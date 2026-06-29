In der Hamburger Hafenrundfahrt-Branche tut sich etwas: Die Rainer Abicht Elbreederei übernimmt die Gregors GmbH.

Die Rainer Abicht Elbreederei GmbH & Co. KG hat die Gesellschaftsanteile der Gregors GmbH sowie deren Geschäftsbetrieb übernommen. Ziel ist es, die Unternehmen gemeinsam für die Zukunft aufzustellen.

Große Herausforderungen für die Branche

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„Mit diesem Zusammenschluss schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Unternehmen wirtschaftlich stark, innovativ und nachhaltig für die Zukunft aufzustellen“, sagt Dragan Botic, Geschäftsführer der Rainer Abicht Elbreederei.

Die Herausforderungen der Branche würden in den kommenden Jahren nicht kleiner. Deshalb sei es wichtig, Kompetenzen zu bündeln und gemeinsam neue Wege zu gehen. Vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Emissionsreduzierung, alternative Antriebe und E-Mobilität stellen viele Betriebe vor neue Herausforderungen.

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Der Geschäftsführer der Gregors GmbH, Gregor Mogi, bleibt dem Unternehmen weiterhin in dieser Funktion erhalten. Zugleich wird er zum Geschäftsführer der Rainer Abicht Elbreederei bestellt. Dragan Botic wird darüber hinaus Geschäftsführer der Gregors GmbH.

Mehr Abfahrten der Maritime Circle Line

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Die Maritime Circle Line soll weiterhin im Fokus der Unternehmen stehen und ausgebaut werden. Die Linienfahrt habe sich in den vergangenen Jahren als feste Größe im Hamburger Tourismus etabliert. Daher soll auch die Zahl der Abfahrten deutlich steigen.

Seit Januar dieses Jahres bündeln bereits die Rainer Abicht Elbreederei und Barkassen-Meyer ihre Kräfte mit einer gemeinsamen Flotte von mehr als 40 Schiffen und rund 200 Mitarbeitenden. (abu)