Hinter ihrem Rücken wurden Wetten abgeschlossen, dass sie es nicht länger als vier Wochen aushält. Dass Heike Deak den Laden schmeißt – daran glaubte anfangs niemand. Falsch gewettet. Fast 25 Jahre lang war Heike die „gute Seele“ des „Utspann“ an der Talstraße. Ein altes Stück St. Pauli, ein Wohnzimmer für Kiezianer, dass durch den Dokumentar-Film „Manche hatten Krokodile“ Bekanntheit erlangte. Jetzt bekommt das „Utspann“ einen neuen Betreiber und Geschäftsführerin Heike verlässt die Kult-Kneipe „mit sehr viel Herzschmerz“.





