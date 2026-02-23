mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Streik auf dem Betriebshof der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) in Schenefeld am 11. Februar 2026.

Streik auf dem Betriebshof der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) in Schenefeld am 11. Februar 2026. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Neuer Bus-Streik in Hamburg und Umland: Das müssen Pendler wissen

kommentar icon
arrow down

Verdi ruft zu einem 24-stündigen Warnstreik am Mittwoch bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) auf. Dort rechnet man mit einzelnen Ausfällen, will aber grundsätzlich weiterfahren. Im Hamburger Westen könnte es dennoch zu Ausfällen kommen.

Betroffen seien ab 3 Uhr morgens die Werkstätten auf den Betriebshöfen Schenefeld und Quickborn, gaben die VHH bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Dieser Trend ist schuld: Immer mehr Abfalleimer – trotzdem liegt Müll daneben

Die Verkehrsbetriebe gehen nach eigenen Angaben dennoch davon aus, „ihre Leistung am kommenden Mittwoch grundsätzlich auf die Straße bringen zu können“. Gleichwohl seien einzelne Fahrtausfälle im Hamburger Westen sowie im Kreis Pinneberg möglich. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test