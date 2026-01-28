Neuer „Hotspot“: Gefeiertes Gastro-Konzept aus Kapstadt kommt nach Hamburg
Es klingt vielversprechend, was da in der Speicherstadt entsteht: Schon bald eröffnet hier das Restaurant „Chefs Warehouse“. In Südafrika ist das Gastro-Konzept schon ein Riesen-Ding – in Hamburg feiert es Deutschland-Premiere. Die Idee von Spitzenkoch Liam Tomlin ist mehrfach preisgekrönt. Ambiente, Speisen, die Macher: Lesen Sie hier, was die Gäste erwartet. Auch für Veganer gibt es ein Versprechen.
Noch ist das Restaurant eine große Baustelle. Doch schon Ende Februar soll das „Chefs Warehouse Hamburg – Canteen & Bar“ in der HafenCity (Am Sandtorkai 29) eröffnen. Es entsteht in der sanierten, denkmalgeschützten „Maschinenzentralstation“ in der Speicherstadt. Und soll ein „neuer Hotspot für Genussmenschen“ werden.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.