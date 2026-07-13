High-Protein-Gerichte gibt es jetzt vorübergehend am Neuen Wall. Was die Gäste hier erwartet.

Pizza, Bolo, Burrito: In der Hamburger Innenstadt hat jetzt der Pop-up-Imbiss „High Protein Hamburg“ eröffnet. Hier gibt es Gerichte und Drinks für Fitness-Fans. Dahinter steckt eine Hamburger Gastronomin, die auch einen Lieferservice betreibt.

Dieses Thema interessiert längst nicht mehr nur Bodybuilder: Proteinreiche Ernährung erlebt einen wahren Hype. Nun hat ein passender Pop-up-Imbiss auf dem Bürgermeister-Petersen-Platz am Neuen Wall (Neustadt) eröffnet. Bis zum 15. August gibt es hier verschiedene Pizzas mit viel Protein (ab 14,90 Euro) – Margherita, mit Salami, Thunfisch oder Hähnchen. Der Teig besteht aus Dinkelmehl, Sahne-Protein und Magerquark.

Neuer Pop-up-Imbiss in Hamburg: Hier gibt es High-Protein-Pizza

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Gastronomin Trues-Maiken Henningsen hat sich mit „High Protein Hamburg“ ein weiteres Standbein geschaffen. Florian Quandt

Auch mit Soja-Hack gefüllte Burritos und eine vegetarische Bolognese stehen auf der Karte. Außerdem ein Tiramisu und verschiedene Drinks wie Iced Matcha (7,90 Euro) oder ein Smoothie.

Dahinter steckt die Hamburger Gastronomin Trues-Maiken Henningsen. Die 31-Jährige betreibt zwei „Trucys“-Cafés und einen Cateringservice in Hamburg – und verkauft ihre High-Protein-Gerichte auch seit kurzem über einen Lieferservice.

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Es gibt auch eine „High Protein Pizza“ mit Salami. High Protein Hamburg

„Da haben wir gemerkt, wie groß die Nachfrage nach proteinreichen Gerichten mit guten Nährwerten ist und wollten das Konzept jetzt auch in die Hamburger Innenstadt bringen“, sagt sie zur MOPO. „Das Interesse ist jetzt schon riesig.“ Geöffnet ist von Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, auch abhängig von der Wetterlage.