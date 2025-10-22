mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Heike Deak stand fast 25 Jahre hinterm Tresen des „Utspann“ an der Talstraße.

Heike Deak stand fast 25 Jahre hinterm Tresen des „Utspann“ an der Talstraße. Foto: Marius Röer

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

paidNeuer Besitzer! Die „gute Seele“ von legendärer Kiez-Kneipe tritt ab

kommentar icon
arrow down

Hinter ihrem Rücken wurden Wetten abgeschlossen, dass sie es nicht länger als vier Wochen aushält. Dass Heike Deak den Laden schmeißt – daran glaubte anfangs niemand. Falsch gewettet. Fast 25 Jahre lang war Heike die „gute Seele“ des „Utspann“ an der Talstraße. Ein altes Stück St. Pauli, ein Wohnzimmer für Kiezianer, dass durch den Dokumentar-Film „Manche hatten Krokodile“ Bekanntheit erlangte. Jetzt bekommt das „Utspann“ einen neuen Betreiber und Geschäftsführerin Heike verlässt die Kult-Kneipe „mit sehr viel Herzschmerz“.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test