Als Patin des Films „That’s Why The Lady Is A Champ“ spricht Collien Fernandes über Gewalt, toxische Beziehungen und ihre eigenen Erfahrungen.

Dieser Film trifft Collien Fernandes einen wunden Punkt. Als Patin von „That’s Why The Lady Is A Champ“ sprach die Moderatorin am Montagabend bei der Preview in Eimsbüttel über die Geschichte von Boxerin Christy Martin – und zog Parallelen zu ihren eigenen Erfahrungen.

Sydney Sweeney spielt die erfolgreiche US-Profiboxerin Christy Martin, die in den 1990er-Jahren zur Pionierin des Frauenboxens wurde. Hinter ihren sportlichen Erfolgen geriet Martin jedoch zunehmend unter die Kontrolle ihres Trainers und späteren Ehemanns Jim Martin. Die Beziehung eskalierte schließlich lebensgefährlich.

Collien Fernandes begleitet Film über Boxerin Christy Martin als Patin

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Collien Fernandes begleitet den Film als Patin. Im Rahmen einer Preview-Tour will sie gemeinsam mit Menschen aus den Bereichen Frauenrechte und Gewaltschutz darüber sprechen, wie toxische Beziehungen entstehen, warum Betroffene bleiben und was ihnen helfen kann, sich aus Gewalt und Kontrolle zu lösen.

Für Fernandes zeigt Christy Martins Geschichte eine zentrale Wahrheit: Körperliche Stärke schützt nicht automatisch vor häuslicher Gewalt. „Dass selbst eine Profiboxerin physisch nicht dagegen ankommt”, sei eine der wichtigsten Erkenntnisse des Films, sagt sie. Gewalt werde zudem noch immer häufig relativiert. Deshalb müsse Prävention ihrer Ansicht nach bereits in der Schule beginnen.

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Wie schwer es sein kann, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu lösen, zeigt für Fernandes auch die häufig gestellte Frage: „Warum geht sie nicht einfach?” Betroffene benötigten oft mehrere Anläufe, um eine solche Beziehung endgültig zu verlassen. Hoffnung, emotionale Bindung, Versprechen des Täters und gemeinsame Kinder könnten die Trennung zusätzlich erschweren.

Fernandes spricht über ihren eigenen Fall

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Das Thema berührt Fernandes auch persönlich. Im Frühjahr erhob sie schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen und erstattete Anzeige. Seitdem kritisiert sie insbesondere, dass Betroffenen öffentlich nicht geglaubt oder ihre Aussagen infrage gestellt würden.

Fernandes verweist dabei auf ihrer Ansicht nach vorhandene Belege und gerichtliche Entscheidungen. „Was ist mit den Frauen, die eben nicht so viele Beweise haben? Denen wird ja auch nicht geglaubt. Und das schockiert mich wirklich zutiefst”, sagt sie.

Auch der öffentliche Hass mache ihr nach eigenen Worten zu schaffen. Sie wirft ihrem Ex-Mann vor, durch öffentliche Äußerungen eine Welle von Anfeindungen ausgelöst zu haben. Gleichzeitig weist sie die Kritik zurück, sie hätte die privaten Vorgänge nicht öffentlich machen dürfen. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

„Es gibt keinen Grund zu schweigen in einem Bereich, in dem ich schon seit Jahren sehr laut bin”, sagt Fernandes.

Die Verbindung zwischen ihrer eigenen Geschichte und dem Film ist für Fernandes klar: Eine Frau kann erfolgreich, selbstbewusst, berühmt und körperlich stark sein – und trotzdem Gewalt erleben.