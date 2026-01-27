Neuer Höchststand: Mehr Menschen in Hamburg arbeiten

Mehr Menschen hatten einen Job: Die Zahl der Erwerbstätigen in Hamburg ist im vergangenen Jahr auf einen Höchststand gestiegen.

Im Jahresdurchschnitt waren nach vorläufigen Zahlen rund 1,37 Millionen Menschen erwerbstätig, wie das Statistikamt Nord in Hamburg mitteilt.

Erwerbstätigkeit in Hamburg gestiegen

Zu 2024 ist die Zahl damit um 0,9 Prozent gestiegen. Bundesweit stagnierte die Erwerbstätigkeit dagegen auf dem Niveau von 2024.

Erwerbstätige sind Menschen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen oder selbstständig sind oder ohne Lohn in einem Familienbetrieb helfen. In Hamburg entfallen 87 Prozent der Erwerbstätigen auf den Dienstleistungsbereich. (dpa/mp)