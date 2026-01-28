Es klingt vielversprechend, was da in der Speicherstadt entsteht: Schon bald eröffnet hier das Restaurant „Chefs Warehouse“. In Südafrika ist das Gastro-Konzept schon ein Riesen-Ding – in Hamburg feiert es Deutschland-Premiere. Die Idee von Spitzenkoch Liam Tomlin ist mehrfach preisgekrönt. Ambiente, Speisen, die Macher: Lesen Sie hier, was die Gäste erwartet. Auch für Veganer gibt es ein Versprechen.

Noch ist das Restaurant eine große Baustelle. Doch schon Ende Februar soll das „Chefs Warehouse Hamburg – Canteen & Bar“ in der HafenCity (Am Sandtorkai 29) eröffnen. Es entsteht in der sanierten, denkmalgeschützten „Maschinenzentralstation“ in der Speicherstadt. Und soll ein „neuer Hotspot für Genussmenschen“ werden.