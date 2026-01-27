mopo plus logo
Ein Kita-Platz war noch vor wenigen Jahren wie ein Sechser im Lotto – inzwischen haben etliche Tagesstätten noch Kapazitäten frei.

Die Erwerbstätigkeit in Hamburg ist auf Höchststand. Besonders viele Jobs fallen in den Dienstleistungsbereich. (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

  • Speicherstadt

Neuer Höchststand: Mehr Menschen in Hamburg arbeiten

Mehr Menschen hatten einen Job: Die Zahl der Erwerbstätigen in Hamburg ist im vergangenen Jahr auf einen Höchststand gestiegen.

Im Jahresdurchschnitt waren nach vorläufigen Zahlen rund 1,37 Millionen Menschen erwerbstätig, wie das Statistikamt Nord in Hamburg mitteilt.

Erwerbstätigkeit in Hamburg gestiegen

Zu 2024 ist die Zahl damit um 0,9 Prozent gestiegen. Bundesweit stagnierte die Erwerbstätigkeit dagegen auf dem Niveau von 2024.

Erwerbstätige sind Menschen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen oder selbstständig sind oder ohne Lohn in einem Familienbetrieb helfen. In Hamburg entfallen 87 Prozent der Erwerbstätigen auf den Dienstleistungsbereich. (dpa/mp)

