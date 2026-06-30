Aufzug weg: Für viele Fahrgäste wird es in Ohlsdorf kompliziert. Denn ausgerechnet an einem wichtigen Umsteigepunkt Hamburgs fällt der barrierefreie Zugang monatelang aus.

Der Aufzug war 20 Jahre in Betrieb. (Symbolbild) picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Der Aufzug an der U1-Haltestelle Ohlsdorf wird komplett erneuert. Dafür muss der Fahrstuhl vom 6. Juli bis zum 11. Oktober außer Betrieb genommen werden, so die Hochbahn.

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bedeutet das: Zwischen der U1 und den oberirdischen Verkehrsmitteln gibt es in dieser Zeit keinen barrierefreien Zugang. Fahrgäste sollten ihre Route vorab prüfen und auf andere Verbindungen ausweichen.

Neuer Aufzug nach 25 Jahren

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Der bisherige Aufzug sei seit 2001 im Einsatz und habe das Ende seiner Lebensdauer erreicht, so die Hochbahn. Deshalb werde die komplette Anlage jetzt ausgetauscht.

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Künftig sorgt ein elektrischer Seilantrieb für den Betrieb. Der neue Aufzug soll schneller fahren, weniger Energie verbrauchen und zuverlässiger funktionieren als das alte Modell.

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Mehr Komfort für Fahrgäste

Nach Abschluss der Arbeiten steht den Fahrgästen ein modernisierter Aufzug zur Verfügung. Die Hochbahn rechnet damit, dass die Bauarbeiten Mitte Oktober beendet sind.