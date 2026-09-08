Früher Pop-Up, heute festes Lokal: In Eimsbüttel gibt es „Nashville Hot Chicken“ – aus dem Fenster heraus.

Knuspriges, scharfes Hähnchen: In den Südstaaten der USA ist das „Hot Chicken“ ein echtes Traditionsgericht. Gastronom Heiner Brinkmann verkauft es bald in Eimsbüttel. Die MOPO hat mit ihm über das neue Angebot und seine weiteren Pläne gesprochen.

Vom Pop-up zum eigenen Imbiss: Ein Jahr lang hat Heiner Brinkmann sein Hähnchen an wechselnden Standorten verkauft. Am Mittwoch, 9. September, eröffnet er in der Weidenallee 60 (Eimsbüttel) das „Hot Albert“.

„Nashville Hot Chicken“: Der Imbiss „Hot Albert“ hat in Eimsbüttel eröffnet

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Für das „Nashville Hot Chicken“ wird die Oberkeule des Hähnchens für 24 Stunden in Buttermilch eingelegt, danach mit einer Mehlmischung ummantelt und frittiert. Anschließend wird es in ein Chili-Öl gedippt und mit einer Gewürzmischung bestreut – den Schärfegrad bestimmt der Gast selbst.

Das „Hot Albert“ hat in Eimsbüttel eröffnet. Florian Quandt

Serviert wird das knusprige Hähnchen mit einer Scheibe Toast und Pickles – oder im Kartoffelbun (ab 13 Euro). Dazu gibt es Soßen wie Hot Honey, Ranch-Dip oder Chipotle-Mayo. Für Veganer stehen auch Varianten aus Blumenkohl statt Hähnchen auf der Karte.

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Zunächst verkauft Heiner Brinkmann sein „Hot Chicken“ am Fenster (Mi-Fr 17-21.30 Uhr, Sa 12-21.30 Uhr, So 15-20.30 Uhr). Die Gäste können das Essen mitnehmen oder sich draußen auf die Terrasse setzen. Im Oktober soll aber auch der Innenbereich des Imbisses fertig sein – mit rund 30 Sitzplätzen. Vorher war in den Räumlichkeiten das „Some Dim Sum“ zu Hause.

Das „Nashville Hot Chicken“ wird im Kartoffelbun serviert. Hot Albert

„Bei einem längeren Work-and-Travel-Aufenthalt in Kanada und den USA habe ich die nordamerikanische Food-Kultur lieben gelernt“, sagt Heiner Brinkmann zur MOPO. „In Hamburg hat mir vor allem richtig gutes Fried Chicken gefehlt.“

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Wen er mit dem „Hot Albert“ ansprechen will? „Schärfe-Liebhaber und alle, die sich einfach mal etwas gönnen wollen“, so Brinkmann. „Wer auf Diät ist, wird bei uns eher schwer fündig.“