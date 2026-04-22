Genuss an historischem Ort: Traditionsbäckerei eröffnet neue Filiale

Mitten auf einem der ältesten Plätze Hamburgs zieht neues Leben ein: Am Harburger Sand eröffnet am Donnerstag eine neue Bäckerei-Filiale – mit Aktionen für die ersten Besucher.

Am Sand, wo seit über 400 Jahren Marktleben herrscht, eröffnet am 23. April ein neues Café von „Junge Die Bäckerei“. Der traditionsreiche Standort gilt als Herzstück des Stadtteils – künftig soll dort auch der Duft von frischem Brot und Kaffee dazugehören.

Das Café verfügt über rund 90 Sitzplätze im Innenbereich sowie eine Terrasse. Angeboten werden klassische Backwaren, Torten und Snacks. Zudem ist eine Vorbestellung mit Abholung möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: Lindt und Niederegger zum halben Preis: Die Schoko-Mafia vom Flohmarkt

Zur Eröffnung sind Aktionen geplant: Vor dem Geschäft soll es ein Glücksrad geben, außerdem erhalten die ersten 50 Gäste eine Kundenkarte mit Guthaben für ein Heißgetränk.