant eine „Kulturbauten-Offensive“. „Die Kultur-Infrastruktur braucht Stärkung“, erklärte Weimer zu einem Besuch der Architektur-Biennale in Venedig. „Deshalb fördern und beschleunigen wir zahlreiche Bauprojekte im Kulturbereich.“

Weimer erinnerte an schon begonnene Projekte wie die Sanierung des Lutherhauses in Wittenberg oder der Synagoge in Augsburg.

Deutschen Hafenmuseum in Hamburg soll saniert werden oder Neubau erhalten

Daneben hat er etliche weitere Institutionen für Sanierung oder Neubau im Auge – zum Beispiel auch das Festspielhaus von Richard Wagner in Bayreuth, Schloss Friedenstein in Gotha, das Deutsche Hafenmuseum in Hamburg, die Stadthalle Görlitz oder die Erweiterung der Deutschen Nationalbibliothek.

Das geplante Deutsch-Polnische Haus in Berlin nannte er ebenso wie die Neugestaltung der KZ-Gedenkstätten in Dachau, Ravensbrück und Sachsenhausen.

Kulturbauten seien essenziell für „Identität als Kulturnation“

„Wegen ihrer großen Sichtbarkeit tragen Kulturbauten unmittelbar zur Strahlkraft und Stärkung des Standortes Deutschland bei“, sagte Weimer. „Kulturbauten gehören zu unserer Identität als Kulturnation. Sie fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt, da sie Anregung und Begegnung möglich machen.“ Investitionen förderten zudem Beschäftigung in Bau und Handwerk.

Die schwarz-rote Koalition hatte mit Unterstützung der Opposition noch im alten Bundestag neue Schulden im Umfang von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur ermöglicht. Wofür das Geld genau ausgegeben wird, ist noch in der Diskussion. Ob es auch in Kulturbauten fließen soll, ist offen. (dpa/mp)