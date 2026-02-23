Neuer Bus-Streik in Hamburg und Umland: Das müssen Pendler wissen

Verdi ruft zu einem 24-stündigen Warnstreik am Mittwoch bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) auf. Dort rechnet man mit einzelnen Ausfällen, will aber grundsätzlich weiterfahren. Im Hamburger Westen könnte es dennoch zu Ausfällen kommen.

Betroffen seien ab 3 Uhr morgens die Werkstätten auf den Betriebshöfen Schenefeld und Quickborn, gaben die VHH bekannt.

Die Verkehrsbetriebe gehen nach eigenen Angaben dennoch davon aus, „ihre Leistung am kommenden Mittwoch grundsätzlich auf die Straße bringen zu können“. Gleichwohl seien einzelne Fahrtausfälle im Hamburger Westen sowie im Kreis Pinneberg möglich. (dpa/mp)